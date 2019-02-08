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Индикаторы

CAM - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
6690
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор Coordinated ADX and MACD был описан в журнале  «S&C Magazine» в статье «Индикатор CAM для трендов и встречных трендов» (The CAM Indicator For Trends And Countertrends) Барбарой Стар (Barbara Star) в январе 2018. В статье описывается использование индикатора CAM для определения тенденций роста и снижения, а также откатов в существующих тенденциях и ралли против тренда.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

  • ADX period - период расчёта ADX
  • MACD Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD
  • MACD Slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD

Восходящий тренд:

ADX >= PrevADX и MACD > PrevMACD

Нисходящий тренд:

ADX <= PrevADX и MACD > PrevMACD

Откат:

ADX >= PrevADX и BufferMACD < PrevMACD

Контртрендовое ралли:

ADX <= PrevADX и MACD > PrevMACD

HA_Delta HA_Delta

Индикатор Heiken Ashi Delta

RSI_Donchian RSI_Donchian

Индикатор RSI Donchian

MTF_Price_Bar MTF_Price_Bar

Индикатор Multi Time Frame Price Bar

CCI_MACD_Overlay CCI_MACD_Overlay

Индикатор CCI/MACD Overlay