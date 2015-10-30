Дайджест 26-30 октября. ФНС объявила Британию и Швейцарию офшорами. Кто кого наказывает - вопрос.
Аналитика и прогнозы

Дайджест 26-30 октября. ФНС объявила Британию и Швейцарию офшорами. Кто кого наказывает - вопрос.

30 октября 2015, 10:09
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Если друг оказался вдруг: почему традиционные для ведения бизнеса Британия и Швейцария вдруг вошли в "черный список" офшоров?

Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть

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