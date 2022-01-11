Informazioni generali sui segnali di trading per MetaTrader 4 e MetaTrader 5

MetaTrader 4 / MetaTrader 5 Trading Signals è un servizio che consente ai trader di copiare le operazioni di trading di un fornitore di segnali.

Alcuni trader non hanno abbastanza tempo per il trading attivo, altri non possiedono abbastanza fiducia in se stessi o conoscenza per lavorare sul mercato. I segnali di trading fanno funzionare i soldi dei trader piuttosto che fargli raccogliere la polvere nei conti.

Cosa c'è di così speciale nel nostro servizio?

Il nostro obiettivo era quello di sviluppare il nuovo servizio di largo utilizzo, per proteggere gli abbonati e facendo risparmiare loro costi inutili:

Massima attenzione alla protezione degli abbonati. Processo molto semplice di acquisto e vendita di segnali di trading. Sistema di pagamento MQL5.community avanzato e sicuro (PayPal, WebMoney, carte bancarie). Piena trasparenza della cronologia di trading. Prezzi molto ragionevoli, in quanto vi è solo una quota di abbonamento fissa e la possibilità di restituire la quota di abbonamento del mese corrente in caso di disaccordo con un fornitore di segnali. Nessun conflitto di interessi tra la nostra azienda e gli altri partecipanti. Il nostro interesse è limitato dal 20% della commissione per l'abbonamento. Non è necessario firmare contratti cartacei e organizzare interazioni complesse tra broker e fornitori di segnali. Nessuna commissione per le offerte, nessun aumento degli spread e, di conseguenza, nessun tentativo da parte dei fornitori di segnali di ottenere maggiori profitti eseguendo operazioni frequenti. Non vengono raccolti dati personali sugli Abbonati, non vi è alcun accesso ai loro account e saldi, in quanto la password non è richiesta. I fornitori di segnali non sanno nulla dei loro abbonati, tranne il loro numero. Lavora con qualsiasi broker MetaTrader, compresi quelli regolamentati. Ogni operazione eseguita tramite il servizio è affidabile, in quanto viene fornita con una firma digitale univoca quando si passa la coda di esecuzione. Ciò protegge da possibili frodi e modifiche.





Come funziona?

Per implementare il servizio MetaTrader 4 / MetaTrader 5 Trading Signals, abbiamo sviluppato una rete cloud resiliente composta da più signal server in tutto il mondo situati vicino ai server broker per ridurre la latenza di rete.

MQL5.com sito web contiene un elenco pubblicamente disponibile dei segnali MetaTrader 4 e MetaTrader 5, che viene automaticamente aggiornato nei terminali client.









I trader hanno bisogno solo di due cose per sottoscrivere un segnale:

MQL5.com account. Non è necessario specificare un nome reale. Un soprannome è sufficiente qui. Account di trading Non è necessario specificarne il numero e la password.

Queste sono tutte cose necessarie per sottoscrivere il segnale del Provider. Seleziona un segnale, fai clic su "Copia operazioni" e ti verrà offerto di aprire la piattaforma MetaTrader per procedere con l'abbonamento.





I fornitori di segnali devono fornire più dati personali e superare un periodo di prova. La generazione di segnali per altri trader impone una certa responsabilità ai fornitori. Per garantire la protezione dell'Abbonato, i Fornitori di Segnali devono specificare i seguenti dati personali: nome e cognome, indirizzo, telefoni di contatto e copia scannerizzata di un passaporto o di un documento simile. Queste informazioni possono essere necessarie in caso di disaccordi tra un Abbonato e un Fornitore. Queste informazioni non saranno divulgate a terzi.

Quando si pubblica un nuovo segnale, i provider devono specificare:

nome del Segnale; Tipo di terminale di trading - MetaTrader 4 o MetaTrader 5 Nome del server di trading del broker Numero dell'account che trasferirà i segnali Password dell’investitore. Questa password consente di connettersi al conto di un trader in modalità DI SOLA LETTURA e visualizzare le operazioni di trading correnti, nonché la loro cronologia. Questa password è sufficiente per "scansionare" le attuali operazioni di trading e la loro ulteriore distribuzione tra gli abbonati. Allo stesso tempo, questa password non consente di gestire un conto di trading ed eseguire operazioni commerciali. Se viene specificata una password master, il segnale non è abilitato. Costi di abbonamento

Se un segnale non è gratuito, il Fornitore deve passare la moderazione e registrarsi come Venditore fornendo dati personali reali.







