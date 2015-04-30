ФРС не удивила рынок: ставки остаются на уровне 0–0,25%

Вчера вечером комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы завершил двухдневное заседание и в итоге снова не стал трогать базовую процентную ставку. Ставки остаются на уровне 0–0,25% годовых. Об этом говорится в заявлении регулятора. Экономисты ФРС отмечают, что рост производства и занятости замедлились в I квартале, но комитет по-прежнему ждет, что при определенных шагах политиков экономическая активность будет расти умеренными темпами.

По прогнозу центробанка США, инфляция в стране останется на низком уровне в ближайшее время, но показатель постепенно будет расти к значению 2% - вслед за улучшением ситуации на рынке труда. Когда Федеральная комиссия по открытым рынкам ФРС США объявила, что сохраняет процентные ставки на прежних уровнях, она прокомментировала это решение и текущую ситуацию в стране.

Согласно заявлению, ФРС увидела замедление экономического роста в стране в зимний период, объясняя это отчасти временными обстоятельствами - с погодой также связывают снижение темпов роста рабочих мест и стабилизацию уровня безработицы. Одновременно с этим ФРС констатирует, что с момента предыдущего заседания комитета сократился рост семейных расходов американцев, хотя значительно выросли реальные доходы (в т.ч. благодаря падению цен на энергоносители). Политики верят, что инфляция стабильно будет расти, хотя пока не замечает компенсации влияния на инфляцию на фоне падения цен на нефть и снижения цен на импортные товары.

В целях ФРС все еще значится содействие максимальной занятости населения и контроль за стабильностью цен. И хотя объемы производства и занятости в I квартале снизились, ФРС надеется, что гибкая монетарная политика поможет расширить экономическую активность достаточными темпами и вслед за этим вырастут индикаторы рынка труда до приемлемых уровней.

Из заявления ФРС также стало понятно, что продолжительность сроков сохранения процентной ставки (0-0,25%) будет зависеть от состояния экономики США, основными факторами остаются условия на рынке труда, инфляционное давление и инфляционные ожидания, финансовые и международные события. ФРС будет готова повысить ставки тогда, когда убедится в дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда и будет «вполне уверена в том, что инфляция начнет возвращаться к целевому уровню в 2% в среднесрочном периоде».

Новое заявление ФРС и приободрило, и озадачило инвесторов. С одной стороны, из текста заявления FOMC исчезли любые намеки на сроки предполагаемого ужесточения монетарной политики, с другой — ФРС признала, что экономика замедлила рост в настоящее время. Соответственно, регулятор ждет роста ВВП США в последующие кварталы.

На фоне итогов заседания пара EUR/USD торговалась на уровнях 1,1101, прежде поднимаясь до отметки 1,1173 — в 18:30 мск, по данным investing.com. Сейчас пара остается на отметке 1,1102, снижаясь на 0,25% от уровня закрытия 1,1128.