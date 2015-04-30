Банк Японии не меняет тактику: нынешнее замедление инфляции - временное

Сегодня завершилось заседание Банка Японии, по итогам которого регулятор решил не менять прежний курс денежно-кредитной политики, даже несмотря на ослабление инфляции в стране. По мнению центробанка, замедление инфляции - временное, а инфляционное давление должно усилиться на фоне ослабления последствий от падения нефтяных цен. Банк Японии скорректирует свою политику, если будет необходимо.

Согласно заявлению регулятора, в его политике сохраняется цель увеличения денежной базы на 80 трлн иен ($672 млрд) в год. А это значит, что Банк Японии продолжит реализацию своей рекордной программы стимулирования, которая должна помочь восстановить инфляцию в стране до целевых 2%, но расширять границы QE пока не собирается.

После объявления итогов заседания центробанка Японии курс иены к доллару США вырос на 0,3% - до 118,66 иены за доллар. Сейчас пара USD/JPY торгуется на отметке 118,60 (-0,36%), по данным investing.com.