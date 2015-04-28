Apple увеличила прибыль на 33% благодаря продажам iPhone в Китае

Период корпоративных отчетов продолжается и вчера перед рынком выступила компания Apple Inc., огласив свои результаты за прошлый финансовый квартал. Ее прибыль в годовом исчислении выросла на 33%. Это намного лучше прогнозов, да и вообще рынку сейчас просто не дотянуться до «Яблока».

Компания Apple сообщает, что последние iPhone принесли ей успех, хотя многие не верили в это. Плюс выход нового смартфона удачно так совпал с выходом на рынок в Китае, где Apple теперь вышла в лидеры по объему продаж. Конкуренты Apple - Samsung, например, не могут похвастаться такой динамикой продаж и стремительной экспансией.

Прибыль компании в пересчете на акцию составила $2,33 против $1,66 в 2014 году. Отчасти здесь «виновата» программа по обратному выкупу акций, потому что это привело к уменьшению числа акций в обращении.

Китай был не единственным из самых важных источников прибыли для Apple. Выручка Apple увеличилась на 27% - до $58,01 млрд, тогда как аналитики предсказывали только $56,1 млрд. В следующем квартале компания Apple рассчитывает на маржу в 38,5-39,5% и выручку в диапазоне $46-48 млрд, это пока совпадает с прогнозами аналитиков. Но есть большая вероятность, что итоговые результаты вновь окажутся сильнее.

Что касается продаж Apple в Китае, то здесь показатели просто фантастические — в регионе, который включает материковую часть КНР, Гонконг и Тайвань, выручка за последний квартал увеличилась на 71%. Впервые в истории Apple заработала здесь больше, чем в Европе. Понятное дело, что «яблочники» переключатся теперь усиленно на Китай, Гонконг и Тайвань.

После вчерашнего отчета акции компании подорожали на 1,82% - до отметки $132,65, а после закрытия торгов поднялись еще выше - на 1,32% до уровня $134,40 за акцию, по данным портала investing.com.

