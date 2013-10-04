Рецепты MQL5 - Озвучиваем торговые события в MetaTrader 5

Введение

В этой статье мы рассмотрим такие вопросы, как включение в файл эксперта звуковых файлов и, соответственно, озвучивание торговых событий. Включение файлов означает, что звуковые файлы будут находиться внутри эксперта, и если передать скомпилированную версию эксперта (*.ex5) другому пользователю, то не нужно будет передавать ему звуковые файлы и объяснять при этом, в какую папку их положить.

Процесс разработки

Для теста возьмем эксперта из предыдущей статьи Рецепты MQL5 - Сохраняем результаты оптимизации торгового эксперта по указанным критериям. Я убрал из него все, что не относится к текущей теме, чтобы было проще.

Чтобы озвучить торговое событие средствами MQL5 можно воспользоваться функциями Alert() и PlaySound(). Если использовать функцию Alert(), то будет воспроизводиться всегда один и тот же звук, при этом будет открываться окно с сообщением. Как это выглядит можно посмотреть в статье Рецепты MQL5 - Вывод информации на печать в разных режимах.

Звук для алерта можно установить в настройках терминала: Сервис -> Настройки или Ctrl+O. Далее в разделе События нужно установить флажок Разрешить звуковые оповещения о событиях и в выпадающем списке алертов выбрать подходящий звуковой файл.

Рис. 1 - Вкладка "События" в настройках терминала

Но для каждого события, которое воспроизводит пользовательская программа, есть возможность установить уникальный звук, и для этого нам понадобится функция PlaySound().

Прежде чем встраивать звуковые оповещения в торгового эксперта, сделаем эксперта для тестов. Сделаем так, чтобы при загрузке эксперта на графике открывалась звуковая панель. Звуковую панель соберем из графических объектов типа кнопка (OBJ_BUTTON). Каждой кнопке будет присвоен уникальный звук, который будет воспроизводиться при нажатии.

В интернете я нашел 25 разных звуковых файлов в формате *.wav (скачать их можно в конце статьи). Их нужно расположить в директории MetaTrader 5\MQL5\Files\Sounds. Для тренировки навыков работы со звуковыми файлами с помощью Мастера MQL5 создадим нового эксперта. В самом начале обозначим размер массива по количеству кнопок на звуковой панели (всего их будет 26).

#define ARRAY_SIZE 26

Далее нужно указать директории и имена файлов, которые должны стать ресурсами эксперта. Это можно сделать с помощью директивы #resource. После директивы в двойных кавычках нужно указывать путь к файлу:

#resource "\\Files\\Sounds\\alert.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\AHOOGA.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\APPLAUSE.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\BONK.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\CARBRAKE.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\CASHREG.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\CLAP.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\CORKPOP.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\DOG.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\DRIVEBY.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\DRUMROLL.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\EXPLODE.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\FINALBEL.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\FROG.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\GLASS.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\GUNSHOT.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\LASER.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\LATNWHIS.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\PIG.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\RICOCHET.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\RINGIN.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\SIREN.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\TRAIN.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\UH_OH.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\VERYGOOD.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\WHOOSH.wav"

Теперь нужно создать три строковых массива, которые будут содержать пути к файлам ресурсов, имена графических объектов и отображаемый текст на графических объектах. Обратите внимание на два двоеточия в пути к файлам - специальный признак для обращения к ресурсу по имени.

string sound_paths[ARRAY_SIZE]= { "::Files\\Sounds\\alert.wav" , "::Files\\Sounds\\AHOOGA.wav" , "::Files\\Sounds\\APPLAUSE.wav" , "::Files\\Sounds\\BONK.wav" , "::Files\\Sounds\\CARBRAKE.wav" , "::Files\\Sounds\\CASHREG.wav" , "::Files\\Sounds\\CLAP.wav" , "::Files\\Sounds\\CORKPOP.wav" , "::Files\\Sounds\\DOG.wav" , "::Files\\Sounds\\DRIVEBY.wav" , "::Files\\Sounds\\DRUMROLL.wav" , "::Files\\Sounds\\EXPLODE.wav" , "::Files\\Sounds\\FINALBEL.wav" , "::Files\\Sounds\\FROG.wav" , "::Files\\Sounds\\GLASS.wav" , "::Files\\Sounds\\GUNSHOT.wav" , "::Files\\Sounds\\LASER.wav" , "::Files\\Sounds\\LATNWHIS.wav" , "::Files\\Sounds\\PIG.wav" , "::Files\\Sounds\\RICOCHET.wav" , "::Files\\Sounds\\RINGIN.wav" , "::Files\\Sounds\\SIREN.wav" , "::Files\\Sounds\\TRAIN.wav" , "::Files\\Sounds\\UH_OH.wav" , "::Files\\Sounds\\VERYGOOD.wav" , "::Files\\Sounds\\WHOOSH.wav" }; string sound_names[ARRAY_SIZE]= { "sound_button01" , "sound_button02" , "sound_button03" , "sound_button04" , "sound_button05" , "sound_button06" , "sound_button07" , "sound_button08" , "sound_button09" , "sound_button10" , "sound_button11" , "sound_button12" , "sound_button13" , "sound_button14" , "sound_button15" , "sound_button16" , "sound_button17" , "sound_button18" , "sound_button19" , "sound_button20" , "sound_button21" , "sound_button22" , "sound_button23" , "sound_button24" , "sound_button25" , "sound_button26" }; string sound_texts[ARRAY_SIZE]= { "ALERT" , "AHOOGA" , "APPLAUSE" , "BONK" , "CARBRAKE" , "CASHREG" , "CLAP" , "CORKPOP" , "DOG" , "DRIVEBY" , "DRUMROLL" , "EXPLODE" , "FINALBEL" , "FROG" , "GLASS" , "GUNSHOT" , "LASER" , "LATNWHIS" , "PIG" , "RICOCHET" , "RINGIN" , "SIREN" , "TRAIN" , "UH_OH" , "VERYGOOD" , "WHOOSH" };

