Центробанк РФ снизил ставку — даже больше, чем многие ожидали

В четверг прошло заседания совета директоров Банка России, по итогам которого регулятор принял решение снизить ключевую ставку - с 14,00% до 12,5% годовых. Новая ключевая ставка будет действовать на территории всей страны с 5 мая 2015 года. Напомним, это уже третье снижение ставки после ее резкого увеличения в декабре 2014 года: прежде изменение показателя произошло 30 января (снизили с 17% до 15%), затем — 13 марта (с 15% до 14%). Таким образом, ожидания аналитиков и участников рынка оправдались — центробанк признал нынешние экономические условия достаточными, чтобы смягчить свою денежно-кредитную политику.

Немногие аналитики предсказывали снижение ставки на 1,5%. В своем заявлении «О ключевой ставке Банка России» регулятор объяснил свое решение таком образом: «Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку c 14,00% до 12,50% годовых, учитывая ослабление инфляционных рисков при сохранении рисков существенного охлаждения экономики», - говорится в пост-релизе. По мнению руководителей центробанка, в феврале-апреле этого года наблюдалось укрепление рубля, значительное сокращение потребительского спроса и снижение темпов роста потребительских цен, поэтому появились признаки стабилизации инфляции.

По прогнозу Банка России, рост потребительских цен будет замедляться быстрее, чем ожидалось ранее. В итоге к апрелю 2016 года годовая инфляция снизится до уровня менее 8%, а к 2017 году - до целевого уровня в 4%. Как только инфляционные риски будут снижаться, Банк России снова будет готов продолжить снижение ключевой ставки.

В заявлении также говорится, что к 27 апреля 2015 года в стране годовой темп прироста потребительских цен составил 16,5%, такая высокая инфляция обусловлена действием краткосрочных факторов: ослаблением рубля в конце 2014 года - январе 2015 года и внешнеторговыми ограничениями.

Следующее заседание российского центробанка запланировано на 15 июня 2015 года.



Российский рубль отреагировал на заявление регулятора укреплением: пара USD/RUB к 13:53 мск снижается до уровня 51,236, а EUR/RUB - до уровня 57,349.

