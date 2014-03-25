Rede em nuvem do MQL5: Você ainda está calculando?

Logo fará um ano e meio desde que a Rede em nuvem do MQL5 foi inaugurada. Esse evento inovador nos conduziu para uma era de negócios algorítmicos - agora com poucos cliques, negociadores podem ter centenas e milhares de núcleos de computação a sua disposição para a otimização de suas estratégias de negócios.

Todas as questões envolvendo a instalação da rede, a configuração e a estrutura estão abrangidos na Seção de perguntas frequentes da página oficial do MQL5 Cloud Network. E ainda há uma pergunta que tem consumido muitos de nós: "Quanto custa?" E para responder a essa pergunta de uma vez por todas, adicionamos uma característica especial que permite todos os clientes agentes em nuvem verem quantas tarefas foram computadas a partir da otimização de seu Consultor Especialista. Tudo o que você precisa é ir em Agentes -> Tarefas no seu perfil do MQL5.community.





Aqui você poderá ver em quantos passos a otimização foi concluída, quando foi realizada e quanto lhe custou. A captura de tela acima sugere que a otimização da amostra do Consultor Especialista MACD disponível na entrega padrão para o EURUSD no H1 (símbolo e período de tempo, respectivamente) começaram em 20 de Setembro de 2012, às 14:20. O número de passagens (tarefas completas) nesse ponto é zero, já que a captura de tela foi feita bem no começo da otimização.





Otimização da amostra MACD durante 7 meses no modo "A cada ponto"

A figura abaixo mostra configurações feitas para a otimização do parâmetro.





Dada a combinação dos parâmetros externos da amostra MACD, o número de passagens totalizou mais de 152 bilhões. Mesmo se presumirmos que cada passagem necessita de 1 segundo de tempo, o tempo total de otimização seria de 485 anos. Nas configurações, selecione o intervalo de 01/01/2012 a 01/08/2012 e o modo de geração de pontos "A cada ponto" assim como ao testar nos Testes automáticos do Automated Trading Championship 2012.



Selecione Algoritmo completo lento (busca completa de parâmetro) como o modo de otimização e inicie a otimização. O testador estratégico determinará, independentemente, que o número dado de passagens precisa da utilização do algoritmo baseado em genética rápida e alternará para esse modo mais rápido de otimização. A otimização empregando o algoritmo baseado em genética rápida somente envolve agentes de um gerenciador de tarefas do MQL5 Cloud Network já que é responsabilidade do gerenciador de tarefas redistribuir tarefas entre os agentes associados.

A figura acima mostra que 2172 tarefas foram distribuídas entre os agentes do ponto de acesso Europe 2 e a computação de 2168 delas atualmente está concluída.



O fato do testador de estratégia ter alternado para o algoritmo baseado em genética rápida pode ser facilmente verificado pelo número 10496 exibido na linha das passagens estimadas. A captura de tela abaixo sugere que 2815 passagens de 10496 foram concluídas a essa altura.





Para monitorar o gráfico de otimização, vamos alternar para a aba correspondente.





Seguindo a otimização, alternamos para o Diário (Journal) onde podemos ver que a otimização concluída na passagem 8704 e o total de 134 tarefas foram computadas utilizando agentes locais (3% do número total de tarefas) face às 3892 tarefas utilizando agentes em nuvem.











Quanto custa a computação de 4000 tarefas?

Agora podemos descobrir a resposta à questão do início - quanto custa para otimizar a amostra MACD do Consultor Especialista ao longo do intervalo de 01/01/2012 a 01/08/2012 no modo "A cada ponto". Vamos analisar nosso perfil e vemos a resposta na aba "Agentes" custando 0,23 créditos.





Agentes em nuvem computaram 3892 tarefas em 24 minutos o que está plenamente de acordo com os dados do testador de estratégia.

Então, tivemos quase 500 agentes trabalhando para nós por 24 minutos e isso nos custou apenas 0,23 créditos. Se você tivesse apenas 4 agentes locais envolvidos, você precisaria aguardar (500 agentes em nuvem * 24 minutos / 4 agentes locais) por 3000 minutos que equivalem a 50 horas ou um pouco mais de 2 dias para a otimização ser concluída. Assim, você comprou 50 horas de computações para a otimização do parâmetro da estratégia de negócios por 0,23 créditos. E agora pense no que pode comprar com $ 0,23 no mundo real - não muito, não é?

Decida se uma melhora de desempenho como essa vale esse dinheiro!



