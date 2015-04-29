Прибыль MasterCard в прошлом квартале оказалась лучше прогнозов

Сегодня американская MasterCard, вторая по величине платежная система в мире, отчиталась о прибыли за первый квартал 2015 года. По итогам трех месяцев ее прибыль выросла на 17% - во многом благодаря повышению клиентских расходов за пределами США.

Как сообщает компания, чистая прибыль в январе-марте составила $1,02 млрд - 89 центов на акцию (в прошлом году за первый квартал прибыль составила $870 млн или 73 цента на акцию). Выручка подросла на 2,7% - до $2,23 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 80 центов на акцию при выручке в $2,284 млрд.

Как стало известно СМИ, количество транзакций с использованием карт платежной системы MasterCard в мире выросло за прошедший квартал на 12% - до 11 млрд, а объем таких транзакций в пересчете на доллары США вырос на 12% - до $1,1 трлн. По данным на конец марта, в мире выпущено 2,2 млрд карт под брендами MasterCard и Maestro.

Сегодня акции компании MasterCard Inc. уже подорожали на 2,65% - до отметки $92,62 за акцию.



