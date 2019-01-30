Предпосылки:

Индикатор направления и силы тренда был разработан автором Pyotr Wojdyło для торговой платформы Metastock. С тех пор было создано несколько версий для MetaTrader (как MetaTrader 4, так и MetaTrader 5).

В этой версии:

В этой версии для сглаживания результата используется EMA с двойным сглаживание (DSEMA) — это позволяет уменьшить количество ложных сигналов.

Использование:

Смена цвета может служить сигналом изменения тренда или пробоя.







