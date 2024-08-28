Изучение MQL5 — от новичка до профи (Часть V): Основные операторы перенаправления потока команд

Введение

В этой статье цикла разговор пойдёт о том, как научить программу принимать решения. Для этих целей мы создадим индикатор. Пусть это будет индикатор, отображающий внутренние или внешние бары.

Внешним баром будем считать бар, который пробил диапазон предыдущей свечи в обе стороны.

Внутренним баром будем считать такой, который после закрытия остался внутри диапазона предыдущей свечи.



Отмечать будем каждую закрытую свечу. Если свеча еще изменяется, ставить на ней отметки не будем.

Маркеры будут ставиться только на "длинных" свечах, то есть для "внешнего" бара — на текущем баре, для "внутреннего" — на предыдущем. Это решение может быть спорным, поэтому, если индикатор покажется вам полезным, но с данным решением вы не согласны — смело меняйте соответствующие индексы в соответствующем месте кода.

Сделаем наш индикатор универсальным. Пусть он умеет отображать оба варианта, и какой выбрать, будет определять пользователь с помощью входных параметров.



В ходе создания этого индикатора нам придётся использовать операторы, о которых идёт речь в статье. Индикатор простой, поэтому будут использованы только операторы цикла и условия, и это действительно всё, что нам необходимо в данном случае. Но ради практики можно попробовать переписать этот индикатор:

с использованием других типов циклов;

с использованием оператора switch-case вместо некоторых (или всех) операторов условия.



До сих пор наши программы были не очень полезны, поскольку у них не было выбора и им приходилось выполнять наши инструкции линейно, шаг за шагом. После прочтения этой статьи ваши программы смогут стать гораздо более полноценными.

И начнём мы с подробного разбора булевских (то есть логических) выражений, поскольку они являются базой для понимания всего остального материала данной статьи.

Логические выражения в подробностях

Напомню, данные булевского типа (bool) имеют всего два значения: либо true (истина), либо false (ложь).

Можно сказать, что в каждом случае применения логических операторов программа задаёт вопрос своим текущим данным: "А правда ли, что (условие)?". ("Правда ли, что сейчас (prev_calculated == rates_total)? Если да, то мне пора завершить работу текущей функции! А иначе, мне придётся снова что-то считать…".)

В языке MQL5 для представления значения false используется число 0, соответственно, все остальные числа в логических выражениях будут преобразованы к значению true, и неважно, положительные они или отрицательные.

Строки к типу bool преобразовать нельзя, при попытке такой конвертации получим сообщение компилятора об ошибке. Но их тоже можно сравнивать.



Чаще всего логические данные получают из логических выражений. Простейший случай такого выражения — операция сравнения. Напомню, в MQL5 используются такие же операторы сравнения, как в школьной математике: больше (>), меньше(<), равно(==), не равно (!=), больше или равно (>=), меньше или равно (<=). Соответственно, запись (a==b) примет значение "истина" тогда и только тогда, когда оба элемента выражения равны между собой. Это, думаю, понятно.

При сравнении строк, больше будет та строка, которая имеет в начале символы с большими номерами в таблице символов. Например, ("A" > "1") истинно, а ("Y" < "A") ложно. Если в строке много символов, принцип сохраняется. Просто сначала сравниваются самые первые символы, потом — вторые, и так далее, до расхождения. При этом пустая строка ("") меньше всех остальных, то есть, если в какой-то строке меньше символов, но начальные символы совпадают, то при сравнении она будет считаться меньшей.



Существуют еще три логических операции:

Логическое отрицание (оно же — операция " не ", оно же — инверсия), обозначается восклицательным знаком (!);

превращает логическое значение в противоположное.



", оно же — инверсия), обозначается восклицательным знаком (!); Логическое умножение (оно же — операция " и ", оно же — конъюнкция), обозначается двумя символами амперсанда, идущими подряд (&&);

выражение с этим оператором будет истиной только в том случае, если обе части выражения — и левая, и правая — истинны.



", оно же — конъюнкция), обозначается двумя символами амперсанда, идущими подряд (&&); выражение с этим оператором будет истиной в том случае, если — и левая, и правая — истинны. Логическое сложение (оно же — операция "или", оно же — дизъюнкция), обозначается двумя символами вертикальной черты (||);

выражение с этим оператором будет истиной, если хотя бы одна его часть истинна.



Таблица 1. Логическое отрицание (!)

