Дайджест 9-13 ноября: От лицензирования форекс-дилеров в РФ до беспорядков в Греции и восстания в Португалии

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Форекс-дилеры окажутся вне закона с 1 января 2016.
- MQL5 Blogs: Форекс-дилеры просят Банк России отложить сроки лицензирования
- РБК: Forex-дилеры прекратят работу в России после Нового года
- Lenta.Ru: Дилеры Forex прекратят работу в России с января
- РБК: Жизнь без валюты: что делать клиентам Forex-дилеров после Нового года
- International Association of Forex Traders: Рынок Форекс в России – быть или не быть?
- RosInvest.com: Что мешает Форекс-компаниям получить лицензию?
Удар по российскому туризму: авиасообщение с Египтом приостановлено, Тунис и Турции предложено избегать
- Новая Газета: Все выключено. Российский туристический рынок ушел на дно
- Коммерсант: Россия полетит по израильской схеме. В вопросах авиационной безопасности
- Вести Экономика: МЭР: Вьетнам может заменить россиянам Египет
- Коммерсант: «Без туристов от Египта одно название останется». Жители курортов готовятся к безработице
- Медуза: Россия усилит меры безопасности для своих авиакомпаний в зарубежных аэропортах
Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть
- Reuters: Спад экономики России в III кв оказался лучше ожиданий
- РБК: Скачущий рубль: почему волатильность оборачивается высокой инфляцией
- Медуза: Минздрав предложил ограничить ввоз в РФ лекарств без рецептов
- Forbes: Медведев рассказал о неизбежном повышении пенсионного возраста
- Вести Экономика: Набиуллина: ставка уменьшится при снижении инфляции
- Ведомости: Набиуллина исключила деноминацию рубля. Председатель ЦБ объяснила Госдуме, почему не стоит быстро снижать ставки
- РБК: Триллион наличными: зачем ЦБ будет печатать деньги в декабре
- Коммерсант: Инвестиции на автомате. ЦБ пригласил роботов на рынок консалтинга
- РБК: Минфин предложил способы оживления буксующей амнистии капиталов
- Коммерсант: Малый бизнес просит заморозить вмененный налог
- Новая Газета: Мзда с малых. Попытка залатать бюджетные дыры увеличением нагрузки на малый бизнес едва ли будет удачной
- Forbes: Бюджет для кризиса: что обсуждает Госдума
- MQL5 Blogs: Видео: Макс Кайзер. Центробанки - это финансовые симуляторы экономики
- Вести Экономика: Facebook рассказала о количестве запросов от властей
- Ведомости: Греки и россияне больше всех в Европе сократят расходы на новогодние праздники
Новости валютного рынка:
- MQL5 Blogs: Евро/Доллар (EUR/USD) - долгосрочные тенденции и торговые идеи: нисходящий пробой второго пивот-уровня
- MQL5 Blogs: Индекс Доллара (DXY) Технический анализ 2015, ноябрь: восходящий пробой
- MQL5 Blogs: Рубль в свободном плавании: год спустя
- РБК: Зависимость рубля от нефтяных цен достигла 90%
- MQL5 Blogs: Мнение: Нет причин для новой девальвации рубля
- MQL5 Blogs: Доллар стал слишком сильным для самого себя?
- MQL5 Blogs: В нестабильности мировой экономики виноват доллар, но МВФ этого не замечает
- MQL5 Blogs: Курс биткоина подскочил благодаря... китайской версии МММ
- РБК: Мавроди рассказал о своей способности обрушить курс биткоина
- MQL5 Blogs: Недолго радовались: биткоин обвалился на 40%
- MQL5 Blogs: Мнение: Необходимо ослабить юань на 40% к доллару
- MQL5 Blogs: Девальвация юаня продолжается: спасет ли Китай мировую экономику?
Новости сырьевого и фондового рынков:
- Investing.com: Краткий аналитический обзор рынка сырья
- РБК: Россия потеряет $153 млн от возвращения Ирана на европейский рынок нефти
- Вести Экономика: Иран - главный конкурент России на рынке нефти в ЕС
- Xinhua: Энергетической безопасности мира угрожает продолжительное снижение цен на нефть -- МЭА
- Вести Экономика: Нефтяная угроза: в море плавают 100 млн баррелей
- Вести Экономика: Как ОПЕК обрушила нефть
- Коммерсант: Мир пресытился дешевой нефтью. Объем избыточных запасов достиг десятилетнего максимума
- Investing.com: Прогноз по ценовому движению золота и серебра на 13 ноября
- MQL5 Blogs: Как Китаю удалось накопить столько золота?
- Вести Экономика: Россия скупает золото рекордными объемами
- Investing.com: Краткий аналитический обзор рынка акций
- MQL5 Blogs: Московская и Шанхайская биржи начнут сотрудничать
- Вести Экономика: Акции Rolls-Royce упали на 20%
Новости компаний:
- Вести Экономика: Аэрофлот перебронировал всех пассажиров Трансаэро
- РБК: Эксперты подсчитали потери «большой тройки» от выхода Теlе2 в Москву
- Вести Экономика: Tele2 принесла убытки "Ростелекому"
- РБК: Бывшие акционеры ЮКОСа начали возвращать свои деньги
- Коммерсант: GitHub закодировался. IT-сервис нашел партнера в России
- Коммерсант: Mail.ru Group упрощает жизнь разработчикам. Компания запускает сервис мобильной аналитики myTracker
- Вести Экономика: Формула скорости: как IT помогают в гонках Formula-1
- Вести Экономика: "ВКонтакте" открывает университет
- BBC Russian: Стратостаты Google и беспилотники Facebook: гонка за прогресс
- MQL5 Blogs: Goldman Sachs решил закрыть фонд БРИКС
- Deutsche Welle: Падение спроса в РФ: Carlsberg увольняет две тысячи сотрудников
- Коммерсант: Холостяки принесли Alibaba $14,3 млрд. Выручка компании от онлайн-распродажи выросла на 60%
- Комерсант: Россия отгородилась от китайских бульдозеров. Против техники из КНР введена антидемпинговая пошлина
- Медуза: Демьян Кудрявцев решил выкупить доли «Ведомостей» у Dow Jones и Financial Times
- Коммерсант: Почти российская газета. Dow Jones и FT Group ведут переговоры о выходе из "Ведомостей"
Главное в мире:
- MQL5 Blogs: Мнение: «пузырь» Федрезерва скоро лопнет
- Вести Экономика: 5 проблем роста ВВП еврозоны
- Deutsche Welle: "Совет мудрецов": Германия справится с расходами на беженцев
- Deutsche Welle: Миграционный кризис - проверка на прочность для Шенгена
- BBC Russian: Социалисты сместили правительство Португалии
- Deutsche Welle: Комментарий: Португальское восстание образцовых учеников ЕС
- Ведомости: Задержан очередной транш помощи Греции
- РБК: В Греции в ходе протестов вспыхнули беспорядки
- Ведомости: «Внешний мир не понимал, насколько силен боевой дух Греции»
- РБК: Роскошь по паспорту: как Швейцария будет следить за покупками за наличные
- Xinhua: Новая Зеландия официально стала учредителем АБИИ
- Вести Экономика: Китай вышел к Аравийскому морю через Пакистан
- Вести Экономика: США сняли экономические санкции с Либерии
- Euronews: Дубайское авиашоу: спрос на военные самолёты выше, чем на пассажирские
- Вести Экономика: Fitch: Киев допустил дефолт