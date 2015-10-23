Дайджест 19-23 октября: Главное, от нестабильной нефти до новых перипетий в саге о "Трансаэро"
Аналитика и прогнозы

Дайджест 19-23 октября: Главное, от нестабильной нефти до новых перипетий в саге о "Трансаэро"

23 октября 2015, 11:19
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Сага о "Трансаэро"

Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть

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