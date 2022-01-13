Le réseau MQL5 Cloud Network : Calculez-vous toujours ?

Cela fera bientôt un an et demi que la MQL5 Cloud Network a été lancé. Cet événement de pointe a inauguré une nouvelle ère pour le trading algorithmique - désormais, en quelques clics, les traders peuvent disposer de centaines et de milliers de cœurs de calcul pour l'optimisation de leurs stratégies de trading.

Tous les problèmes concernant l'installation, la configuration et la structure du réseau sont traités dans la section FAQ du site Web officiel du MQL5 Cloud Network. Et pourtant, il y a une question qui a rongé beaucoup d'entre nous : "Combien ça coute ?" Et pour répondre à cette question une fois pour toutes, nous avons ajouté une fonction spéciale qui permet à chaque client de l'agent en nuage de voir combien de tâches ont été calculées pendant l'optimisation de son Expert Advisor. Tout ce dont vous avez besoin est d'aller dans Agents ->Tâches dans votre profile de MQL5.community.





Ici vous pourrez voir en combien de passes l'optimisation a été terminée, quand elle a été réalisée et combien cela vous a coûté. Les captures d'écran ci-dessus suggèrent que l'optimisation de l'Expert Advisor MACD Sample disponible dans la livraison standard pour EURUSD sur H1 (symbole et calendrier, respectivement) a commencé le 20 septembre 2012 à 14h20. Le nombre de passes (tâches terminées) à ce stade est de zéro car la capture d'écran a été prise dès le début de l'optimisation.





Optimisation de l’exemple MACD sur 7 mois en mode "Every tick"

La figure ci-dessous montre les réglages effectués pour l'optimisation des paramètres.





Compte tenu la combinaison des paramètres externes de l’exemple MACD, le nombre passes ont totalisé plus de 152 milliards. Même si nous supposons que chaque passage nécessite 1 seconde de temps, le temps d'optimisation total sera de 485 années Dans les paramètres, sélectionnez l'intervalle de 2012.01.01 à 2012.08.01 et le mode de génération de ticks "Every tick" (chaque tick) comme lors des tests dans l'Tests automatiques du championnat de trading automatisé 2012.



Sélectionner l'algorithme complet lent (recherche complète des paramètres) comme mode d'optimisation et lancer l'optimisation. Le testeur de stratégie déterminera de manière indépendante que le nombre donné de passages nécessite l'utilisation de l'algorithme génétique rapide et passera plus rapidement à ce mode d'optimisation. L'optimisation utilisant uniquement l'algorithme basé sur la génétique rapide implique les agents d'un gestionnaire de tâches du réseau MQL5 Cloud Network puisqu'il s'agit de la responsabilité du gestionnaire de tâches de redistribuer les tâches entre les agents associés.

La figure ci-dessus montre que 2 172 tâches ont été réparties entre les agents du point d'accès Europe 2 et que le calcul de 2168 d'entre elles est actuellement terminé.



Le fait que le testeur de stratégie est passé à l'algorithme basé sur la génétique rapide peut être facilement vérifié par le nombre 10496 affiché dans la ligne des passes estimées. La capture d'écran ci-dessous suggère que 2815 passes sur 10496 ont été complétées à ce jour.





Pour surveiller le graphique d'optimisation, passons à l'onglet correspondant.





Après l'optimisation, nous passons au Journal où nous pouvons voir que l'optimisation s'est achevée à la passe 8704 et que 134 tâches au total ont été calculées à l'aide d'agents locaux (3 % du nombre total de tâches) contre 3892 tâches calculées à l'aide d'agents en nuage.











Combien coûte le calcul de 4000 tâches ?

Maintenant nous pouvons trouver la réponse à la question posée au début - combien coûte l'optimisation de l'exemple MACD d’Expert Advisor sur l’intervalle du 01.01.2012 au 01.08.2012 en mode "Every tick". Nous allons sur notre profil et voyons que la réponse dans l'onglet "Agents" est de 0,23 crédits.





Les agents en nuage ont calculé 3892 tâches en 24 minutes, ce qui est tout à fait en accord avec les données du testeur de stratégie.

Donc, nous avons eu près de 500 agents qui ont travaillé pour nous pendant 24 minutes et cela ne nous a coûté que 0,23 crédits. Si vous n'aviez que 4 agents locaux impliqués, vous auriez dû attendre (500 agents en nuage * 24 minutes / 4 agents locaux) pendant 3000 minutes, soit 50 heures ou un peu plus de 2 jours pour que l'optimisation se termine. Ainsi, vous avez acheté 50 heures de calculs pour l'optimisation des paramètres de stratégie de trading pour 0,23 crédits. Et maintenant, pensez à ce que vous pouvez acheter pour 0,23 $ dans le monde réel - pas grand-chose, n'est-ce pas ?

Décidez par vous-même si une telle accélération vaut cet argent !