Таблица 2. Логическое умножение (&&)

Таблица 3. Логическое сложение (||)









Рассмотретьслучаи взаимодействия переменных с использованием этих операторов можно с помощью таблиц:

Для закрепления материала попробуйте самостоятельно определить, какой результат будет у каждого выражения ниже. В комментариях даны подсказки, однако я рекомендую сначала на них не смотреть и использовать только для сверки с вашим собственным ответом.



int a = 3 ; int b = 5 ; bool e = ( a*b ) > ( a+b+b ); Print ( (a>b) ); Print ( (a<b) || ((a/b) > ( 3 / 2 )) ); Print ( !a ); Print ( ! (!e) ); Print ( (b>a) && ((a<= 3 ) || (b<= 3 )) ); Print ( "Trust" > "Training" ); Print ( a==b ); Print ( b=a );

Пример 1. Примеры использования логических операторов

Если в выражении встречается несколько операторов без скобок, они, как правило, будут выполняться слева направо (кроме присваивания), и порядок выполнения будет следующим:

Сначала будут выполнены все арифметические операторы *, /, %

+, - Затем будут выполняться операторы сравнения (==, !=, >, <, >=, <=).

И затем будут выполняться остальные логические операторы, в том порядке, в котором они перечислены: Инверсия (!);

Конъюнкция (&&);

Дизъюнкция (||); Оператор присваивания (=) будет выполнен самым последним.



Если вы не уверены, что в вашем коде будет выполняться раньше — используйте скобки, как в моём примере 1. Они всегда помогут, потому, что операции в скобках выполняются в первую очередь. Да и наглядней это, если делать отступы…





Оператор if

Оператор if также называют оператором условия, ветвления, развилки… В переводе на русский "if" обозначает "если", "else" — "иначе".

По форме он очень прост:



if (условие) действие_если_условие_истинно; else действие_во_всех_остальных_случаях;

Пример 2. Шаблон оператора условия.

Почему "ветвление"? Если представить этот оператор графически, получится что-то такое:

Рисунок 1. Оператор ветвления



Если у вас хорошее воображение, можно увидеть, как из основного "ствола", благодаря этому оператору, "вырастает" дополнительный "отросток" (ветвь). На более старых (с точки зрения времени, когда их придумали) схемах так и вообще алгоритмы напоминают целые "кусты". Например, что делать, если вы хотите почитать книгу, но не горит настольная лампа? Сначала попробовать лампу включить — вдруг загорится? Если не загорится, проверить, а есть ли лампа в патроне — вдруг ребёнок выкрутил, потому, что ему было нужнее? Если лампа есть, и она не включается, проверить, не перегорела ли она. Если перегорела, попробовать поменять. Ну и если все эти меры не помогли, можно попробовать взять другую лампу. Этот алгоритм можно нарисовать в виде такой схемы:

Рисунок 2. Иллюстрация ветвлений



Здесь для иллюстрации идеи "ветвления" алгоритм начинает выполняться снизу — из зелёной точки "Start". По-моему, на этой схеме уже наглядно видно, как происходит ветвление в каждой точке выбора. Как и на предыдущем рисунке, точки выбора отмечены голубым цветом.



Замечу, что "действие_если_условие_истинно" и "действие_во_всех_остальных_случаях" в языке MQL5 могут быть лишь одним оператором, но этот оператор при необходимости может быть составным.

Поясню. В языке MQL5 действия можно заключать (а можно и нет) в фигурные скобки. Фигурные скобки являются как бы отдельной "сущностью" и ограничивают отдельный блок кода. Переменные, объявленные внутри этого блока, другим блокам не видны. В некоторых случаях фигурные скобки жестко предписаны синтаксисом, но очень часто их можно расставлять по коду почти произвольно. Содержимое этих скобок будет восприниматься остальными частями программы единым целым. Например, переменные, описанные внутри блока, не будут видны никаким операторам снаружи. Вот такой "блок" из фигурных скобок я и называю "составным оператором". Внутри него может быть сколько угодно действий, но команды типа if будут выполнять их, пока не встретят закрывающую основной блок фигурную скобку. Однако если фигурных скобок нет, при выполнении условия будет исполнен только один оператор, а все остальные будут выполняться "на общих основаниях".

Часто про команды, подчинённые какому-нибудь оператору (в нашем случае if или else), говорят "тело оператора".

В шаблоне из примера 2 телом оператора if будет "действие_если_условие_истинно", а телом оператора else, соответственно, — "действие_во_всех_остальных_случаях".

