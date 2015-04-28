ВВП Великобритании внезапно упал. Фунт и FTSE ответили симметрично

В Великобритании вышла долгожданная статистика по ВВП, которая оказалась разочаровывающей. Консенсус-прогнозы предполагали рост ВВП в I квартале 2015 года на 0,5%, а реальные данные оказались ниже: на 0,3%. В годовом выражении рост составил 2,4% вместо ожидавшихся 2,6%.

Британский фунт резко упал сразу же после поступления этих данных: в 11.29 мск GBPUSD съехала с 1,5226 до 1,5177, но к 12.01 мск восстановилась до 1,5209.

Инвесторы немедленно развернули корабли в безопасные гавани государственных облигаций: доходность 10-летних бумаг британского правительства снизилась до 1,664%.

FTSE 100 тоже не выбивается из общей картины, и к 12.03 мск потерял уже 0,7%.