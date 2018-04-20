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Price Impulse - эксперт для MetaTrader 5

runik | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2335
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Николай.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник использует обращение к РЕАЛЬНЫМ ТИКАМ при помощи функции CopyTicks - ожидает ситуацию, когда цена пройдет NNN пунктов за XXX тиков.


Входные параметры

  • Lots - размер открываемой позиции (в лотах)
  • Stop Loss - стоп лосс
  • Take Profit - тейк профит
  • цена должна пройти NNN пунктов
  • за XXX тиков
  • минимальная пауза между трейдами (в секундах)

Price Impuls

Blau_TStoch Blau_TStoch

Стохастик Вильяма Блау.

Blau_TS_Stochastic Blau_TS_Stochastic

Стохастик Вильяма Блау.

ZigZag on Fractals ZigZag on Fractals

ZigZag, построенный по индикатору Fractals.

FX-CHAOS_SCALP FX-CHAOS_SCALP

Торговая стратегия "FX-CHAOS_SCALP".