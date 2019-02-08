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CAM - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Coordinated ADX and MACD был описан в журнале «S&C Magazine» в статье «Индикатор CAM для трендов и встречных трендов» (The CAM Indicator For Trends And Countertrends) Барбарой Стар (Barbara Star) в январе 2018. В статье описывается использование индикатора CAM для определения тенденций роста и снижения, а также откатов в существующих тенденциях и ралли против тренда.
Индикатор имеет три настраиваемых параметра:
- ADX period - период расчёта ADX
- MACD Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD
- MACD Slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD
Восходящий тренд:
ADX >= PrevADX и MACD > PrevMACD
Нисходящий тренд:
ADX <= PrevADX и MACD > PrevMACD
Откат:
ADX >= PrevADX и BufferMACD < PrevMACD
Контртрендовое ралли:
ADX <= PrevADX и MACD > PrevMACD
HA_Delta
Индикатор Heiken Ashi DeltaRSI_Donchian
Индикатор RSI Donchian
MTF_Price_Bar
Индикатор Multi Time Frame Price BarCCI_MACD_Overlay
Индикатор CCI/MACD Overlay