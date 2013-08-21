MQL5云网络: 你还在计算吗?

自 MQL5 云网络发布以来很快就要有一年半的时间了，这个领先事件又迎来了一个算法交易的新时代 - 现在通过轻点鼠标，交易人员就可以拥有成百上千的计算核心来处理优化他们的交易策略。

所有关于网络安装，设置和结构的问题都包含在 MQL5云网络官网的常见问题中，这里还有一个我们大家都会苦恼的问题：“多少钱？”为了一劳永逸地回答这个问题，我们增加了一个特别功能，允许每个云代理客户看到，在他们的EA交易程序优化过程中有多少任务被计算。您所需要做的就是访问您的MQL5.Community个人资料中的代理->任务页面，





您可以在这里看到优化中有多少通过已经完成，是什么时候进行的还有花了您多少积分。上面的屏幕截图表明，在标准发布中的EA交易程序，MACD Sample 在 EURUSD 的 H1 (相应的品种和期间) 开始于 2013年9月20日14:20。目前的通过数 (完成的任务) 是零，因为这个截图是在优化刚刚开始的时候做的。





MACD Sample EA交易程序以“每一订单号”模式运行七个月的优化

下面的图片显示了为参数优化做的设定





根据MACD Sample外部参数的组合，通过数总和超过1528亿，就算我们假定每个通过需要一秒钟的时间，总共优化时间将为485年。在测试2012年自动交易锦标赛自动测试的设置中，选择2012.01.01到2012.08.01作为日期，"每一订单号"作为订单生成模式，



选择完整算法 (完全参数搜索) 作为优化模式，然后开始优化。策略测试器将会独立地做出决定，认为提供的通过数需要使用基于快速遗传算法并且将转到快速优化模式。使用基于快速遗传算法的优化只牵涉一个MQL5云网络任务管理器中的代理，因为任务管理器的职责就是在相关代理中重新发放任务。





上图显示，在欧洲2号（Europe 2）访问点的代理中发放了2172个任务，其中2168个任务的计算现在已经完成。



在估算通过那一行显示的数字是10496，这可以证实策略测试器是切换到基于快速遗传算法模式的。下面的屏幕截图表明，10496个通过中的2815个现在已经完成了。





为了监测优化图表，让我们切换到对应页面。





在优化之后，我们切换到日志部分，我们可以看到在8704个通过中，总共有134个任务是使用本地代理（总任务数的3%）而3892个任务使用了云代理。











计算4000个任务要多少钱呢?

现在我们可以找到最开始所问问题的答案了 - 为了在日期2012年1月1日到2012年8月1日，“每一订单号”模式下优化EA交易程序 MACD Sample，需要多少钱?我们去访问个人资料页面可以看到在“代理”页面的答案是 0.23 积分。





云代理在24分钟内计算了3892个任务，和策略测试器的数据完全相符。

就这样，我们用了将近500个代理为我们工作了24分钟而只花了0.23个积分。如果您本地只有4个代理，您必须要等待超过3000分钟 （500云代理*24分钟/4个本地代理），也就是50个小时或者两天多点的时间，优化才能结束。这样，您用了0.23积分就购买了50个小时的为交易策略参数优化做计算的时间，现在你再想想在真实世界中用0.23美元可以买到什么呢 - 不多吧?

相信您可以自己决定，这样的加速物有所值!



