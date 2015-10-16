Дайджест 12-16 октября: Какие иностранные компании покинули Россию, спасаясь от рубля?

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: AirBerlin покидает Россию вслед за Lufthansa, EasyJet и Thai Airways. Вина возложена на слабый рубль и низкий спрос.
- Медуза: AirBerlin прекратит летать в Россию
- РБК: Улетели от рубля: какие иностранные авиакомпании покинули Россию
- РБК: Главы 33 иностранных компаний расскажут Медведеву о трудностях в России
- Forbes: Google закрыл центр разработки в Петербурге
- Forbes: С вещами на выход: какие одежные бренды покинули Россию
- Ведомости: Девальвация рубля усилила падение российского автомобильного рынка
- Ведомости: Автопроизводители извлекут выгоду из девальвации рубля
- РБК: По тормозам: автозаводы сокращают производство после обвала продаж
Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть
- MQL5 Blogs: Эльвира Набиуллина: прогноз по рублю и российской экономике
- Deutsche Welle: Россия и Пакистан договорились о строительстве газопровода
- Коммерсант: Непосильные трудовые льготы. Правительство ищет облегчения для работодателей, но вряд ли найдет
- Коммерсант: Минфин держит дефицит в рамках. Мониторинг / государственные финансы
- Interfax: S&P резко ухудшило прогноз падения российской экономики
- Новая Газета: «В 2016 году практически вся страна будет бедной»
- Медуза: Запрет на владение зарубежными активами распространят на муниципальных депутатов
- MQL5 Blogs: Риск приближения катастрофы на финансовых рынках вырос до максимума
- MQL5 Blogs: Мнение: кризис развивающихся рынков — третья волна мирового финансового кризиса
- MQL5 Blogs: Видео: Макс Кайзер. Финансовые мошенники почти не несут наказаний за свои поступки
- Вести Экономика: Инвестиции в "зеленую" энергетику вредят экологии
Новости валютного рынка:
- Коммерсант: Валютный рынок сегодня. Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 16 октября
- Deutsche Welle: Почему растет курс евро
- MQL5 Blogs: Евро/Доллар (EUR/USD) - краткосрочные тенденции и торговые идеи: коррекция на восходящем тренде
- MQL5 Blogs: Трейдеры теряют веру в способность Марио Драги к ослаблению евро
- MQL5 Blogs: ЕЦБ через полтора месяца запускает в оборот новую купюру
- MQL5 Blogs: Китай неожиданно перешел к ослаблению курса юаня
Новости сырьевого рынка:
- MQL5 Blogs: Нефть в США: запасы рекордные, но добыча идет минимальными темпами
- Коммерсант: Дешевая нефть подтопила резервы. Развивающиеся страны теряют накопления
- MQL5 Blogs: Мнения: $70 как нижняя граница по нефти? Маловероятно, но возможно
- Вести Экономика: Barclays: рост нефтяных цен неизбежен
- MQL5 Blogs: Набиуллина: $50 за баррель в ближайшие 15 лет нас не пугают
- Вести Экономика: Наполнение резервов Китая спасет рынок нефти?
- Коммерсант: ОПЕК теснит конкурентов. Мониторинг / мировая экономика
- Коммерсант: Инвесторы уходят в золото. Не дождавшись повышения ставки ФРС
- Вести Экономика: Инвестиции в добычу меди достигнут минимума с 2007
- MQL5 Blogs: Goldman Sachs: чего ожидать от сырьевых товаров
Новости компаний: события, стартапы, истории успеха
- MQL5 Blogs: Сбербанк будет первым «подопытным» в новом эксперименте Банка России
- РБК: JP Morgan рекомендовал Сбербанку «поспешить» с увольнением сотрудников
- РБК: Moody's оценило запас прочности российских банков
- Вести Экономика: ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков
- РБК: Крупный бизнес испугался новых поправок в Гражданский кодекс
- MQL5 Blogs: "Яндекс" по умолчанию встроят в браузеры Microsoft на Windows 10
- РБК: «Яндекс» уволил «остатки старой команды» «Кинопоиска» за разглашение тайн
- Коммерсант: «Яндекс.Деньги» сроднились с MasterCard. Платежный сервис упрощает своим пользователям зарубежные покупки
- Медуза: Найдется все. Возможно. За что мы ненавидим «Яндекс»
- Deutsche Welle: Volkswagen отзывает 8,5 миллиона автомобилей по всей Европе
- Коммерсант: Volvo займется электромобилями. Компания создаст полностью электрический автомобиль к 2019 году
- Коммерсант: Борис Джонсон перешел на сторону Uber
- Вести Экономика: "МТС Украина" начнет работать под брендом Vodafon
- Вести Экономика: "Роснефть" против "ЛУКойла": битва за нефть Таймыра
Главное в мире:
- MQL5 Blogs: Объемы импорта в Китае рухнули на 17,7%, а эксперты ждали падения на 15%
- MQL5 Blogs: Китай против того, чтобы ФРС поднимала ставки в ближайшее время
- MQL5 Blogs: ФРС, кажется, готова применить отрицательные ставки при следующем кризисе
- Forbes: Казахстан в ВТО: что делать союзникам?
- Interfax: Италия сократит налоги на 35 млрд евро за 3 года
- Вести Экономика: Индия - подтверждение краха мировой торговли
- Вести Экономика: Fitch снизило рейтинг Бразилии до "BBB-"
- Interfax: Всемирный банк согласился помочь странам-соседям Сирии
- Коммерсант: С небес на землю. Как российская операция в Сирии влияет на отношения России и западного мира
- Коммерсант: Евросоюз и Турция активизируют борьбу с миграционным кризисом. Брюссель выделит Анкаре около €3 млрд
- Deutsche Welle: Берлин: Стабильность немецкой экономики способствует интеграции беженцев
- Interfax: США вновь стали самым дорогим страновым брендом в мире
- РБК: Китай впервые обошел США по числу долларовых миллиардеров