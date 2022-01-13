MQL5 Tarif Defteri MetaTrader 5 Alım Satım Olayları için Sesli Bildirimler

Giriş

Bu makalede, Uzman Danışmanın dosyasına ses dosyaları eklenmesi ve böylece alım satım olaylarına sesli bildirimler eklenmesi gibi konuları ele alacağız. Dosyaların eklenmesi, ses dosyalarının Uzman Danışman içine yerleştirileceği anlamına gelir. Bu nedenle, Uzman Danışmanın derlenmiş sürümünü (*.ex5) başka bir kullanıcıya sağlarken, ses dosyalarını da sağlamanız ve nereye kaydedilmeleri gerektiğini açıklamanız gerekmez.

Geliştirme

Test amacıyla, aşağıdaki önceki makaleden Uzman Danışmanı alacağız: "MQL5 Tarif Defteri: Uzman Danışmanın Belirlenen Kriterlere Göre Optimizasyon Sonuçlarını Kaydetme." Bunu daha basit hale getirmek için, mevcut konuyla ilgili olmayan her şeyi kaldırdım.

MQL5 kaynaklarını kullanarak bir alım satım olayı sesli bildirimler eklemek için Alert() vePlaySound() fonksiyonlarını kullanabiliriz. Alert() fonksiyonunu seçerseniz, her zaman aynı sesli bildirimi oynatılacak ve ilgili mesajı içeren bir pencere açacaktır. Bunu aşağıdaki başlığa sahip makalede çalışırken görebilirsiniz: "MQL5 Tarif Defteri: Farklı Yazdırma Modlarını Kullanma."

Uyarı sesi terminal ayarlarında ayarlanabilir: Araçlar -> Seçenekler veya Ctrl+O. Ayrıca, olaylar için sesli bildirimleri etkinleştirmek için Olaylar sekmesinde "Etkinleştir" seçeneğini işaretlememiz ve uyarıların açılır listesinden uygun ses dosyasını seçmemiz gerekir.





Şekil 1. Terminal ayarlarındaki "Olaylar" sekmesi

Ancak, herhangi bir özel program olayı için benzersiz bir sesli bildirimi ayarlama imkanınız da vardır. Bunun için, PlaySound() fonksiyonunu kullanırız.

Uzman Danışmana sesli bildirimler eklemeden önce, test amacıyla bir Uzman Danışman oluşturalım. Grafiğe Uzman Danışman yüklerken bir ses paneli açma fikrini uygulayalım. Ses paneli, düğme (OBJ_BUTTON) gibi grafik nesnelerinden oluşacaktır. Her düğmenin kendisine atanmış kendi benzersiz sesi olacak ve bu, düğme tıklatıldığında oynatılacaktır.

Çevrimiçi oldum ve *.wav formatında 25 farklı ses dosyası buldum (makalenin sonundan indirilebilir). Bunlar MetaTrader 5\MQL5\Files\Sounds klasörüne yerleştirilmelidir. Ses dosyalarıyla çalışmaya alışmak için, şimdi MQL5 Sihirbazını kullanarak yeni bir Uzman Danışman oluşturacağız. En başta, ses panelindeki düğme sayısına (toplamda 26 düğme olacak) göre dizi boyutunu belirtiyoruz.

#define ARRAY_SIZE 26

Ardından, Uzman Danışmana kaynak sağlayacak klasörleri ve dosya adlarını belirtmemiz gerekir. Bu da, #resource direktifini kullanılarak yapılabilir. Direktifin ardından, dosya konumunu çift tırnak içinde belirtiyoruz:

#resource "\\Files\\Sounds\\alert.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\AHOOGA.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\APPLAUSE.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\BONK.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\CARBRAKE.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\CASHREG.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\CLAP.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\CORKPOP.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\DOG.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\DRIVEBY.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\DRUMROLL.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\EXPLODE.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\FINALBEL.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\FROG.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\GLASS.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\GUNSHOT.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\LASER.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\LATNWHIS.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\PIG.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\RICOCHET.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\RINGIN.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\SIREN.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\TRAIN.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\UH_OH.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\VERYGOOD.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\WHOOSH.wav"

