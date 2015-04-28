Семейные страсти: Россия уведет из Европы Грецию?

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и глава Газпрома Алексей Миллер на прошлой неделе договорились о «дорожной карте» многомиллиардного проекта трубопровода по транспортировке газа из России в Грецию. Этот долгосрочный план — очередное свидетельство потепления отношений между Афинами и Москвой. Вот только происходит он в момент серьезного ухудшения греческого кризиса.



Афины угрожают обернуться в сторону Москвы

Ранее в апреле Ципрас встречался с президентом России Владимиром Путиным. Встреча, которая заявлялась как рутинная, первоначально была запланирована на май, но ее перенесли и сделали прелюдией к переговорам греческого премьера и представителей Газпрома.

В то время, как большая часть греческих чиновников отвергла идею получения расширенного пакета российской помощи, министр обороны, Панос Камменос, запустил эту идею в массы. А министр иностранных дел России, Сергей Лавров, сразу же отреагировал: Москва рассмотрела бы такую просьбу, будь она сделана.

Скорее всего, встреча с Путиным была попыткой Ципраса увеличить моральное давление на кредиторов Греции. К ней прибавилась еще и дорожная карта газопровода. Всё это вместе поднимает в определенных кругах волну страхов о том, что Греция потенциально повернется к России, если отношения между Афинами и ее кредиторами окончательно пойдут ко дну.

Обстановка накаляется

По сути, Греция сейчас играет в покер, и ставки в этой игре очень высоки. Уже издан указ о том, чтобы задействовать денежные резервы госсектора. Reuters намекает на потенциальные планы правительства национализировать банковский сектор и ввести параллельную валюту для оплаты счетов, если денежные запасы иссякнут окончательно.

Ципрас настаивает на том, что хочет сохранить Грецию в еврозоне, но, кажется, четкой стратегии в переговорах с международными кредиторами у него нет. Он просто каждый раз говорит о том, что Грецию необходимо спасти и облегчить долговое бремя страны, которое оценивается в ошеломляющие 175% от ВВП.

Ни в одной развитой стране еще никогда не было ситуации недоимки перед МВФ или любым другим Бреттон-Вудским институциональным учреждением. Греция в опасной близости от рискованных и, в сущности, неизведанных территорий. В свою очередь, это ставит перед мировым сообществом вопрос о потенциальном выходе Греции из зоны евро (так называемом Grexit'е).

Вероятность выхода возросла с момента январских выборов в Греции, когда власть в стране перешла к радикально левой партии Syriza. Партия эта собрала под своим крылом очень пестрый спектр общественных деятелей: здесь спокойно себя чувствуют социалисты, коммунисты, антифашисты, «зеленые», антиглобалисты и защитники прав человека. И всех их объединяет негативное отношение к политике строгой экономии.

Когда Syriza потеряла абсолютное большинство в парламенте Греции с январе, она сформировала коалицию с консервативной партией Независимых Греков, которая разделяет ее позиции. Это усилило в Греции настроения формата «экономическое унижение страны должно закончиться».

Словом, сейчас Grexit — вполне реальная перспектива, которая маячит перед всем Евросоюзом. И совершенно непонятно, как он повлияет на остальную жизнь и Греции, и Европы.

Чем грозит Европе Grexit

Сегодня более чем на 80% госдолга Греции принадлежит институциональным инвесторам. Частные инвесторы избавились от греческих облигаций еще в 2011 году. Это может снизить вероятность дальнейшего распространения афинской экономической «чумы» дальше в еврозону.

Но даже при самых мягких сценариях финансового стресса, Грецию потенциально ждет сокращение ВВП Еврозоны, по крайней мере, на 1,5%. Это больше, чем текущий вклад в него Греции. И даже не это самое страшное. Худшее, что может сделать Grexit, — это ярко продемонстрировать, что членство в еврозоне — процесс обратимый, и в нее можно войти и выйти, когда вздумается. Это очень сильно изменит восприятие риска инвесторами.

Произойдет Grexit или не произойдет, громкое бряцание оружием, доносящееся из Афин, может повысить опасения инвесторов по поводу усиления популистских и антиглобалистских настроений по всей территории ЕС. В связи с этим, результаты греческих выборов могут представлять собой только первые толчки потенциальных политических и экономических землетрясений в Европе.