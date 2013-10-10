Рецепты MQL5 - Наблюдение за несколькими таймфреймами в одном окне

Введение

При выборе направления для открытия позиции весьма полезно видеть ценовой график одновременно на нескольких таймфреймах. Клиентский терминал MetaTrader 5 предлагает на выбор 21 период для анализа. На график можно также поместить специальный графический объект-график и уже в нем задать символ, таймфрейм и еще некоторые свойства. Таких объектов-графиков можно добавлять сколько угодно, но вручную это делать довольно неудобно и долго. К тому же в ручном режиме для настройки доступны не все свойства графика.

В этой статье рассмотрим такие графические объекты более подробно. В качестве примера создадим индикатор с элементами управления (кнопками), с помощью которых можно будет устанавливать в подокно сразу несколько объектов-графиков. При этом объекты-графики будут точно вписываться и автоматически подстраиваться под размер подокна при изменении размеров главного окна графика или терминала.

Помимо кнопок для добавления объектов-графиков добавим еще кнопки, с помощью которых можно будет включать/отключать некоторые свойства графиков, в том числе и те, которые можно изменять только программным способом.





Процесс разработки

Вручную добавить объект-график можно из меню Вставка->Объекты->Графические объекты->График. Например, на часовом графике вот так выглядят объекты с таймфреймами H4 и D1:





Рис. 1. Графические объекты-графики

Изменяя параметры этих объектов, можно управлять только ограниченным набором свойств:





Рис. 2. Свойства графического объекта "График"

Но такие свойства, как уровни цен ask и bid, отступ от правого края графика, торговые уровни и т.д., можно отобразить только программным способом.

Приступим к разработке индикатора. Назовем его, например, ChartObjects (рабочее название для статьи). В редакторе MetaEditor с помощью Мастера MQL5 создайте шаблон для индикатора. На шаге Обработчики событий для индикатора выберите опции, которые показаны на скриншоте:





Рис. 3. Обработчики событий для индикатора

Код шаблона, после открытия в редакторе, в итоге будет выглядеть так:

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { return (rates_total); } void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction & trans, const MqlTradeRequest & request, const MqlTradeResult & result) { } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { }

Функция OnCalculate() в принципе нам не понадобится в этой реализации, но без нее невозможно скомпилировать индикатор. Из основных функций еще понадобится OnDeinit(). В ней будет отслеживаться удаление программы с графика. После первичной обработки шаблона код выглядит так:

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "TimeFramesPanel" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { if (reason== REASON_REMOVE ) { } } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { }

Теперь нужно создать индикатор, который будет использоваться в качестве вместилища (подокно) для объектов-графиков. Фактически индикатор-пустышка. Назовем его SubWindow. Его код представлен ниже:

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "SubWindow" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { return (rates_total); }

Индикатор SubWindow.ex5 будет храниться в качестве ресурса внутри программы ChartObjects.ex5 после компиляции. В итоге, разработчик программы может передать конечному пользователю только один файл вместо двух.

Как уже было показано в предыдущей статье Рецепты MQL5 - Озвучиваем торговые события в MetaTrader 5, подключить файлы-ресурсы в программу можно с помощью директивы #resource. В начале нашей программы ChartObjects нужно добавить вот такую строчку кода:

#resource "\\Indicators\\SubWindow.ex5"

Директивами #define обозначим размеры массивов, которые будут относиться к элементам управления:

#define TIMEFRAME_BUTTONS 21 #define PROPERTY_BUTTONS 5

И как обычно, в самом начале программы, объявим глобальные переменные:

string subwindow_path = "::Indicators\\SubWindow.ex5" ; int subwindow_number =- 1 ; int subwindow_handle = INVALID_HANDLE ; string subwindow_shortname = "SubWindow" ; int chart_width = 0 ; int chart_height = 0 ; int chart_scale = 0 ; color cOffButtonFont = clrWhite ; color cOffButtonBackground = clrDarkSlateGray ; color cOffButtonBorder = clrLightGray ; color cOnButtonFont = clrGold ; color cOnButtonBackground = C'28,47,47' ; color cOnButtonBorder = clrLightGray ;