Şimdi, kaynak dosyalarının konumlarını, grafik nesnelerin adlarını ve grafik nesnelerde görüntülenen metni içerecek üç dize dizisi oluşturmamız gerekiyor. Dosya konumlarını belirtirken çift iki nokta üst üste kullanımına dikkat edin; bu, kaynağı ada göre çağırmak için özel bir göstergedir.

string sound_paths[ARRAY_SIZE]= { "::Files\\Sounds\\alert.wav" , "::Files\\Sounds\\AHOOGA.wav" , "::Files\\Sounds\\APPLAUSE.wav" , "::Files\\Sounds\\BONK.wav" , "::Files\\Sounds\\CARBRAKE.wav" , "::Files\\Sounds\\CASHREG.wav" , "::Files\\Sounds\\CLAP.wav" , "::Files\\Sounds\\CORKPOP.wav" , "::Files\\Sounds\\DOG.wav" , "::Files\\Sounds\\DRIVEBY.wav" , "::Files\\Sounds\\DRUMROLL.wav" , "::Files\\Sounds\\EXPLODE.wav" , "::Files\\Sounds\\FINALBEL.wav" , "::Files\\Sounds\\FROG.wav" , "::Files\\Sounds\\GLASS.wav" , "::Files\\Sounds\\GUNSHOT.wav" , "::Files\\Sounds\\LASER.wav" , "::Files\\Sounds\\LATNWHIS.wav" , "::Files\\Sounds\\PIG.wav" , "::Files\\Sounds\\RICOCHET.wav" , "::Files\\Sounds\\RINGIN.wav" , "::Files\\Sounds\\SIREN.wav" , "::Files\\Sounds\\TRAIN.wav" , "::Files\\Sounds\\UH_OH.wav" , "::Files\\Sounds\\VERYGOOD.wav" , "::Files\\Sounds\\WHOOSH.wav" }; string sound_names[ARRAY_SIZE]= { "sound_button01" , "sound_button02" , "sound_button03" , "sound_button04" , "sound_button05" , "sound_button06" , "sound_button07" , "sound_button08" , "sound_button09" , "sound_button10" , "sound_button11" , "sound_button12" , "sound_button13" , "sound_button14" , "sound_button15" , "sound_button16" , "sound_button17" , "sound_button18" , "sound_button19" , "sound_button20" , "sound_button21" , "sound_button22" , "sound_button23" , "sound_button24" , "sound_button25" , "sound_button26" }; string sound_texts[ARRAY_SIZE]= { "ALERT" , "AHOOGA" , "APPLAUSE" , "BONK" , "CARBRAKE" , "CASHREG" , "CLAP" , "CORKPOP" , "DOG" , "DRIVEBY" , "DRUMROLL" , "EXPLODE" , "FINALBEL" , "FROG" , "GLASS" , "GUNSHOT" , "LASER" , "LATNWHIS" , "PIG" , "RICOCHET" , "RINGIN" , "SIREN" , "TRAIN" , "UH_OH" , "VERYGOOD" , "WHOOSH" };

Belirtilen özelliklere sahip bir grafikte "Düğme" grafik nesnesini oluşturacak CreateButton() fonksiyonunu yazalım:

void CreateButton( long chart_id, int sub_window, string name, string text, ENUM_ANCHOR_POINT anchor, ENUM_BASE_CORNER corner, string font_name, int font_size, color font_color, color background_color, color border_color, int x_size, int y_size, int x_distance, int y_distance, long z_order) { if ( ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_BUTTON ,sub_window, 0 , 0 )) { ObjectSetString (chart_id,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetString (chart_id,name, OBJPROP_FONT ,font_name); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_COLOR ,font_color); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_BGCOLOR ,background_color); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_BORDER_COLOR ,border_color); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_ANCHOR ,anchor); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_CORNER ,corner); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_XSIZE ,x_size); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_YSIZE ,y_size); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x_distance); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y_distance); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_ZORDER ,z_order); ObjectSetString (chart_id,name, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); } }