Создадим функцию CreateButton(), которая будет создавать графический объект "Кнопка" на графике с указанными свойствами:

void CreateButton( long chart_id, int sub_window, string name, string text, ENUM_ANCHOR_POINT anchor, ENUM_BASE_CORNER corner, string font_name, int font_size, color font_color, color background_color, color border_color, int x_size, int y_size, int x_distance, int y_distance, long z_order) { if ( ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_BUTTON ,sub_window, 0 , 0 )) { ObjectSetString (chart_id,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetString (chart_id,name, OBJPROP_FONT ,font_name); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_COLOR ,font_color); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_BGCOLOR ,background_color); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_BORDER_COLOR ,border_color); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_ANCHOR ,anchor); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_CORNER ,corner); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_XSIZE ,x_size); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_YSIZE ,y_size); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x_distance); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y_distance); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_ZORDER ,z_order); ObjectSetString (chart_id,name, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); } }

Чтобы было повеселей, цвет для каждой кнопки будет выбираться случайным образом. Для этого напишем простую функцию GetRandomColor():

color GetRandomColor() { switch ( MathRand ()% 26 ) { case 0 : return ( clrOrange ); break ; case 1 : return ( clrGold ); break ; case 2 : return ( clrChocolate ); break ; case 3 : return ( clrChartreuse ); break ; case 4 : return ( clrLime ); break ; case 5 : return ( clrSpringGreen ); break ; case 6 : return ( clrMediumBlue ); break ; case 7 : return ( clrDeepSkyBlue ); break ; case 8 : return ( clrBlue ); break ; case 9 : return ( clrSeaGreen ); break ; case 10 : return ( clrRed ); break ; case 11 : return ( clrSlateGray ); break ; case 12 : return ( clrPeru ); break ; case 13 : return ( clrBlueViolet ); break ; case 14 : return ( clrIndianRed ); break ; case 15 : return ( clrMediumOrchid ); break ; case 16 : return ( clrCrimson ); break ; case 17 : return ( clrMediumAquamarine ); break ; case 18 : return ( clrDarkGray ); break ; case 19 : return ( clrSandyBrown ); break ; case 20 : return ( clrMediumSlateBlue ); break ; case 21 : return ( clrTan ); break ; case 22 : return ( clrDarkSalmon ); break ; case 23 : return ( clrBurlyWood ); break ; case 24 : return ( clrHotPink ); break ; case 25 : return ( clrLightSteelBlue ); break ; default : return ( clrGold ); } return ( clrGold ); }

Теперь, напишем функцию SetSoundPanel(), которая будет устанавливать звуковую панель на график:

void SetSoundPanel() { int column_count = 0 ; int x_dist = 10 ; int y_dist = 15 ; int x_size = 100 ; int y_size = 20 ; color button_color = clrNONE ; for ( int i= 0 ; i<ARRAY_SIZE; i++) { column_count++; button_color=GetRandomColor(); CreateButton( 0 , 0 ,sound_names[i],sound_texts[i], ANCHOR_LEFT_UPPER , CORNER_LEFT_UPPER , "Arial" , 8 , clrWhite ,button_color,button_color,x_size,y_size,x_dist,y_dist, 1 ); if (column_count== 2 ) { x_dist= 10 ; y_dist+= 20 ; column_count= 0 ; } else x_dist+=x_size; } ChartRedraw ( 0 ); }

