Доллар резко упал: рост ВВП США намного ниже прогнозных значений

В среду днем доллар демонстрирует резкое падение против евро - сразу после объявления данных о ВВП США в первом квартале. Согласно отчету, ВВП в стране вырос на 0,2% после предыдущего роста на 2,2%. Аналитики прогнозировали увеличение на 1%, однако фактическое значение оказалось далеко от ожидаемого. Курс доллара против евро незамедлительно опустился — уже к 15:40 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1062 (+0,78%), по данным investing.com.

Сегодня рынок также ждет итогов двухдневного заседания ФРС, особенно намеки касательно процентных ставок в стране. Эта информация будет доступна в 21:00 мск. Кроме того, американский доллар в среду оказался под давлением из-за падения индекса потребительского доверия от Conference Board в этом месяце — значение индекса упало до 95,2 с 101,4 в марте. Аналитики прогнозировали рост индекса до 102,5.

Таким образом, серия разочаровывающих экономических отчетов из США продолжается. Это всё подрывает оптимизм в отношении силы восстановления американской экономики, а также провоцирует спекуляции касательно переноса подъема ставок ФРС на конец 2015 года вместо середины.

Индекс доллара к 15:42 упал до отметки 95,57 (-0,64) опять же после объявления ВВП США.