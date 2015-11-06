Дайджест 2-6 ноября: Запрет на полеты Boeing 737 - месть за Трансаэро?

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Что стоит за решением по Boeing 737 и каковы будут его последствия?
- Meduza: Запретят ли полеты лайнеров Boeing 737?
- Коммерсант: МАК объявил о приостановке полетов Boeing 737 в России. В Росавиации заявляют, что комитет не имеет таких полномочий
- Ведомости: Владельцы «Трансаэро» наносят ответный удар
- Ведомости: МАК разъяснил отзыв сертификатов на самолеты семейства Boeing 737
- Коммерсант: Летательно-аппаратная борьба. МАК поставил под угрозу перевозку 20% российских авиапассажиров
- РБК: Жесткая посадка: какие последствия будут у запрета на полеты Boeing 737
- РБК: S7 рассказала об условиях возвращения к сделке по покупке «Трансаэро»
- Forbes: Новый монополист: как вырастет доля «Аэрофлота» на рынке авиаперевозок
Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть
- Reuters: ЦБР увидел снижение инфляционных ожиданий в октябре
- Вести Экономика: 3 прогноза экономики России от ВЭБ
- Ведомости: ВШЭ: Правительству удалось подготовить бюджет выживания, но не развития
- Ведомости: Дмитрий Медведев нашел виноватых в невыполнении антикризисного плана
- Ведомости: Правительство возвращается к идее приватизации
- Вести Экономика: Шувалов призвал ускорить приватизацию
- РБК: Единый налог для малого бизнеса вырастет почти на 16%
- Forbes: Амнистия без свободы: власть и бизнес опять не поняли друг друга
- Вести Экономика: Госдума одобрит заморозку пенсионных накоплений
- Meduza: Минпромторг предложил запретить госзакупки импортной сельхозтехники
- Вести Экономика: ВБ: девальвация открыла новые возможности для России
- Ведомости: Сирия на долгие годы
Новости валютного рынка:
- Коммерсант: Валютный рынок сегодня. Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 6 ноября
- Investing.com: Сегодня ожидается высокая волатильность по рублёвым парам
- MQL5 Blogs: Доллар/Рубль (USD/RUB) - долгосрочные тенденции и торговые идеи: в канале между разворотными уровнями
- MQL5 Blogs: Евро/Доллар (EURUSD) Технический анализ 2015, 01.11 - 08.11: разнонаправленный нисходящий тренд
- Investing.com: Отправят ли американские данные по занятости доллар к новым вершинам?
- MQL5 Blogs: Мнение: Рубль ждут еще два непростых месяца
- MQL5 Blogs: ЦБ РФ: «Хотелось бы, чтобы рубль был стабильным, но не получится»
- MQL5 Blogs: Станет ли биткоин мировой резервной валютой к 2030 году?
- MQL5 Blogs: Как и почему центробанк укрепил курс рубля?
- Вести Экономика: Эксперт: доллар дестабилизирует мировую экономику
- Deutsche Welle: Беларусь проведет деноминацию рубля в 2016 году
- Meduza: Деноминация в Белоруссии. Почему она такая странная? С белорусских рублей исчезнут четыре нуля
Новости сырьевого рынка:
- Ведомости: «Роснефть» и «Зарубежнефть» поборются за месторождение нефти Шангуле в Иране
- MQL5 Blogs: Мнение: выход нефти из-под контроля — всего лишь повторяющаяся история
- Investing.com: Нефть: запасы растут, цены падают, но поводов для паники нет
- РБК: Крупнейший шведский производитель бензина начал закупку саудовской нефти
- Вести Экономика: Иран открыл "секретный проход" в Азию для нефти РФ
- РБК: Сечин призвал японцев войти в проекты по добыче 6 млрд баррелей нефти
- РБК: Нефтяной капкан: как Норвегия пострадала от сырьевой зависимости
- Вести Экономика: Низкие цены на нефть уничтожают бюджеты государств
- Вести Экономика: "Росатом" научился добывать скандий
- Xinhua: К 2020 году доля угля в общем объеме энергопотребления Китая может сократиться до уровня ниже 58 проц - исследование
- Коммерсант: Золото для частного потребления. Физлица ищут защиты от инфляции в слитках и монетах
- Xinhua: За полгода золотовалютные резервы Украины выросли почти на треть
- Вести Экономика: Индия запустила программы монетизации своего золота
Новости фондового рынка:
- Investing.com: Российский рынок акций
- Ведомости: Отчего участились сбои на бирже
- РБК: Портфель агента 007: сколько могут принести акции любимых компаний Бонда
- MQL5 Blogs: Прогноз: Фондовый рынок кипит. Жарко ли будет в ноябре?
