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Price Impulse - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2335
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи: Николай.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник использует обращение к РЕАЛЬНЫМ ТИКАМ при помощи функции CopyTicks - ожидает ситуацию, когда цена пройдет NNN пунктов за XXX тиков.
Входные параметры
- Lots - размер открываемой позиции (в лотах)
- Stop Loss - стоп лосс
- Take Profit - тейк профит
- цена должна пройти NNN пунктов
- за XXX тиков
- минимальная пауза между трейдами (в секундах)
Blau_TStoch
Стохастик Вильяма Блау.Blau_TS_Stochastic
Стохастик Вильяма Блау.
ZigZag on Fractals
ZigZag, построенный по индикатору Fractals.FX-CHAOS_SCALP
Торговая стратегия "FX-CHAOS_SCALP".