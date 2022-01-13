Informations générales sur les signaux de trading pour MetaTrader 4 et MetaTrader 5

Les signaux de trading pour MetaTrader 4 et MetaTrader 5 est un service permettant aux traders de copier les opérations de trading d’un fournisseur de signaux.

Certains traders n’ont pas assez de temps pour le trading actif, d’autres ne possèdent pas assez de confiance en soi ou de connaissances pour travailler sur le marché. Les signaux de trading font fonctionner l’argent des traders plutôt que de simplement ramasser de la poussière sur les comptes.

Qu’y a-t-il de si spécial dans notre service ?

Notre objectif était de développer le nouveau service massivement utilisé en protégeant les abonnés et en les soulageant des coûts inutiles:

Plein accent sur la protection des abonnés. Processus très simple d’achat et de vente de signaux de trading. Système de paiement avancé et sécurisé de MQL5.community (PayPal, WebMoney, cartes bancaires). Transparence totale de l’historique de trading. Des prix très raisonnables, car il n’y a que des frais d’abonnement fixes et la possibilité de retourner les frais d’abonnement du mois en cours en cas de désaccord avec un fournisseur de signaux. Aucun conflit d’intérêts entre notre société et les autres participants. Notre participation est limitée à 20% de commission pour l’abonnement. Pas besoin de signer des contrats papier et d’organiser des interactions complexes entre les courtiers et les fournisseurs de signaux. Pas de commissions pour les transactions, pas d’augmentation des spreads et, par conséquent, aucune tentative de la part des fournisseurs de signaux pour obtenir plus de bénéfice en effectuant des transactions fréquentes. Aucune donnée personnelle sur les Abonnés n’est collectée, il n’y a pas d’accès à leurs comptes et soldes, car le mot de passe n’est pas requis. Les fournisseurs de signaux ne savent rien de leurs abonnés, sauf leur montant. Travaillez avec n’importe quel courtier MetaTrader, y compris les courtiers réglementés. Chaque transaction effectuée via le service est fiable, car elle est fournie avec une signature numérique unique lors du passage de la file d’attente d’exécution. Cela protège contre d’éventuelles fraudes et modifications.





Comment ça marche ?

Pour mettre en œuvre le service de signaux de trading MetaTrader 4 / MetaTrader 5, nous avons développé un réseau en nuage résilient composé de plusieurs serveurs de signaux dans le monde entier, situés près des serveurs des courtiers afin de réduire la latence du réseau.

Le site Web MQL5.com contient une liste accessible au public des signaux MetaTrader 4 et MetaTrader 5, qui est automatiquement mise à jour dans les terminaux des clients.









Les traders n’ont besoin que de deux choses pour s’abonner à un signal :

Un compte MQL5.com. Il n’est pas nécessaire de spécifier un vrai nom. Un surnom suffit ici. Un compte de trading. Vous n’avez pas besoin de spécifier son numéro et son mot de passe.

Ce sont toutes les choses nécessaires pour s’abonner au signal du fournisseur. Sélectionnez un signal, cliquez sur "Copier les trades", et il vous sera proposé d’ouvrir la plateforme MetaTrader pour procéder à l’abonnement.





Les fournisseurs de signaux doivent fournir plus de données personnelles et passer une période d’essai. La génération de signaux pour d’autres traders impose une certaine responsabilité aux fournisseurs. Pour assurer la protection de l'abonné, les fournisseurs de signaux doivent préciser les détails personnels suivants : nom et prénom, adresse, téléphones de contact et copie scannée d'un passeport ou d'un document similaire. Ces informations peuvent être nécessaires en cas de désaccord entre un abonné et un fournisseur. Ces informations ne seront pas divulguées à des tiers.

Lors de la publication d’un nouveau signal, les fournisseurs doivent spécifier :

Nom du signal Type de terminal de trading - MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 Nom du serveur de trading du courtier Numéro du compte qui transférera les signaux Mot de passe investisseur. Ce mot de passe permet de se connecter au compte d’un trader en mode LECTURE SEULE et de visualiser les opérations de trading en cours, ainsi que leur historique. Ce mot de passe est suffisant pour "scanner" les opérations de trading en cours et leur distribution ultérieure entre les abonnés. Dans le même temps, ce mot de passe ne permet pas de gérer un compte de trading et d’effectuer des opérations de trading. Si un mot de passe principal est spécifié, le signal n’est pas activé. Prix de l'abonnement

Si un signal n’est pas gratuit, le fournisseur doit passer la modération et s’inscrire en tant que vendeur fournissant des informations personnelles réelles.