Для удаления панели с графика будем использовать функции, представленные ниже:

void DeleteSoundPanel() { for ( int i= 0 ; i<ARRAY_SIZE; i++) DeleteObjectByName(name_sound_object[i]); ChartRedraw (); } void DeleteObjectByName( string name) { if ( ObjectFind ( ChartID (),name)>= 0 ) { if (! ObjectDelete ( ChartID (),name)) Print ( "Ошибка (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ ") при удалении объекта!" ); } }

Итак, при загрузке эксперта в функции OnInit() панель будет установлена на график, а при удалении эксперта в функции OnDeinit() панель будет удалена.

void OnInit () { SetSoundPanel(); } void OnDeinit ( const int reason) { DeleteSoundPanel(); }

Осталось настроить взаимодействие с панелью, чтобы при нажатии на кнопки воспроизводились соответствующие им звуки. Чтобы не умереть со скуки сделаем еще так, чтобы при нажатии на одну из кнопок звуковой панели, цвета кнопок изменялись. Для этого нам понадобится функция ChangeColorsOnSoundPanel(), код которой представлен ниже:

void ChangeColorsOnSoundPanel() { color clr= clrNONE ; for ( int i= 0 ; i<ARRAY_SIZE; i++) { clr=GetRandomColor(); ObjectSetInteger ( 0 ,sound_names[i], OBJPROP_BGCOLOR ,clr); ObjectSetInteger ( 0 ,sound_names[i], OBJPROP_BORDER_COLOR ,clr); ObjectSetInteger ( 0 ,sound_names[i], OBJPROP_STATE , false ); ChartRedraw ( 0 ); Sleep ( 20 ); } }

И, наконец, в функции OnChartEvent() нужно разместить вот такой код:

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if ( StringFind (sparam, "sound_button" , 0 )>= 0 ) { if (! PlaySound (GetSoundPath(sparam))) Print ( "Error: " , GetLastError ()); ChangeColorsOnSoundPanel(); } } }

В коде выше в выделенной строке видно, что в функцию PlaySound() с помощью пользовательской функции GetSoundPath() передается путь, откуда будет взят звуковой файл. Ниже можно ознакомиться с кодом функции GetSoundPath():

string GetSoundPath( string object_name) { for ( int i= 0 ; i<ARRAY_SIZE; i++) { if (object_name==name_sound_object[i]) return (path_sound_object[i]); } return ( "" ); }

Теперь все готово. После набрасывания эксперта на график будет установлена звуковая панель (программу можно скачать в приложении к статье):

Рис. 2 - Звуковая панель на графике

Итак, принцип работы со звуковыми файлами теперь понятен. Теперь вернемся к нашему советнику из предыдущей статьи Рецепты MQL5 - Сохраняем результаты оптимизации торгового эксперта по указанным критериям и определимся со звуками, которые хотелось бы слышать в торговом эксперте. Создадим файл Resources.mqh и подключим его к основному файлу эксперта.

#include "Include/Errors.mqh" #include "Include/Enums.mqh" #include "Include/Resources.mqh" #include "Include/TradeSignals.mqh" #include "Include/TradeFunctions.mqh" #include "Include/ToString.mqh" #include "Include/Auxiliary.mqh"

Выберем файлы для основных торговых событий.

#resource "\\Files\\Sounds\\AHOOGA.WAV" #resource "\\Files\\Sounds\\CASHREG.WAV" #resource "\\Files\\Sounds\\WHOOSH.WAV" #resource "\\Files\\Sounds\\VERYGOOD.WAV" #resource "\\Files\\Sounds\\DRIVEBY.WAV" string SoundError = "::Files\\Sounds\\AHOOGA.WAV" ; string SoundOpenPosition = "::Files\\Sounds\\CASHREG.WAV" ; string SoundAdjustOrder = "::Files\\Sounds\\WHOOSH.WAV" ; string SoundCloseWithProfit= "::Files\\Sounds\\VERYGOOD.WAV" ; string SoundCloseWithLoss = "::Files\\Sounds\\DRIVEBY.WAV" ;

Хочу еще отметить, что помимо звуковых файлов в качестве ресурсов можно хранить в эксперте изображения в формате *.bmp для создания интерфейса, текстовые файлы и даже индикаторы. Эксперты для MetaTrader 5 теперь считаются вполне полноценными приложениями: это очень удобно, когда можно передать всего лишь один файл вместо нескольких.

