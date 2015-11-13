Дайджест 9-13 ноября: От лицензирования форекс-дилеров в РФ до беспорядков в Греции и восстания в Португалии
Аналитика и прогнозы

Дайджест 9-13 ноября: От лицензирования форекс-дилеров в РФ до беспорядков в Греции и восстания в Португалии

13 ноября 2015, 10:46
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Форекс-дилеры окажутся вне закона с 1 января 2016.

Удар по российскому туризму: авиасообщение с Египтом приостановлено, Тунис и Турции предложено избегать

Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть

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#форекс, экономика, еженедельный дайджест, туризм