Une fois toutes les étapes accomplies, le signal peut être transféré par le Fournisseur et accepté par les abonnés :

Du côté du prestataire, un trader ou un Expert Advisor effectue des opérations de trading dans son propre terminal. Ces informations sont envoyées au serveur de trading du courtier où le fournisseur de signaux est servi. MetaTrader Signal Server se connecte au courtier du fournisseur en utilisant le mot de passe d’investisseur spécifié et reçoit toutes les opérations de trading en temps réel. Le terminal de l’abonné est constamment connecté au serveur de signaux MetaTrader nécessaire. Par conséquent, il reçoit toutes les opérations de trading instantanément. Le terminal de l’abonné effectue une opération de trading sur le serveur de son courtier.



Veuillez noter que les fournisseurs de signaux et les abonnés opèrent à l’insu du courtier qui négocie directement entre eux. Les deux participants peuvent être servis par des courtiers complètement différents.

Remarque: MetaQuotes Software Corp. n’interfère pas avec les relations entre les abonnés et les fournisseurs de signaux. Notre société fournit uniquement l’infrastructure nécessaire pour organiser l’interaction entre tous les participants.





Synchronisation initiale des signaux de trading

Le terminal client protège au maximum les traders contre les erreurs évidentes.

Supposons que nous ayons un compte abonné à un signal. Si tous les signaux de trading sont autorisés dans le terminal, le compte de trading sera synchronisé avec celui du fournisseur lors de l’autorisation. Il n’est pas recommandé d’avoir sur votre compte de trading des positions et des ordres qui ne sont pas basés sur les signaux du fournisseur. Ils augmentent la charge globale sur le compte par rapport au fournisseur de signaux.







Il est extrêmement important de synchroniser dans les bonnes conditions de marché pour assurer la sécurité du compte de l’abonné. La synchronisation automatique ne fonctionne que dans le cas où le bénéfice flottant total d’une source de signaux est négatif ou égal à zéro. Par conséquent, il est garanti que les abonnés entreront sur le marché au prix, qui n’est pas pire que celui auquel la source de signaux est entrée sur le marché. Il s’agit d’une composante psychologique importante de la façon dont les traders évaluent la qualité de la copie d’un signal.

Si un bénéfice sur le compte du fournisseur est positif, la fenêtre appropriée apparaîtra expliquant la situation et offrant d’attendre de meilleures conditions de marché. Les traders peuvent accepter le risque et se synchroniser immédiatement.







Les informations sur le consentement à l’utilisation des signaux, ainsi que sur la synchronisation forcée seront nécessairement fixées dans le journal du terminal. En outre, chaque transaction effectuée via le service des signaux a un type de raison spécial "signal" permettant d’identifier facilement de telles opérations. Tout cela a été fait pour protéger les abonnés et les fournisseurs leur permettant de gérer les éventuels désaccords avec une plus grande précision.



Examinons deux exemples de synchronisation initiale :

Un fournisseur de signaux a ouvert une position longue dans l’espoir de gagner 100 points de bénéfice. Cependant, le prix a baissé de 20 points pour le moment.







Cela signifie que le fournisseur estime que le prix changera bientôt de direction et que le bénéfice visé sera reçu. Dans ce cas, la position appropriée sera ouverte dans le terminal de l’Abonné et l’Abonné recevra 120 points de bénéfice au lieu de 100 si le prix change réellement de direction. Si le fournisseur ferme la position en fixant la perte, celle de l'abonné sera également fermée avec une perte moindre. En conséquence, la qualité de la copie des signaux sera toujours meilleure que 100% et les abonnés seront satisfaits car ils ont réussi à entrer sur le marché à de meilleurs prix.



Considérons un autre cours des événements. Le prix a augmenté de 40 points et le fournisseur de signaux a déjà un certain bénéfice.