Una volta completate tutte le fasi, il segnale può essere trasferito dal Provider e accettato dagli Abbonati:

Dal lato del Fornitore, un trader o un Expert Advisor esegue operazioni di trading nel proprio terminale. Queste informazioni vengono inviate al server di trading del broker in cui viene servito il fornitore di segnali. MetaTrader Signal Server si connette al broker del Fornitore utilizzando la password dell'Investitore specificata e riceve tutte le operazioni di trading in tempo reale. Il terminale dell'abbonato è costantemente collegato al server di segnale MetaTrader necessario. Pertanto, riceve istantaneamente tutte le operazioni di trading. Il terminale dell'abbonato esegue un'operazione di trading sul server del suo broker.



Si prega di notare che i fornitori di segnali e gli abbonati operano all'insaputa del broker che negozia direttamente tra loro. Entrambi i partecipanti possono essere serviti da broker completamente diversi.

Nota: MetaQuotes Software Corp. non interferisce con le relazioni tra Abbonati e Fornitori di Segnali. La nostra azienda fornisce solo l'infrastruttura necessaria per organizzare l'interazione tra tutti i partecipanti.





Sincronizzazione iniziale dei segnali di trading

Il terminale del cliente protegge i trader da errori evidenti nella massima misura possibile.

Supponiamo di avere un account sottoscritto a un segnale. Se tutti i segnali di trading sono consentiti nel terminale, il conto di trading verrà sincronizzato con quello del Fornitore durante l'autorizzazione. Non è consigliabile avere sul tuo conto commerciale posizioni e ordini che non si basano sui segnali del fornitore. I trades non correlati aumentano il carico complessivo sul conto trading rispetto al fornitore di segnali.







È di fondamentale importanza sincronizzare durante le giuste condizioni di mercato per garantire la sicurezza dell'account dell'abbonato. La sincronizzazione automatica funziona solo nel caso in cui il profitto fluttuante totale di una sorgente di segnali sia negativo o uguale a zero. Pertanto, è garantito che gli abbonati entreranno nel mercato al prezzo, che non è peggiore di quello in cui la fonte di segnali è entrata nel mercato. Questa è un'importante componente psicologica di come i trader valutano la qualità della copia di un segnale.

Se un profitto sul conto del Fornitore è positivo, apparirà la finestra appropriata che spiega la situazione e offre di attendere migliori condizioni di mercato. I trader possono accettare il rischio e sincronizzarsi immediatamente.







Le informazioni sul consenso all'uso dei segnali, nonché sulla sincronizzazione forzata, saranno necessariamente fissate nel diario del terminale. Inoltre, ogni affare eseguito tramite il servizio Segnali ha uno speciale tipo di motivo "segnale" che consente di identificare facilmente tali operazioni. Tutto questo è stato fatto per proteggere abbonati e fornitori consentendo loro di gestire eventuali disaccordi con maggiore precisione.



Esaminiamo due esempi di sincronizzazione iniziale:

Un fornitore di segnali ha aperto una posizione lunga sperando di ottenere 100 punti di profitto. Tuttavia, il prezzo è sceso di 20 punti al momento.







Ciò significa che il Fornitore ritiene che il prezzo cambierà presto la sua direzione e il profitto mirato sarà ricevuto. In questo caso, la posizione appropriata verrà aperta nel terminale dell'abbonato e l'abbonato riceverà 120 punti di profitto invece di 100 se il prezzo cambia effettivamente direzione. Se il Provider chiude la posizione fissando la perdita, anche quella dell'Abbonato verrà chiusa con una perdita minore. Di conseguenza, la qualità della copia dei segnali sarà sempre migliore del 100% e gli abbonati saranno soddisfatti poiché sono riusciti a entrare nel mercato a prezzi migliori.



Consideriamo un diverso corso degli eventi. Il prezzo è salito di 40 punti e il fornitore di segnali ha già qualche profitto.