Bunu daha eğlenceli hale getirmek için, her düğmenin rengi rastgele seçilecektir. Bunu uygulamak için basit bir fonksiyon yazacağız: GetRandomColor():

color GetRandomColor() { switch ( MathRand ()% 26 ) { case 0 : return ( clrOrange ); break ; case 1 : return ( clrGold ); break ; case 2 : return ( clrChocolate ); break ; case 3 : return ( clrChartreuse ); break ; case 4 : return ( clrLime ); break ; case 5 : return ( clrSpringGreen ); break ; case 6 : return ( clrMediumBlue ); break ; case 7 : return ( clrDeepSkyBlue ); break ; case 8 : return ( clrBlue ); break ; case 9 : return ( clrSeaGreen ); break ; case 10 : return ( clrRed ); break ; case 11 : return ( clrSlateGray ); break ; case 12 : return ( clrPeru ); break ; case 13 : return ( clrBlueViolet ); break ; case 14 : return ( clrIndianRed ); break ; case 15 : return ( clrMediumOrchid ); break ; case 16 : return ( clrCrimson ); break ; case 17 : return ( clrMediumAquamarine ); break ; case 18 : return ( clrDarkGray ); break ; case 19 : return ( clrSandyBrown ); break ; case 20 : return ( clrMediumSlateBlue ); break ; case 21 : return ( clrTan ); break ; case 22 : return ( clrDarkSalmon ); break ; case 23 : return ( clrBurlyWood ); break ; case 24 : return ( clrHotPink ); break ; case 25 : return ( clrLightSteelBlue ); break ; default : return ( clrGold ); } return ( clrGold ); }

Şimdi ses panelini grafiğe ekleyecek fonksiyonu yazalım: SetSoundPanel():

void SetSoundPanel() { int column_count = 0 ; int x_dist = 10 ; int y_dist = 15 ; int x_size = 100 ; int y_size = 20 ; color button_color = clrNONE ; for ( int i= 0 ; i<ARRAY_SIZE; i++) { column_count++; button_color=GetRandomColor(); CreateButton( 0 , 0 ,sound_names[i],sound_texts[i], ANCHOR_LEFT_UPPER , CORNER_LEFT_UPPER , "Arial" , 8 , clrWhite ,button_color,button_color,x_size,y_size,x_dist,y_dist, 1 ); if (column_count== 2 ) { x_dist= 10 ; y_dist+= 20 ; column_count= 0 ; } else x_dist+=x_size; } ChartRedraw ( 0 ); }

Paneli grafikten kaldırmak için aşağıda verilen fonksiyonları kullanacağız:

void DeleteSoundPanel() { for ( int i= 0 ; i<ARRAY_SIZE; i++) DeleteObjectByName(name_sound_object[i]); ChartRedraw (); } void DeleteObjectByName( string name) { if ( ObjectFind ( ChartID (),name)>= 0 ) { if (! ObjectDelete ( ChartID (),name)) Print ( "Error (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ ") when deleting the object!" ); } }

Böylece, Uzman Danışmanı yüklerken, panel OnInit() fonksiyonundan grafikte ayarlanacaktır ve OnDeinit() fonksiyonu ile Uzman Danışmanı kaldırırken grafikten silinecektir.

void OnInit () { SetSoundPanel(); } void OnDeinit ( const int reason) { DeleteSoundPanel(); }

Şimdi sadece belirli bir düğmeye tıklandığında uygun sesin oynatılması için panel ile etkileşimi uygulamamız gerekiyor. Bunu daha da eğlenceli hale getirmek için, ses paneli düğmelerinden birine basıldığında düğme renklerini değiştireceğiz. Bunu uygulamak için, kodu aşağıda verilen ChangeColorsOnSoundPanel() fonksiyonuna ihtiyacımız olacak:

void ChangeColorsOnSoundPanel() { color clr= clrNONE ; for ( int i= 0 ; i<ARRAY_SIZE; i++) { clr=GetRandomColor(); ObjectSetInteger ( 0 ,sound_names[i], OBJPROP_BGCOLOR ,clr); ObjectSetInteger ( 0 ,sound_names[i], OBJPROP_BORDER_COLOR ,clr); ObjectSetInteger ( 0 ,sound_names[i], OBJPROP_STATE , false ); ChartRedraw ( 0 ); Sleep ( 20 ); } }

