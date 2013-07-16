Рецепты MQL5 - Записываем историю сделок в файл и строим графики балансов для каждого символа в Excel

Введение

Общаясь на многих форумах, я довольно часто приводил в пример результаты тестов на скриншотах с графиков в Microsoft Excel. И многие просили меня объяснить, как же строить эти замечательные графики. Возможности построения диаграмм в Excel очень обширны, и по этой теме написано множество книг. В книге так сложно бывает что-то найти, что приходиться читать ее всю. Но, наконец-то, у меня появилось немного времени, чтобы написать статью об этом.

В предыдущих двух статьях Рецепты MQL5 - Мультивалютный эксперт: пример простой, точной и быстрой схемы и Рецепты MQL5 - Разработка мультивалютного эксперта с неограниченным количеством параметров мы рассматривали разработку мультивалютных экспертов на языке MQL5. Но результат теста в MetaTrader 5 отображается как общая кривая баланса и средств. То есть, если нужно посмотреть результаты по каждому отдельному символу, то нужно снова и снова заходить во внешние параметры эксперта, чтобы внести изменения, отключив все символы кроме одного, результаты которого нужно увидеть, и после этого снова проводить тест. Это неудобно.

Поэтому сегодня я покажу простой способ, как можно в пару кликов получать одновременно графики всех балансов символов и совокупный результат мультивалютного эксперта на одной диаграмме в Excel. Для воспроизведения примера возьмем мультивалютного эксперта из предыдущей статьи и добавим в него функцию, которая будет по окончании теста записывать в CSV-файл историю сделок и кривые балансов всех символов по отдельности. Кроме того, добавим в отчет еще один столбец, в котором будут содержаться просадки депозита от всех локальных максимумов.

Создадим книгу Excel, которую настроим таким образом, чтобы можно было подключить к ней файл с данными. Книга может быть все время загружена, т.е. ее не нужно закрывать перед тем, как провести очередной тест. После проведения теста нужно будет всего лишь обновить данные одним нажатием кнопки, чтобы увидеть изменения в отчете и на диаграмме.





Процесс разработки эксперта

Особых изменений в эксперте не будет, всего лишь добавим несколько функций. Начнем с того, что в главный файл добавим структуру и массив для балансов символов.

struct Balance { double balance[]; }; Balance symbol_balance[];

Далее для функций, которые будут готовить отчеты тестов, создадим отдельный подключаемый файл Report.mqh и подключим его к основному файлу эксперта (выделенная строка в коде ниже):

#include "Include/Auxiliary.mqh" #include "Include/Enums.mqh" #include "Include/Errors.mqh" #include "Include/FileFunctions.mqh" #include "Include/InitializeArrays.mqh" #include "Include/Report.mqh" #include "Include/ToString.mqh" #include "Include/TradeFunctions.mqh" #include "Include/TradeSignals.mqh"

В первую очередь создадим структуру свойств сделок подобно тем, которые сейчас уже есть в проекте для свойств позиции и свойств символов. Для этого в файл Enums.mqh добавим перечисление идентификаторов свойств:

enum ENUM_DEAL_PROPERTIES { D_SYMBOL = 0 , D_COMMENT = 1 , D_TYPE = 2 , D_ENTRY = 3 , D_PRICE = 4 , D_PROFIT = 5 , D_VOLUME = 6 , D_SWAP = 7 , D_COMMISSION = 8 , D_TIME = 9 , D_ALL = 10 };

Затем в файле Report.mqh создадим структуру свойств сделки и функцию GetHistoryDealProperties(), которая возвращает свойство сделки. Функция принимает два параметра: тикет сделки и идентификатор свойства.

Ниже можно посмотреть код структуры и функции GetHistoryDealProperties():