In questo caso, la posizione appropriata non verrà aperta automaticamente presso il terminale dell'Abbonato, in quanto potrebbe ricevere un profitto minore o addirittura una perdita. L'Abbonato può ricevere 60 punti di profitto, mentre il Fornitore riceverà 100. L'Abbonato può anche subire perdite se il Fornitore chiuderà la posizione con 30 punti di profitto, mentre l'Abbonato avrà 10 punti di perdita. In ogni caso, l'Abbonato rimarrà deluso.



Sfortunatamente, alcune persone non considerano la psicologia del trader e non prestano attenzione alla valutazione dei risultati che possono assumere le seguenti forme: "Ho guadagnato un profitto minore - l'esecuzione dei segnali è scarsa" o "Ho subito perdite, mentre il provider ha ancora guadagnato qualche profitto - l'esecuzione è completamente cattiva". Gli argomenti razionali e le prove matematiche non possono battere la psicologia. Pertanto, cerchiamo di proteggere i trader dagli errori nella fase iniziale.

In caso di perdita di connessione, errore di inserimento dell'ordine, spegnimento del terminale, ecc., L'account verrà risincronizzato con la sorgente del segnale. In questo caso, verranno controllati tutti i set di ordini dell'Abbonato e del Fornitore. Anche le operazioni chiuse dal Fornitore sono chiuse dal lato dell'Abbonato, mentre le nuove operazioni del Fornitore saranno aperte anche dal lato dell'Abbonato al prezzo, "che non è peggiore di quello del Fornitore".





Gestione dei fondi o come selezionare un volume di affare?

La questione di come esattamente il deposito dell'abbonato parteciperà al trading tramite il servizio Segnali è una delle più critiche. Nel risolvere questo problema, abbiamo seguito il principio già menzionato: fornire la massima protezione per ogni partecipante. Di conseguenza, possiamo offrire una soluzione sicura per gli abbonati.

Quando si abilitano i segnali nel terminale e si sottoscrive uno di essi, gli abbonati devono selezionare quale parte del deposito deve essere utilizzata quando seguono i segnali. C'era una soluzione alternativa per impostare il rapporto tra i volumi di posizione dell'abbonato e del fornitore. Ma un tale sistema non potrebbe garantire la sicurezza del deposito dell'Abbonato. Ad esempio, supponiamo che il deposito del Fornitore sia di 30 000 $, mentre quello dell'Abbonato sia 10 000 $ e che sia stato selezionato il rapporto di 1: 1. In tal caso, il Fornitore di Segnali può semplicemente attendere il drawdown temporaneo con un ordine di grande volume, mentre l'Abbonato può perdere tutti i fondi con tutte le sue posizioni chiuse da Stop Out. La situazione potrebbe peggiorare ulteriormente se il saldo del Fornitore cambia improvvisamente (ricarica o ritiro), mentre il rapporto dei volumi precedentemente specificato rimane intatto.

Per evitare tali casi, abbiamo deciso di implementare il sistema di allocazione basata su percentuali della parte di un deposito, che deve essere utilizzata nel trading tramite il servizio Segnali. Questo sistema è piuttosto complicato in quanto considera le valute di deposito, la loro conversione e le loro leve.

Consideriamo un esempio specifico di utilizzo del sistema di gestione dei volumi:

Fornitore: saldo 15 000 USD, leva 1:100 Abbonato1: saldo 40 000 EUR, leva 1:200, percentuale di carico del deposito 50%

Abbonato2: saldo 5 000 EUR, leva 1:50, percentuale di carico del deposito 35% Tasso di cambio EURUSD = 1.2700



Calcolo del rapporto tra i volumi di posizione del Fornitore e dell'Abbonato:

Rapporto di saldi considerando la parte specificata del deposito in termini percentuali:

Abbonato1 : (40 000 * 0,5) / 15 000 = 1,3333 (133.33%)

Abbonato2 : (5 000 * 0,35) / 15 000 = 0,1166 (11.66%)

Dopo aver considerato le leve:

Abbonato1 : la leva dell'Abbonato1 (1:200) è maggiore di quella del Fornitore (1:100), quindi la correzione sulle leve non viene eseguita

Abbonato2 : 0,1166 * (50 / 100) = 0,0583 (5.83%) Dopo aver considerato i tassi di cambio dei depositi al momento del calcolo:

Abbonato1 : 1,3333 * 1,2700 = 1,6933 (169.33%)

Abbonato2 : 0,0583 * 1,2700 = 0,0741 (7.41%) Valore percentuale totale dopo l'arrotondamento (eseguito utilizzando un algoritmo multistep):

