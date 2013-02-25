В файле IncMIDI.mqh находится класс для управления устройством MIDI. В файле eMIDI.mq5 пример его применения.

Порядок использования класса CMIDI

Подключить файл с классом:

#include <IncMIDI.mqh> Объявить класс:

CMIDI m; Методом SetMusic(string & aMusic[]) передать музыкальную программу.

Методом Play(bool aSynch=true) включить воспроизведение. При aSynch=true воспроизведение выполняется в синхронному режиме, в цикле с паузами выполняемыми использованием функции Sleep(). При aSynch=false воспроизведение выполняется в синхронном режиме, при этом можно останавливать воспроизведение методом Stop(). Для работы в синхронном режиме из функции OnChartEvent() эксперта должен вызываться метод ChartEvent().

По завершению работы вызвать метод Stop(). Необходимо для закрытия устройства MIDI, иначе, для повторного запуска, потребуется перезапускать терминал.

Музыкальная программа

Музыкальная программа записывается в строковом массиве. В одном элементе массива записывается список действий. Действия записываются через запятую. Сначала записывается команда, знак равно и значение команды. Возможны следующие команды:

Tick - время в миллисекундах через которое выполняются все команды одного элемента массива. Определяет темп с которым выполняется воспроизведение.

- время в миллисекундах через которое выполняются все команды одного элемента массива. Определяет темп с которым выполняется воспроизведение. Volume - уровень громкости, от 0 до 100.

- уровень громкости, от 0 до 100. VolumeL - уровень громкости левого канала, от 0 до 100.

- уровень громкости левого канала, от 0 до 100. VolumeR - уровень громкости правого канала, от 0 до 100.



- уровень громкости правого канала, от 0 до 100. Instrument - выбор музыкального инструмента, от 0 до 127.

- выбор музыкального инструмента, от 0 до 127. NoteDN - нажатие клавиши. Номер 60 соответствует ноте "до" основной октавы, 61 - "до диез", 62 - "ре" и т.д.

- нажатие клавиши. Номер 60 соответствует ноте "до" основной октавы, 61 - "до диез", 62 - "ре" и т.д. NoteUP - отпускание клавиши. Для некоторых инструментов можно не использовать отпускание клавиши, звук сам затихает, а для некоторых обязательно отжимать.

Возможно взятие аккордов, например: "NoteDN=57, NoteDN=60, NoteDN=64". Возможна параллельная игра на нескольких инструментах, например: "Instrument=1, NoteDN=60, Instrument=123, NoteDN=60". Громкость звучания различных инструментов невозможно менять, все играют на одной громкости, но можно менять громкость звучания различных участков произведения, например:

"Tick=1500, Instrument=123, Volume=100, NoteDN=60" , "VolumeL=0, VolumeR=100, NoteDN=64" , "VolumeL=100, VolumeR=0, NoteDN=57" , "Volume=50, NoteDN=67, NoneDN=57" , "Volume=25, NoteDN=64, NoneDN=67"

Методы класса CMIDI