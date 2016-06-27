Das MQL5-Kochbuch: Signaltöne für Handelsereignisse in MetaTrader 5

Einleitung

In diesem Beitrag betrachten wir, wie Sound-Dateien in die Datei des Expert Advisors hinzugefügt werden, um so Signaltöne zu Handelsereignissen hinzuzufügen. Die Tatsache, dass die Dateien eingearbeitet werden, bedeutet, dass die Sound-Dateien sich innerhalb des Expert Advisors befinden werden. Wenn Sie also die kompilierte Version des Expert Advisors (*.ex5) an einen anderen Benutzer übergeben, müssen Sie ihm die Sound-Dateien nicht separat zur Verfügung stellen und erklären, wo sie abzulegen sind.

Entwicklung

Für unsere Testzwecke nehmen wir den Expert Advisor aus dem vorhergehenden Beitrag "Das MQL5-Kochbuch: Speichern der Optimierungsergebnisse eines Expert Advisors auf Basis bestimmter Kriterien". Zur Vereinfachung habe ich alles entfernt, was für das aktuelle Thema nicht relevant ist.

Um mithilfe von MQL5-Ressourcen Signaltöne zu einem Handelsereignis hinzuzufügen, können wir die Funktionen Alert() und PlaySound() nutzen. Wenn Sie sich für die Funktion Alert() entscheiden, wird immer der gleiche Signalton abgespielt und ein Fenster mit der jeweiligen Nachricht geöffnet. Sie sehen die Funktion in Aktion im Beitrag "Das MQL5-Kochbuch: Verwendung unterschiedlicher Druckmodi".

Der Warnton kann in den Einstellungen des Terminals festgelegt werden: Tools -> Options oder Strg+O. Außerdem müssen wir in der Registerkarte Events die Option "Enable" aktivieren, um Signaltöne für Ereignisse zu aktiveren, und in der Dropdown-Liste der Warntöne die entsprechende Sound-Datei auswählen.





Abb. 1. Registerkarte "Events" in den Einstellungen des Terminals

Allerdings haben Sie auch die Möglichkeit, einen eigenen Signalton für jedes benutzerdefinierte Programmereignis festzulegen. Zu diesem Zweck nutzen wir die Funktion PlaySound().

Bevor wir Signaltöne zum Expert Advisor hinzufügen, erstellen wir einen Expert Advisor für unseren Testzwecke. Wir setzen die Idee um, beim Laden eines Expert Advisors im Diagramm ein Sound-Panel zu öffnen. Das Sound-Panel besteht aus grafischen Objekten, bspw. dem Button (OBJ_BUTTON). Jedem Button wird ein eigener Ton zugewiesen, der beim Anklicken des Buttons wiedergegeben wird.

Im Internet fand ich 25 verschiedene Sound-Dateien im Format *.wav (diese können am Ende des Beitrags heruntergeladen werden). Sie müssen in den Ordner MetaTrader 5\MQL5\Files\Sounds gelegt werden. Um die Arbeit mit Sound-Dateien zu üben, erstellen wir nun einen Expert Advisor mit dem MQL5 Wizard. Gleich am Anfang legen wir die Array-Größe basierend auf der Menge der Buttons im Sound-Panel fest (es wird insgesamt 26 Buttons geben).

#define ARRAY_SIZE 26

Dann müssen wir die Ordner und Dateinamen festlegen, die den Expert Advisor mit Ressourcen versorgen. Das geschieht mithilfe der Direktive #resource. Nach der Direktive geben wir den Ablageort der Dateien in Anführungszeichen an:

#resource "\\Files\\Sounds\\alert.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\AHOOGA.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\APPLAUSE.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\BONK.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\CARBRAKE.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\CASHREG.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\CLAP.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\CORKPOP.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\DOG.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\DRIVEBY.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\DRUMROLL.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\EXPLODE.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\FINALBEL.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\FROG.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\GLASS.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\GUNSHOT.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\LASER.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\LATNWHIS.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\PIG.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\RICOCHET.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\RINGIN.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\SIREN.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\TRAIN.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\UH_OH.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\VERYGOOD.wav" #resource "\\Files\\Sounds\\WHOOSH.wav"

