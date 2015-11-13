Дайджест 9-13 ноября: От лицензирования форекс-дилеров в РФ до беспорядков в Греции и восстания в Португалии

Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Форекс-дилеры окажутся вне закона с 1 января 2016.



Удар по российскому туризму: авиасообщение с Египтом приостановлено, Тунис и Турции предложено избегать



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