Вот практический пример. Этот код проверяет новую свечу в индикаторе, шаблон которого приведён в примере 16. Алгоритм основан на сравнении количества уже рассчитанных свечей (prev_calculated) и общего количества свечей на графике (rates_total):

if (prev_calculated == rates_total) { Comment ( "Nothing to do" ); return (rates_total); } Comment ( "" ); Print ( "I can start to do anything" );

Пример 3. Пример ожидания новой свечи при помощи сравнения prev_calculated и rates_total



Здесь в тело оператора if входит две команды: Comment и return. Оператор else здесь опущен.



Экспериментируя с этим примером, можно увидеть тот же принцип, что был описан выше. Внутри фигурных скобок мы можем использовать сколько угодно операторов. Но если эти скобки убрать, то по условию будет выполнен только вызов функции Comment("Nothing to do"). Оператор return в этом случае будет выполняться безусловно, и сообщение о готовности к работе так никогда и не появится (рекомендую проверить на минутном графике).

Моя рекомендация по кодированию тела операторов такова:

Всегда используйте фигурные скобки для выделения тела оператора if и других операторов, даже если в этом теле — лишь один оператор.



Придерживайтесь этой рекомендации, пока не наберётесь достаточно опыта, например, читая чужой код в кодобазе. Со скобками отладка приложений станет более наглядной, и вы избежите опыта многочасовой "ловли" очевидных ошибок. (Понятно, что "очевидными" эти ошибки будут только для опытных программистов.) Кроме того, если вы будете ставить фигурные скобки даже для одного оператора, станет немного легче добавлять дополнительные действия, которые не были запланированы в момент написания первого варианта кода, но понадобились позже. Примерами таких "добавок" могут служить действия по выводу отладочной информации или сообщения пользователю, хотя, конечно, этим список далеко не исчерпывается.





Тернарный оператор

Иногда мы используем операторы выбора для того, чтобы назначить некоторой переменной одно из двух возможных значений. Например:

int a = 9 ; int b = 45 ; string message; if ( (b%a) == 0 ) { message = "b divides by a without remainder" ; } else { message = "b is NOT divisible by a" ; } Print (message);

Пример 4. Пример условия, подходящего для преобразования в тернарный оператор



В этом случае можно слегка сократить запись с помощью тернарного (состоящего из трёх частей) оператора:

int a = 9 ; int b = 45 ; string message; message = ( (b%a) == 0 ) ? "b divides by a without remainder" : "b is NOT divisible by a" ; Print (message);

Пример 5. Тернарный оператор



Здесь та же форма, что и в операторе if: условие -> (знак вопроса) -> значение_если_условие_истинно -> (двоеточие — вместо else) -> значение_ если_условие_ложно. Понятно, что никто не может помешать вам использовать вложенные тернарные операторы, если это уместно для вашей задачи.

Главное отличие этого оператора от "основного" if в том, что тернарный оператор обязан вернуть именно значение, соответствующее по типу переменной слева от знака присваивания, и, соответственно, его можно использовать только в выражениях, а "основной" if сам содержит выражения внутри своего тела и не может возвращать значение напрямую.





Операторы switch — case

Бывают задачи, когда нужно выбирать не из двух, а из гораздо большего числа вариантов. Можно, конечно, организовать много вложенных операторов if, но наглядность кода при этом заметно упадёт. Для таких задач существует оператор switch (переключатель). Он строится по следующему шаблону:

switch (переменная_целого_типа) { case значение_1: список_операций_1; case значение_2 список_операций_2; default : список_операций_по_умолчанию; }

Пример 6. Структура оператора switch-case



Работает это так. Если значение "переменная_целого_типа" совпадает с одним из значений ("значение_1", "значение_2" …), то выполняется список операций после этого совпадения, а потом — все последующие списки операций. Чаще всего нам это не нужно, достаточно выполнить только один блок. Поэтому после каждого списка операций чаще всего мы будем добавлять оператор break, который сразу завершит работу оператора switch. Если ни один из вариантов не совпал, будет выполнена секция default. Эта секция всегда должна располагаться в конце списка.



