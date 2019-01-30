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Trend direction and force - DSEMA smoothed - индикатор для MetaTrader 5
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Предпосылки:
Индикатор направления и силы тренда был разработан автором Pyotr Wojdyło для торговой платформы Metastock. С тех пор было создано несколько версий для MetaTrader (как MetaTrader 4, так и MetaTrader 5).
В этой версии:
В этой версии для сглаживания результата используется EMA с двойным сглаживание (DSEMA) — это позволяет уменьшить количество ложных сигналов.
Использование:
Смена цвета может служить сигналом изменения тренда или пробоя.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22976
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