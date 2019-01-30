CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Trend direction and force - DSEMA smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5341
Рейтинг:
(43)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Предпосылки:

Индикатор направления и силы тренда был разработан автором Pyotr Wojdyło для торговой платформы Metastock. С тех пор было создано несколько версий для MetaTrader (как MetaTrader 4, так и MetaTrader 5).

В этой версии:

В этой версии для сглаживания результата используется EMA с двойным сглаживание (DSEMA) — это позволяет уменьшить количество ложных сигналов.

Использование:

Смена цвета может служить сигналом изменения тренда или пробоя.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22976

Spearman rank correlation - floating levels Spearman rank correlation - floating levels

Ранговая корреляция Спирмена - с плавающими уровнями

Adaptive ATR channel Adaptive ATR channel

Адаптивный канал ATR

Swami stochastic Swami stochastic

Стохастик Swami

Swami Aroon Swami Aroon

Swami Aroon