Двигаемся дальше. Во внешних параметрах нужно добавить параметр UseSound, чтобы была возможность отключить воспроизведение звуков:

input int NumberOfBars = 2 ; sinput double Lot = 0.1 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 50 ; input double TrailingStop = 10 ; input bool Reverse = true ; sinput bool UseSound = true ;

В файле Include\Enums.mqh создадим перечисление ENUM_SOUNDS для звуков.

enum ENUM_SOUNDS { SOUND_ERROR = 0 , SOUND_OPEN_POSITION = 1 , SOUND_ADJUST_ORDER = 2 , SOUND_CLOSE_WITH_PROFIT = 3 , SOUND_CLOSE_WITH_LOSS = 4 };

Эти идентификаторы понадобятся для пользовательской функции PlaySoundByID().

void PlaySoundByID(ENUM_SOUNDS id) { if (IsRealtime() && UseSound) { switch (id) { case SOUND_ERROR : PlaySound (SoundError); break ; case SOUND_OPEN_POSITION : PlaySound (SoundOpenPosition); break ; case SOUND_ADJUST_ORDER : PlaySound (SoundAdjustOrder); break ; case SOUND_CLOSE_WITH_PROFIT : PlaySound (SoundCloseWithProfit); break ; case SOUND_CLOSE_WITH_LOSS : PlaySound (SoundCloseWithLoss); break ; } } }

Во время торговых операций, которые совершает эксперт, звуковые эффекты можно воспроизводить, вызывая PlaySoundByID() из соответствующих торговых функций. Например, посмотрите, как это реализовано в функции OpenPosition():

void OpenPosition( double lot, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double sl, double tp, string comment) { trade.SetExpertMagicNumber( 0 ); trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits( 10 )); if (symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT || symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET ) { if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) { PlaySoundByID(SOUND_ERROR); Print ( "Ошибка при открытии позиции: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } else PlaySoundByID(SOUND_OPEN_POSITION); } }

В случае же, когда позиция закрывается по Stop Loss, Take Profit, вручную или любым другим способом, это событие нужно отслеживать в функции OnTrade(). Для этого напишем еще одну функцию SoundNotification(), в которой будут производиться необходимые проверки: если по текущему символу в истории сделок появилась новая сделка с идентификатором DEAL_ENTRY_OUT или DEAL_ENTRY_INOUT (полное/частичное закрытие позиции или разворот), то далее программа проверит, была ли закрыта эта сделка с прибылью или убытком, и воспроизведет соответствующий звук.

void SoundNotification() { if (IsRealtime() && UseSound) { ulong ticket = 0 ; int total = 0 ; static ulong last_ticket = 0 ; if (! HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()+ 1000 )) return ; total= HistoryDealsTotal (); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ((ticket= HistoryDealGetTicket (i))> 0 ) { GetHistoryDealProperties(ticket,D_SYMBOL); if (deal.symbol== _Symbol ) { GetHistoryDealProperties(ticket,D_ENTRY); if (deal.entry== DEAL_ENTRY_OUT || deal.entry== DEAL_ENTRY_INOUT ) { if (ticket==last_ticket || last_ticket== 0 ) { last_ticket=ticket; return ; } GetHistoryDealProperties(ticket,D_PROFIT); if (deal.profit>= 0 ) { PlaySoundByID(SOUND_CLOSE_WITH_PROFIT); last_ticket=ticket; return ; } if (deal.profit< 0 ) { PlaySoundByID(SOUND_CLOSE_WITH_LOSS); last_ticket=ticket; return ; } } } } } } }

Функцию SoundNotification() нужно разместить в функциях OnInit() и OnTrade():

int OnInit () { CheckNewBar(); SoundNotification(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTrade () { SoundNotification(); }

Также воспроизведение звука было добавлено в конец функции ModifyTrailingStop() при модификации защитного уровня.

void ModifyTrailingStop() { if (TrailingStop> 0 && StopLoss> 0 ) { double new_sl = 0.0 ; bool condition = false ; pos.exists= PositionSelect ( _Symbol ); if (pos.exists) { GetSymbolProperties(S_ALL); GetPositionProperties(P_ALL); new_sl=CalculateTrailingStop(pos.type); switch (pos.type) { case POSITION_TYPE_BUY : condition=new_sl>pos.sl+CorrectValueBySymbolDigits(TrailingStop*symb.point); break ; case POSITION_TYPE_SELL : condition=new_sl<pos.sl-CorrectValueBySymbolDigits(TrailingStop*symb.point); break ; } if (pos.sl> 0 ) { if (condition) { if (!trade.PositionModify( _Symbol ,new_sl,pos.tp)) Print ( "Ошибка при модификации позиции: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } if (pos.sl== 0 ) { if (!trade.PositionModify( _Symbol ,new_sl,pos.tp)) Print ( "Ошибка при модификации позиции: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } } PlaySoundByID(SOUND_ADJUST_ORDER); }

Заключение

На этом все. Все файлы для тестов можно скачать в приложении к статье. По теме звуков в терминале хочется также отметить одно интересное решение в Code Base CMIDI (автор Integer): с его помощью в MetaTrader 5 можно воспроизводить MIDI-файлы. Успехов!