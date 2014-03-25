Rede em nuvem do MQL5: Você ainda está calculando?
Logo fará um ano e meio desde que a Rede em nuvem do MQL5 foi inaugurada. Esse evento inovador nos conduziu para uma era de negócios algorítmicos - agora com poucos cliques, negociadores podem ter centenas e milhares de núcleos de computação a sua disposição para a otimização de suas estratégias de negócios.
Todas as questões envolvendo a instalação da rede, a configuração e a estrutura estão abrangidos na Seção de perguntas frequentes da página oficial do MQL5 Cloud Network. E ainda há uma pergunta que tem consumido muitos de nós: "Quanto custa?" E para responder a essa pergunta de uma vez por todas, adicionamos uma característica especial que permite todos os clientes agentes em nuvem verem quantas tarefas foram computadas a partir da otimização de seu Consultor Especialista. Tudo o que você precisa é ir em Agentes -> Tarefas no seu perfil do MQL5.community.
Aqui você poderá ver em quantos passos a otimização foi concluída, quando foi realizada e quanto lhe custou. A captura de tela acima sugere que a otimização da amostra do Consultor Especialista MACD disponível na entrega padrão para o EURUSD no H1 (símbolo e período de tempo, respectivamente) começaram em 20 de Setembro de 2012, às 14:20. O número de passagens (tarefas completas) nesse ponto é zero, já que a captura de tela foi feita bem no começo da otimização.
Otimização da amostra MACD durante 7 meses no modo "A cada ponto"
A figura abaixo mostra configurações feitas para a otimização do parâmetro.
Dada a combinação dos parâmetros externos da amostra MACD, o número de passagens totalizou mais de 152 bilhões. Mesmo se presumirmos que cada passagem necessita de 1 segundo de tempo, o tempo total de otimização seria de 485 anos. Nas configurações, selecione o intervalo de 01/01/2012 a 01/08/2012 e o modo de geração de pontos "A cada ponto" assim como ao testar nos Testes automáticos do Automated Trading Championship 2012.
Selecione Algoritmo completo lento (busca completa de parâmetro) como o modo de otimização e inicie a otimização. O testador estratégico determinará, independentemente, que o número dado de passagens precisa da utilização do algoritmo baseado em genética rápida e alternará para esse modo mais rápido de otimização. A otimização empregando o algoritmo baseado em genética rápida somente envolve agentes de um gerenciador de tarefas do MQL5 Cloud Network já que é responsabilidade do gerenciador de tarefas redistribuir tarefas entre os agentes associados.
A figura acima mostra que 2172 tarefas foram distribuídas entre os agentes do ponto de acesso Europe 2 e a computação de 2168 delas atualmente está concluída.
O fato do testador de estratégia ter alternado para o algoritmo baseado em genética rápida pode ser facilmente verificado pelo número 10496 exibido na linha das passagens estimadas. A captura de tela abaixo sugere que 2815 passagens de 10496 foram concluídas a essa altura.
Para monitorar o gráfico de otimização, vamos alternar para a aba correspondente.
Seguindo a otimização, alternamos para o Diário (Journal) onde podemos ver que a otimização concluída na passagem 8704 e o total de 134 tarefas foram computadas utilizando agentes locais (3% do número total de tarefas) face às 3892 tarefas utilizando agentes em nuvem.
Quanto custa a computação de 4000 tarefas?
Agora podemos descobrir a resposta à questão do início - quanto custa para otimizar a amostra MACD do Consultor Especialista ao longo do intervalo de 01/01/2012 a 01/08/2012 no modo "A cada ponto". Vamos analisar nosso perfil e vemos a resposta na aba "Agentes" custando 0,23 créditos.
Agentes em nuvem computaram 3892 tarefas em 24 minutos o que está plenamente de acordo com os dados do testador de estratégia.
Então, tivemos quase 500 agentes trabalhando para nós por 24 minutos e isso nos custou apenas 0,23 créditos. Se você tivesse apenas 4 agentes locais envolvidos, você precisaria aguardar (500 agentes em nuvem * 24 minutos / 4 agentes locais) por 3000 minutos que equivalem a 50 horas ou um pouco mais de 2 dias para a otimização ser concluída. Assim, você comprou 50 horas de computações para a otimização do parâmetro da estratégia de negócios por 0,23 créditos. E agora pense no que pode comprar com $ 0,23 no mundo real - não muito, não é?
Decida se uma melhora de desempenho como essa vale esse dinheiro!
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/669
Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.
Presumo que não faria mal nenhum minimizar o gerenciador de agentes na bandeja, bem, provavelmente podemos fazer isso nós mesmos na inicialização)).
As GPUs não parecem estar conectadas, portanto, testaremos apenas em processadores comuns.
Suponho que seria bom possibilitar a minimização do gerenciador de agentes na bandeja, bem, provavelmente nós mesmos podemos fazer isso na inicialização)).
Não faz sentido mantê-lo aberto - você pode fechá-lo. Acho que isso está escrito na ajuda.
Não faz sentido mantê-la aberta - você pode fechá-la. Acho que isso está escrito na ajuda.
Obrigado, encontrei-o)))) em services hidden e funciona.
Alguém sabe se o código-fonte de seu EA é distribuído como parte da tarefa? Ou é simplesmente um código compilado que é distribuído? Ou também não, outra coisa? :)
gostaria de saber como fazer para contratar um terminal meu mt5 não tem como
não mostra a opcao de registrar servidor virtual poq sera q não mostra??