MQL5 Cloud Network: Stai ancora calcolando?

Sarà presto un anno e mezzo da quando la MQL5 Cloud Network è stato lanciato. Questo evento all'avanguardia ha inaugurato una nuova era del trading algoritmico: ora con un paio di clic, i trader possono avere centinaia e migliaia di core di calcolo a loro disposizione per l'ottimizzazione delle loro strategie di trading.

Tutti i problemi relativi all'installazione, alla configurazione e alla struttura della rete sono trattati nella Network nella sezione FAQ del sito Web ufficiale di MQL5 Cloud Network. Eppure c'è una domanda che ha consumato molti di noi: "Quanto costa?" E per rispondere a questa domanda una volta per tutte abbiamo aggiunto una funzione speciale che consente ad ogni cliente agente cloud di vedere quante attività sono state calcolate durante l'ottimizzazione di Expert Advisor Tutto ciò di cui hai bisogno è andare su Agenti ->Tasks nel tuo Profilo MQL5.community.





Qui sarai in grado di vedere in quanti passaggi è stata completata l'ottimizzazione , quando è stato eseguito e quanto ti è costato. Lo Screenshot sopra suggerisce che l'ottimizzazione del Campione MACD Expert Advisor disponibile nella consegna standard per EURUSD su H1 (rispettivamente simbolo e periodo di tempo) è iniziato il 20 settembre 2012 alle 14:20. Il numero di passaggi (attività completate) a questo punto è zero in quanto lo screenshot è stato eseguito proprio all'inizio dell'ottimizzazione.





Ottimizzazione del campione MACD nell'arco di 7 mesi nella modalità "Ogni segno di spunta"

La figura seguente mostra le impostazioni effettuate per l'ottimizzazione dei parametri.





Data la combinazione dei parametri esterni del campione MACD, il numero di passaggi ammonta a oltre 152 miliardi. Anche se assumiamo che ogni passaggio richiede 1 secondo di tempo, il tempo totale di ottimizzazione sarà 485 anni. Nelle impostazioni, selezionare l'intervallo da 2012.01.01 a 2012.08.01 e la modalità di generazione di tick "Ogni tick" come quando si testa nell’ Campionato di trading automatizzato 2012 Test automatici.



Seleziona Slow Complete Algorithm (ricerca completa dei parametri) come ottimizzazione e avvia l'ottimizzazione. Il tester di strategia determinerà indipendentemente che il numero di passaggi indicato richiederà l'uso dell’ algoritmo veloce basato sulla genetica e passerà a questa modalità di ottimizzazione più veloce. L'ottimizzazione che utilizza solo l’algoritmo veloce basato sulla genetica coinvolge gli agenti di un task manager MQL5 Cloud Network poiché è responsabilità del task manager di ridistribuire le attività tra gli agenti associati.

La figura sopra mostra che 2172 compiti sono stati distribuiti tra gli agenti del punto di accesso Europe 2 e il calcolo di 2168 di loro è stato attualmente completato.



Il fatto che il tester di strategia sia passato all'algoritmo fast genetic based può essere facilmente verificato dal numero 10496 visualizzato nella riga dei passaggi stimati. Lo screenshot qui sotto suggerisce che 2815 passaggi su 10496 sono stati completati ormai.





Per monitorare il grafico di ottimizzazione, passiamo alla corrispondente tab.





Seguendo l'ottimizzazione, passiamo al Journal dove possiamo vedere che l’ottimizzazione completata al passaggio 8704 e il totale di 134 attività sono state calcolate utilizzando agenti locali (3% del numero totale di attività) rispetto a 3892 attività calcolate utilizzando agenti cloud.











Quanto costa il calcolo di 4000 attività?

Adesso possiamo scoprire la risposta alla domanda posta all'inizio - quanto costa ottimizzare l'esempio MACD di Expert Advisor sull’ intervallo dal 01.01.2012 al 01.08.2012 nella modalità "Ogni segno di spunta". Andiamo al nostro profilo e vedi la risposta nella scheda "Agenti" essendo 0.23 Crediti.





Gli agenti cloud hanno calcolato 3892 attività in 24 minuti, il che concorda pienamente con i dati del tester strategico.

Quindi, avevamo quasi 500 agenti che lavoravano per noi per 24 minuti e costava solo us 0.23 crediti. Se avessi solo 4 agenti locali coinvolti, dovresti aspettare (500 agenti cloud * 24 minuti / 4 agenti locali) per 3000 minuti che fa 50 ore o un po ' di più di 2 giorni per il termine dell'ottimizzazione. Così, hai comprato 50 ore di calcoli per l'ottimizzazione dei parametri della strategia di trading per 0,23 Crediti. E ora pensa a cosa puoi comprare per $ 0,23 nel mondo reale - non molto, vero?

Decidi tu stesso se tale accelerazione vale quei soldi!