Dans ce cas, la position appropriée ne sera pas ouverte automatiquement sur le terminal de l’abonné, car il ou elle pourrait recevoir un bénéfice moindre ou même une perte. L’abonné peut recevoir 60 points de bénéfice , tandis que le fournisseur en recevra 100. L’abonné peut même subir des pertes si le fournisseur ferme la position en ayant 30 points de profit, tandis que l’abonné aura 10 points de perte. Dans tous les cas, l’abonné sera déçu.



Malheureusement, certaines personnes ne tiennent pas compte de la psychologie du trader et ne font pas attention à l’évaluation des résultats qui peuvent prendre les formes suivantes : "J’ai gagné un bénéfice plus faible - l’exécution des signaux est médiocre" ou "J’ai subi des pertes, alors que le fournisseur a encore gagné un certain bénéfice - l’exécution est complètement mauvaise". Les arguments rationnels et les preuves mathématiques ne peuvent pas battre la psychologie. Par conséquent, nous essayons de protéger les traders contre les erreurs au stade initial.

En cas de perte de connexion, d’erreur de commande, d’arrêt du terminal, etc., le compte sera re-synchronisé avec la source de signal. Dans ce cas, l’ensemble des ordres de l’abonné et du fournisseur sera vérifié. Les transactions conclues par le fournisseur sont également conclues du côté de l’abonné, tandis que les offres du nouveau fournisseur seront également ouvertes du côté de l’abonné au prix, "qui n’est pas pire que celui du Fournisseur".





Gestion des fonds ou comment sélectionner un volume de transaction ?

La question de savoir exactement comment le dépôt de l’abonné participera au trading via le service Signaux est l’une des plus critiques. Lors de la résolution de ce problème, nous avons suivi le principe déjà mentionné - fournir une protection maximale à chaque participant. En conséquence, nous pouvons offrir une solution sécurisée pour les abonnés.

Lorsqu’ils activent des signaux dans le terminal et s’abonnent à l’un d’entre eux, les abonnés doivent sélectionner la partie du dépôt à utiliser lorsqu’ils suivent les signaux. Il existe une solution alternative pour établir le ratio entre les volumes de position de l’abonné et du fournisseur. Mais un tel système ne pouvait garantir la sécurité du dépôt de l’abonné. Par exemple, supposons que le dépôt du fournisseur est de 30 000 $, tandis que celui de l’abonné est de 10 000 $ et que le ratio de 1:1 a été sélectionné. Dans ce cas, le fournisseur de signaux peut simplement attendre un retrait temporaire ayant un ordre de gros volume, tandis que l’abonné peut perdre tous les fonds avec toutes ses positions fermées par Stop Out. La situation peut encore s’aggraver si le solde du fournisseur change soudainement (recharge ou retrait), alors que le ratio de volumes précédemment spécifié reste intact.

Pour éviter de tels cas, nous avons décidé de mettre en œuvre le système d’allocation en pourcentage de la partie d’un dépôt, qui doit être utilisé dans le trading via le service Signaux. Ce système est assez compliqué car il prend en compte les devises de dépôt, leur conversion et leurs effets de levier.

Considérons un exemple spécifique d’utilisation du système de gestion des volumes :

Fournisseur: solde 15 000 USD, effet de levier 1:100 Abonné1: solde 40 000 EUR, effet de levier 1:200, pourcentage de charge de dépôt 50%

Abonné2: solde 5 000 EUR, effet de levier 1:50, pourcentage de charge de dépôt 35% Taux de change EURUSD = 1,2700



Calcul du ratio des volumes de position du fournisseur et de l’abonné :

Ratio des soldes en tenant compte de la partie spécifiée du dépôt en pourcentage :

Abonné1 : (40 000 * 0,5) / 15 000 = 1,3333 (133.33%)

Abonné2 : (5 000 * 0,35) / 15 000 = 0,1166 (11.66%)

Après avoir examiné les effets de levier :

Abonné1 : l’effet de levier de l’Abonné1 (1:200) est supérieur à celui du fournisseur (1:100), donc la correction sur les leviers n’est pas effectuée

Abonné2 : 0,1166 * (50 / 100) = 0,0583 (5.83%) Après avoir pris en compte les taux de change des dépôts au moment du calcul :

Abonné1 : 1,3333 * 1,2700 = 1,6933 (169.33%)

Abonné2 : 0,0583 * 1,2700 = 0,0741 (7.41%) Valeur totale en pourcentage après l’arrondi (effectué à l’aide d’un algorithme en plusieurs étapes) :