Ve son olarak OnChartEvent() fonksiyonuna aşağıdaki kod eklenmelidir:

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if ( StringFind (sparam, "sound_button" , 0 )>= 0 ) { if (! PlaySound (GetSoundPath(sparam))) Print ( "Error: " , GetLastError ()); ChangeColorsOnSoundPanel(); } } }

Yukarıdaki kodda vurgulanan dize, ses dosyası konumunun özel GetSoundPath() fonksiyonu kullanılarak PlaySound() fonksiyonuna aktarıldığını belirtir. GetSoundPath() fonksiyon kodu aşağıda verilmektedir:

string GetSoundPath( string object_name) { for ( int i= 0 ; i<ARRAY_SIZE; i++) { if (object_name==name_sound_object[i]) return (path_sound_object[i]); } return ( "" ); }

Şimdi her şey hazır! Ses paneli (program makale eklerinden indirilebilir) Uzman Danışman grafiğe eklenir eklenmez ayarlanacaktır:

Şekil 2. Grafikteki ses paneli

Bu şekilde, ses dosyaları ile çalışma prensibi artık açıktır. Şimdi aşağıdaki başlığa sahip önceki makaleden Uzman Danışmanımıza geri dönelim: "MQL5 Tarif Defteri: Uzman Danışmanın Belirlenen Kriterlere Göre Optimizasyon Sonuçlarını Kaydetme" ve Uzman Danışmanda hangi sesleri kullanacağımıza karar verelim. Resources.mqh dosyası oluşturalım ve bunu Uzman Danışmanın ana dosyasına dahil edelim.

#include "Include/Errors.mqh" #include "Include/Enums.mqh" #include "Include/Resources.mqh" #include "Include/TradeSignals.mqh" #include "Include/TradeFunctions.mqh" #include "Include/ToString.mqh" #include "Include/Auxiliary.mqh"

Şimdi ana alım satım olayları için dosyaları seçiyoruz.

#resource "\\Files\\Sounds\\AHOOGA.WAV" #resource "\\Files\\Sounds\\CASHREG.WAV" #resource "\\Files\\Sounds\\WHOOSH.WAV" #resource "\\Files\\Sounds\\VERYGOOD.WAV" #resource "\\Files\\Sounds\\DRIVEBY.WAV" string SoundError = "::Files\\Sounds\\AHOOGA.WAV" ; string SoundOpenPosition = "::Files\\Sounds\\CASHREG.WAV" ; string SoundAdjustOrder = "::Files\\Sounds\\WHOOSH.WAV" ; string SoundCloseWithProfit= "::Files\\Sounds\\VERYGOOD.WAV" ; string SoundCloseWithLoss = "::Files\\Sounds\\DRIVEBY.WAV" ;

Ayrıca, kaynak olarak kullanılan ses dosyalarının yanı sıra, Uzman Danışmanda arayüz amaçları, metin dosyaları ve hatta göstergeler için *.bmp görüntülerini de saklayabilirsiniz. MetaTrader 5 için EA'lar artık tamamen fonksiyonel uygulamalar olarak kabul edilir - birkaç dosya yerine sadece bir tane aktarmanız gerektiği için çok kullanışlıdır.

Devam edelim. Harici parametrelerde, sesleri devre dışı bırakma imkanına sahip olmamız için UseSound parametresini eklememiz gerekiyor:

input int NumberOfBars = 2 ; sinput double Lot = 0.1 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 50 ; input double TrailingStop = 10 ; input bool Reverse = true ; sinput bool UseSound = true ;

Include\Enums.mqh içinde, sesler için ENUM_SOUNDS numaralandırması oluşturuyoruz.

enum ENUM_SOUNDS { SOUND_ERROR = 0 , SOUND_OPEN_POSITION = 1 , SOUND_ADJUST_ORDER = 2 , SOUND_CLOSE_WITH_PROFIT = 3 , SOUND_CLOSE_WITH_LOSS = 4 };

Bu tanımlayıcılar, PlaySoundByID() özel fonksiyonu için gerekli olacaktır.

void PlaySoundByID(ENUM_SOUNDS id) { if (IsRealtime() && UseSound) { switch (id) { case SOUND_ERROR : PlaySound (SoundError); break ; case SOUND_OPEN_POSITION : PlaySound (SoundOpenPosition); break ; case SOUND_ADJUST_ORDER : PlaySound (SoundAdjustOrder); break ; case SOUND_CLOSE_WITH_PROFIT : PlaySound (SoundCloseWithProfit); break ; case SOUND_CLOSE_WITH_LOSS : PlaySound (SoundCloseWithLoss); break ; } } }

Uzman Danışman tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri sırasında ses etkileri, uygun alım satım fonksiyonlarından PlaySoundByID() çağrılarak oynatılabilir. Bunun OpenPosition() fonksiyonuna nasıl uygulandığına bakalım:

void OpenPosition( double lot, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double sl, double tp, string comment) { trade.SetExpertMagicNumber( 0 ); trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits( 10 )); if (symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT || symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET ) { if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) { PlaySoundByID(SOUND_ERROR); Print ( "Error opening the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } else PlaySoundByID(SOUND_OPEN_POSITION); } }

Ancak, bir pozisyon Zarar Durdur, Kâr Al, manuel veya başka şekilde kapatılırsa bu olay OnTrade() fonksiyonunda görüntülenmelidir. Bunu uygulamak için, gerekli kontrollerden sorumlu olarak bir başka fonksiyon - SoundNotification() - yazacağız: İşlem geçmişi mevcut sembol için DEAL_ENTRY_OUT veya DEAL_ENTRY_INOUT tanımlayıcısı (pozisyonun kısmi/tam kapatılması veya ters çevrilmesi) ile yeni bir işlem gösterirse, program bu işlemin kar ile mi yoksa zarar ile mi kapatıldığını kontrol edecek ve buna uygun sesi oynatacaktır.

void SoundNotification() { if (IsRealtime() && UseSound) { ulong ticket = 0 ; int total = 0 ; static ulong last_ticket = 0 ; if (! HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()+ 1000 )) return ; total= HistoryDealsTotal (); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ((ticket= HistoryDealGetTicket (i))> 0 ) { GetHistoryDealProperties(ticket,D_SYMBOL); if (deal.symbol== _Symbol ) { GetHistoryDealProperties(ticket,D_ENTRY); if (deal.entry== DEAL_ENTRY_OUT || deal.entry== DEAL_ENTRY_INOUT ) { if (ticket==last_ticket || last_ticket== 0 ) { last_ticket=ticket; return ; } GetHistoryDealProperties(ticket,D_PROFIT); if (deal.profit>= 0 ) { PlaySoundByID(SOUND_CLOSE_WITH_PROFIT); last_ticket=ticket; return ; } if (deal.profit< 0 ) { PlaySoundByID(SOUND_CLOSE_WITH_LOSS); last_ticket=ticket; return ; } } } } } } }

SoundNotification() fonksiyonu, OnInit() ve OnTrade() fonksiyonlarına yerleştirilmelidir:

int OnInit () { CheckNewBar(); SoundNotification(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTrade () { SoundNotification(); }

Sesli bildirim ayrıca, İz-süren Stop seviyesini değiştirirken ModifyTrailingStop() fonksiyonunun sonuna eklenmiştir.

Sonuç

Neredeyse hepsi bu. Test amaçlı tüm dosyalar makalenin eklerinden indirilebilir. Terminaldeki seslerden bahsetmek gerekirse, CMIDI (Integer tarafından) adında Code Base'de mevcut ilginç bir çözüme dikkatinizi çekmek isterim: bu çözüm, MetaTrader 5'te MIDI dosyalarını oynatmanıza olanak sağlar. İyi şanslar!