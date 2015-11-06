Дайджест 2-6 ноября: Запрет на полеты Boeing 737 - месть за Трансаэро?
Аналитика и прогнозы

Дайджест 2-6 ноября: Запрет на полеты Boeing 737 - месть за Трансаэро?

6 ноября 2015, 10:41
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Что стоит за решением по Boeing 737 и каковы будут его последствия?

Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть

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