Abbonato1 : Rapporto 160% o 1,6

Abbonato2 : Rapporto 7% o 0,07

Pertanto, alle condizioni date, l'accordo del Fornitore con un volume di 1 lotto verrà copiato:



1,6 lotti

- al conto Subscriber1 per un importo del 160% - volume di

- al conto Subscriber2 per un importo del 7% - volume di 0,07 lotti

Attenzione a non confondere il valore percentuale della parte utilizzata del deposito e il rapporto effettivo dei volumi di posizione. Terminale di trading permette di impostare la parte del deposito in valore percentuale. Questo valore viene utilizzato per calcolare il rapporto tra i volumi di posizione. Questi dati sono sempre nel registro e viene mostrato nel modo seguente:

Abbonato1:



2012.11.12 13:33:23 Segnale '1277190': percentuale per volume conversione selezionata in base al rapporto tra saldi e leve, nuovo valore 160%

2012.11.12 13:27:55 Segnale '1277190': il fornitore di segnali ha saldo 15 000,00 USD, leva 1:100; abbonato ha saldo 40 000,00 EUR, leva 1:200 2012.11.12 13:27:54 Segnale '1277190': gestione del denaro: uso 50% di deposito, limite di capitale: 0,00 EUR, deviazione/slittamento: 1.0 Spread

Abbonato2:



2012.11.12 13:33:23 Segnale '1277191': percentuale per volume conversione selezionata in base al rapporto tra saldi e leve, nuovo valore 7%

2012.11.12 13:27:55 Segnale '1277191': il fornitore di segnali ha saldo 15 000,00 USD, leva 1:50; abbonato ha saldo 5 000,00 EUR, leva 1:50 2012.11.12 13:27:54 Segnale '1277191': gestione del denaro: uso 35% di deposito, limite di capitale: 0,00 EUR, deviazione/slittamento: 1.0 Spread

Caratteristiche dei segnali di trading MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Il funzionamento dei segnali di trading sulla nostra piattaforma ha una serie di funzionalità. Sia gli abbonati che i fornitori dovrebbero esserne ben consapevoli.

Un singolo conto di trading può essere gestito dai segnali di un solo Fornitore alla volta. Abbiamo deliberatamente vietato l'utilizzo di diversi segnali su un singolo account per proteggere i trader da perdite impreviste.

Va anche considerato che un conto di trading può abbonarsi ad un solo segnale, mentre MQL5.com conto può avere diversi abbonamenti per conti diversi. Ciò significa che un trader può avere diversi conti aperti presso diverse società di intermediazione e gestiti da segnali diversi. Tutti questi abbonamenti possono essere registrati e pagati da un unico account MQL5.com.

Per quanto riguarda il pagamento per i segnali di trading, è abbastanza semplice e trasparente. Gli abbonati pagano una somma fissa mensile o settimanale e ricevono segnali di trading per questo periodo. Non ci sono commissioni per ogni affare, né spread crescenti, né commissioni aggiuntive dai profitti ottenuti.

Il sistema di pagamento MQL5.com viene utilizzato per l'acquisto di abbonamenti tramite PayPal, WebMoney o carte bancarie. Quando si acquista un abbonamento a un segnale, i fondi vengono trasferiti dal conto dell'Abbonato al conto del Fornitore (la nostra commissione è del 20%) dove vengono automaticamente bloccati per il periodo di abbonamento. Alla fine del periodo i fondi vengono sbloccati e depositati sul conto del Fornitore. In caso di reclami validi, i fondi per il periodo corrente verranno restituiti all'Abbonato.

Una delle caratteristiche principali è che i fornitori e gli abbonati non hanno bisogno di avere i loro account sullo stesso server commerciale. I ritardi tra le esecuzioni delle operazioni di trading sui conti del Fornitore e dell'Abbonato sono ridotti al minimo. Ciò è stato reso possibile grazie ai nuovi Signal Server con architettura cloud e dislocati in tutto il mondo. Allo stesso tempo, la massima qualità di esecuzione sarà raggiunta se un Provider e un Abbonato lavorano sullo stesso server.

Iscriviti per un segnale di trading OPPURE Diventa un fornitore di segnali di trading

Consigliamo inoltre i seguenti articoli dedicati ai segnali: