MQL5 Cloud Network: Hala Hesaplıyor musunuz?

Yakında MQL5 Cloud Network piyasaya sürüldü üzerinden bir buçuk yıl geçmiş olacak. Bu öncü olay, yeni bir algoritmik alım satım çağını başlattı - şimdi birkaç tıklamayla, yatırımcıların emrinde alım satım stratejilerinin optimizasyonu için yüzlerce ve binlerce bilgi işlem çekirdeği olabilir.

Ağ yüklemesi, ayarları ve yapısı ile ilgili tüm konular, resmi MQL5 Cloud Network web sitesindeki Resmi MQL5 Cloud Network web sitesindeki SSS Bölümü ele alınmaktadır. Yine de çoğumuzu yiyip bitiren bir soru var: "Ne kadar?" Ve bu soruyu bir kez ve herkes için yanıtlamak için, her bulut aracısı müşterisinin, Uzman Danışmanının optimizasyonu üzerinden kaç görevin hesaplandığını görmesini sağlayan özel bir özellik ekledik. Tek ihtiyacınız olan MQL5.community profilinizdeki Aracılar -> Görevler seçeneğine gitmek.





Burada optimizasyonun kaç geçişte tamamlandığını, ne zaman yapıldığını ve size ne kadara mal olduğunu görebileceksiniz. Yukarıdaki ekran görüntüsü, H1'de EURUSD için (sırasıyla sembol ve zaman aralığı) için standart teslimatta bulunan Uzman Danışman MACD Örneğinin optimizasyonunun 20 Eylül 2012 14:20'de başladığını göstermektedir. Ekran görüntüsü optimizasyonun hemen başlangıcında alındığından, bu noktada geçiş sayısı (tamamlanan görevler) sıfırdır.





MACD Örneğinin "Her tik" modunda 7 ay boyunca optimizasyonu

Aşağıdaki Şekil, parametre optimizasyonu için yapılan ayarları göstermektedir.





MACD Örneği harici parametrelerinin kombinasyonu göz önüne alındığında, geçiş sayısı toplamda 152 milyarın üzerindeydi. Her geçişin 1 saniye gerektirdiğini varsaysak bile, toplam optimizasyon süresi 485 yıl olacaktır. Ayarlarda, 2012.01.01 ile 2012.08.01 arasındaki aralığı ve tik oluşturma modunu aşağıdaki makalede olduğu gibi "Her Tik" olarak seçin: Otomatik Alım Satım Şampiyonası 2012 Otomatik Testler.



Optimizasyon modu olarak Algoritmayı Yavaş Tamamla (tam parametre araması) seçin ve optimizasyonu başlatın. Stratejiyi test eden kişi, bağımsız olarak verilen geçiş sayısının Hızlı Genetik Tabanlı Algoritmanın kullanılmasını gerektirdiğini belirleyecek ve bu daha hızlı optimizasyon moduna geçecektir. Hızlı Genetik Tabanlı Algoritmayı kullanan optimizasyon, yalnızca bir MQL5 Cloud Network görev yöneticisinin aracılarını içerir, çünkü görevleri ilişkili aracılar arasında yeniden dağıtmak görev yöneticisinin sorumluluğundadır.

Yukarıdaki Şekil, 2172 görevin Europe 2 erişim noktasının aracıları arasında dağıtıldığını ve bunların 2168'inin işlenmesinin henüz tamamlandığını göstermektedir.



Strateji test cihazının Hızlı Genetik Tabanlı Algoritmaya geçtiği gerçeği, tahmini geçişler satırında görüntülenen10496 sayısı ile kolayca doğrulanabilir. Aşağıdaki ekran görüntüsü 10496 içinden 2815 geçişin şimdiye kadar tamamlandığını gösteriyor.





Optimizasyon grafiğini izlemek için ilgili sekmeye geçelim.





Optimizasyonun ardından, optimizasyonun 8704 geçişte tamamlandığını ve toplam 134 görevin, bulut aracıları kullanarak hesaplanan 3892 görevin aksine yerel aracılar kullanılarak hesapladığı (toplam görev sayısının %3'ü) Günlüğe geçiş yapıyoruz.











4000 görevin işlenmesi ne kadardır?

Şimdi ilk sorulan sorunun cevabını öğrenebiliriz: Uzman Danışman MACD Örneğini "Her Tik" modunda 01.01.2012 ila 01.08.2012 aralığı boyunca optimize etmenin maliyeti ne kadar? Profilimize gidiyoruz ve "Aracılar" sekmesindeki cevabın 0,23 kredi olduğunu görüyoruz.





Bulut aracıları, strateji test cihazı verileriyle tamamen uyumlu olan 3892 görevi 24 dakikada hesapladı.

Dolayısıyla, bizim için 24 dakika boyunca çalışan yaklaşık 500 aracımız oldu ve bu bize yalnızca 0,23 krediye mal oldu. Yalnızca 4 yerel aracınız olsaydı, 3000 dakika boyunca (500 bulut aracısı * 24 dakika / 4 yerel aracı) beklemeniz gerekirdi, optimizasyon tamamlanması için 50 saat veya 2 günden biraz daha fazla zaman alırdı. Dolayısıyla, 0,23 kredi karşılığında alım satım stratejisi parametre optimizasyonu için 50 saatlik hesaplama satın aldınız. Şimdi gerçek dünyada 0,23 $'a ne satın alabileceğinizi düşünün - pek bir şey değil, değil mi?

Böyle bir hızlanmanın bu paraya değip değmeyeceğine kendiniz karar verin!