Jetzt müssen wir drei String-Arrays erstellen, die die Ablageorte der Ressourcendateien, die Namen der grafischen Objekte und den auf den grafischen Objekten angezeigten Text enthalten. Beachten Sie den doppelten Doppelpunkt beim Angeben der Dateiablageorte. Dabei handelt es sich um eine spezielle Angabe für den Aufruf der Ressource nach Namen.

string sound_paths[ARRAY_SIZE]= { "::Files\\Sounds\\alert.wav" , "::Files\\Sounds\\AHOOGA.wav" , "::Files\\Sounds\\APPLAUSE.wav" , "::Files\\Sounds\\BONK.wav" , "::Files\\Sounds\\CARBRAKE.wav" , "::Files\\Sounds\\CASHREG.wav" , "::Files\\Sounds\\CLAP.wav" , "::Files\\Sounds\\CORKPOP.wav" , "::Files\\Sounds\\DOG.wav" , "::Files\\Sounds\\DRIVEBY.wav" , "::Files\\Sounds\\DRUMROLL.wav" , "::Files\\Sounds\\EXPLODE.wav" , "::Files\\Sounds\\FINALBEL.wav" , "::Files\\Sounds\\FROG.wav" , "::Files\\Sounds\\GLASS.wav" , "::Files\\Sounds\\GUNSHOT.wav" , "::Files\\Sounds\\LASER.wav" , "::Files\\Sounds\\LATNWHIS.wav" , "::Files\\Sounds\\PIG.wav" , "::Files\\Sounds\\RICOCHET.wav" , "::Files\\Sounds\\RINGIN.wav" , "::Files\\Sounds\\SIREN.wav" , "::Files\\Sounds\\TRAIN.wav" , "::Files\\Sounds\\UH_OH.wav" , "::Files\\Sounds\\VERYGOOD.wav" , "::Files\\Sounds\\WHOOSH.wav" }; string sound_names[ARRAY_SIZE]= { "sound_button01" , "sound_button02" , "sound_button03" , "sound_button04" , "sound_button05" , "sound_button06" , "sound_button07" , "sound_button08" , "sound_button09" , "sound_button10" , "sound_button11" , "sound_button12" , "sound_button13" , "sound_button14" , "sound_button15" , "sound_button16" , "sound_button17" , "sound_button18" , "sound_button19" , "sound_button20" , "sound_button21" , "sound_button22" , "sound_button23" , "sound_button24" , "sound_button25" , "sound_button26" }; string sound_texts[ARRAY_SIZE]= { "ALERT" , "AHOOGA" , "APPLAUSE" , "BONK" , "CARBRAKE" , "CASHREG" , "CLAP" , "CORKPOP" , "DOG" , "DRIVEBY" , "DRUMROLL" , "EXPLODE" , "FINALBEL" , "FROG" , "GLASS" , "GUNSHOT" , "LASER" , "LATNWHIS" , "PIG" , "RICOCHET" , "RINGIN" , "SIREN" , "TRAIN" , "UH_OH" , "VERYGOOD" , "WHOOSH" };

Schreiben wir die Funktion CreateButton(), die das grafische Objekt "Button" mit den festgelegten Eigenschaften in einem Diagramm erstellt:

void CreateButton( long chart_id, int sub_window, string name, string text, ENUM_ANCHOR_POINT anchor, ENUM_BASE_CORNER corner, string font_name, int font_size, color font_color, color background_color, color border_color, int x_size, int y_size, int x_distance, int y_distance, long z_order) { if ( ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_BUTTON ,sub_window, 0 , 0 )) { ObjectSetString (chart_id,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetString (chart_id,name, OBJPROP_FONT ,font_name); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_COLOR ,font_color); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_BGCOLOR ,background_color); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_BORDER_COLOR ,border_color); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_ANCHOR ,anchor); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_CORNER ,corner); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_XSIZE ,x_size); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_YSIZE ,y_size); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x_distance); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y_distance); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_ZORDER ,z_order); ObjectSetString (chart_id,name, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); } }