В MQL5 оператор switch-case чаще всего используется для обработки ошибок торговли в советниках, а также для работы с событиями типа нажатия клавиш на клавиатуре или движения мыши. В качестве примера приведу типичный фрагмент кода функции для обработки ошибок:

void PrintErrorDescription() { int lastError = GetLastError (); if (lastError == 0 ) { return ; } switch (lastError) { case ERR_INTERNAL_ERROR : Print ( "Unexpected internal error" ); break ; case ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER : Print ( "Wrong parameter in the inner call of the client terminal function" ); break ; case ERR_INVALID_PARAMETER : Print ( "Wrong parameter when calling the system function" ); break ; case ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY : Print ( "Not enough memory to perform the system function" ); break ; default : Print ( "I don't know anything about this error" ); } }

Пример 7. Одна из типичных схем для обработки ошибок





Оператор цикла с предусловием (while)

Цикл — это оператор, совершающий повторяющиеся действия.

Очень часто (почти постоянно) в задачах программирования встречаются участки, требующие выполнять какие-то действия многократно, но с чуть меняющимися данными. Например, перебрать все элементы массива, скажем, индикаторного буфера, чтобы можно было видеть работу индикатора на истории. Или прочесть из файла параметры сложного советника, строку за строкой. Ну, и так далее.

В языке MQL5 существует три типа циклов, в зависимости от задачи. Все они взаимозаменяемые и, при желании, всегда можно вместо одного подставить другой без потери функциональности, но всё же их удобнее применять каждый в своём случае.

Первый оператор — цикл while (пока). Часто его называют "цикл с предусловием", потому, что проверка условия в нём идёт до выполнения всех остальных действий из тела цикла. Графически он выглядит так:





Рисунок 3. Схема цикла while



Шаблон кода этого оператора очень прост:

while (условие) действие_если_условие_истинно;

Пример 8. Шаблон цикла while



Здесь "действие_если_условие_истинно" — один оператор, простой или составной.

Если программа встречает оператор while, она проверяет условие, и, если условие истинно, выполняет действия из тела цикла, а потом снова проверяет условие. Таким образом цикл будет выполняться снова и снова, пока условие не станет ложным. Поскольку условие проверяется до того, как выполнятся операторы тела, могут быть ситуации, когда цикл не выполнится ни разу.

Обычно этот оператор используется в случаях, когда точное количество повторений нельзя вычислить. Например, когда надо прочесть текстовый файл, программа не может знать, сколько в нём строк, и приходится руководствоваться специальным признаком конца файла. До тех пор, пока признак конца файла не получен, нужно прочитать следующую строку и как-то её обработать. Как только получили этот признак, читать перестаём. И такие ситуации в программировании встречаются довольно часто.



В любом случае внутри тела цикла должен меняться минимум один параметр, который влияет на условие в круглых скобках. Если такого параметра не будет, цикл станет бесконечным, и тогда прервать его можно будет только закрыв окно терминала. При работе бесконечного цикла, закрыть программу, его выполняющую, иногда может оказаться не совсем тривиальной задачей, потому что процессор может оказаться занят только нашей программой, и на другие задачи вроде реакции на нажатия кнопок на клавиатуре или движения мыши ему времени не останется. В этом, самом плохом, случае поможет только аппаратная перезагрузка компьютера (кнопкой). Поэтому внимательно проверяйте свои циклы, убедитесь, что оставили программе хоть одну возможность его завершить. Например, добавьте к проверке условие (&& ! IsStopped() ), которое остановит работу цикла, если программа будет завершаться.



Чтобы сравнить форму записи разных циклов, для примера возьмём одну и ту же задачу суммирования чисел от 1 до 5. Допустим, что мы не знаем о прогрессиях.

С помощью цикла while эта задача решается так:

int a = 1 ; int sum = 0 ; string message = "The sum of " + ( string ) a; while (a <= 5 ) { sum += a; if ( a != 1 ) { message += " + " + string (a); } a++; } message += " is " + ( string ) sum; Comment (message);

Пример 9. Использование цикла while

Здесь, конечно, количество проходов можно легко посчитать. Но чтобы понять форму работы, думаю, пример всё-таки подходит.





Цикл с постусловием (do… while)



Цикл do… while (выполнять… пока) использует проверку условия после отработки всех действий своего тела. Графически этот цикл можно изобразить следующим образом:





Рисунок 4. Схема цикла do-while

Шаблон оператора в коде ничуть не сложнее предыдущего:

do действия_если_условие_истинно; while (условие);

Пример 10. Шаблон оператора do-while



В отличие от while, в этом операторе действия внутри тела цикла всегда выполнятся хотя бы один раз. Но больше, по сути, ничего не меняется: программа выполняет действие, проверяет условие, сообщающее, нужно ли возвращаться к началу, и если нужно, выполняет все действия из тела цикла снова.



