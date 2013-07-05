Рецепты MQL5 - Разработка мультивалютного эксперта с неограниченным количеством параметров

Введение

Схема мультивалютного эксперта, которую мы рассматривали в предыдущей статье Рецепты MQL5 - Мультивалютный эксперт: пример простой, точной и быстрой схемы, вполне удобна, если используется небольшое количество символов, и количество параметров для торговой стратегии тоже невелико. Однако, в MQL5 существует ограничение на количество входных параметров эксперта: их не должно быть больше 1024.

Но даже если в большинстве случаев этого может быть вполне достаточно, пользоваться таким большим списком очень неудобно. Каждый раз, если нужно изменить/оптимизировать параметры для того или иного символа, приходится искать в большом списке параметры именно этого символа.

В разделе Входные параметры справки клиентского терминала вы можете ознакомиться с другими ограничениями.

В этой статье мы создадим схему, в которой для оптимизации торговой системы будет использоваться единый набор параметров, а количество символов можно использовать сколько угодно. Список символов будем составлять в обычном текстовом файле (*.txt). Входные параметры для каждого символа также теперь будут храниться в файлах.

Сразу оговорюсь, что в штатном режиме эксперт будет работать на одном символе, а в тестере его можно будет тестировать на множестве указанных символов (на каждом в отдельности).

На самом деле, было бы еще удобнее создавать список символов прямо в окне Обзор рынка, если учесть, что там даже есть возможность сохранять готовые наборы символов. Можно было бы сделать так, чтобы эксперт получал список символов в окне Обзор рынка прямо из тестера. Но, к сожалению, на данный момент возможности доступа к окну Обзор рынка из тестера нет, поэтому список символов нам придется делать заранее вручную или с помощью скрипта.





Процесс разработки эксперта

В качестве шаблона возьмем мультивалютного эксперта из предыдущей статьи Рецепты MQL5 - Мультивалютный эксперт: пример простой, точной и быстрой схемы. Сначала определимся с входными параметрами. Как уже писалось выше, оставим только один набор параметров. Ниже представлен список входных параметров эксперта:

sinput long MagicNumber = 777 ; sinput int Deviation = 10 ; sinput string delimeter_00= "" ; sinput int SymbolNumber = 1 ; sinput bool RewriteParameters = false ; sinput ENUM_INPUTS_READING_MODE ParametersReadingMode=FILE; sinput string delimeter_01= "" ; input int IndicatorPeriod = 5 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 50 ; input double TrailingStop = 10 ; input bool Reverse = true ; input double Lot = 0.1 ; input double VolumeIncrease = 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep = 10 ;

В файл будут записываться только параметры с модификатором input. Также стоит остановиться подробнее на трех новых параметрах, которые еще до этого ни разу не освещались.

SymbolNumber - в этом параметре указывается номер символа из файла, в котором содержится список символов. Если установлено значение 0, то будут тестироваться все символы из списка. Если выйти за пределы списка, то тест проводиться не будет.

- в этом параметре указывается номер символа из файла, в котором содержится список символов. Если установлено значение 0, то будут тестироваться все символы из списка. Если выйти за пределы списка, то тест проводиться не будет. RewriteParameters - если значение этого параметра равно true, то файл с параметрами указанного символа (номер в параметре SymbolNumber ) будет перезаписан текущими значениями входных параметров. Если же установлено значение false , то параметры будут читаться из файла.

- если значение этого параметра равно true, то файл с параметрами указанного символа (номер в параметре ) будет перезаписан текущими значениями входных параметров. Если же установлено значение , то параметры будут читаться из файла. ParametersReadingMode - в этом параметре указывается режим чтения входных параметров. Тип параметра - пользовательское перечисление ENUM_INPUTS_READING_MODE, которое предлагает два варианта: читать из файла и использовать текущие параметры.

Код перечисления ENUM_INPUTS_READING_MODE:

enum ENUM_INPUTS_READING_MODE { FILE = 0 , INPUT_PARAMETERS = 1 };

До этого количество символов определялось константой NUMBER_OF_SYMBOLS. Теперь это значение зависит от разных режимов, поэтому изменим ее на глобальную переменную SYMBOLS_COUNT:

int SYMBOLS_COUNT= 0 ;

В начале кода нашего советника объявим еще одну константу TESTED_PARAMETERS_COUNT, которая определяет размеры массивов и количество итераций в циклах при переборе входных параметров:

#define TESTED_PARAMETERS_COUNT 8

Файл со списком символов, а также и папка с файлами параметров для каждого символа должны находиться в общей папке терминала, так как именно к этой папке есть доступ на программном уровне и в штатном режиме работы советника, и при его тестировании.