Abonné1 : Ratio de 160 % ou 1,6

Abonné2 : Ratio de 7 % ou 0,07

Ainsi, dans les conditions données, la transaction du fournisseur avec un volume de 1 lot sera copiée :



1,6 lots

- au compte Subscriber1 d’un montant de 160% - volume de

- au compte Subscriber2 d’un montant de 7% - volume de 0,07 lots

Veillez à ne pas confondre la valeur en pourcentage de la partie utilisée du dépôt et le rapport réel des volumes de position. Le terminal de trading permet de définir la partie du dépôt en pourcentage de valeur. Cette valeur est utilisé pour calculer le rapport des volumes de position. Ces données sont toujours corrigées dans le journal et est affichées de la manière suivante :

Abonné1 :



2012.11.12 13:33:23 Signal '1277190' : pourcentage pour la conversion de volume choisi en fonction du rapport entre les soldes et les leviers, nouvelle valeur 160%

2012.11.12 13:27:55 Signal '1277190' : le fournisseur de signal a un solde de 15 000,00 USD, un effet de levier de 1:100 ; l’abonné a un solde de 40 000.00 EUR, un effet de levier de 1:200 2012.11.12 13:27:54 Signal '1277190' : la gestion de l’argent: utiliser 50% de dépôt, limite de capitaux propres : 0,00 EUR, Déviation/ dérapage : 1,0 spreads

Abonné2 :



2012.11.12 13:33:23 Signal '1277191': pourcentage pour la conversion de volume choisi en fonction du rapport entre les soldes et les leviers, nouvelle valeur 7%

2012.11.12 13:27:55 Signal '1277191': le fournisseur de signal a un solde de 15 000,00 USD, un effet de levier de 1:50 ; l’abonné a un solde de 5 000,00 EUR, un effet de levier de 1:50 2012.11.12 13:27:54 Signal '1277191': gestion de l’argent: utiliser 35% de dépôt, limite de capitaux propres : 0,00 EUR, Déviation/ dérapage : 1,0 spreads

Les caractéristiques des signaux de trading MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Le fonctionnement des signaux de trading sur notre plate-forme a un certain nombre de fonctionnalités. Les abonnés et les fournisseurs doivent en être bien conscients.

Un seul compte de trading peut être géré par les signaux d’un seul fournisseur à la fois. Nous avons délibérément interdit l’utilisation de plusieurs signaux sur un seul compte pour protéger les traders contre les pertes inattendues.

Il convient également de considérer qu’un compte de trading ne peut être souscrit qu’à un seul signal, tandis que MQL5.com compte peut avoir plusieurs abonnements pour différents comptes. Cela signifie qu’un trader peut avoir plusieurs comptes ouverts dans différentes sociétés de courtage et gérés par différents signaux. Tous ces abonnements peuvent être enregistrés et payés à partir d’un seul compte MQL5.com.

Quant au paiement des signaux de trading, il est assez simple et transparent. Les abonnés paient une somme fixe mensuellement ou hebdomadairement et reçoivent des signaux de trading pour cette période. Il n’y a ni commissions pour chaque transaction, ni augmentation des spreads, ni commissions supplémentaires sur les bénéfices gagnés.

Le système de paiement MQL5.com est utilisé pour l’achat d’abonnements via PayPal, WebMoney ou cartes bancaires. Lors de l’achat d’un abonnement à un signal, les fonds sont transférés du compte de l’abonné vers le compte du fournisseur (notre commission est de 20%) où ils sont automatiquement bloqués pour la période d’abonnement. À la fin de la période, les fonds sont débloqués et déposés sur le compte du fournisseur. En cas de réclamation valide, les fonds pour la période en cours seront retournés à l’abonné.

L’une des principales caractéristiques est que les fournisseurs et les abonnés n’ont pas besoin d’avoir leurs comptes sur le même serveur de trade. Les délais entre les exécutions des opérations de trading sur les comptes du fournisseur et de l’abonné sont minimisés. Cela a été rendu possible grâce à de nouveaux serveurs de signaux ayant une architecture cloud et situés dans le monde entier. Dans le même temps, la plus haute qualité d’exécution sera atteinte si un fournisseur et un abonné travaillent sur le même serveur.