Задач, в которых удобна именно такая форма цикла, не так много, как для цикла с предусловием, но они тоже встречаются. В нашей области это могла бы быть, например, проверка торговых инструментов в окне обзора рынка (Market watch). Алгоритм мог бы выглядеть следующим образом:

взять первый инструмент из списка (если мы твёрдо уверены, что он точно существует),

сделать с ним то, что нам надо (например, проверить установленные приказы)

и потом проверить, есть ли в списке еще и другие инструменты;



если есть, нужно взять второй инструмент, потом — третий… Ну, и так — до тех пор, пока список не исчерпается.

Задача с суммой с этой формой цикла будет выглядеть почти так же, как в предыдущем случае. Будут заменены только две строки — описание самого цикла:

int a = 1 ; int sum = 0 ; string message = "The sum of " + ( string ) a; do { sum += a; if ( a != 1 ) { message += " + " + string (a); } a++; } while (a <= 5 ) message += " is " + ( string ) sum; Comment (message);

Пример 11. Использование цикла do-while





Цикл for



Цикл for (для) является самым часто употребимым, потому что используется для перебора всяких последовательностей, в ситуациях, где можно легко вычислить количество перебираемых элементов. Вот так можно описать шаблон для его записи:



for (инициализация_счетчика ; условие ; изменение_счетчика) действие_если_условие_истинно;

Пример 12. Шаблон для цикла for

В отличие от предыдущих форм цикла, в цикле for наглядно видно, какой именно параметр изменяется (в шаблоне я назвал этот параметр счётчиком) и по какому закону, поэтому в теле цикла можно сосредоточится на решении главной задачи (например, переборе элементов массива).

По своей сути этот цикл — такой же, как while, то есть в нём проверка выполняется также до начала выполнения операторов тела. Задача о сумме чисел с применением этого цикла могла бы быть решена так:

int a; int sum = 0 ; string message = "The sum of " ; for (a= 1 ; a<= 5 ; a++) { sum += a; if ( a != 1 ) { message += " + " ; } message += string (a); } message += " is " + ( string ) sum; Comment (message);

Пример 13. Использование цикла for



В этом примере мы видим гораздо больше изменений по сравнению с предыдущими (выделены жёлтым цветом). Еще раз обращаю ваше внимание на то, что здесь все шаги по работе со счетчиком (изменяемым параметром) вынесены в заголовок: инициализация (a=1), проверка условия для выполнения цикла (a<=5) (если условие истинно, выполняется основная работа — тело цикла) — и затем, в конце, меняется значение (a++) и снова выполняется проверка условия.





Операторы break и continue



Иногда бывает, что нам не нужно выполнять все шаги цикла.

Например, при поиске значения внутри массива вовсе необязательно перебирать массив до конца, если искомое находится в середине. В этом случае, когда нужно полностью прервать выполнение цикла, нам поможет оператор break (прервать), который сразу завершает выполнение цикла и переходит к следующему за циклом действию. Например:

string message = "" ; for ( int i= 0 ; i<= 3 ; i++) { if ( i == 2 ) { break ; } message += " " + IntegerToString ( i ); } Print (message);

Пример 14. Использование оператора break

А еще бывают случаи, когда при определённых условиях не нужно выполнять тело цикла, но цикл не завершается — просто пропускаются определённые ситуации. Например, если в примере 14 мы не хотим выводить двойку, но все остальные цифры нам нужны, код нужно немного подправить, заменив break на continue (продолжить). Оператор continue сразу заставляет программу перейти к проверке следующего условия для циклов while и do-while или к следующему изменению параметра для цикла for.

string message = "" ; for ( int i= 0 ; i<= 3 ; i++) { if ( i == 2 ) { continue ; } message += " " + IntegerToString ( i ); } Print (message);

Пример 15. Использование оператора continue

Оператор break можно использовать или внутри цикла, или в операторах case; оператор continue — только внутри циклов.

И это всё об операторах. Осталось только посмотреть, как эти операторы могут помочь при создании реальной программы.





Пара слов о мастере создания файлов (в режиме создания индикаторов)

Надеюсь, вы уже разобрались с созданием индикаторов с помощью мастера, еще после первой статьи. Однако, всё же кратко опишу экраны мастера при создании индикаторов, сделав акцент немного на других вещах, чем при описании этого инструмента в первой статье.