Теперь нужно подготовить массивы для работы. В мультивалютном эксперте из предыдущей статьи, который мы будем модифицировать, все массивы - статические, то есть с заранее заданным размером элементов. Теперь нужно все их сделать динамическими, т.к. размер теперь будет зависеть от количества используемых символов в файле и от режима чтения входных параметров. Также добавим новые массивы (выделены желтым), которые понадобятся для работы с файлами:

string InputSymbols[]; int InputIndicatorPeriod[]; double InputTakeProfit[]; double InputStopLoss[]; double InputTrailingStop[]; bool InputReverse[]; double InputLot[]; double InputVolumeIncrease[]; double InputVolumeIncreaseStep[]; int spy_indicator_handles[]; int signal_indicator_handles[]; struct PriceData { double value[]; }; PriceData open[]; PriceData high[]; PriceData low[]; PriceData close[]; PriceData indicator[]; struct Datetime { datetime time[]; }; Datetime lastbar_time[]; datetime new_bar[]; string input_parameters[TESTED_PARAMETERS_COUNT]= { "IndicatorPeriod" , "TakeProfit" , "StopLoss" , "TrailingStop" , "Reverse" , "Lot" , "VolumeIncrease" , "VolumeIncreaseStep" }; string temporary_symbols[]; double tested_parameters_from_file[]; double tested_parameters_values[TESTED_PARAMETERS_COUNT];

Далее нужно определить размеры массивов и инициализировать их значениями.

В файле InitializeArrays.mqh создадим функцию InitializeTestedParametersValues(), в которой будет инициализироваться созданный выше массив значений входных параметров. Этот массив будет использоваться при записи значений входных параметров в файл.

void InitializeTestedParametersValues() { tested_parameters_values[ 0 ]=IndicatorPeriod; tested_parameters_values[ 1 ]=TakeProfit; tested_parameters_values[ 2 ]=StopLoss; tested_parameters_values[ 3 ]=TrailingStop; tested_parameters_values[ 4 ]=Reverse; tested_parameters_values[ 5 ]=Lot; tested_parameters_values[ 6 ]=VolumeIncrease; tested_parameters_values[ 7 ]=VolumeIncreaseStep; }

Теперь мы вплотную приблизились к работе с файлами. Для начала в папке UnlimitedParametersEA\Include нашего советника создайте еще одну библиотеку функций FileFunctions.mqh, в которой будем создавать функции, связанные с чтением и записью данных в файл. Подключите ее к основному файлу эксперта и другим файлам проекта.

#include "Include\Enums.mqh" #include "Include\InitializeArrays.mqh" #include "Include\Errors.mqh" #include "Include\FileFunctions.mqh" #include "Include\TradeSignals.mqh" #include "Include\TradeFunctions.mqh" #include "Include\ToString.mqh" #include "Include\Auxiliary.mqh"

Первой мы создадим функцию чтения списка символов из текстового файла ReadSymbolsFromFile(). Этот файл (назовем его TestedSymbols.txt) следует поместить во вложенную папку \Files общей папки клиентских терминалов MetaTrader 5. В моем случае это C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Common, но вам нужно обязательно уточнить этот путь с помощью стандартной константы TERMINAL_COMMONDATA_PATH:

TerminalInfoString ( TERMINAL_COMMONDATA_PATH )

\Files общей папки клиентских терминалов, либо в каталоге <папка данных терминала>\MQL5\Files\. Все пользовательские файлы должны находиться во вложенной папкеобщей папки клиентских терминалов, либо в каталоге Файловые функции имеют доступ только к этим папкам.

В созданном текстовом файле для проверки работоспособности добавьте несколько символов, разделяя каждый переводом строки ("\r

"):

Рис. 1. Список символов в файле из общей папки терминалов.

Далее разберем код функции ReadSymbolsFromFile():

int ReadSymbolsFromFile( string file_name) { int strings_count= 0 ; int file_handle= FileOpen (file_name, FILE_READ | FILE_ANSI | FILE_COMMON ); if (file_handle!= INVALID_HANDLE ) { ulong offset = 0 ; string text = "" ; while (! FileIsEnding (file_handle) || ! IsStopped ()) { while (! FileIsLineEnding (file_handle) || ! IsStopped ()) { text= FileReadString (file_handle); offset= FileTell (file_handle); if (! FileIsEnding (file_handle)) offset++; FileSeek (file_handle,offset, SEEK_SET ); if (text!= "" ) { strings_count++; ArrayResize (temporary_symbols,strings_count); temporary_symbols[strings_count- 1 ]=text; } break ; } if ( FileIsEnding (file_handle)) break ; } FileClose (file_handle); } return (strings_count); }

Здесь происходит чтение текстового файла последовательно по одной строке. Название каждого прочитанного финансового инструмента записывается во временный массив temporary_symbols[], созданный нами ранее (реальная доступность символа на торговом сервере будет проверяться позже). Кроме того функция в конце возвращает количество прочитанных строк, т.е. количество символов, на которых мы будем тестировать наш советник.

Обязательно обращайтесь к Справочнику MQL5 для получения подробной информации о тех функциях и идентификаторах, которые видите впервые. Комментарии в коде упростят процесс изучения.

Вернемся в файл InitializeArrays.mqh, где создадим функцию InitializeInputSymbols(), которая заполняет массив с названиями символов InputSymbols[], объявленный нами ранее. Она может быть довольно сложная для начинающих, поэтому я очень подробно прокомментировал ее код:

void InitializeInputSymbols() { int strings_count= 0 ; string checked_symbol= "" ; strings_count=ReadSymbolsFromFile( "TestedSymbols.txt" ); if (IsOptimization() || ((IsTester() || IsVisualMode()) && SymbolNumber> 0 )) { for ( int s= 0 ; s<strings_count; s++) { if (s==SymbolNumber- 1 ) { if ((checked_symbol=GetSymbolByName(temporary_symbols[s]))!= "" ) { SYMBOLS_COUNT= 1 ; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[ 0 ]=checked_symbol; } return ; } } } if ((IsTester() || IsVisualMode()) && SymbolNumber== 0 ) { if (ParametersReadingMode==FILE) { for ( int s= 0 ; s<strings_count; s++) { if ((checked_symbol=GetSymbolByName(temporary_symbols[s]))!= "" ) { SYMBOLS_COUNT++; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[SYMBOLS_COUNT- 1 ]=checked_symbol; } } return ; } if (ParametersReadingMode==INPUT_PARAMETERS) { SYMBOLS_COUNT= 1 ; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[ 0 ]= Symbol (); return ; } } if (IsRealtime()) { SYMBOLS_COUNT= 1 ; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[ 0 ]= Symbol (); } }

После того, как размер для массивов входных параметров определен количеством используемых символов, нужно установить размер для всех остальных массивов входных параметров. Пусть это будет в отдельной функции ResizeInputParametersArrays():

void ResizeInputParametersArrays() { ArrayResize (InputIndicatorPeriod,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputTakeProfit,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputStopLoss,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputTrailingStop,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputReverse,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputLot,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputVolumeIncrease,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputVolumeIncreaseStep,SYMBOLS_COUNT); }

Теперь, аналогично тому, как мы читали список символов из файла, нам необходимо будет создать функционал, который позволит читать значения входных параметров для каждого символа, а также записывать значения этих параметров в отдельный файл (на каждый символ) в зависимости от выбранного режима ввода и настроек эксперта. Задача непростая, разобьем ее на несколько процедур.