Затем массивы для кнопок-таймфреймов:

string timeframe_button_names[TIMEFRAME_BUTTONS]= { "button_M1" , "button_M2" , "button_M3" , "button_M4" , "button_M5" , "button_M6" , "button_M10" , "button_M12" , "button_M15" , "button_M20" , "button_M30" , "button_H1" , "button_H2" , "button_H3" , "button_H4" , "button_H6" , "button_H8" , "button_H12" , "button_D1" , "button_W1" , "button_MN" }; string timeframe_button_texts[TIMEFRAME_BUTTONS]= { "M1" , "M2" , "M3" , "M4" , "M5" , "M6" , "M10" , "M12" , "M15" , "M20" , "M30" , "H1" , "H2" , "H3" , "H4" , "H6" , "H8" , "H12" , "D1" , "W1" , "MN" }; bool timeframe_button_states[TIMEFRAME_BUTTONS]={ false };

Массивы для кнопок, управляющих свойствами объекта-графика:

string property_button_names[PROPERTY_BUTTONS]= { "property_button_date" , "property_button_price" , "property_button_ohlc" , "property_button_askbid" , "property_button_trade_levels" }; string property_button_texts[PROPERTY_BUTTONS]= { "Date" , "Price" , "OHLC" , "Ask / Bid" , "Trade Levels" }; bool property_button_states[PROPERTY_BUTTONS]={ false }; int property_button_widths[PROPERTY_BUTTONS]= { 66 , 68 , 66 , 100 , 101 };

И, наконец, массив с именами объектов-графиков:

string chart_object_names[TIMEFRAME_BUTTONS]= { "chart_object_m1" , "chart_object_m2" , "chart_object_m3" , "chart_object_m4" , "chart_object_m5" , "chart_object_m6" , "chart_object_m10" , "chart_object_m12" , "chart_object_m15" , "chart_object_m20" , "chart_object_m30" , "chart_object_h1" , "chart_object_h2" , "chart_object_h3" , "chart_object_h4" , "chart_object_h6" , "chart_object_h8" , "chart_object_h12" , "chart_object_d1" , "chart_object_w1" , "chart_object_mn" };

Прежде, чем приступить к написанию функций, которые относятся к взаимодействию с графическими объектами, напишем сначала функции, которые создают эти объекты на графике. Для нашей программы понадобятся два типа графических объектов: OBJ_BUTTON и OBJ_CHART.

Создание кнопки поручим функции CreateButton():

void CreateButton( long chart_id, int window_number, string name, string text, ENUM_ANCHOR_POINT anchor, ENUM_BASE_CORNER corner, string font_name, int font_size, color font_color, color background_color, color border_color, int x_size, int y_size, int x_distance, int y_distance, long z_order) { if ( ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_BUTTON ,window_number, 0 , 0 )) { ObjectSetString (chart_id,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetString (chart_id,name, OBJPROP_FONT ,font_name); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_COLOR ,font_color); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_BGCOLOR ,background_color); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_BORDER_COLOR ,border_color); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_ANCHOR ,anchor); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_CORNER ,corner); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_XSIZE ,x_size); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_YSIZE ,y_size); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x_distance); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y_distance); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_ZORDER ,z_order); ObjectSetString (chart_id,name, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); } }

Соответственно, создание графика в подокне - функции CreateChartInSubwindow():

void CreateChartInSubwindow( int window_number, int x_distance, int y_distance, int x_size, int y_size, string name, string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int subchart_scale, bool show_dates, bool show_prices, bool show_ohlc, bool show_ask_bid, bool show_levels, string tooltip) { if ( ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_CHART ,window_number, 0 , 0 )) { ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x_distance); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y_distance); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE ,x_size); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE ,y_size); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CHART_SCALE ,subchart_scale); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_DATE_SCALE ,show_dates); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE_SCALE ,show_prices); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_SYMBOL ,symbol); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_PERIOD ,timeframe); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TOOLTIP ,tooltip); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , clrWhite ); long subchart_id= ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CHART_ID ); ChartSetInteger (subchart_id, CHART_SHOW_OHLC ,show_ohlc); ChartSetInteger (subchart_id, CHART_SHOW_TRADE_LEVELS ,show_levels); ChartSetInteger (subchart_id, CHART_SHOW_BID_LINE ,show_ask_bid); ChartSetInteger (subchart_id, CHART_SHOW_ASK_LINE ,show_ask_bid); ChartSetInteger (subchart_id, CHART_COLOR_LAST , clrLimeGreen ); ChartSetInteger (subchart_id, CHART_COLOR_STOP_LEVEL , clrRed ); ChartRedraw (subchart_id); } }