Первое окно мастера я пропущу. Там ничего интересного или нового по сравнению с первой статьёй нет. Второе окно тоже не ново, но теперь вы уже знаете о глобальных настройках программы, которые можно организовать с помощью input-параметров. Иногда эти параметры нагляднее ввести именно с помощью мастера, раз уж им всё равно воспользовались… Напомню, что имя параметра может быть любым. Я предпочитаю добавлять префикс inp_, чтобы при просмотре кода сразу видеть, где именно я эти параметры использую.



Рисунок 5. Добавление параметров программы с помощью мастера



Второй акцент, который я хочу сделать — это выбор формы метода OnCalculate (рисунок 6). Напомню, метод OnCalculate — это основной метод любого индикатора на языке MQL5. Он вызывается каждый раз, когда терминал рассчитывает этот индикатор. Так вот, эта функция может принимать разное количество входных параметров, в зависимости от вашего выбора на этом шаге мастера.

Рисунок 6. Выбор формы метода OnCalculate



Выбор верхнего варианта подходит для большинства ситуаций, поскольку функция в этом случае принимает автоматически генерируемые массивы open, high, low, close, volume, time — и пользователь дальше может делать с ними что хочет.

Однако бывают специальные случаи, когда мы хотим предоставить пользователю возможность выбирать, на основе какой кривой рассчитывать данный индикатор. Например, индикатор скользящей средней можно рассчитать на основе цен минимума, максимума, или вообще на основе кривой уже существующего на графике индикатора. Вот в этом случае мы должны выбрать нижний вариант, и тогда в OnCalculate будет передан массив с данными кривой, а в скомпилированном индикаторе в окне входных параметров появится вкладка "параметры" — именно для выбора нужной кривой. На рисунке 7 показаны стартовые окна готовых индикаторов для верхнего (Upper) и нижнего (Lower) вариантов.







Рисунок 7. Сравнение стартовых окон индикаторов с разной формой OnCalculate



И последний момент в мастере, на который я хочу обратить ваше внимание. На последнем шаге диалогового окна при создании индикатора можно выбрать, как именно индикатор будет отображаться (рисунок 8). Для отображения индикатора необходимо добавить так называемый "буфер" — специальный массив, содержащий данные для рисования. Вариантов рисования много: от простой линии (как у скользящей средней) до разных многоцветных гистограмм и свечей. А при очень большом желании можно даже рисовать свои картинки (но этого, конечно, мастер не предлагает).

Рисунок 8. Параметры рисования индикатора



В любом случае, если вы хотите, чтобы индикатор что-то рисовал, и при этом результаты его работы были легко доступны другим программам (например, советникам), нужно добавить минимум один буфер.

Буфер — это просто массив чисел, хранящий данные, вычисленные нашим индикатором для каждой свечи. В общем случае эти данные не обязательно предназначены именно для рисования. Иногда буферы хранят цвета или какие-то промежуточные расчётные данные, необходимые для расчётов других буферов.

Буферы можно добавить и вручную, но тогда нужно будет проделать дополнительную несложную, но монотонную работу. Сейчас, для начинающих программистов, я рекомендую буферы всё же добавлять с помощью мастера.

Обычно при рисовании линий требуется минимум один буфер на каждую вычисляемую кривую. Для рисования стрелок чаще всего нужно минимум два буфера: по одному для каждого направления. Хотя можно обойтись и одним, если значок на стрелке не указывает направление, и на любую свечу приходится только одно расчетное значение. Бывают и более сложные случаи, но о них я если и буду рассказывать, то в других статьях. Пока хватит и изложенной информации.



И вот теперь просто создадим индикатор

с названием InsideOutsideBar,

с одним параметром, который будет называться inp_barsTypeSelector, иметь тип int и значение по умолчанию 0,

выберем для индикатора верхний формат функции OnCalculate (там, где список массивов) на третьем экране мастера,

и добавим два буфера рисования в разделе "Отрисовка" ("Plots" на рисунке 8) с названиями Up и Down и типом отрисовки "Стрелка" (Arrow).