Итак, для начала научимся читать значения входных параметров из файла в массив. Все значения в массиве будут типа double, позже мы приведем некоторые из них (период индикатора и флаг разворота позиции) к типам int и bool, соответственно. В функцию ReadInputParametersValuesFromFile() передается хэндл открытого файла и массив, в который записываются значения параметров из файла:

bool ReadInputParametersValuesFromFile( int handle, double &array[]) { int delimiter_position = 0 ; int strings_count = 0 ; string read_string = "" ; ulong offset = 0 ; FileSeek (handle, 0 , SEEK_SET ); while (! FileIsEnding (handle)) { if ( IsStopped ()) return ( false ); while (! FileIsLineEnding (handle)) { if ( IsStopped ()) return ( false ); read_string= FileReadString (handle); delimiter_position= StringFind (read_string, "=" , 0 ); read_string= StringSubstr (read_string,delimiter_position+ 1 ); array[strings_count]= StringToDouble (read_string); offset= FileTell (handle); if ( FileIsLineEnding (handle)) { if (! FileIsEnding (handle)) offset++; FileSeek (handle,offset, SEEK_SET ); strings_count++; break ; } } if ( FileIsEnding (handle)) break ; } return ( true ); }

Какие же файловые хэндлы и массивы будем передавать в эту функцию? Это уже зависит от того, с какими символами мы будем работать, прочитав их из файла "TestedSymbols.txt". Каждому символу будет соответствовать свой текстовый файл со значениями входных параметров. Здесь возможны два варианта развития событий:

Файл существует, и мы читаем из него значения входных параметров с помощью функции ReadInputParametersValuesFromFile(), описанной выше. Файла нет, либо необходимо перезаписать существующие значения входных параметров.

Формат текстового файла (с расширением .ini, хотя вы можете выбрать любое другое расширение на ваше усмотрение) со значениями входных параметров будет простым:

название_входного_параметра1=значение название_входного_параметра2=значение .... название_входного_параметраN=значение

Объединим эту логику в одну функцию ReadWriteInputParameters(), код которой приведен ниже:

void ReadWriteInputParameters( int symbol_number, string path) { string file_name=path+InputSymbols[symbol_number]+ ".ini" ; Print ( "Ищем файл '" +file_name+ "' ..." ); int file_handle_read= FileOpen (file_name, FILE_READ | FILE_ANSI | FILE_COMMON ); if (file_handle_read!= INVALID_HANDLE && !RewriteParameters) { Print ( "Файл '" +InputSymbols[symbol_number]+ ".ini' существует, читаем..." ); ArrayResize (tested_parameters_from_file,TESTED_PARAMETERS_COUNT); ReadInputParametersValuesFromFile(file_handle_read,tested_parameters_from_file); if ( ArraySize (tested_parameters_from_file)==TESTED_PARAMETERS_COUNT) { InputIndicatorPeriod[symbol_number] =( int )tested_parameters_from_file[ 0 ]; Print ( "InputIndicatorPeriod[symbol_number] = " +( string )InputIndicatorPeriod[symbol_number]); InputTakeProfit[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 1 ]; InputStopLoss[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 2 ]; InputTrailingStop[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 3 ]; InputReverse[symbol_number] =( bool )tested_parameters_from_file[ 4 ]; InputLot[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 5 ]; InputVolumeIncrease[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 6 ]; InputVolumeIncreaseStep[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 7 ]; } FileClose (file_handle_read); return ; } if (file_handle_read== INVALID_HANDLE || RewriteParameters) { FileClose (file_handle_read); int file_handle_write= FileOpen (file_name, FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_ANSI | FILE_COMMON , "" ); if (file_handle_write!= INVALID_HANDLE ) { string delimiter= "=" ; for ( int i= 0 ; i<TESTED_PARAMETERS_COUNT; i++) { FileWrite (file_handle_write,input_parameters_names[i],delimiter,tested_parameters_values[i]); Print (input_parameters_names[i],delimiter,tested_parameters_values[i]); } InputIndicatorPeriod[symbol_number] =( int )tested_parameters_values[ 0 ]; InputTakeProfit[symbol_number] =tested_parameters_values[ 1 ]; InputStopLoss[symbol_number] =tested_parameters_values[ 2 ]; InputTrailingStop[symbol_number] =tested_parameters_values[ 3 ]; InputReverse[symbol_number] =( bool )tested_parameters_values[ 4 ]; InputLot[symbol_number] =tested_parameters_values[ 5 ]; InputVolumeIncrease[symbol_number] =tested_parameters_values[ 6 ]; InputVolumeIncreaseStep[symbol_number] =tested_parameters_values[ 7 ]; if (RewriteParameters) Print ( "Перезаписан файл '" +InputSymbols[symbol_number]+ ".ini' с параметрами эксперта '" +EXPERT_NAME+ ".ex5'" ); else Print ( "Создан файл '" +InputSymbols[symbol_number]+ ".ini' с параметрами эксперта '" +EXPERT_NAME+ ".ex5'" ); } FileClose (file_handle_write); } }