struct HistoryDealProperties { string symbol; string comment; ENUM_DEAL_TYPE type; ENUM_DEAL_ENTRY entry; double price; double profit; double volume; double swap; double commission; datetime time; }; HistoryDealProperties deal; void GetHistoryDealProperties( ulong ticket_number,ENUM_DEAL_PROPERTIES history_deal_property) { switch (history_deal_property) { case D_SYMBOL : deal.symbol= HistoryDealGetString (ticket_number, DEAL_SYMBOL ); break ; case D_COMMENT : deal.comment= HistoryDealGetString (ticket_number, DEAL_COMMENT ); break ; case D_TYPE : deal.type=( ENUM_DEAL_TYPE ) HistoryDealGetInteger (ticket_number, DEAL_TYPE ); break ; case D_ENTRY : deal.entry=( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (ticket_number, DEAL_ENTRY ); break ; case D_PRICE : deal.price= HistoryDealGetDouble (ticket_number, DEAL_PRICE ); break ; case D_PROFIT : deal.profit= HistoryDealGetDouble (ticket_number, DEAL_PROFIT ); break ; case D_VOLUME : deal.volume= HistoryDealGetDouble (ticket_number, DEAL_VOLUME ); break ; case D_SWAP : deal.swap= HistoryDealGetDouble (ticket_number, DEAL_SWAP ); break ; case D_COMMISSION : deal.commission= HistoryDealGetDouble (ticket_number, DEAL_COMMISSION ); break ; case D_TIME : deal.time=( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket_number, DEAL_TIME ); break ; case D_ALL : deal.symbol= HistoryDealGetString (ticket_number, DEAL_SYMBOL ); deal.comment= HistoryDealGetString (ticket_number, DEAL_COMMENT ); deal.type=( ENUM_DEAL_TYPE ) HistoryDealGetInteger (ticket_number, DEAL_TYPE ); deal.entry=( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (ticket_number, DEAL_ENTRY ); deal.price= HistoryDealGetDouble (ticket_number, DEAL_PRICE ); deal.profit= HistoryDealGetDouble (ticket_number, DEAL_PROFIT ); deal.volume= HistoryDealGetDouble (ticket_number, DEAL_VOLUME ); deal.swap= HistoryDealGetDouble (ticket_number, DEAL_SWAP ); deal.commission= HistoryDealGetDouble (ticket_number, DEAL_COMMISSION ); deal.time=( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket_number, DEAL_TIME ); break ; default : Print ( "Переданное свойство сделки не учтено в перечислении!" ); return ; } }

Еще нам понадобится несколько функций, которые преобразуют некоторые свойства сделок в строковые значения. Эти простые функции возвращают строковое значение или прочерк ("-"), если переданное значение пустое или нулевое. Напишем их в файле ToString.mqh:

string DealSymbolToString( string deal_symbol) { return (deal_symbol== "" ? "-" : deal_symbol); } string DealTypeToString( ENUM_DEAL_TYPE deal_type) { string str= "" ; switch (deal_type) { case DEAL_TYPE_BUY : str= "buy" ; break ; case DEAL_TYPE_SELL : str= "sell" ; break ; case DEAL_TYPE_BALANCE : str= "balance" ; break ; case DEAL_TYPE_CREDIT : str= "credit" ; break ; case DEAL_TYPE_CHARGE : str= "charge" ; break ; case DEAL_TYPE_CORRECTION : str= "correction" ; break ; case DEAL_TYPE_BONUS : str= "bonus" ; break ; case DEAL_TYPE_COMMISSION : str= "commission" ; break ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY : str= "commission daily" ; break ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY : str= "commission monthly" ; break ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY : str= "commission agent daily" ; break ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY : str= "commission agent monthly" ; break ; case DEAL_TYPE_INTEREST : str= "interest" ; break ; case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED : str= "buy canceled" ; break ; case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED : str= "sell canceled" ; break ; default : str= "unknown" ; } return (str); } string DealEntryToString( ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry) { string str= "" ; switch (deal_entry) { case DEAL_ENTRY_IN : str= "in" ; break ; case DEAL_ENTRY_OUT : str= "out" ; break ; case DEAL_ENTRY_INOUT : str= "in/out" ; break ; case DEAL_ENTRY_STATE : str= "status record" ; break ; default : str= "unknown" ; } return (str); } string DealVolumeToString( double deal_volume) { return (deal_volume<= 0 ? "-" : DoubleToString (deal_volume, 2 )); } string DealPriceToString( double deal_price, int digits) { return (deal_price<= 0 ? "-" : DoubleToString (deal_price,digits)); } string DealProfitToString( string deal_symbol, double deal_profit) { return ((deal_profit== 0 || deal_symbol== "" ) ? "-" : DoubleToString (deal_profit, 2 )); } string DealSwapToString( double deal_swap) { return (deal_swap<= 0 ? "-" : DoubleToString (deal_swap, 2 )); }

Теперь все готово для написания функции CreateSymbolBalanceReport(), которая подготавливает данные для отчета и затем записывает их в файл LastTest.csv в общей папке терминала. Все довольно просто: сначала записывается заголовок (обратите внимание, как дополняется строка, если в тесте участвовало более одного символа), затем в цикле последовательно собирается строка с нужными свойствами сделки для отчета, после чего производится запись в файл.