Um es interessanter zu machen, wird die Farbe jedes Buttons zufällig gewählt. Dazu schreiben wir die einfache Funktion GetRandomColor():

color GetRandomColor() { switch ( MathRand ()% 26 ) { case 0 : return ( clrOrange ); break ; case 1 : return ( clrGold ); break ; case 2 : return ( clrChocolate ); break ; case 3 : return ( clrChartreuse ); break ; case 4 : return ( clrLime ); break ; case 5 : return ( clrSpringGreen ); break ; case 6 : return ( clrMediumBlue ); break ; case 7 : return ( clrDeepSkyBlue ); break ; case 8 : return ( clrBlue ); break ; case 9 : return ( clrSeaGreen ); break ; case 10 : return ( clrRed ); break ; case 11 : return ( clrSlateGray ); break ; case 12 : return ( clrPeru ); break ; case 13 : return ( clrBlueViolet ); break ; case 14 : return ( clrIndianRed ); break ; case 15 : return ( clrMediumOrchid ); break ; case 16 : return ( clrCrimson ); break ; case 17 : return ( clrMediumAquamarine ); break ; case 18 : return ( clrDarkGray ); break ; case 19 : return ( clrSandyBrown ); break ; case 20 : return ( clrMediumSlateBlue ); break ; case 21 : return ( clrTan ); break ; case 22 : return ( clrDarkSalmon ); break ; case 23 : return ( clrBurlyWood ); break ; case 24 : return ( clrHotPink ); break ; case 25 : return ( clrLightSteelBlue ); break ; default : return ( clrGold ); } return ( clrGold ); }

Schreiben wir nun die Funktion SetSoundPanel(), die das Sound-Panel zum Diagramm hinzufügt:

void SetSoundPanel() { int column_count = 0 ; int x_dist = 10 ; int y_dist = 15 ; int x_size = 100 ; int y_size = 20 ; color button_color = clrNONE ; for ( int i= 0 ; i<ARRAY_SIZE; i++) { column_count++; button_color=GetRandomColor(); CreateButton( 0 , 0 ,sound_names[i],sound_texts[i], ANCHOR_LEFT_UPPER , CORNER_LEFT_UPPER , "Arial" , 8 , clrWhite ,button_color,button_color,x_size,y_size,x_dist,y_dist, 1 ); if (column_count== 2 ) { x_dist= 10 ; y_dist+= 20 ; column_count= 0 ; } else x_dist+=x_size; } ChartRedraw ( 0 ); }

Zum Entfernen des Panels aus dem Diagramm nutzen wir die nachfolgend aufgeführten Funktionen:

void DeleteSoundPanel() { for ( int i= 0 ; i<ARRAY_SIZE; i++) DeleteObjectByName(name_sound_object[i]); ChartRedraw (); } void DeleteObjectByName( string name) { if ( ObjectFind ( ChartID (),name)>= 0 ) { if (! ObjectDelete ( ChartID (),name)) Print ( "Error (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ ") when deleting the object!" ); } }

Beim Laden des Expert Advisors wird das Panel also aus der Funktion OnInit() im Diagramm eingerichtet und beim Entfernen des Expert Advisors durch die Funktion OnDeinit() aus dem Diagramm entfernt.

void OnInit () { SetSoundPanel(); } void OnDeinit ( const int reason) { DeleteSoundPanel(); }

Nun müssen wir nur noch die Interaktion mit dem Panel implementieren, sodass der jeweilige Ton wiedergegeben wird, wenn ein bestimmter Button angeklickt wird. Um das Ganze noch fröhlicher zu gestalten, ändern wir die Farben der Buttons, wenn einer der Buttons im Sound-Panel gedrückt wird. Dazu benötigen wir die Funktion ChangeColorsOnSoundPanel(), deren Code unten aufgeführt ist:

void ChangeColorsOnSoundPanel() { color clr= clrNONE ; for ( int i= 0 ; i<ARRAY_SIZE; i++) { clr=GetRandomColor(); ObjectSetInteger ( 0 ,sound_names[i], OBJPROP_BGCOLOR ,clr); ObjectSetInteger ( 0 ,sound_names[i], OBJPROP_BORDER_COLOR ,clr); ObjectSetInteger ( 0 ,sound_names[i], OBJPROP_STATE , false ); ChartRedraw ( 0 ); Sleep ( 20 ); } }

Und zu guter Letzt muss der folgende Code zur Funktion OnChartEvent() hinzugefügt werden:

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if ( StringFind (sparam, "sound_button" , 0 )>= 0 ) { if (! PlaySound (GetSoundPath(sparam))) Print ( "Error: " , GetLastError ()); ChangeColorsOnSoundPanel(); } } }

Der markierte String im obigen Code bedeutet, dass der Ablageort der Sound-Datei mithilfe der benutzerdefinierten Funktion GetSoundPath() an die Funktion PlaySound() übergeben wird. Der Code der Funktion GetSoundPath() ist nachfolgend aufgeführt:

string GetSoundPath( string object_name) { for ( int i= 0 ; i<ARRAY_SIZE; i++) { if (object_name==name_sound_object[i]) return (path_sound_object[i]); } return ( "" ); }

Nun ist alles fertig. Das Sound-Panel (das Programm kann aus den Anhängen dieses Beitrags heruntergeladen werden) wird eingerichtet, sobald der Expert Advisor an das Diagramm angehängt wird:

Abb. 2. Das Sound-Panel im Diagramm

Das Prinzip der Arbeit mit Sound-Dateien dürfte nun klar sein. Kehren wir zurück zu unserem Expert Advisor aus dem vorhergehenden Beitrag "Das MQL5-Kochbuch: Speichern der Optimierungsergebnisse eines Expert Advisors auf Basis bestimmter Kriterien" und entscheiden, welche Töne wir im Expert Advisor nutzen werden. Wir erstellen Resources.mqh und integrieren die Datei in die Hauptdatei des Expert Advisors.

#include "Include/Errors.mqh" #include "Include/Enums.mqh" #include "Include/Resources.mqh" #include "Include/TradeSignals.mqh" #include "Include/TradeFunctions.mqh" #include "Include/ToString.mqh" #include "Include/Auxiliary.mqh"

Wir wählen nun Dateien für die wichtigsten Handelsereignisse aus.

#resource "\\Files\\Sounds\\AHOOGA.WAV" #resource "\\Files\\Sounds\\CASHREG.WAV" #resource "\\Files\\Sounds\\WHOOSH.WAV" #resource "\\Files\\Sounds\\VERYGOOD.WAV" #resource "\\Files\\Sounds\\DRIVEBY.WAV" string SoundError = "::Files\\Sounds\\AHOOGA.WAV" ; string SoundOpenPosition = "::Files\\Sounds\\CASHREG.WAV" ; string SoundAdjustOrder = "::Files\\Sounds\\WHOOSH.WAV" ; string SoundCloseWithProfit= "::Files\\Sounds\\VERYGOOD.WAV" ; string SoundCloseWithLoss = "::Files\\Sounds\\DRIVEBY.WAV" ;

Ich möchte auch erwähnen, dass Sie im Expert Advisor neben den als Ressourcen verwendeten Sound-Dateien auch Bilder im *.bmp-Format für das Interface, Textdateien und sogar Indikatoren speichern können. EAs für MetaTrader 5 werden jetzt als voll funktionsfähige Anwendungen betrachtet. Das ist sehr bequem, da Sie anstatt mehrerer Dateien nur eine übergeben müssen.

Also weiter. In den externen Parametern müssen wir den Parameter UseSound hinzufügen, um die Möglichkeit zu erhalten, Töne zu deaktivieren:

input int NumberOfBars = 2 ; sinput double Lot = 0.1 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 50 ; input double TrailingStop = 10 ; input bool Reverse = true ; sinput bool UseSound = true ;

In Include\Enums.mqh erstellen wir die Aufzählung ENUM_SOUNDS für Töne.

enum ENUM_SOUNDS { SOUND_ERROR = 0 , SOUND_OPEN_POSITION = 1 , SOUND_ADJUST_ORDER = 2 , SOUND_CLOSE_WITH_PROFIT = 3 , SOUND_CLOSE_WITH_LOSS = 4 };

Diese Identifikatoren werden für die benutzerdefinierte Funktion PlaySoundByID() benötigt.

void PlaySoundByID(ENUM_SOUNDS id) { if (IsRealtime() && UseSound) { switch (id) { case SOUND_ERROR : PlaySound (SoundError); break ; case SOUND_OPEN_POSITION : PlaySound (SoundOpenPosition); break ; case SOUND_ADJUST_ORDER : PlaySound (SoundAdjustOrder); break ; case SOUND_CLOSE_WITH_PROFIT : PlaySound (SoundCloseWithProfit); break ; case SOUND_CLOSE_WITH_LOSS : PlaySound (SoundCloseWithLoss); break ; } } }

Während Handelsoperationen, die durch den Expert Advisor durchgeführt werden, können Soundeffekte durch Aufrufen von PlaySoundByID() aus den entsprechenden Handelsfunktionen abgespielt werden. Sehen wir uns an, wie dies in der Funktion OpenPosition() umgesetzt wird:

void OpenPosition( double lot, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double sl, double tp, string comment) { trade.SetExpertMagicNumber( 0 ); trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits( 10 )); if (symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT || symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET ) { if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) { PlaySoundByID(SOUND_ERROR); Print ( "Error opening the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } else PlaySoundByID(SOUND_OPEN_POSITION); } }

Falls allerdings eine Position bei Stop Loss, Take Profit, manuell oder anderweitig geschlossen wird, muss dieses Ereignis in der Funktion OnTrade() überwacht werden. Dafür schreiben eine weitere Funktion, SoundNotification(), die die erforderlichen Prüfungen durchführt: Wenn die Historie der Abschlüsse einen neuen Abschluss mit dem Identifikator DEAL_ENTRY_OUT oder DEAL_ENTRY_INOUT für das aktuelle Symbol anzeigt (vollständige/teilweise Schließung der Position oder eine Umkehrung), prüft das Programm, ob dieser Abschluss einen Gewinn oder Verlust mit sich brachte, und spielt den jeweiligen Ton ab.

void SoundNotification() { if (IsRealtime() && UseSound) { ulong ticket = 0 ; int total = 0 ; static ulong last_ticket = 0 ; if (! HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()+ 1000 )) return ; total= HistoryDealsTotal (); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ((ticket= HistoryDealGetTicket (i))> 0 ) { GetHistoryDealProperties(ticket,D_SYMBOL); if (deal.symbol== _Symbol ) { GetHistoryDealProperties(ticket,D_ENTRY); if (deal.entry== DEAL_ENTRY_OUT || deal.entry== DEAL_ENTRY_INOUT ) { if (ticket==last_ticket || last_ticket== 0 ) { last_ticket=ticket; return ; } GetHistoryDealProperties(ticket,D_PROFIT); if (deal.profit>= 0 ) { PlaySoundByID(SOUND_CLOSE_WITH_PROFIT); last_ticket=ticket; return ; } if (deal.profit< 0 ) { PlaySoundByID(SOUND_CLOSE_WITH_LOSS); last_ticket=ticket; return ; } } } } } } }

Die Funktion SoundNotification() muss in den Funktionen OnInit() und OnTrade() platziert werden:

int OnInit () { CheckNewBar(); SoundNotification(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTrade () { SoundNotification(); }

Der Signalton wurde ebenfalls am Ende der Funktion ModifyTrailingStop() beim Modifizieren der Trailing-Stop-Ebene hinzugefügt.

Fazit

Das ist alles. Alle Dateien für Testzwecke können aus den Anhängen dieses Beitrags heruntergeladen werden. Zum Thema Töne im Terminal möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf eine interessante Lösung lenken, die in der Code Base unter dem Namen CMIDI (von Integer) zur Verfügung steht: Sie ermöglicht Ihnen das Abspielen von MIDI-Dateien in MetaTrader 5. Viel Erfolg!