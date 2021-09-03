MQL5 클라우드 네트워크: 아직도 계산 중입니까?

MQL5 Cloud Network가 출시된지 이제 곧 1년 반이 됩니다. 이 최첨단 이벤트는 알고리즘 거래의 새로운 시대를 열었습니다. 이제 몇 번의 클릭으로 거래자는 거래 전략의 최적화를 위해 수백 수천 개의 컴퓨팅 코어를 마음대로 사용할 수 있습니다.

네트워크 설치, 설정 및 구조와 관련된 모든 문제는 공식 MQL5 Cloud Network 웹사이트의 FAQ 섹션에서 다룹니다. 그러나 우리 중 많은 사람들을 먹먹하게 만드는 한 가지 질문이 있습니다. "얼마나?" 그리고 이 질문에 단번에 답하기 위해 모든 클라우드 에이전트 고객이 Expert Advisor의 최적화를 통해 얼마나 많은 작업이 계산되었는지 확인할 수 있는 특별한 기능을 추가했습니다. MQL5.community 프로필에서 에이전트 -> 작업으로 이동하기만 하면 됩니다.





여기에서 최적화가 완료된 패스 수, 수행 시기 및 비용을 확인할 수 있습니다. 위의 스크린샷은 H1(각각 기호 및 시간 프레임)에 EURUSD에 대한 표준 제공에서 사용할 수 있는 Expert Advisor MACD 샘플의 최적화가 2012년 9월 20일 14:20에 시작되었음을 나타냅니다. 최적화가 시작될 때 바로 스크린샷을 찍은 것이기 때문에 이 시점에서 패스(완료된 작업)의 수는 0입니다.





"Every tick" 모드에서 7개월 동안 MACD 샘플 최적화

아래 그림은 매개변수 최적화를 위한 설정을 보여줍니다.





MACD 샘플 외부 매개변수의 조합을 감안할 때 총 패스 수는 1,520억 개를 넘었습니다. 모든 패스에 1초의 시간이 필요하다고 가정하더라도 총 최적화 시간은 485년이 됩니다. 설정에서 2012.01.01에서 2012.08.01 사이의 간격을 선택하고 Automated Trading Championship 2012 자동 테스트에서 테스트할 때와 같이 틱 생성 모드 "Every tick"을 선택합니다.



최적화 모드로 느린 완료 알고리즘(전체 매개변수 검색)을 선택하고 최적화를 시작합니다. 전략 테스터는 주어진 패스 수에 Fast Genetic Based Algorithm을 사용해야 하는지 독립적으로 결정하고 이 더 빠른 최적화 모드로 전환합니다. Fast Genetic Based Algorithm을 사용하는 최적화에는 연결된 에이전트 간에 작업을 재배포하는 것이 작업 관리자의 책임이기 때문에 하나의 MQL5 Cloud Network 작업 관리자의 에이전트만 포함됩니다.

위 그림은 2172개의 태스크가 액세스 포인트 Europe 2의 에이전트 사이에 분산되어 있고 그 중 2168개의 컴퓨팅이 현재 완료되었음을 보여줍니다.



전략 테스터가 Fast Genetic Based Algorithm으로 전환되었다는 사실은 예상 패스 라인에 표시되는 10496번으로 쉽게 확인할 수 있습니다. 아래 스크린샷은 10496개 중 2815개가 지금까지 완료되었음을 나타냅니다.





최적화 차트를 모니터링하려면 해당 탭으로 전환해 보겠습니다.





최적화 후 저널로 전환하여 클라우드 에이전트를 사용하여 계산된 3892개 작업과 달리 8704번 패스에서 최적화가 완료되었고 총 134개 작업이 로컬 에이전트(총 작업 수의 3%)를 사용하여 계산되었음을 알 수 있습니다.











4000 작업의 계산은 얼마입니까?

이제 "모든 틱" 모드에서 2012년 1월 1일부터 2012년 1월 8일까지의 기간 동안 Expert Advisor MACD 샘플을 최적화하는 데 드는 비용과 같이 처음에 묻는 질문에 대한 답을 찾을 수 있습니다. 프로필로 이동하여 "Agents" 탭의 답변이 0.23 크레딧임을 확인합니다.





클라우드 에이전트는 전략 테스터 데이터와 완전히 일치하는 24분 동안 3892개의 작업을 계산했습니다.

그래서 우리는 24분 동안 거의 500명의 에이전트를 고용했고 비용은 0.23크레딧에 불과했습니다. 4명의 로컬 에이전트만 포함된 경우 최적화가 완료되는 데 50시간 또는 2일이 약간 넘는 3000분 동안 기다려야 합니다(클라우드 에이전트 500명 * 24분/로컬 에이전트 4명). 따라서 0.23 크레딧에 대한 거래 전략 매개변수 최적화를 위해 50시간의 계산을 구입했습니다. 이제 현실 세계에서 0.23달러에 살 수 있는 것이 얼마인지 생각해 보십시오. 많지 않습니까?

그러한 속도 향상이 그만한 가치가 있는지 스스로 결정하세요!



