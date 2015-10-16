Дайджест 12-16 октября: Какие иностранные компании покинули Россию, спасаясь от рубля?
Аналитика и прогнозы

Дайджест 12-16 октября: Какие иностранные компании покинули Россию, спасаясь от рубля?

16 октября 2015, 11:43
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: AirBerlin покидает Россию вслед за Lufthansa, EasyJet и Thai Airways. Вина возложена на слабый рубль и низкий спрос.

Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть

Новости валютного рынка:

Новости сырьевого рынка:

Новости компаний: события, стартапы, истории успеха

Главное в мире:

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