Дайджест 19-23 октября: Главное, от нестабильной нефти до новых перипетий в саге о "Трансаэро"

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Сага о "Трансаэро"
- Новая Газета: Пролетный лист. Судьба «Трансаэро» по-прежнему не определена, как и не ясно, в какой степени пострадают сотрудники авиакомпании, кредиторы и государство
- РБК: Акции «Трансаэро» упали на 25%
- РБК: «Трансаэро» отменила 114 рейсов на 23 октября
- Медуза: «Аэрофлот» потребовал с «Трансаэро» 5,6 миллиарда рублей за перевозку пассажиров
- РБК: Владелец S7 пообещал поделиться с кредиторами акциями «Трансаэро»
- Deutsche Welle: Интрига "Трансаэро": зачем акционерам S7 проблемный перевозчик?
- Коммерсант: "Мы в сделке, и никаких шагов назад не будет". Совладелец "Сибири" Владислав Филев о судьбе "Трансаэро"
- РБК: СМИ узнали о долгах «Трансаэро» перед Пенсионным фондом в 900 млн руб.
- РБК: Сбербанк пообещал забрать первые самолеты у «Трансаэро» до понедельника
- Коммерсант: С 26 октября «Трансаэро» прекращает полеты из Внуково
- Коммерсант: «ЮТэйр» начнет выполнять рейсы Москва—Анадырь вместо «Трансаэро» с 29 октября
- РБК: Прерванный полет: как банкротились крупнейшие авиакомпании мира
- РБК: AirBerlin с 1 ноября начнет чартерные полеты из Брауншвейга в Калугу
Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть
- Ведомости: Как Сечин поспорил с Силуановым, Путин обрадовался $50/баррель, а Галицкий напомнил о главной цели экономической политики
- Коммерсант: Минэкономики прощается с кризисом. Противодействовать ему в 2016 году и не нужно, и не на что
- РБК: Глава Сбербанка назвал самые проблемные отрасли экономики
- ТАСС: Эксперты: S&P и Fitch сохранят рейтинги РФ из-за стабилизации ситуации в экономике
- BBC Russian: "Пятый этаж": будут ли успешны реформы Глазьева-Клепача?
- Ведомости: Путин считает, что пик кризиса в России пройден
- РБК: Эксперты предсказали рост кредитования к 2016 году
- MQL5 Blogs: Центробанк согласился на эксперимент с исламским банкингом
- РБК: В Крыму начал работать китайский конкурент Visa и MasterCard
- РБК: СМИ оценили напрасные расходы на «Южный коридор» в 18 млрд руб.
- Коммерсант: Россияне тратят на импортную еду столько же, сколько и раньше
- Новая Газета: «Обрушение доходов населения — большая ошибка властей»
- Коммерсант: Правила игры в монетарную политику разочаровывают независимого эксперта Дмитрия Тратаса
- Коммерсант: Китайская финансовая грамота. Нацбанк КНР показал в Москве, как платить юанями
- Deutsche Welle: Россия и Китай создают в Иркутске свободную экономическую зону
- Коммерсант: Нестандартное распределение. Президентские гранты получили и правозащитники, и беженцы, и "Ночные волки"
- Коммерсант: Экспортеров поищут в регионах. Дешевая нефть заставляет искать другие товары на продажу
- Вести Экономика: 11 точек роста несырьевого экспорта России
- Ведомости: Безвизовый режим на территории свободного порта Владивосток начнет действовать с 2016 года
- MQL5 Blogs: Видео: Макс Кайзер. О будущем мире, экономике и роботах
Новости валютного рынка:
- Коммерсант: Валютный рынок сегодня. Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 23 октября
- MQL5 Blogs: Евро/Доллар (EUR/USD) - краткосрочные тенденции и торговые идеи
- Вести Экономика: Рубль и нефть: каждый сам по себе
- Investing.com: Оптимизм на рынках после заседания ЕЦБ поддержал рубль
- Вести Экономика: Драги обеспечил ралли валют развивающихся стран
- РБК: Путин заявил о стабилизации рубля
- MQL5 Blogs: Credit Suisse: укрепление рубля произойдет в начале 2016 года
- MQL5 Blogs: Лондон хочет стать центром торговли китайской валютой
- MQL5 Blogs: Китай пошел по стопам Японии: юань может убить экономику
- Коммерсант: Биткоинам назначен безналоговый режим. Европейский суд приравнял цифровую валюту к платежным средствам
- ТАСС: Люксембург готов создать финансовую площадку для операций в рублях
Новости сырьевого рынка:
- Коммерсант: Энергорынок защищают от солнца и ветра. Курс доллара урежет программу зеленой энергетики
- Investing.com: Обзор сырьевых рынков
- BBC Russian: Пресса Британии: что, если нефть больше не подорожает?