- MQL5 Blogs: За три месяца китайские акции выросли на 24%: инвесторы постепенно успокаиваются
- Ведомости: Россияне могли приложить руку к обвалу китайского рынка
- MQL5 Blogs: Энергетические компании могут испортить настроение S&P 500
- MQL5 Blogs: Высокочастотный трейдер впервые признан виновным в спуфинге
- Meduza: Инвестиционные идеи от ИК «Фридом Финанс» Хочется купить американские акции, но не могу выбрать, какие. Помогите!
Новости компаний: события, стартапы, истории успеха
- Коммерсант: Туроператоры поддержат Египет. Стоимость поездок в страну может снизиться до 20%
- Euronews: World Travel Market-2015: новые горизонты для туристов
- Новая Газета: Признание от нечистого сердца. Volkswagen заявил об эко-проблемах еще у 800 тысяч проданных автомобилей: сыграть на опережение лучше, когда скандал до небес
- Euronews: Toyota: падение продаж в юго-восточной Азии
- Вести Экономика: Tesla Motors никак не может стать прибыльной
- Вести Экономика: Акции Facebook поставили рекорд после отчета
- Deutsche Welle: СМИ: Deutsche Bank заплатит в США штраф в 200 млн долларов
- Euronews: Сирийские беженцы внушают немецким табакопризводителям большие надежды
- РБК: Власти предложили нефтяным компаниям заплатить за льготы
- РБК: Назад в будущее: зачем Amazon начала открывать обычные магазины
- РБК: В Осло арестовали бывшего гендиректора VimpelСom
Главное в мире:
- MQL5 Blogs: ФРС против ЕЦБ: чего ждать инвесторам?
- MQL5 Blogs: Руководители ФРС подтвердили, что вероятность повышения ставок в декабре очень высока
- Вести Экономика: Кризис близко: 3 крупнейшие экономики в рецессии
- Euronews: Еврокомиссия предсказывает еврозоне “умеренный рост”
- Deutsche Welle: Минфин: Германию в 2016 году ждет бездефицитный бюджет
- MQL5 Blogs: Великобритания описала условия, на которых останется в ЕС
- Deutsche Welle: Лондон и Астана заключили контракты на 5 млрд долларов
- MQL5 Blogs: Мнение: Канада испытывает больше проблем, чем Китай
- MQL5 Blogs: В полной боевой готовности: ЦБ Дании снаряжается для участия в валютной войне
- MQL5 Blogs: Власти Китая активно распродают американские и немецкие гособлигации
- Коммерсант: Партия конвертируемых юаней. ЦК КПК обещает за пятилетку открыть частный доступ к рынкам капитала
- Ведомости: Пекин стремится увеличить роль инноваций в экономике
- Xinhua: Си Цзиньпин опубликовал в вьетнамских СМИ авторскую статью
- Xinhua: Кыргызстан установил дипломатические отношения с Ираком
- Вести Экономика: Провал абэномики: в Японии растет неравенство
- Euronews: Турция: турецкий и иностранный бизнес разошлись в оценке итогов выборов
- Коммерсант: Турция готовится к саммиту G20 арестами исламистов. В Анталье задержаны предполагаемые боевики ИГ