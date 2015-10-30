Дайджест 26-30 октября. ФНС объявила Британию и Швейцарию офшорами. Кто кого наказывает - вопрос.

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Если друг оказался вдруг: почему традиционные для ведения бизнеса Британия и Швейцария вдруг вошли в "черный список" офшоров?
- Новая Газета: Швейцарский сыр бывает мышеловкой. Налоговая существенно расширила наши представления об офшорах
- РБК: Офшор крепчал: как появление списка ФНС повлияет на российский бизнес
- BBC Russian: СМИ России: Нет офшорам?
- Российская Газета: Великобритания, Швейцария и Мальта станут офшорами
- РБК: Россия или офшор: где зарегистрировано 500 крупнейших компаний страны
- Коммерсант: Неотважный капитал. Почему российский бизнес не спешит возвращать активы на родину
Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть
- Reuters: Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ответственности ЦБР за рубль и инфляцию
- Коммерсант: Бизнес в России делают чуть менее преступным занятием. К августу 2016 года ожидается частичная декриминализация экономических правонарушений
- Коммерсант: Регионы не избавятся от долга и дефицита. Бюджет им не поможет, признали на парламентских слушаниях
- Коммерсант: Doing Business вписался в майские указы. Новая методология подняла Россию в рейтинге Всемирного банка до 51-го места
- BBC Russian: Автор Doing Business: Россия исчерпала потенциал роста в рейтинге
- BBC Russian: Мудро ли тратятся средства российского Резервного фонда?
- РБК: Расследование РБК: сколько тратит Россия на войну в Сирии
- РБК: Когда нет денег: почему инвестиций в России больше не будет
Новости валютного рынка:
- FXStreet: Рубль: что же скажет ЦБ
- Investing.com: Рубль демонстрирует стабильность
- MQL5 Blogs: Доллар/Рубль (USD/RUB) - долгосрочные тенденции и торговые идеи
- MQL5 Blogs: Евро/Доллар (EUR/USD) - краткосрочные тенденции и торговые идеи: коррекция на восходящем тренде
- FXEmpire: Прогноз по EUR/USD на 30 октября 2015 года, технический анализ
- Investing.com: Краткий аналитический обзор валютного рынка
- РБК: Финансовый Хеллоуин: почему рубль может упасть
- РБК: Минфин предупредил о предстоящем «сезонном» снижении курса рубля
- РБК: Путин потребовал прекратить использование валюты во внутренних расчетах
Новости сырьевого рынка:
- FXEmpire: Прогноз по нефти на 30 октября 2015 года, технический анализ
- РБК: Россия в октябре поставила новый рекорд по добыче нефти
- MQL5 Blogs: «Большая нефть» снижает амбиции и отказывается от мегапроектов
- Вести Экономика: Нефтехранилища Китая заполнены до предела
- Вести Экономика: Политика, совпадение или заговор: что держит нефть?
- MQL5 Blogs: Страны Персидского залива отказываются от саммита с другими производителями нефти
- Вести Экономика: Как долго сможет продержаться ОПЕК?
- FXEmpire: Золото падает на 2%, так как инвесторы увеличивают вероятность декабрьского повышения ставок
- FXEmpire: Прогноз цен на золото на 30 октября 2015, технический анализ
- Вести Экономика: ВТБ начинает торги на Шанхайской бирже золота
- Вести Экономика: Спрос на сталь в Китае беспрецедентно снизился
Новости фондового рынка:
- Investing.com: Краткий аналитический обзор рынка акций
- РБК: Акции «Трансаэро» подорожали на 40%
- Вести Экономика: Рынок не верит в дефолт России
- Вести Экономика: Лондон и Гонконг оказались в центре пузыря
- Финам: Главным фактором на мировых фондовых рынках будет окончание месяца, цены на нефть могли уже "отбиться" от опасных низов
- Investing.com: Фондовый рынок: прогнозы и рекомендации
Новости компаний: события, стартапы, истории успеха
- Deutsche Welle: "Скандал века" вокруг Volkswagen: как пострадает Германия
- Коммерсант: "Трансаэро" уличили в каннибализации. Авиакомпания экономила на техобслуживании лизинговых самолетов
- РБК: Сбербанк решил переманить клиентов банков с отозванными лицензиями
- Reuters: Глава Газпромбанка настроился на передышку в кредитном споре вокруг Мечела
- Reuters: Ямал-СПГ находится на финальной стадии финансирования - Газпромбанк
- РБК: «Ростех» доверил Сердюкову структуры с годовой выручкой 350 млрд руб.
- Вести Экономика: Доля ВГТРК в Euronews арестована по делу "ЮКОСа"
- РБК: Овощеводы попросили правительство ввести тотальный контроль импорта
- РБК: Deutsche Bank решил закрыть отделения в 10 странах
- РБК: Deutsche Bank отчитался о крупнейшем квартальном убытке за 10 лет
- MQL5 Blogs: Goldman Sachs выплатит штраф $50 млн за кражу информации ФРС
- Вести Экономика: Как Apple спасается от валютного шторма
- Банкир.Ру: The Financial Times: JPMorgan Chase запускает платежную систему Chase Pay
- РБК: Чулочный король: как итальянец заработал $2 млрд на нижнем белье
Главное в мире:
- BBC Russian: Москва и Киев на пороге судебной войны из-за $3 млрд
- Deutsche Welle: США временно отменили часть санкций против Беларуси
- Deutsche Welle: Меркель в Китае: подписаны многомиллиардные договоры
- Xinhua: Китай и США начали новый раунд переговоров по соглашению о двусторонних инвестициях
- РБК: Пекин предупредил США о риске начала войны в Южно-Китайском море
- Xinhua: Китайским супружеским парам разрешат иметь двух детей
- MQL5 Blogs: Рост экономики США остывает, так как компании сдерживают производство
- Deutsche Welle: WSJ: МВФ для кредитования Украины изменит правила
- Коммерсант: Беженцы выше экономического роста. Еврокомиссия предложит ЕС смягчить ограничения на национальные бюджетные дефициты
- MQL5 Blogs: Мнение: эксперимент с QE в Европе провалился
- Вести Экономика: Итальянцы больше доверяют экономике, чем немцы
- Вести Экономика: Правительство Молдавии отправлено в отставку
- MQL5 Blogs: Центробанк Швеции поражает: 5 раундов количественного смягчения за один год
- MQL5 Blogs: У Венесуэлы заканчиваются деньги. Страна уже начинает продавать золото