MetaTrader 5 / Probador
MQL5 Cloud Network: ¿Aún sigue calculando?

Ya ha pasado casi un año desde el lanzamiento de la red de cálculos en la nube MQL5 Cloud Network. Este acontecimiento, representa una revolución que marca una nueva era en el comercio algorítmico, ya que ahora cualquier trader, con sólo cliquear un par de veces puede tener a su disposición cientos y miles de núcleos de cálculo para optimizar sus estrategia comercial.

Todas las cuestiones relacionadas con los ajuestes y configuración de la red pueden verse en profundidad en el apartado de preguntas frecuentes de la página oficial MQL5 Cloud Network, aunque a muchos atormentaba sólo una pregunta: ¿cuánto cuesta? Para responder a esta pregunta de una vez por todas, hemos añadido una opción especial, cada cliente de los agentes podrá enterarse de cuántas tareas se han calculado a la hora de optimizar su experto. Para ello, basta con entrar en el apartado Agentes -> Tareas en su perfil de MQL5.community.

Pestaña de Tareas en el apartado Agentes

Aquí podrá ver cuántas pasadas ha ocupado la optimización, cuándo ha tenido lugar y cuánto le ha costado a usted. En el dibujo se muestra que a las 14:20 20 de septiembre del año 2012 en la red MQL5 Cloud Network se puso en marcha la optimización de MACD Sample disponible en suministro estándar sobre EURUSD H1 (símbolo y time frame, respectivamente). La cantidad de pasadas (tareas cumplidas) es aún de cero, ya que la captura de pantalla fue tomada justo en el momento de la puesta en marcha de la optimización.


Optimización de MACD Sample sobre un periodo de 7 meses en el modo "Todos los ticks"

Para optimizar los parámetros se establecieron los diapasones mostrados en el dibujo.

Parámetros para la optimización de MACD Sample

Con esta combinación de parámetros externos del asesor MACD Sample, la cantidad de pasadas ha sido de más de 152 mil millones. Incluso si cada pasada durase 1 segundo, el tiempo total de la optimización sería de 485 años. En los ajustes elegimos el intervalo 2012.01.01 - 2012.08.01 y el modo de generación "Todos los ticks", igual que en la simulación en las comprobaciones automáticas del Automated Trading Championship 2012.

Elegimos la optimización lenta (revisón completa de los parámetros) y lo iniciamos - el probador determinará que semejante cantidad de pasadas requiere que el probador funcione en el modo de utilización del algoritmo genético rápido y deberá pasar a un modo de optimización más rápido. Cuando se lleve a cabo la optimización genética, se usarán los agentes de un sólo operador de la red MQL5 Cloud Network, dado que el operador distribuye las tareas entre los agentes conectados a él.

Agentes de la nube ejecutando pasadas para la optimización de MACD Sample

En el dibujo mostrado tenemos que: a los agentes del punto de acceso Europe 2 se les han asignado para el cálculo 2172 tareas, y en el momento actual se ha finalizado la ejecución de 2168 tareas.

El hecho de que el probador haya pasado al modo de uso de la genética se puede determinar fácilmente, con la ayuda de la cifra 10496 en la línea de las pasadas estimadas. En el dibujo podemos ver que en este momento se han calculado 2815 pasadas de 10496.

Ajustes de optimización de MACD Sample

Para poder hacer un seguimiento del gráfico de optimización, pasamos a la pestaña correspondiente.

Gráfico de optimización

Al terminar la optimización, pasamos al Registro y podemos ver que la optimización ha sido finalizada en la pasada 8704, y el total de tareas completadas ha sido de 134 en los agentes locales (un 3% de la cantidad total de tareas) y 3892 tareas en los agentes de nube.

Registro del probador con los mensajes sobre el proceso de optimización


¿Cuánto cuestan 4000 tareas?

Ahora podemos obtener la respuesta a la pregunta que formulamos al principio, ¿por cuánto ha salido la optimización del experto MACD Sample para el intervalo 01.01.2012-01.08.2012 en el modo "Todos los ticks"? Entramos de nuevo en el perfil y en la pestaña Agentes, podemos ver la respuesta - 0.23 créditos.

Registro sobre la cantidad de tareas, el tiempo invertido y el precio de dichas tareas en la pestaña "Tareas" de MQL5 Cloud Network

Los agentes de nube han calculado 3892 tareas en 24 minutos, estos datos coinciden totalmente con los datos del simulador.

Entonces, tenemos que han estado trabajando para nosotros casi 500 agentes, durante 24 minutos, y que sólo ha costado 0.23 créditos. Si sólo tiene 4 agentes locales, entonces debería haber esperado (500 agentes de nube * 24 minutos / 4 agentes locales) unos 3000 minutos más, lo que sería igual a 50 horas, o más de 2 días hasta la finalización. De esta forma, usted ha comprado 50 horas de cálculos para la optimización de los parámetros de la estrategia comercial por sólo 0.23 créditos. Imagínese lo que podría comprar por $0.23 en el mundo real. No mucho, ¿verdad?

¡Decida usted mismo si merece la pena pagar ese dinero por semejante velocidad!


Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/669

Advertencia: todos los derechos de estos materiales pertenecen a MetaQuotes Ltd. Queda totalmente prohibido el copiado total o parcial.

Yurij Izyumov
Yurij Izyumov | 19 sept 2017 en 15:41

Supongo que no estaría de más poder minimizar el gestor de agentes a la bandeja, bueno, probablemente podamos hacerlo nosotros mismos en el arranque )).

Las GPUs no parecen estar conectadas, así que probaremos sólo en procesadores normales.

Rashid Umarov
Rashid Umarov | 19 sept 2017 en 15:42
Yurij Izyumov:

Supongo que estaría bien hacer posible minimizar el gestor de agentes a la bandeja, bueno, probablemente podamos hacerlo nosotros mismos al inicio)).

No tiene sentido mantenerlo abierto, se puede cerrar. Creo que incluso está escrito en la ayuda.

Yurij Izyumov
Yurij Izyumov | 19 sept 2017 en 15:47
Rashid Umarov:

No tiene sentido mantenerla abierta, puedes cerrarla. Creo que incluso está escrito en la ayuda.


gracias, lo encontré)))) en servicios ocultos, funciona.

Elktro
Elktro | 16 nov 2017 en 10:13

¿Alguien sabe si el código fuente de su EA se distribuye como parte de la tarea? ¿O simplemente se distribuye código compilado? ... ¿O tampoco, es otra cosa? :)

angelita.rondi
angelita.rondi | 18 abr 2018 en 21:35

me gustaria saber como registrar un terminal en mi mt5.

no muestra la opción de registrar un servidor virtual ¿por qué no lo hace?