В коде выше, для объекта-графика сначала устанавливаются обычные свойства графика. Затем, после получения идентификатора объекта-графика, устанавливаются специальные свойства. Также важно обновить объект-график с помощью функции ChartRedraw() с переданным в нее идентификатором объекта-графика.

Установку элементов управления разделим на две функции AddTimeframeButtons() и AddPropertyButtons():



void AddTimeframeButtons() { int x_dist = 1 ; int y_dist = 125 ; int x_size = 28 ; int y_size = 20 ; for ( int i= 0 ; i<TIMEFRAME_BUTTONS; i++) { if (i% 7 == 0 ) { x_dist= 1 ; y_dist-= 21 ; } CreateButton( 0 , 0 ,timeframe_button_names[i],timeframe_button_texts[i], ANCHOR_LEFT_LOWER , CORNER_LEFT_LOWER , "Arial" , 8 , cOffButtonFont,cOffButtonBackground,cOffButtonBorder, x_size,y_size,x_dist,y_dist, 3 ); x_dist+=x_size+ 1 ; } } void AddPropertyButtons() { int x_dist = 1 ; int y_dist = 41 ; int x_size = 66 ; int y_size = 20 ; for ( int i= 0 ; i<PROPERTY_BUTTONS; i++) { if (i== 3 ) { x_dist= 1 ; y_dist-= 21 ; } CreateButton( 0 , 0 ,property_button_names[i],property_button_texts[i], ANCHOR_LEFT_LOWER , CORNER_LEFT_LOWER , "Arial" , 8 , cOffButtonFont,cOffButtonBackground,cOffButtonBorder, property_button_widths[i],y_size,x_dist,y_dist, 3 ); x_dist+=property_button_widths[i]+ 1 ; } }

При удалении индикатора с графика нужно удалить объекты, которые были созданы программой. Для этого нам понадобятся следующие служебные функции:

void DeleteTimeframeButtons() { for ( int i= 0 ; i<TIMEFRAME_BUTTONS; i++) DeleteObjectByName(timeframe_button_names[i]); } void DeletePropertyButtons() { for ( int i= 0 ; i<PROPERTY_BUTTONS; i++) DeleteObjectByName(property_button_names[i]); } void DeleteObjectByName( string object_name) { if ( ObjectFind ( ChartID (),object_name)>= 0 ) { if (! ObjectDelete ( ChartID (),object_name)) Print ( "Ошибка (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ ") при удалении объекта!" ); } }

Теперь, чтобы при загрузке индикатора панель устанавливалась на график, а при удалении индикатора с графика все объекты панели удалялись, в соответствующие функции-обработчики OnInit() и OnDeinit() нужно добавить вот такие строчки кода:

int OnInit () { AddTimeframeButtons(); AddPropertyButtons(); ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { if (reason== REASON_REMOVE ) { DeleteTimeframeButtons(); DeletePropertyButtons(); ChartRedraw (); } }

Если сейчас скомпилировать индикатор и загрузить его на график, то будет добавлена панель, как показано на скриншоте ниже:





Рис. 4. Панель с кнопками

Теперь все готово для того, чтобы приступить к созданию функций для взаимодействия пользователя с панелью. В основном все они будут вызываться из главной функции OnChartEvent(). В этой статье рассмотрим два события, которые будем обрабатывать в этой функции:



CHARTEVENT_OBJECT_CLICK - нажатие мышки на графическом объекте.

CHARTEVENT_CHART_CHANGE - изменение размеров графика или изменение свойств графика через диалог свойств.

Начнем с события CHARTEVENT_OBJECT_CLICK. Напишем функцию ChartEventObjectClick(), в которую будут передаваться все аргументы из функции OnChartEvent() (для остальных событий будут созданы подобные функции):

bool ChartEventObjectClick( int id, long lparam, double dparam, string sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (ToggleSubwindowAndChartObject(sparam)) return ( true ); if (ToggleChartObjectProperty(sparam)) return ( true ); } return ( false ); }

Код функции ChartEventObjectClick() прост. По идентификатору определяется событие нажатия на кнопку панели. Затем логика разветвляется на два направления: обработка нажатия кнопок-таймфреймов и обработка нажатия кнопок со свойствами графиков. В соответствующие функции ToggleSubwindowAndChartObject() и ToggleChartObjectProperty() передается строковый параметр sparam, содержащий имя объекта, на котором было произведено нажатие левой кнопки мыши.

Рассмотрим код этих функций. Начнем с ToggleSubwindowAndChartObject():

bool ToggleSubwindowAndChartObject( string clicked_object_name) { if (CheckClickOnTimeframeButton(clicked_object_name)) { subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname); if (subwindow_number< 0 ) { if (AddSubwindow()) { AddChartObjectsToSubwindow(clicked_object_name); return ( true ); } } if (subwindow_number> 0 ) { AddChartObjectsToSubwindow(clicked_object_name); return ( true ); } } return ( false ); }

По комментариям в коде выше не сложно разобраться с ходом событий. Выделенные строки показывают еще ряд пользовательских функций, с кодом которых можно ознакомиться ниже.

Функция CheckClickOnTimeframeButton() возвращает истину (true), если кнопка, которую нажали, относится к панели таймфреймов:

bool CheckClickOnTimeframeButton( string clicked_object_name) { for ( int i= 0 ; i<TIMEFRAME_BUTTONS; i++) { if (clicked_object_name==timeframe_button_names[i]) return ( true ); } return ( false ); }

Если подтверждается, что клик был по кнопке-таймфрейму, то далее производится проверка, добавлено ли в настоящий момент на основной график подокно SubWindow. Если еще нет, то оно устанавливается с помощью функции AddSubwindow():

bool AddSubwindow() { subwindow_handle= iCustom ( _Symbol , _Period ,subwindow_path); if (subwindow_handle!= INVALID_HANDLE ) { subwindow_number=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WINDOWS_TOTAL ); if (! ChartIndicatorAdd ( 0 ,subwindow_number,subwindow_handle)) Print ( "Не удалось установить индикатор SUBWINDOW ! " ); else return ( true ); } return ( false ); }

Затем в созданном подокне мы будем добавлять объекты-графики с помощью функции AddChartObjectsToSubwindow():

void AddChartObjectsToSubwindow( string clicked_object_name) { ENUM_TIMEFRAMES tf = WRONG_VALUE ; string object_name = "" ; string object_text = "" ; int x_distance = 0 ; int total_charts = 0 ; int chart_object_width = 0 ; chart_scale=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_SCALE ); chart_width=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ,subwindow_number); chart_height=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,subwindow_number); total_charts= ObjectsTotal ( 0 ,subwindow_number, OBJ_CHART ); if (total_charts== 0 ) { if (CheckClickOnTimeframeButton(clicked_object_name)) { InitializeTimeframeButtonStates(); object_text= ObjectGetString ( 0 ,clicked_object_name, OBJPROP_TEXT ); tf=StringToTimeframe(object_text); CreateChartInSubwindow(subwindow_number, 0 , 0 ,chart_width,chart_height, "chart_object_" +object_text, _Symbol ,tf,chart_scale, property_button_states[ 0 ],property_button_states[ 1 ], property_button_states[ 2 ],property_button_states[ 3 ], property_button_states[ 4 ],object_text); ChartRedraw (); return ; } } if (total_charts> 0 ) { int pressed_buttons_count=InitializeTimeframeButtonStates(); if (pressed_buttons_count== 0 ) DeleteSubwindow(); else { ObjectsDeleteAll ( 0 ,subwindow_number, OBJ_CHART ); chart_object_width=chart_width/pressed_buttons_count; for ( int i= 0 ; i<TIMEFRAME_BUTTONS; i++) { if (timeframe_button_states[i]) { object_text= ObjectGetString ( 0 ,timeframe_button_names[i], OBJPROP_TEXT ); tf=StringToTimeframe(object_text); CreateChartInSubwindow(subwindow_number,x_distance, 0 ,chart_object_width,chart_height, chart_object_names[i], _Symbol ,tf,chart_scale, property_button_states[ 0 ],property_button_states[ 1 ], property_button_states[ 2 ],property_button_states[ 3 ], property_button_states[ 4 ],object_text); x_distance+=chart_object_width; } } } } ChartRedraw (); }

Подробные комментарии в коде выше помогут разобраться с работой функции. Выделенные строки показывают пользовательские функции, которые еще не встречались до этого.



Функция InitializeTimeframeButtonStates() возвращает количество нажатых кнопок-таймфреймов и инициализирует массив состояний этих кнопок. Также в ней устанавливаются цвета в зависимости от состояния кнопки:

int InitializeTimeframeButtonStates() { int pressed_buttons_count= 0 ; for ( int i= 0 ; i<TIMEFRAME_BUTTONS; i++) { if ( ObjectGetInteger ( 0 ,timeframe_button_names[i], OBJPROP_STATE )) { timeframe_button_states[i]= true ; ObjectSetInteger ( 0 ,timeframe_button_names[i], OBJPROP_COLOR ,cOnButtonFont); ObjectSetInteger ( 0 ,timeframe_button_names[i], OBJPROP_BGCOLOR ,cOnButtonBackground); pressed_buttons_count++; } else { ObjectSetInteger ( 0 ,timeframe_button_names[i], OBJPROP_COLOR ,cOffButtonFont); ObjectSetInteger ( 0 ,timeframe_button_names[i], OBJPROP_BGCOLOR ,cOffButtonBackground); timeframe_button_states[i]= false ; } } return (pressed_buttons_count); }

Функция DeleteSubwindow() очень простая: она проверяет наличие подокна для графиков и удаляет его:

void DeleteSubwindow() { if ((subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname))> 0 ) { if (! ChartIndicatorDelete ( 0 ,subwindow_number,subwindow_shortname)) Print ( "Не удалось удалить индикатор " +subwindow_shortname+ "!" ); } }

Теперь нам нужно разобраться со свойствами объектов-графиков. То есть, вернемся в функцию ChartEventObjectClick() и рассмотрим функцию ToggleChartObjectProperty(). В нее так же передается имя объекта, на который нажали мышью.

bool ToggleChartObjectProperty( string clicked_object_name) { if (clicked_object_name== "property_button_date" ) { if (SetButtonColor(clicked_object_name)) ShowDate( true ); else ShowDate( false ); ChartRedraw (); return ( true ); } if (clicked_object_name== "property_button_price" ) { if (SetButtonColor(clicked_object_name)) ShowPrice( true ); else ShowPrice( false ); ChartRedraw (); return ( true ); } if (clicked_object_name== "property_button_ohlc" ) { if (SetButtonColor(clicked_object_name)) ShowOHLC( true ); else ShowOHLC( false ); ChartRedraw (); return ( true ); } if (clicked_object_name== "property_button_askbid" ) { if (SetButtonColor(clicked_object_name)) ShowAskBid( true ); else ShowAskBid( false ); ChartRedraw (); return ( true ); } if (clicked_object_name== "property_button_trade_levels" ) { if (SetButtonColor(clicked_object_name)) ShowTradeLevels( true ); else ShowTradeLevels( false ); ChartRedraw (); return ( true ); } return ( false ); }

В коде выше последовательно сравниваются имя нажатого объекта и имя объекта, который относится к настройкам графика. Если есть совпадение, то далее в функции SetButtonColor() проверяется, нажата кнопка или отжата, и при этом к этой кнопке применяются соответствующие цвета.

bool SetButtonColor( string clicked_object_name) { if ( ObjectGetInteger ( 0 ,clicked_object_name, OBJPROP_STATE )) { ObjectSetInteger ( 0 ,clicked_object_name, OBJPROP_COLOR ,cOnButtonFont); ObjectSetInteger ( 0 ,clicked_object_name, OBJPROP_BGCOLOR ,cOnButtonBackground); return ( true ); } if (! ObjectGetInteger ( 0 ,clicked_object_name, OBJPROP_STATE )) { ObjectSetInteger ( 0 ,clicked_object_name, OBJPROP_COLOR ,cOffButtonFont); ObjectSetInteger ( 0 ,clicked_object_name, OBJPROP_BGCOLOR ,cOffButtonBackground); return ( false ); } return ( false ); }

Функция SetButtonColor() возвращает состояние кнопки. В зависимости от этого признака программа передает в соответствующую функцию, что свойство во всех объектах-графиках в подокне SubWindow нужно включить или отключить. Для каждого свойства написана своя отдельная функция. С кодом каждой из них можно ознакомиться ниже:

void ShowDate( bool state) { int total_charts = 0 ; string chart_name = "" ; if ((subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname))> 0 ) { total_charts= ObjectsTotal ( 0 ,subwindow_number, OBJ_CHART ); for ( int i= 0 ; i<total_charts; i++) { chart_name= ObjectName ( 0 ,i,subwindow_number, OBJ_CHART ); ObjectSetInteger ( 0 ,chart_name, OBJPROP_DATE_SCALE ,state); } if (state) property_button_states[ 0 ]= true ; else property_button_states[ 0 ]= false ; ChartRedraw (); } } void ShowPrice( bool state) { int total_charts = 0 ; string chart_name = "" ; if ((subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname))> 0 ) { total_charts= ObjectsTotal ( 0 ,subwindow_number, OBJ_CHART ); for ( int i= 0 ; i<total_charts; i++) { chart_name= ObjectName ( 0 ,i,subwindow_number, OBJ_CHART ); ObjectSetInteger ( 0 ,chart_name, OBJPROP_PRICE_SCALE ,state); } if (state) property_button_states[ 1 ]= true ; else property_button_states[ 1 ]= false ; ChartRedraw (); } } void ShowOHLC( bool state) { int total_charts = 0 ; long subchart_id = 0 ; string chart_name = "" ; if ((subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname))> 0 ) { total_charts= ObjectsTotal ( 0 ,subwindow_number, OBJ_CHART ); for ( int i= 0 ; i<total_charts; i++) { chart_name= ObjectName ( 0 ,i,subwindow_number, OBJ_CHART ); subchart_id= ObjectGetInteger ( 0 ,chart_name, OBJPROP_CHART_ID ); ChartSetInteger (subchart_id, CHART_SHOW_OHLC ,state); ChartRedraw (subchart_id); } if (state) property_button_states[ 2 ]= true ; else property_button_states[ 2 ]= false ; ChartRedraw (); } } void ShowAskBid( bool state) { int total_charts = 0 ; long subchart_id = 0 ; string chart_name = "" ; if ((subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname))> 0 ) { total_charts= ObjectsTotal ( 0 ,subwindow_number, OBJ_CHART ); for ( int i= 0 ; i<total_charts; i++) { chart_name= ObjectName ( 0 ,i,subwindow_number, OBJ_CHART ); subchart_id= ObjectGetInteger ( 0 ,chart_name, OBJPROP_CHART_ID ); ChartSetInteger (subchart_id, CHART_SHOW_ASK_LINE ,state); ChartSetInteger (subchart_id, CHART_SHOW_BID_LINE ,state); ChartRedraw (subchart_id); } if (state) property_button_states[ 3 ]= true ; else property_button_states[ 3 ]= false ; ChartRedraw (); } } void ShowTradeLevels( bool state) { int total_charts = 0 ; long subchart_id = 0 ; string chart_name = "" ; if ((subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname))> 0 ) { total_charts= ObjectsTotal ( 0 ,subwindow_number, OBJ_CHART ); for ( int i= 0 ; i<total_charts; i++) { chart_name= ObjectName ( 0 ,i,subwindow_number, OBJ_CHART ); subchart_id= ObjectGetInteger ( 0 ,chart_name, OBJPROP_CHART_ID ); ChartSetInteger (subchart_id, CHART_SHOW_TRADE_LEVELS ,state); ChartRedraw (subchart_id); } if (state) property_button_states[ 4 ]= true ; else property_button_states[ 4 ]= false ; ChartRedraw (); } }

Для взаимодействия с панелью все функции готовы. Осталось только добавить одну строчку кода в главную функцию OnChartEvent():

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (ChartEventObjectClick(id,lparam,dparam,sparam)) return ; }

Если сейчас скомпилировать индикатор и загрузить его на график, нажимая на кнопки-таймфреймы объекты-графики будут устанавливаться в подокно, а если нажимать кнопки со свойствами, то в объектах-графиках можно будет наблюдать соответствующие изменения:





Рис. 5. Добавление объектов-графиков с указанными свойствами

Но если изменить размер окна графика или подокна, размеры объектов-графиков не будут корректироваться под новые значения. Поэтому сейчас пришло время разобраться с событием CHARTEVENT_CHART_CHANGE.

Подобно тому, как была создана функция ChartEventObjectClick() для отслеживания события "нажатие на графическом объекте", создадим функцию ChartEventChartChange():

bool ChartEventChartChange( int id, long lparam, double dparam, string sparam) { if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { if (OnSubwindowDelete()) return ( true ); GetSubwindowWidthAndHeight(); AdjustChartObjectsSizes(); ChartRedraw (); return ( true ); } return ( false ); }

Если программа определила, что размеры или свойства главного графика были изменены, то далее сначала производится проверка с помощью функции OnSubwindowDelete(), было ли удалено подокно SubWindow. Если подокно не обнаружено, панель переустанавливается.

bool OnSubwindowDelete() { if ( ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname)< 1 ) { AddTimeframeButtons(); ChartRedraw (); return ( true ); } return ( false ); }

Если подокно на месте, то в функции GetSubwindowWidthAndHeight() глобальным переменным присваиваются значения ширины и высоты подокна:



void GetSubwindowWidthAndHeight() { if ((subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname))> 0 ) { chart_height=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,subwindow_number); chart_width=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ,subwindow_number); } }

И наконец, в функции AdjustChartObjectsSizes() производится корректировка размеров объектов-графиков:

void AdjustChartObjectsSizes() { int x_distance = 0 ; int total_objects = 0 ; int chart_object_width = 0 ; string object_name = "" ; ENUM_TIMEFRAMES TF = WRONG_VALUE ; if ((subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname))> 0 ) { total_objects= ObjectsTotal ( 0 ,subwindow_number, OBJ_CHART ); if (total_objects== 0 ) { DeleteSubwindow(); return ; } chart_object_width=chart_width/total_objects; for ( int i=total_objects- 1 ; i>= 0 ; i--) { object_name= ObjectName ( 0 ,i,subwindow_number, OBJ_CHART ); ObjectSetInteger ( 0 ,object_name, OBJPROP_YSIZE ,chart_height); ObjectSetInteger ( 0 ,object_name, OBJPROP_XSIZE ,chart_object_width); ObjectSetInteger ( 0 ,object_name, OBJPROP_YDISTANCE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,object_name, OBJPROP_XDISTANCE ,x_distance); x_distance+=chart_object_width; } } }

Чтобы отслеживать событие изменения размеров и свойств основного графика, нужно добавить вот такую строчку в функцию OnChartEvent():

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (ChartEventObjectClick(id,lparam,dparam,sparam)) return ; if (ChartEventChartChange(id,lparam,dparam,sparam)) return ; }

После компиляции индикатора и размещения его на графике, вы можете убедиться, что при изменении размеров основного окна теперь объекты-графики всегда подстраиваются под размеры подокна.

Заключение

На этом закончим эту статью. В качестве домашнего задания попробуйте реализовать такие возможности, как корректировка символов в объектах-графиках при смене символа в основном графике. Еще, возможно, вам захочется, чтобы таймфреймы в объектах-графиках устанавливались последовательно от меньшего к большему (слева направо). В описанном выше индикаторе версии эта возможность не реализована.

В описании уже готового приложения TF PANEL можно посмотреть видео, где реализованы вышеперечисленные возможности. Файлы с исходниками можно скачать в приложении к статье.