Разбор сгенерированного мастером кода индикатора

Если в предыдущем разделе всё сделано правильно, должен получиться примерно такой код:

#property copyright "Oleg Fedorov (aka certain)" #property link "mailto:coder.fedorov@gmail.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "Up" #property indicator_type1 DRAW_ARROW #property indicator_color1 clrMediumPurple #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "Down" #property indicator_type2 DRAW_ARROW #property indicator_color2 clrMediumPurple #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 input int inp_barsTypeSelector= 0 ; double UpBuffer[]; double DownBuffer[]; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,UpBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,DownBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW , 159 ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_ARROW , 159 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return (rates_total); }

Пример 16. Код индикатора, сгенерированный мастером создания кода MQL5

Первым блоком здесь, как обычно, идёт заголовок, содержащий параметры. Параметры для описания авторства сейчас уже не интересны. Дальше идёт строка, сообщающая, что индикатор будет располагаться в окне графика — тоже ничего нового. А вот две строки в конце этого блока — это сообщение компилятору, что наш индикатор имеет два буфера для вычислений и два буфера для рисования (как вы понимаете, это в данном случае — одни и те же буферы, хотя в общем случае количество буферов может различаться):

#property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2

Пример 17. Описание буферов индикатора для вычисления и для рисования

Следующий блок параметров описывает, как должен выглядеть рисунок, создаваемый каждым буфером:

#property indicator_label1 "Up" #property indicator_type1 DRAW_ARROW #property indicator_color1 clrMediumPurple #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "Down" #property indicator_type2 DRAW_ARROW #property indicator_color2 clrMediumPurple #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1

Пример 18. Параметры отрисовки



В следующем блоке кода описаны входные параметры нашего индикатора. В нашем случае параметр всего один: inp_barsTypeSelector:



input int inp_barsTypeSelector= 0 ;

Пример 19. Входные параметры индикатора

Потом идёт код, создающий переменную для буферов отрисовки. Обратите внимание, что для этого буфера используется динамический массив с элементами типа double. Фактически, это массив уровней цен, по которым будет строиться кривая индикатора:

double UpBuffer[]; double DownBuffer[];

Пример 20. Переменная для буфера отрисовки



И дальше идёт описание двух функций: OnInit и OnCalculate.

OnInit — такая же точно функция, что и в скриптах. Она точно так же запускается сразу после старта индикатора — до выполнения всех остальных функций — и выполняется ровно один раз. В данном случае в ней мастер прописал два вызова стандартной функции SetIndexBuffer, предназначенной для связывания нашего массива с буфером рисования индикатора. Кроме того, обеим стрелкам были назначены значки с помощью функции PlotIndexSetInteger. Функция OnInit не принимает никаких параметров и возвращает статус успешности инициализации (в данном случае — всегда "успешно").

OnCalculate — как я уже писал ранее, это функция, которая вызывается на каждом тике или каждый раз, когда другие программы пытаются использовать наш индикатор. Сейчас она пуста, и именно в ней мы будем прописывать основные действия нашего индикатора.

Функция принимает в качестве параметров множество переменных:

общее количество баров на графике (rates_total);

количество ранее рассчитанных индикатором баров (prev_calculated). При первом запуске значение prev_calculated равно нулю, однако та реализация функции, что создал мастер, в конце работы возвращает общее количество баров на данном тике, и в начале следующего запуска терминал передаст функции уже это значение в качестве prev_calculated. На этом, кстати, строится один из известных мне алгоритмов для определения новой свечи: если rates_total==prev_calculated, то значит, свеча та же самая и считать ничего не надо, а вот если не равны — то запускаем дальнейшие шаги;

значение в качестве prev_calculated. На этом, кстати, строится один из известных мне алгоритмов для определения новой свечи: если rates_total==prev_calculated, то значит, свеча та же самая и считать ничего не надо, а вот если не равны — то запускаем дальнейшие шаги; множество массивов: цены, время, объёмы, спреды… По сути, это всё, что может понадобиться трейдеру, если он пишет свой индикатор и не использует чужие. Обратите внимание, что массивы передаются по ссылке (поскольку по значению массивы передавать нельзя), однако имеют модификатор const, сообщающий компилятору, что данные в этих массивах неизменяемые.



И теперь мы можем начать программировать наш индикатор.