Последней файловой функцией CreateInputParametersFolder() будет процедура создания папки с именем эксперта в общей папке клиентских терминалов. Именно из этой папки будет осуществляться чтение/запись текстовых (в нашем случае - с расширением .ini) файлов со значениями входных параметров. Как и в предыдущей функции, здесь будет проверяться факт существования папки. Если папка успешно создана или уже существует, функция вернет путь, в случае ошибки - пустую строку:

string CreateInputParametersFolder() { long search_handle = INVALID_HANDLE ; string EA_root_folder =EXPERT_NAME+ "\\" ; string returned_filename = "" ; string search_path = "" ; string folder_filter = "*" ; bool is_root_folder = false ; search_path=folder_filter; search_handle= FileFindFirst (search_path,returned_filename, FILE_COMMON ); if (returned_filename==EA_root_folder) is_root_folder= true ; if (search_handle!= INVALID_HANDLE ) { if (!is_root_folder) { while ( FileFindNext (search_handle,returned_filename)) { if ( IsStopped ()) return ( "" ); if (returned_filename==EA_root_folder) { is_root_folder= true ; break ; } } } FileFindClose (search_handle); } else Print ( "Ошибка при получении хэндла поиска, либо " "папка '" + TerminalInfoString ( TERMINAL_COMMONDATA_PATH )+ "' пуста: " ,ErrorDescription( GetLastError ())); search_path=EXPERT_NAME+ "\\" ; if (!is_root_folder) { if ( FolderCreate (EXPERT_NAME, FILE_COMMON )) { is_root_folder= true ; Print ( "Создана корневая папка эксперта '..\\" +EXPERT_NAME+ "\\'" ); } else { Print ( "Ошибка при создании " "корневой папки эксперта: " ,ErrorDescription( GetLastError ())); return ( "" ); } } if (is_root_folder) return (search_path+ "\\" ); return ( "" ); }

Теперь объединим вызовы описанных выше функций в одну функцию InitializeInputParametersArrays(). В этой функции рассмотрены 4 варианта инициализации входных параметров при работе с экспертом:

Штатный режим работы (или оптимизация параметров на выбранном символе) с использованием текущих значений входных параметров Перезапись параметров в файлах при тестировании или оптимизации Тестирование выбранного символа Тестирование всех символов из списка в файле

Все подробно расписано в комментариях к коду:

void InitializeInputParametersArrays() { string path= "" ; if (IsRealtime() || IsOptimization() || (ParametersReadingMode==INPUT_PARAMETERS && !RewriteParameters)) { InitializeWithCurrentValues(); return ; } if (RewriteParameters) { InitializeWithCurrentValues(); if ((path=CreateInputParametersFolder())!= "" ) ReadWriteInputParameters( 0 ,path); return ; } if ((IsTester() || IsVisualMode()) && !IsOptimization() && SymbolNumber> 0 ) { if ((path=CreateInputParametersFolder())!= "" ) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) ReadWriteInputParameters(s,path); } return ; } if ((IsTester() || IsVisualMode()) && !IsOptimization() && SymbolNumber== 0 ) { if ((path=CreateInputParametersFolder())!= "" ) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) ReadWriteInputParameters(s,path); } return ; } }

Функция InitializeWithCurrentValues() используется в режимах #1 и #2. В ней производится инициализация нулевого (единственного) индекса текущими значениями входных параметров. Другими словами, эта функция используется тогда, когда нужен только один символ:

void InitializeWithCurrentValues() { InputIndicatorPeriod[ 0 ]=IndicatorPeriod; InputTakeProfit[ 0 ]=TakeProfit; InputStopLoss[ 0 ]=StopLoss; InputTrailingStop[ 0 ]=TrailingStop; InputReverse[ 0 ]=Reverse; InputLot[ 0 ]=Lot; InputVolumeIncrease[ 0 ]=VolumeIncrease; InputVolumeIncreaseStep[ 0 ]=VolumeIncreaseStep; }

Теперь самое главное и одновременно самое простое - организовать последовательный вызов вышеописанных функций из точки входа - функции OnInit():

void OnInit () { InitializeTestedParametersValues(); InitializeInputSymbols(); ResizeInputParametersArrays(); InitializeIndicatorHandlesArrays(); InitializeInputParametersArrays(); GetSpyHandles(); GetIndicatorHandles(); InitializeNewBarArray(); ResizeDataArrays(); }

Все, с кодом разобрались. Вы можете самостоятельно ознакомиться со всеми описанными выше функциями в приложении к статье, там нет ничего сложного. А мы двинемся дальше: разберемся, что же у нас получилось и как этим пользоваться.





Оптимизация параметров и тестирование эксперта

Как уже было рассказано выше, в общей папке клиентских терминалов должен быть файл TestedSymbols.txt со списком символов. Для примера/теста составим список из трех символов: AUDUSD, EURUSD, NZDUSD. Теперь последовательно оптимизируем входные параметры для каждого символа отдельно. Настройки тестера установим так, как показано на рисунке ниже:

Рис. 2. Настройки тестера.

Символ на первой вкладке "Настройки" можно установить любой (в данном случае, это EURUSD), так как эксперт от этого не зависит. Далее выберем параметры для оптимизации эксперта:

Рис. 3. Входные параметры эксперта.

На рисунке выше видно, что для параметра SymbolNumber ("Номер тестируемого символа") установлено значение 1. Это значит, что при запуске оптимизации эксперт будет использовать первый символ из списка в файле TestedSymbols.txt. В данном случае AUDUSD.

Примечание: из-за особенностей данного эксперта (список символов задается путем чтения из текстового файла), запустить оптимизацию с использованием удаленных агентов не получится. В одной из следующих статей мы постараемся обойти это ограничение.

После того, как оптимизация закончится, можно запускать тесты, изучая результаты разных проходов оптимизации. Если вы хотите, чтобы эксперт читал параметры из файла, в параметре ParametersReadingMode ("Режим чтения параметров") нужно из выпадающего списка выбрать вариант Файл. Чтобы использовать текущие параметры эксперта (заданные на вкладке "Настройки"), следует выбрать вариант Входные параметры.

При просмотре результатов оптимизации, конечно же, нужен вариант Входные параметры. При первом запуске теста эксперт создаст папку со своим именем в общей папке терминала и в ней файл с текущими параметрами тестируемого символа. В данном случае это будет файл AUDUSD.ini. На рисунке ниже показано содержание этого файла:

Рис. 4. Список входных параметров в файле символа.

После того, как нужное сочетание параметров подобрано, чтобы их сохранить, нужно в параметре RewriteParameters ("Перезапись параметров") установить значение true и снова запустить тест. Файл с параметрами будет обновлен. Затем, если это нужно, можно снова установить значение false и посмотреть другие результаты проходов оптимизации. Еще удобно сравнивать результаты по значениям, которые записаны в файл, и теми, которые установлены во входных параметрах, просто переключая варианты параметра Режим чтения параметров.

Далее проведем оптимизацию для символа EURUSD, который второй по счету в файле списка символов. Для этого нужно параметру Номер тестируемого символа установить значение 2. После оптимизации, а также после того, как определимся с параметрами и запишем их в файл, все то же самое нужно сделать и для третьего в списке символа.

Когда для всех символов параметры записаны в файл, можно для каждого отдельного символа просматривать результат, устанавливая номер символа, либо посмотреть совокупный результат сразу по всем символам, установив параметру Номер тестируемого символа значение 0. На рисунке ниже показан совокупный результат по всем символам, который получился у меня:

Рис. 5. Совокупный результат мультивалютного советника.





Заключение

Получилась довольно удобная схема для мультивалютных экспертов, которую можно при желании развить дальше. В приложении вы можете загрузить архив с файлами эксперта для изучения. После распаковки архива поместите папку UnlimitedParametersEA в папку <папка терминала MetaTrader 5>\MQL5\Experts. Индикатор EventsSpy.mq5 нужно поместить в директорию <папка терминала MetaTrader 5>\MQL5\Indicators. Кроме того, не забудьте создать текстовый файл TestedSymbols.txt в общей папке клиентских терминалов.