Ниже представлен код этой функции CreateSymbolBalanceReport():

void CreateSymbolBalanceReport() { int file_handle = INVALID_HANDLE ; string path = "" ; if ((path=CreateInputParametersFolder())== "" ) return ; file_handle= FileOpen (path+ "\\LastTest.csv" , FILE_CSV | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_COMMON ); if (file_handle> 0 ) { int digits = 0 ; int deals_total = 0 ; ulong ticket = 0 ; double drawdown_max = 0.0 ; double balance = 0.0 ; string delimeter = "," ; string string_to_write = "" ; string headers= "TIME,SYMBOL,DEAL TYPE,ENTRY TYPE,VOLUME,PRICE,SWAP($),PROFIT($),DRAWDOWN(%),BALANCE" ; if (SYMBOLS_COUNT> 1 ) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) StringAdd (headers, "," +InputSymbols[s]); } FileWrite (file_handle,headers); HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); deals_total= HistoryDealsTotal (); ArrayResize (symbol_balance,SYMBOLS_COUNT); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) ArrayResize (symbol_balance[s].balance,deals_total); for ( int i= 0 ; i<deals_total; i++) { ticket= HistoryDealGetTicket (i); GetHistoryDealProperties(ticket,D_ALL); digits=( int ) SymbolInfoInteger (deal.symbol, SYMBOL_DIGITS ); balance+=deal.profit+deal.swap+deal.commission; StringConcatenate (string_to_write, deal.time,delimeter, DealSymbolToString(deal.symbol),delimeter, DealTypeToString(deal.type),delimeter, DealEntryToString(deal.entry),delimeter, DealVolumeToString(deal.volume),delimeter, DealPriceToString(deal.price,digits),delimeter, DealSwapToString(deal.swap),delimeter, DealProfitToString(deal.symbol,deal.profit),delimeter, MaxDrawdownToString(i,balance,max_drawdown),delimeter, DoubleToString (balance, 2 )); if (SYMBOLS_COUNT> 1 ) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (deal.symbol==InputSymbols[s] && deal.profit!= 0 ) { symbol_balance[s].balance[i]=symbol_balance[s].balance[i- 1 ]+ deal.profit+ deal.swap+ deal.commission; StringAdd (string_to_write, "," + DoubleToString (symbol_balance[s].balance[i], 2 )); } else { if (deal.type== DEAL_TYPE_BALANCE ) { symbol_balance[s].balance[i]=balance; StringAdd (string_to_write, "," + DoubleToString (symbol_balance[s].balance[i], 2 )); } else { symbol_balance[s].balance[i]=symbol_balance[s].balance[i- 1 ]; StringAdd (string_to_write, "," + DoubleToString (symbol_balance[s].balance[i], 2 )); } } } } FileWrite (file_handle,string_to_write); string_to_write= "" ; } FileClose (file_handle); } else Print ( "Ошибка создания файла: " + IntegerToString ( GetLastError ())+ "" ); }

В коде выше в выделенной строке функция MaxDrawdownToString() рассчитывает все просадки от локальных максимумов и возвращает строковое представление времени появления нового локального максимума. Во всех остальных случаях функция возвращает строку "-" (прочерк).

string MaxDrawdownToString( int deal_number, double balance, double &max_drawdown) { string str= "" ; static double max= 0.0 ; static double min= 0.0 ; if (deal_number== 0 ) { max_drawdown= 0.0 ; max=balance; min=balance; } else { if (balance>max) { max_drawdown= 100 -((min/max)* 100 ); max=balance; min=balance; } else { max_drawdown= 0.0 ; min= fmin (min,balance); } } if (max_drawdown== 0 ) str= "-" ; else str= DoubleToString (max_drawdown, 2 ); return (str); }

Все функции для формирования отчета готовы. Осталось только разобраться, как это нужно использовать. А для этого понадобится функция OnTester(), которая вызывается по окончании тестирования. Обязательно прочитайте подробное описание этой функции.

В теле функции OnTester() нужно написать всего лишь пару строчек кода, чтобы указать программе, в каком случае следует формировать отчет. Ниже показан этот фрагмент кода:

double OnTester () { if (IsTester() && !IsOptimization() && !IsVisualMode()) CreateSymbolBalanceReport(); return ( 0.0 ); }

Теперь, если запустить эксперта в тестере, по окончании теста будет создана папка эксперта в общей папке терминала в директории C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Common\Files, а в папке эксперта будет создан файл отчета LastTest.csv. Если открыть файл в Блокноте, то можно увидеть примерно такие записи:

Рис. 1. Файл отчета в формате CSV.

Строим графики в Excel

Созданный файл можно открыть в Excel: каждый тип данных будет расположен в отдельном столбце, что намного удобнее для просмотра. Можно построить графики уже сейчас и сохранить файл как книгу Excel в формате *.xlsx, но если затем провести тест и открыть книгу снова, мы увидим старые данные.

Если же попытаться обновить данные, когда в Excel загружен файл LastTest.csv, то файл также не обновится, так как эксперт не сможет открыть его для записи, когда он занят другим приложением.

Рис. 2. Файл отчета в формате CSV в Excel 2010.

Для нашего случая есть решение. Сначала создайте и сохраните книгу Excel в формате *.xlsx в любом удобном для вас месте. После этого откройте ее и перейдите на вкладку Данные.

Рис. 3. Вкладка "Данные" в Excel 2010.

На ленте этой вкладки выберите опцию Из текста. Открывается окно Импорт текстового файла, в котором нужно указать файл "LastTest.csv". Выделяем файл и нажимаем кнопку Открыть, после чего перед нами откроется окно Мастер текстов (импорт) - шаг 1 из 3:

Рис. 4. Окно "Мастер текстов (импорт) - шаг 1 из 3".

Установите настройки так, как показано выше, и нажмите кнопку Далее >. На следующем шаге (2 из 3) нужно указать, какой разделитель используется в файле данных. В нашем файле это запятая ",".

Рис. 5. Окно "Мастер текстов (импорт) - шаг 2 из 3".

Перейдите к следующему шагу (3 из 3), нажав кнопку Далее >. В этом диалоговом окне оставьте для всех столбцов формат Общий. Формат можно будет изменить позже.

Рис. 6. Окно "Мастер текстов (импорт) - шаг 3 из 3".

После нажатия кнопки Готово откроется диалоговое окно Импорт данных, в котором будет предложено выбрать лист и ячейку для импорта данных.

Рис. 7. Выбор ячейки для импорта данных в Excel 2010.

Обычно нужно выбрать левую верхнюю ячейку A1. Прежде чем нажать кнопку OK, сначала нажмите кнопку Свойства... для настройки свойств внешнего диапазона. Откроется диалоговое окно, как показано на рисунке ниже.

Рис. 8. Свойства внешнего диапазона при импорте данных их текста в Excel 2010.

Установите все так же, как показано на рисунке выше, и нажмите OK в этом и следующем окне.

В итоге вы увидите данные в том же виде, как если бы вы просто загрузили файл в формате CSV. Но теперь вы можете многократно проводить тест в MetaTrader 5, не закрывая книгу Excel. Все, что нужно сделать после теста - просто обновить данные нажатием горячих клавиш Ctrl+Alt+F5 или кнопки Обновить все на ленте вкладки Данные.

С помощью опций раздела Условное форматирование на ленте вкладки Главная можно настроить более наглядное представление данных.

Рис. 9. Условное форматирование данных в Excel 2010.

Теперь данные нужно отобразить на диаграммах Excel. На одной диаграмме мы отобразим графики всех балансов, а на второй все просадки от локальных максимумов в виде гистограммы.

Сначала создадим диаграмму для графиков балансов. Выделите заголовки всех балансов и весь массив данных вниз до конца (удерживая клавишу Shift, нажмите сначала клавишу End, а затем Стрелка вниз). Теперь на вкладке Вставка нужно выбрать тип диаграммы для отображения данных:

Рис. 10. Выбор типа диаграммы в Excel 2010.

Будет создана диаграмма, которую для удобства лучше перенести на другой лист. Для этого просто выделите диаграмму и нажмите Ctrl+X (вырезать). Затем перейдите на только что созданный лист, выделите ячейку A1 и нажмите Ctrl+V (вставить).

На рисунке ниже показан внешний вид диаграммы с настройками по умолчанию:

Рис. 11. Внешний вид диаграммы с настройками по умолчанию.

Каждый элемент диаграммы можно настроить: изменить размер, цвет, стиль и т.д.

На рисунке выше видно, что горизонтальная ось показывает количество сделок. Сделаем так, чтобы там отображались даты. Для этого нажмите на диаграмме правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите опцию Выбрать данные. Откроется диалоговое окно Выбор источника данных. Нажмите кнопку Изменить, затем выделите диапазон данных в столбце TIME и нажмите OK.

Рис. 12. Диалоговое окно "Выбор источника данных".

Диаграмму для просадок попробуйте создать самостоятельно, а затем расположите ее под первой диаграммой. Осталось только настроить внешний вид диаграмм, если есть такая необходимость. Лично я обычно так и делаю:

Рис. 13. Настроенный внешний вид диаграмм в Excel 2010.





Заключение

Мы получили графики с результатами тестирования в Excel, и выглядят они неплохо. В одной из будущих статей я покажу, как сделать еще более информативные отчеты. В приложении к статье можно скачать архив с файлами эксперта для изучения.

После распаковки архива поместите папку ReportInExcel в директорию MetaTrader 5\MQL5\Experts. Индикатор EventsSpy.mq5 нужно поместить в директорию MetaTrader 5\MQL5\Indicators.