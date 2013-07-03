MetaTrader 5 / Торговые системы
Итоги MQL5 Маркета за 2 квартал 2013 года

За полтора года успешной работы MQL5 Маркет стал крупнейшим трейдерским магазином торговых стратегий и технических индикаторов. В нем опубликовано около 800 торговых приложений от 350 разработчиков со всего мира. 80% от общего числа программ занимают торговые советники и индикаторы. При этом трейдерам доступны панели, анализаторы и различные утилиты, которые позволяют расширить возможности торгового терминала MetaTrader 5.

Разработчики радуют трейдеров не только разнообразием выставляемых продуктов, но и широким диапазоном цен на них. Сейчас покупателям магазина доступны как бесплатные (19% от общего числа представленных программ), так и коммерческие продукты с ценой от 10 до 1000 долларов США и более.

Всего за 6 кварталов работы MQL5 Маркета трейдеры уже купили и установили в свои терминалы MetaTrader 5 свыше 100 000 торговых приложений. При этом загрузки бесплатных программ и демоверсий коммерческих продуктов распределились примерно поровну. Всего же по итогам второго квартала 2013 года магазин показал прирост числа скачек на 30% к предыдущему кварталу.

MQL5 Маркет: рост числа закачек торговых роботов и технических индикаторов для платформы MetaTrader 5

Если взглянуть на распределение покупок по категориям представленных продуктов в MQL5 Маркете, то мы увидим следующее. В количественном выражении в лидерах находятся технические индикаторы с долей в 41% от общего числа покупок. Однако по сравнению с предыдущим отчетным кварталом их доля снизилась на 4%. При этом спрос на торговых роботов чувствует себя более чем уверенно. Доля экспертов вплотную приблизилась к индикаторам и теперь составляет 40% (+ 3% к предыдущему кварталу).

MQL5 Маркет: количество проданных торговых программ для трейдеров по категориям

В денежном выражении распределение долей объема продаж по категориям выглядит несколько иначе. Со значительным перевесом и долей в 84% лидируют торговые роботы. Это связано с тем, что средняя цена на советники традиционно выше остальных продуктов в магазине.

MQL5 Маркет: объем продаж торговых стратегий и индикаторов по категориям

Качественные, но дорогие продукты для автоматической торговли на финансовых рынках по прежнему в цене. Этим и пользуются активные разработчики. Они отслеживают запросы покупателей и публикуют актуальные на рынке торговые приложения.

ТОП-10 продавцов MQL5 Маркета

По итогам второго квартала 2013 года мы подготовили очередной ТОП-10 разработчиков MQL5 Маркета. Это лучшие из 350 продавцов магазина с наибольшим квартальным объемом продаж по всем своим продуктам. Шесть лучших разработчиков перекочевали из предыдущего списка, а вот нижняя четверка поменялась полностью.

ТОП-10 продавцов MQL5 Маркета (второй квартал 2013 года):

  1. johnnypasado (Jeremy Scott)
  2. skarkalakos (Sotirios Karkalakos)
  3. achidayat (Achmad Hidayat)
  4. figurelli (Rogerio Figurelli)
  5. iTC (Gennadiy Stanilevych)
  6. Manov (Dimitar Manov)
  7. MRoVas (Roman Martynyuk) - новичок рейтинга
  8. Vladon (Vladislav Andruhenko) - новичок рейтинга
  9. tol64 (Anatoli Kazharski) - новичок рейтинга
  10. komposter (Andrey Khatimlianskii) - новичок рейтинга

Всего десятка лучших продала во втором квартале 43% всех программ в MQL5 Маркете. При этом самым прибыльным продавцом стал разработчик под ником johnnypasado. Если в прошлом рейтинге он занимал третью строчку рейтинга ТОП-10, то теперь его возглавил. Похоже, его стратегия продаж торговых роботов работает на 100%.

Заметим, что в конце отчетного квартала мы ввели новую систему поощрений для привлечения пользователей. Она призвана помочь в продвижении разработчиками своих торговых программ. Теперь каждый продавец может привлечь на свою сторону распространителей из числа участников MQL5.community, которые будут размещать аффилиатные ссылки на программы за вознаграждение. В итоге можно привлечь больше внимания к своим программам со стороны трейдеров и увеличить их продажи. Вполне возможно, что попадание в ТОП-10 следующего квартала будет напрямую зависеть от степени участия продавца в запущенной аффилиатной программе.

Публикуйте свои лучшие продукты, устанавливайте разумную цену и привлекайте к ним внимание трейдеров через новую систему поощрений для привлечения пользователей.


Перейти в MQL5 Маркет



Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 5 июл. 2013 в 12:46
лично мои продажи возросли примерно в 3 раза по сравнению с прошлым кварталом. Количество имеется ввиду. 
Andrey Khatimlianskii
Andrey Khatimlianskii | 5 июл. 2013 в 13:03
iTC:
Скорее нужно пролить свет на методику расчета ТОПа.

А с методикой все просто - кто больше сделал оборот, тот и выше.

Я свою цифру озвучил (правда, я на скромном 10-м месте), подождем еще добровольцев. 

Andrey Khatimlianskii
Andrey Khatimlianskii | 5 июл. 2013 в 13:03
Vladon:
лично мои продажи возросли примерно в 3 раза по сравнению с прошлым кварталом. Количество имеется ввиду. 
Количество тут не при чем, важна сумма.
[Удален] | 5 мая 2017 в 18:58
Andrey Khatimlianskii:
Количество тут не при чем, важна сумма.

та и не пролился свет?)))
Andrey Khatimlianskii
Andrey Khatimlianskii | 5 мая 2017 в 21:19
Nikolay Gaylis:
та и не пролился свет?)))
Вопрос ко мне?