Программирование индикатора



Первым делом я хочу немного настроить параметры индикатора. У нас может быть всего два типа поиска: либо внутренний, либо внешний бар. Оформим это в виде глобального перечисления сразу после директив препроцессора:

enum BarsTypeSelector { Inside = 0 , Outside = 1 };

Пример 21. Перечисление для типа расчётов



И поменяем тип и значение по умолчанию для нашего входного параметра:



input BarsTypeSelector inp_barsTypeSelector= Inside ;

Пример 22. Изменения типа и значения по умолчанию для входного параметра



Теперь немного расширим возможности по настройке нашего индикатора. Добавим возможность менять внешний вид значка и видимый отступ значка от бара. Для этого вручную (чтобы вы помнили, что добавлять параметры очень легко) добавим еще две переменные в раздел входных параметров:

input BarsTypeSelector inp_barsTypeSelector=Inside; input int inp_arrowCode= 159 ; input int inp_arrowShift= 5 ;

Пример 23. Дополнительные переменные для настроек внешнего вида



Напомню, что сами по себе входные параметры никак не влияют на работу индикатора, их нужно где-то использовать. Чтобы наши изменения заработали сейчас, поменяем функцию OnInit:

int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,UpBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,DownBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW , inp_arrowCode ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_ARROW , inp_arrowCode ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW_SHIFT , inp_arrowShift); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_ARROW_SHIFT , -inp_arrowShift); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Пример 24. Изменения функции OnInit

На этом с "косметикой" закончим и перейдём к программированию основных действий в функции OnCalculate. Чтобы запись кода была чуть компактнее, я опущу заголовок этой функции и сразу опишу тот код, который выполняет полезную работу.

int i, start; const int barsInPattern = 2 ; if (rates_total < barsInPattern) return ( 0 ); if (prev_calculated < barsInPattern+ 1 ) { start = barsInPattern; } else { start = rates_total — barsInPattern; } UpBuffer[rates_total- 1 ] = EMPTY_VALUE ; DownBuffer[rates_total- 1 ] = EMPTY_VALUE ; for (i = start; i<rates_total- 1 ; i++) { UpBuffer[i] = EMPTY_VALUE ; DownBuffer[i] = EMPTY_VALUE ; if (inp_barsTypeSelector==Inside) { if (high[i] <= high[i- 1 ] && low[i] >= low[i- 1 ]) { UpBuffer[i- 1 ] = high[i- 1 ]; DownBuffer[i- 1 ] = low[i- 1 ]; } } else { if (high[i] >= high[i- 1 ] && low[i] <= low[i- 1 ]) { UpBuffer[i] = high[i]; DownBuffer[i] = low[i]; } } } return (rates_total);

Пример 25. Тело функции OnCalculate



Мне кажется, что код прокомментирован достаточно, и "по косточкам" его разбирать особого смысла нет. Если я неправ, задавайте вопросы в комментариях. Еще раз напомню, что вставлять этот код нужно в функцию OnCalculate, между открывающей и закрывающей фигурными скобками, стерев всё, что там находилось ранее (оператор return я включил в пример — в последней строке). Полный рабочий код индикатора приложен к статье в виде вложения.

На рисунке 9 показана работа данного индикатора. Слева розовым цветом отмечены бары-предшественники внутренних баров, справа — внешние бары.



Рисунок 9. Работа индикатора InsideOutsideBar. Слева — внутренние бары, справа — внешние

Заключение

После того как вы освоите операторы, описанные в этой статье, вы сможете понимать большинство программ, написанных на языке MQL5 — и писать свои алгоритмы любой сложности. По сути, всё программирование можно свести к простейшим операциям типа арифметических или присваивания, выбору из нескольких вариантов (if или switch) и повторам нужного фрагмента необходимое число раз (циклы). Функции — это способ удобно организовать операции, объекты — способ удобно организовать функции и их внешние данные.

Теперь вы уж точно не новичок. Но от этой точки до профессионала в MQL5 еще нужно пройти некоторый путь. Например, нужно разобраться, как использовать уже написанные индикаторы в своей работе, и как создавать советников, которые будут торговать вместо вас. Есть также множество нюансов платформы MQL5, которые стоит изучить для того, чтобы мочь сделать всё, что именно вам хочется: графические интерфейсы к вашим советникам, необычные индикаторы типа "каги" или "ренко", удобные сервисы и прибыльные стратегии автоматической торговли… Поэтому этот цикл ещё будет продолжен. Так, в следующей статье я рассмотрю, как писать советники — настолько подробно, насколько смогу. Потом будет моё видение ООП в контексте MQL5. Ну, а дальше "общая" часть будет завершена, и после этого я, вероятно, углублюсь в некоторые тонкости платформы и стандартной библиотеки кода, поставляемой вместе с терминалом в папке Include.



Список предыдущих статей цикла:

