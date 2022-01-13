MQL5 Tarif Defteri MetaTrader 5 Alım Satım Olayları için Sesli Bildirimler
Giriş
Bu makalede, Uzman Danışmanın dosyasına ses dosyaları eklenmesi ve böylece alım satım olaylarına sesli bildirimler eklenmesi gibi konuları ele alacağız. Dosyaların eklenmesi, ses dosyalarının Uzman Danışman içine yerleştirileceği anlamına gelir. Bu nedenle, Uzman Danışmanın derlenmiş sürümünü (*.ex5) başka bir kullanıcıya sağlarken, ses dosyalarını da sağlamanız ve nereye kaydedilmeleri gerektiğini açıklamanız gerekmez.
Geliştirme
Test amacıyla, aşağıdaki önceki makaleden Uzman Danışmanı alacağız: "MQL5 Tarif Defteri: Uzman Danışmanın Belirlenen Kriterlere Göre Optimizasyon Sonuçlarını Kaydetme." Bunu daha basit hale getirmek için, mevcut konuyla ilgili olmayan her şeyi kaldırdım.
MQL5 kaynaklarını kullanarak bir alım satım olayı sesli bildirimler eklemek için Alert() vePlaySound() fonksiyonlarını kullanabiliriz. Alert() fonksiyonunu seçerseniz, her zaman aynı sesli bildirimi oynatılacak ve ilgili mesajı içeren bir pencere açacaktır. Bunu aşağıdaki başlığa sahip makalede çalışırken görebilirsiniz: "MQL5 Tarif Defteri: Farklı Yazdırma Modlarını Kullanma."
Uyarı sesi terminal ayarlarında ayarlanabilir: Araçlar -> Seçenekler veya Ctrl+O. Ayrıca, olaylar için sesli bildirimleri etkinleştirmek için Olaylar sekmesinde "Etkinleştir" seçeneğini işaretlememiz ve uyarıların açılır listesinden uygun ses dosyasını seçmemiz gerekir.
Şekil 1. Terminal ayarlarındaki "Olaylar" sekmesi
Ancak, herhangi bir özel program olayı için benzersiz bir sesli bildirimi ayarlama imkanınız da vardır. Bunun için, PlaySound() fonksiyonunu kullanırız.
Uzman Danışmana sesli bildirimler eklemeden önce, test amacıyla bir Uzman Danışman oluşturalım. Grafiğe Uzman Danışman yüklerken bir ses paneli açma fikrini uygulayalım. Ses paneli, düğme (OBJ_BUTTON) gibi grafik nesnelerinden oluşacaktır. Her düğmenin kendisine atanmış kendi benzersiz sesi olacak ve bu, düğme tıklatıldığında oynatılacaktır.
Çevrimiçi oldum ve *.wav formatında 25 farklı ses dosyası buldum (makalenin sonundan indirilebilir). Bunlar MetaTrader 5\MQL5\Files\Sounds klasörüne yerleştirilmelidir. Ses dosyalarıyla çalışmaya alışmak için, şimdi MQL5 Sihirbazını kullanarak yeni bir Uzman Danışman oluşturacağız. En başta, ses panelindeki düğme sayısına (toplamda 26 düğme olacak) göre dizi boyutunu belirtiyoruz.
//--- Array size #define ARRAY_SIZE 26
Ardından, Uzman Danışmana kaynak sağlayacak klasörleri ve dosya adlarını belirtmemiz gerekir. Bu da, #resource direktifini kullanılarak yapılabilir. Direktifin ardından, dosya konumunu çift tırnak içinde belirtiyoruz:
//--- Sound files #resource "\\Files\\Sounds\\alert.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\AHOOGA.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\APPLAUSE.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\BONK.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\CARBRAKE.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\CASHREG.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\CLAP.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\CORKPOP.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\DOG.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\DRIVEBY.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\DRUMROLL.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\EXPLODE.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\FINALBEL.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\FROG.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\GLASS.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\GUNSHOT.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\LASER.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\LATNWHIS.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\PIG.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\RICOCHET.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\RINGIN.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\SIREN.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\TRAIN.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\UH_OH.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\VERYGOOD.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\WHOOSH.wav"
Şimdi, kaynak dosyalarının konumlarını, grafik nesnelerin adlarını ve grafik nesnelerde görüntülenen metni içerecek üç dize dizisi oluşturmamız gerekiyor. Dosya konumlarını belirtirken çift iki nokta üst üste kullanımına dikkat edin; bu, kaynağı ada göre çağırmak için özel bir göstergedir.
//--- Sound file location string sound_paths[ARRAY_SIZE]= { "::Files\\Sounds\\alert.wav", "::Files\\Sounds\\AHOOGA.wav", "::Files\\Sounds\\APPLAUSE.wav", "::Files\\Sounds\\BONK.wav", "::Files\\Sounds\\CARBRAKE.wav", "::Files\\Sounds\\CASHREG.wav", "::Files\\Sounds\\CLAP.wav", "::Files\\Sounds\\CORKPOP.wav", "::Files\\Sounds\\DOG.wav", "::Files\\Sounds\\DRIVEBY.wav", "::Files\\Sounds\\DRUMROLL.wav", "::Files\\Sounds\\EXPLODE.wav", "::Files\\Sounds\\FINALBEL.wav", "::Files\\Sounds\\FROG.wav", "::Files\\Sounds\\GLASS.wav", "::Files\\Sounds\\GUNSHOT.wav", "::Files\\Sounds\\LASER.wav", "::Files\\Sounds\\LATNWHIS.wav", "::Files\\Sounds\\PIG.wav", "::Files\\Sounds\\RICOCHET.wav", "::Files\\Sounds\\RINGIN.wav", "::Files\\Sounds\\SIREN.wav", "::Files\\Sounds\\TRAIN.wav", "::Files\\Sounds\\UH_OH.wav", "::Files\\Sounds\\VERYGOOD.wav", "::Files\\Sounds\\WHOOSH.wav" }; //--- Names of graphical objects string sound_names[ARRAY_SIZE]= { "sound_button01","sound_button02", "sound_button03","sound_button04", "sound_button05","sound_button06", "sound_button07","sound_button08", "sound_button09","sound_button10", "sound_button11","sound_button12", "sound_button13","sound_button14", "sound_button15","sound_button16", "sound_button17","sound_button18", "sound_button19","sound_button20", "sound_button21","sound_button22", "sound_button23","sound_button24", "sound_button25","sound_button26" }; //--- Text displayed on graphical objects string sound_texts[ARRAY_SIZE]= { "ALERT","AHOOGA","APPLAUSE","BONK","CARBRAKE","CASHREG", "CLAP","CORKPOP","DOG","DRIVEBY","DRUMROLL","EXPLODE","FINALBEL", "FROG","GLASS","GUNSHOT","LASER","LATNWHIS","PIG", "RICOCHET","RINGIN","SIREN","TRAIN","UH_OH","VERYGOOD","WHOOSH" };
Belirtilen özelliklere sahip bir grafikte "Düğme" grafik nesnesini oluşturacak CreateButton() fonksiyonunu yazalım:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Creating the Button object | //+------------------------------------------------------------------+ void CreateButton(long chart_id, // chart id int sub_window, // window number string name, // object name string text, // displayed name ENUM_ANCHOR_POINT anchor, // anchor point ENUM_BASE_CORNER corner, // chart corner string font_name, // font int font_size, // font size color font_color, // font color color background_color, // background color color border_color, // border color int x_size, // width int y_size, // height int x_distance, // X-coordinate int y_distance, // Y-coordinate long z_order) // Z-order { //--- Creating an object if(ObjectCreate(chart_id,name,OBJ_BUTTON,sub_window,0,0)) { ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TEXT,text); // setting name ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_FONT,font_name); // setting font ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_COLOR,font_color); // setting font color ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_BGCOLOR,background_color); // setting background color ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_color); // setting border color ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor); // setting anchor point ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_CORNER,corner); // setting chart corner ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size); // setting font size ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_XSIZE,x_size); // setting width X ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_YSIZE,y_size); // setting height Y ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_XDISTANCE,x_distance); // setting X-coordinate ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_YDISTANCE,y_distance); // setting Y-coordinate ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_SELECTABLE,false); // cannot select the object if FALSE ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_STATE,false); // button state (clicked/unclicked) ObjectSetInteger(chart_id,name,OBJPROP_ZORDER,z_order); // higher/lower Z-order ObjectSetString(chart_id,name,OBJPROP_TOOLTIP,"\n"); // no tooltip if "\n" } }
Bunu daha eğlenceli hale getirmek için, her düğmenin rengi rastgele seçilecektir. Bunu uygulamak için basit bir fonksiyon yazacağız: GetRandomColor():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Returning a random color | //+------------------------------------------------------------------+ color GetRandomColor() { //--- Select a random color from 0 to 25 switch(MathRand()%26) { case 0 : return(clrOrange); break; case 1 : return(clrGold); break; case 2 : return(clrChocolate); break; case 3 : return(clrChartreuse); break; case 4 : return(clrLime); break; case 5 : return(clrSpringGreen); break; case 6 : return(clrMediumBlue); break; case 7 : return(clrDeepSkyBlue); break; case 8 : return(clrBlue); break; case 9 : return(clrSeaGreen); break; case 10 : return(clrRed); break; case 11 : return(clrSlateGray); break; case 12 : return(clrPeru); break; case 13 : return(clrBlueViolet); break; case 14 : return(clrIndianRed); break; case 15 : return(clrMediumOrchid); break; case 16 : return(clrCrimson); break; case 17 : return(clrMediumAquamarine); break; case 18 : return(clrDarkGray); break; case 19 : return(clrSandyBrown); break; case 20 : return(clrMediumSlateBlue); break; case 21 : return(clrTan); break; case 22 : return(clrDarkSalmon); break; case 23 : return(clrBurlyWood); break; case 24 : return(clrHotPink); break; case 25 : return(clrLightSteelBlue); break; //--- default : return(clrGold); } //--- return(clrGold); }
Şimdi ses panelini grafiğe ekleyecek fonksiyonu yazalım: SetSoundPanel():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Adding the sound panel to the chart | //+------------------------------------------------------------------+ void SetSoundPanel() { int column_count =0; // Column counter int x_dist =10; // Indent from the left side of the chart int y_dist =15; // Indent from the top of the chart int x_size =100; // Button width int y_size =20; // Button height color button_color =clrNONE; // Button color //--- Set the objects for(int i=0; i<ARRAY_SIZE; i++) { //--- Increase the column counter column_count++; //--- Get the button color button_color=GetRandomColor(); //--- Draw a button CreateButton(0,0,sound_names[i],sound_texts[i], ANCHOR_LEFT_UPPER,CORNER_LEFT_UPPER,"Arial",8, clrWhite,button_color,button_color,x_size,y_size,x_dist,y_dist,1); //--- If two buttons have already been set in the same row if(column_count==2) { x_dist=10; // Move the X-coordinate to the initial position y_dist+=20; // Set the Y-coordinate for the next row column_count=0; // Zero out the counter } else //--- Set the X-coordinate for the next button x_dist+=x_size; } //--- Refresh the chart ChartRedraw(0); }
Paneli grafikten kaldırmak için aşağıda verilen fonksiyonları kullanacağız:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Deleting the info panel | //+------------------------------------------------------------------+ void DeleteSoundPanel() { //--- Delete position properties and their values for(int i=0; i<ARRAY_SIZE; i++) DeleteObjectByName(name_sound_object[i]); //--- Redraw the chart ChartRedraw(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Deleting objects by name | //+------------------------------------------------------------------+ void DeleteObjectByName(string name) { //--- If the object is found if(ObjectFind(ChartID(),name)>=0) { //--- If an error occurred when deleting, print the relevant message if(!ObjectDelete(ChartID(),name)) Print("Error ("+IntegerToString(GetLastError())+") when deleting the object!"); } }
Böylece, Uzman Danışmanı yüklerken, panel OnInit() fonksiyonundan grafikte ayarlanacaktır ve OnDeinit() fonksiyonu ile Uzman Danışmanı kaldırırken grafikten silinecektir.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { //--- Set the sound panel SetSoundPanel(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Deinitialization function of the expert advisor | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- Delete the sound panel DeleteSoundPanel(); }
Şimdi sadece belirli bir düğmeye tıklandığında uygun sesin oynatılması için panel ile etkileşimi uygulamamız gerekiyor. Bunu daha da eğlenceli hale getirmek için, ses paneli düğmelerinden birine basıldığında düğme renklerini değiştireceğiz. Bunu uygulamak için, kodu aşağıda verilen ChangeColorsOnSoundPanel() fonksiyonuna ihtiyacımız olacak:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Changing colors on the sound panel | //+------------------------------------------------------------------+ void ChangeColorsOnSoundPanel() { color clr=clrNONE; // Button color //--- Iterate over all buttons in a loop and change their color for(int i=0; i<ARRAY_SIZE; i++) { //--- Get the new color clr=GetRandomColor(); //--- Set the border color ObjectSetInteger(0,sound_names[i],OBJPROP_BGCOLOR,clr); //--- Set the background color ObjectSetInteger(0,sound_names[i],OBJPROP_BORDER_COLOR,clr); //--- Unclicked button ObjectSetInteger(0,sound_names[i],OBJPROP_STATE,false); //--- Refresh the chart ChartRedraw(0); //--- Wait for 20 ms (lag) Sleep(20); } }
Ve son olarak OnChartEvent() fonksiyonuna aşağıdaki kod eklenmelidir:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Event handler | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, // Event identifier const long& lparam, // Parameter of the event of type long const double& dparam, // Parameter of the event of type double const string& sparam) // Parameter of the event of type string { //--- If there was an event of left-clicking on the object if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { //--- If the object name contains "sound_button" if(StringFind(sparam,"sound_button",0)>=0) { //--- Play the sound based on the object name // 5019 - ERR_FILE_NOT_EXIST - The file does not exist if(!PlaySound(GetSoundPath(sparam))) Print("Error: ",GetLastError()); //--- Change colors of all buttons ChangeColorsOnSoundPanel(); } } }
Yukarıdaki kodda vurgulanan dize, ses dosyası konumunun özel GetSoundPath() fonksiyonu kullanılarak PlaySound() fonksiyonuna aktarıldığını belirtir. GetSoundPath() fonksiyon kodu aşağıda verilmektedir:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Returning sound file location by the object name | //+------------------------------------------------------------------+ string GetSoundPath(string object_name) { //--- Iterate over all sound panel objects in a loop for(int i=0; i<ARRAY_SIZE; i++) { //--- If the name of the object clicked in the chart // matches one of those available on the panel, return the file location if(object_name==name_sound_object[i]) return(path_sound_object[i]); } //--- return(""); }
Şimdi her şey hazır! Ses paneli (program makale eklerinden indirilebilir) Uzman Danışman grafiğe eklenir eklenmez ayarlanacaktır:
Şekil 2. Grafikteki ses paneli
Bu şekilde, ses dosyaları ile çalışma prensibi artık açıktır. Şimdi aşağıdaki başlığa sahip önceki makaleden Uzman Danışmanımıza geri dönelim: "MQL5 Tarif Defteri: Uzman Danışmanın Belirlenen Kriterlere Göre Optimizasyon Sonuçlarını Kaydetme" ve Uzman Danışmanda hangi sesleri kullanacağımıza karar verelim. Resources.mqh dosyası oluşturalım ve bunu Uzman Danışmanın ana dosyasına dahil edelim.
//--- Include custom libraries #include "Include/Errors.mqh" #include "Include/Enums.mqh" #include "Include/Resources.mqh" #include "Include/TradeSignals.mqh" #include "Include/TradeFunctions.mqh" #include "Include/ToString.mqh" #include "Include/Auxiliary.mqh"
Şimdi ana alım satım olayları için dosyaları seçiyoruz.
//--- Sound files #resource "\\Files\\Sounds\\AHOOGA.WAV" // Error #resource "\\Files\\Sounds\\CASHREG.WAV" // Position opening/position volume increase/pending order triggering #resource "\\Files\\Sounds\\WHOOSH.WAV" // Pending order/Stop Loss/Take Profit setting/modification #resource "\\Files\\Sounds\\VERYGOOD.WAV" // Position closing at profit #resource "\\Files\\Sounds\\DRIVEBY.WAV" // Position closing at loss //--- Sound file location string SoundError = "::Files\\Sounds\\AHOOGA.WAV"; string SoundOpenPosition = "::Files\\Sounds\\CASHREG.WAV"; string SoundAdjustOrder = "::Files\\Sounds\\WHOOSH.WAV"; string SoundCloseWithProfit= "::Files\\Sounds\\VERYGOOD.WAV"; string SoundCloseWithLoss = "::Files\\Sounds\\DRIVEBY.WAV";
Ayrıca, kaynak olarak kullanılan ses dosyalarının yanı sıra, Uzman Danışmanda arayüz amaçları, metin dosyaları ve hatta göstergeler için *.bmp görüntülerini de saklayabilirsiniz. MetaTrader 5 için EA'lar artık tamamen fonksiyonel uygulamalar olarak kabul edilir - birkaç dosya yerine sadece bir tane aktarmanız gerektiği için çok kullanışlıdır.
Devam edelim. Harici parametrelerde, sesleri devre dışı bırakma imkanına sahip olmamız için UseSound parametresini eklememiz gerekiyor:
//--- External parameters of the Expert Advisor input int NumberOfBars =2; // Number of one-direction bars sinput double Lot =0.1; // Lot input double TakeProfit =100; // Take Profit input double StopLoss =50; // Stop Loss input double TrailingStop =10; // Trailing Stop input bool Reverse =true; // Position reversal sinput bool UseSound =true; // Sound notifications
Include\Enums.mqh içinde, sesler için ENUM_SOUNDS numaralandırması oluşturuyoruz.
//--- Sounds enum ENUM_SOUNDS { SOUND_ERROR =0, // Error SOUND_OPEN_POSITION = 1, // Position opening/position volume increase/pending order triggering SOUND_ADJUST_ORDER = 2, // Stop Loss/Take Profit/pending order setting SOUND_CLOSE_WITH_PROFIT = 3, // Position closing at profit SOUND_CLOSE_WITH_LOSS = 4 // Position closing at loss };
Bu tanımlayıcılar, PlaySoundByID() özel fonksiyonu için gerekli olacaktır.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Playing sounds | //+------------------------------------------------------------------+ void PlaySoundByID(ENUM_SOUNDS id) { //--- If it is the real-time mode and sounds are enabled if(IsRealtime() && UseSound) { //--- Play the sound based on the identifier passed switch(id) { case SOUND_ERROR : PlaySound(SoundError); break; case SOUND_OPEN_POSITION : PlaySound(SoundOpenPosition); break; case SOUND_ADJUST_ORDER : PlaySound(SoundAdjustOrder); break; case SOUND_CLOSE_WITH_PROFIT : PlaySound(SoundCloseWithProfit); break; case SOUND_CLOSE_WITH_LOSS : PlaySound(SoundCloseWithLoss); break; } } }
Uzman Danışman tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri sırasında ses etkileri, uygun alım satım fonksiyonlarından PlaySoundByID() çağrılarak oynatılabilir. Bunun OpenPosition() fonksiyonuna nasıl uygulandığına bakalım:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Opening a position | //+------------------------------------------------------------------+ void OpenPosition(double lot, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double sl, double tp, string comment) { //--- Set the magic number in the trading structure trade.SetExpertMagicNumber(0); //--- Set the slippage in points trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits(10)); //--- The Instant Execution and Market Execution modes // *** Starting with build 803, Stop Loss and Take Profit *** // *** can be set upon opening a position in the SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET mode *** if(symb.execution_mode==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT || symb.execution_mode==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) { //--- If the position failed to open if(!trade.PositionOpen(_Symbol,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) { //--- Play the error sound and print the relevant message PlaySoundByID(SOUND_ERROR); Print("Error opening the position: ",GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError())); } //--- Otherwise play the position opening sound else PlaySoundByID(SOUND_OPEN_POSITION); } }
Ancak, bir pozisyon Zarar Durdur, Kâr Al, manuel veya başka şekilde kapatılırsa bu olay OnTrade() fonksiyonunda görüntülenmelidir. Bunu uygulamak için, gerekli kontrollerden sorumlu olarak bir başka fonksiyon - SoundNotification() - yazacağız: İşlem geçmişi mevcut sembol için DEAL_ENTRY_OUT veya DEAL_ENTRY_INOUT tanımlayıcısı (pozisyonun kısmi/tam kapatılması veya ters çevrilmesi) ile yeni bir işlem gösterirse, program bu işlemin kar ile mi yoksa zarar ile mi kapatıldığını kontrol edecek ve buna uygun sesi oynatacaktır.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Sound notification | //+------------------------------------------------------------------+ void SoundNotification() { //--- If it is the real-time mode and sounds are enabled if(IsRealtime() && UseSound) { ulong ticket =0; // Deal ticket int total =0; // Total deals static ulong last_ticket =0; // Last ticket prior to this check //--- Get the complete history if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()+1000)) return; //--- Get the number of deals in the obtained list total=HistoryDealsTotal(); //--- In the obtained list, iterate over all deals from the last one to the first one for(int i=total-1; i>=0; i--) { //--- If the deal ticket by its position in the list has been obtained if((ticket=HistoryDealGetTicket(i))>0) { //--- get the symbol of the deal GetHistoryDealProperties(ticket,D_SYMBOL); //--- If the symbol of the deal and the current symbol are the same if(deal.symbol==_Symbol) { //--- get the direction of the deal GetHistoryDealProperties(ticket,D_ENTRY); //--- If it is position closing, volume decrease or reversal if(deal.entry==DEAL_ENTRY_OUT || deal.entry==DEAL_ENTRY_INOUT) { //--- If the ticket of the current deal from the list (the last deal for the symbol) is equal to the previous ticket // or this is the initialization of the ticket of the last deal if(ticket==last_ticket || last_ticket==0) { //--- Save the ticket and exit last_ticket=ticket; return; } //--- Get the result of the deal GetHistoryDealProperties(ticket,D_PROFIT); //--- In case of profit if(deal.profit>=0) { //--- Profit sound PlaySoundByID(SOUND_CLOSE_WITH_PROFIT); //--- Save the ticket number last_ticket=ticket; return; } //--- In case of loss if(deal.profit<0) { //--- Loss sound PlaySoundByID(SOUND_CLOSE_WITH_LOSS); //--- Save the ticket number last_ticket=ticket; return; } } } } } } }
SoundNotification() fonksiyonu, OnInit() ve OnTrade() fonksiyonlarına yerleştirilmelidir:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Initialization | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Initialize the new bar CheckNewBar(); //--- Initialize tickets of the last deals for the symbol SoundNotification(); //--- Initialization completed successfully return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Monitoring trade events | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTrade() { //--- Sound notification SoundNotification(); }
Sesli bildirim ayrıca, İz-süren Stop seviyesini değiştirirken ModifyTrailingStop() fonksiyonunun sonuna eklenmiştir.
Sonuç
Neredeyse hepsi bu. Test amaçlı tüm dosyalar makalenin eklerinden indirilebilir. Terminaldeki seslerden bahsetmek gerekirse, CMIDI (Integer tarafından) adında Code Base'de mevcut ilginç bir çözüme dikkatinizi çekmek isterim: bu çözüm, MetaTrader 5'te MIDI dosyalarını oynatmanıza olanak sağlar. İyi şanslar!
Örneğin, önerdiğiniz ticaret olaylarının sesleri, tavsiyeler ve tavsiyelerle birlikte kar, öldürme vb. değerlerle belirli sesli yorumlar sağlamak mantıklı olacaktır.
Danışmanlar bir gün bize normal, insan dilinde tavsiyelerde bulunmaya başlamalıdır...).
Makale, her zaman olduğu gibi, basit bir örnektir. Örneğin ben FL Studio 11 programını seviyorum. Herhangi bir sesi sentezleyebilirsiniz. Ya da önce kaydedin (ses dahil) ve ardından yüksek kalitede işleyin.
Yazı için teşekkür ederim.
Ekteki programı nereye koymalıyım? "Script" içine mi yoksa "Expert" içine mi?
Bu arada, Script ve Expert arasındaki fark nedir? OnStart fonksiyonu Script'te (grafiğe sürüklenecek olan) çalışır mı?
MT5 ses dosyamı bulamıyorum. Konumu verdiğinizi biliyorum ama klasörümün hiçbir yerinde bulamıyorum. Sesleri oraya herhangi bir yere atıp daha sonra bulabilir miyim?
Doğru klasör şudur:
C:\Program Dosyaları\platform klasörü\Sesler
(Dosyalar ve Klasörler - İleri Düzey Kullanıcılar İçin - Başlarken - MetaTrader 5 Yardım).
Yazı için teşekkür ederim.
Ekteki programı nereye koymalıyım? "Senaryo "da mı yoksa "Uzman "da mı?
Bu arada, Script ve Expert arasındaki fark nedir? OnStart işlevi Script'te (grafiğe sürüklenecek olan) çalışıyor mu?
Yazarın Makalesinde,"bir Uzman Danışman oluşturalım..." bölümüne bakın.
Bu nedenle, bu bir Uzman ve bir Komut Dosyası değil.
Bir Komut Dosyası eklendiğinde yalnızca bir kez çalışır. Bir Uzman her tikte (veya kodundaki belirli standart işlevlere bağlı olarak bir zamanlayıcı, olay vb. üzerinde) çalışır.