- Ведомости: Пессимистичный сценарий ЦБ - нефть «очень ниже» $40 за баррель
- Вести Экономика: 5 причин для дальнейшего снижения цен на нефть
- Investing.com: Нефть: снижение цен из-за ОПЕК будет временным
- MQL5 Blogs: План ОПЕК по удушению сланцевой революции работает
- MQL5 Blogs: Прогноз Всемирного банка: нефть будет еще дешевле, чем мы думали
- MQL5 Blogs: Иран призывает ОПЕК урезать объемы добычи, чтобы поднять цены до $70-80
- Ведомости: МВФ: Дефицит бюджета ближневосточных экспортеров нефти достигнет $1 трлн через пять лет
- Euronews: Стальной кризис: Европа против Китая
- Investing.com: Прогноз курса золота и серебра на 23 октября
- MQL5 Blogs: Роль золота в качестве безопасного актива ослабевает
Новости фондового рынка:
- Вести Экономика: Мировые рынки акций выросли на фоне комментариев ЕЦБ
- РБК: Стоимость акций Microsoft достигла 15-летнего рекорда
- РБК: Ferrari привлекла на IPO около $1 млрд
- ТАСС: Акции "Трансаэро" возобновили снижение, упав на 25% в начале торгов
- ТАСС: Казанский IT-технопарк изучает возможность выхода на IPO после 2020 года
- MQL5 Blogs: Лучшие акции Уоррена Баффетта показали себя хуже всего в этом году
Новости компаний: события, стартапы, истории успеха
- РБК: «Как в последний раз в жизни»: Греф представил новую стратегию Сбербанка
- Коммерсант: Сбербанк переходит на digital banking. По-другому работать в Европе затруднительно
- Коммерсант: "Уралсибу" добавилось проверенности. Осталось докапитализироваться и привлечь инвестора
- РБК: Судьба инвестора: как Deutsche Bank поменяет приоритеты бизнеса
- РБК: Бизнес на Марти МакФлае: как зарабатывают на фанатах «Назад в будущее»
- Коммерсант: ВНХК на резиновом ходу. "Роснефть" думает о выпуске каучуков на Дальнем Востоке
- ТАСС: Mazda отзывает 4,9 млн автомобилей по всему миру из-за проблем с зажиганием
- РБК: Toyota отзовет 6,5 млн автомобилей из-за проблем со стеклоподъемниками
- ТАСС: Apple запатентовала технологию защиты экранов гаджетов от последствий падения
- ТАСС: Выручка резидентов IT-технопарка в Казани в 2014 г. достигла 8,7 млрд рублей
- РБК: Ноготков попытается запустить стартап в Кремниевой долине
- Коммерсант: Еврокомиссия обвинила Fiat и Starbucks в неуплате налогов. Предписав компаниям вернуть средства в бюджет
- РБК: Банк Credit Agricole выплатит $800 млн за нарушение санкций против Ирана
Главное в мире:
- MQL5 Blogs: Deutsche Bank: Америке нужны нетрадиционные методы. Например, операция «Twist»
- Deutsche Welle: "Петербургский диалог": перезагрузка в Потсдаме
- BBC Russian: Латвия: энергетическая независимость от России или дешевый газ
- Ведомости: Экспортное агентство Италии потеряло 3 млрд евро из-за санкций в отношении России
- Euronews: Испания: безработица снизилась до уровня 2011 года
- Euronews: Великобритания: кубок мира по регби подстегнул розничные продажи
- Банкир.Ру: The Guardian: Глава Банка Англии предупреждает о последствиях Brexit
- Коммерсант: Юань в обмен на оборудование. В Пекине открылась ярмарка зарубежных инвестиций
- MQL5 Blogs: Рост ВВП Китая на шестилетнем минимуме: факты и результаты
- MQL5 Blogs: Эксперты сомневаются: а не лукавит ли Китай?
- MQL5 Blogs: За жульничество Goldman Sachs уволит 20 своих аналитиков
- ТАСС: МВФ: Саудовская Аравия может растратить все свои финансовые накопления в ближайшие 5 лет
- Deutsche Welle: СМИ: МВФ пригрозил отказом от поддержки Киева из-за налоговой реформы
- Reuters: Нацбанк Казахстана возьмет 1 трлн тенге из пенсионного фонда для поддержки экономики