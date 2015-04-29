Настал момент подзаработать на драгоценных металлах?

Спустя продолжительный период стагнации драгоценные металлы вновь начали дорожать и в ближайшее время вполне могут стать отличной идеей для инвестирования. Смотрите сами - только с начала этой недели золото подорожало на 3%, а серебро — на 7%.

Как отмечает агентство Reuters, нынешний рост для серебра и золота - самый сильный с января 2015 года. Есть несколько причин, которые послужили такому резкому подъему котировок. Среди них, например, неготовность спекулянтов к росту цен — они вынуждены закрывать свои короткие позиции. Другая причина - инвесторы начали скупать драгоценные металлы, чтобы подстраховаться от геополитических рисков и на случай дефолта Греции или Украины. И последняя причина — это, конечно, сильный спрос на физический металл. В Китае, к примеру, дилеры сообщают, что после падения цен покупатели вновь активизировались, а премия за унцию в Шанхае по сравнению с Лондоном достигла $4. Похоже, Китай, который считается крупнейшим потребителем золота в мире, действительно вышел на рынок.

Касательно подстраховки от рыночных катаклизмов — здесь инвесторам действительно есть, чего бояться. Пока никто не знает, чем закончится греческая история, а ведь до очередного «дедлайна» осталось совсем мало времени — новый "крайний срок", когда Греция должна представить план реформ, - 11 мая. Плюс ко всему, в мае-июне страну ждут выплаты по долгам в размере около $3,8 млрд, а если новых денег от кредиторов не получить, банкротство неминуемо. Да даже в лучшем исходе конфликта инвесторы не представляют, что будет происходить дальше. А вот по Украине — тут страна, по сути, уже банкрот. У аналитиков один вопрос - доживет ли она до транша помощи в июне. И получит ли вообще его — тоже большой вопрос.

В настоящее время золото и серебро поддерживает слабый доллар. После публикации очередной порции слабой статистики из США рынок все меньше верит в скорое повышение ставок ФРС, а ведь именно эти ожидания уже долгие месяцы способствовали укреплению американской валюты. Доллар сегодня упал до минимума с начала марта. Кстати, сегодня еще выйдут данные по ВВП страны, а также будут подведены итоги заседания ФРС. И если тональность высказываний регулятора будет носить "голубиный" характер, падение доллара продолжится, а драгметаллы, соответственно, получат новый импульс к росту.

В конце концов, обратите внимание на крайне любопытный момент. JP Morgan с 2012 года старательно накапливает запасы физического серебра, и на данный момент они превышают уже 50 тыс тонн. Вопрос такой - зачем одному из крупнейших в мире инвестбанков понадобились такие сокровища? Никто не знает доподлинный ответ, но есть предположения, что банк готовится к какому-то финансовому хаосу. Если так, то рост цен на драгоценные металлы может оказаться многократным. Не зря ведь JP Morgan также ограничил использование денежных средств на некоторых рынках и даже запретил хранение наличных денег и драгоценных металлов в сейфовых ячейках...

Вчера вечером цена фьючерсов на золото с поставкой в июне доходила до отметки $1213,90 за тройскую унцию, а сегодня они торгуются на уровне $1205,70 — к 13:16 мск. Серебро торговалось на отметке $16,475 за унцию.