MetaTrader 4 및 MetaTrader 5의 신호 거래에 대한 일반 정보

MetaTrader 4 / MetaTrader 5 거래 신호는 거래자가 신호 제공자의 거래 작업을 복사할 수 있도록 하는 서비스입니다.

일부 거래자는 활발한 거래를 위한 충분한 시간이 없고, 다른 거래자는 시장에서 일할 충분한 자신감이나 지식이 없습니다. 거래 신호는 단순히 계정에 먼지나 날리게 하는 게 아니라 거래자의 돈이 작동하도록 해주기 위한 것입니다.

우리 서비스의 특별한 점은 무엇입니까?

우리의 목표는 가입자를 보호하고 불필요한 비용을 덜어주는 새로운 대량 사용 서비스를 개발하는 것이었습니다.

우리는 가입자 보호에 전적으로 집중합니다. 거래 신호를 사고 파는 매우 간단한 과정. 고급 보안 MQL5.community 결제 시스템(PayPal, WebMoney, 은행 카드). 거래 내역의 완전한 투명성. 여기엔 고정 가입비만 있고 신호 제공자와 동의하지 않는 경우 이번 달 가입비를 반환할 수 있는 기능이 있기 때문에 매우 합리적인 가격입니다. 우리 회사와 다른 참가자 간에 이해 상충이 없습니다. 우리의 관심은 구독 수수료의 20%로 제한됩니다. 종이 계약에 서명하고 중개인과 신호 제공자 간의 복잡한 상호 작용을 조정할 필요가 없습니다. 거래에 대한 커미션이 없고 스프레드가 증가하지 않으며 결과적으로 신호 제공자가 빈번한 거래를 수행하여 더 많은 이익을 얻으려는 시도가 없습니다. 구독자의 개인 데이터는 수집되지 않으며 비밀번호가 필요하지 않으므로 계정 및 잔액에 액세스할 수 없습니다. 신호 제공자는 가입자의 금액 외에는 가입자에 대해 아무 것도 모릅니다. 규제 대상을 포함하여 모든 MetaTrader 중개인과 협력하세요. 서비스를 통해 수행되는 각 거래는 실행 대기열을 전달할 때 고유한 디지털 서명이 제공되므로 신뢰할 수 있습니다. 이는 가능한 사기 및 수정으로부터 보호를 해줍니다.





작동 원리

MetaTrader 4 / MetaTrader 5 거래 신호 서비스를 구현하기 위해 네트워크 대기 시간을 줄이기 위해 브로커 서버 근처에 위치한 전 세계의 여러 신호 서버로 구성된 탄력적인 클라우드 네트워크를 개발했습니다.

MQL5.com 웹 사이트에는 클라이언트 터미널에서 자동으로 업데이트되는 MetaTrader 4 및 MetaTrader 5 신호의 공개적으로 사용 가능한 목록이 포함되어 있습니다.









트레이더는 신호를 구독하기 위해 다음 두 가지만 있으면 됩니다.

MQL5.com 계정. 실명을 기재할 필요가 없습니다. 여기에는 닉네임이면 충분합니다. 거래 계정. 거래 번호와 비밀번호를 지정할 필요가 없습니다.

이는 제공자의 신호를 구독하는 데 필요한 모든 것입니다. 신호를 선택하고 "거래 복사"를 클릭하면 MetaTrader 플랫폼을 열어 구독을 계속하라는 메시지가 표시됩니다.





신호 제공자는 더 많은 개인 데이터를 제공하고 수습 기간을 통과해야 합니다. 다른 거래자를 위해 신호를 생성하는 것은 공급자에게 어느 정도 책임을 부과합니다. 가입자의 보호를 보장하기 위해 신호 제공자는 이름과 성, 주소, 연락처 전화번호, 여권 또는 이와 유사한 문서의 스캔 사본과 같은 개인 세부정보를 지정해야 합니다. 이 정보는 가입자와 공급자 사이에 의견 불일치가 있는 경우 필요할 수 있습니다. 이 정보는 제3자에게 공개되지 않습니다.

새 신호를 게시할 때 공급자는 다음을 지정해야 합니다.

신호 이름 거래 터미널 유형 - MetaTrader 4 또는 MetaTrader 5 브로커의 거래 서버 이름 신호를 전송할 계정 번호 투자자 비밀번호. 이 비밀번호를 사용하면 읽기 전용 모드에서 거래자의 계정에 연결하고 현재 거래 작업과 거래 내역을 볼 수 있습니다. 이 암호는 현재 거래 작업과 구독자 간의 추가 배포를 "검색"하는 데 충분합니다. 동시에 이 비밀번호는 거래 계정 관리 및 거래 운영을 허용하지 않습니다. 마스터 암호가 지정되면 신호가 활성화되지 않습니다. 구독 가격

신호가 무료가 아닌 경우 공급자는 중재를 통과하고 실제 개인 정보를 제공하는 판매자로 등록해야 합니다.







모든 단계가 완료되면 공급자가 신호를 전송하고 가입자가 수락할 수 있습니다.

공급자 측에서는 거래자 또는 Expert Advisor이 자신의 터미널에서 거래 작업을 수행합니다. 이 정보는 신호 제공자가 제공되는 브로커의 거래 서버로 전송됩니다. MetaTrader 시그널 서버는 지정된 투자자 비밀번호를 사용하여 공급자의 브로커에 연결하고 실시간으로 모든 거래 작업을 수신합니다. 가입자의 터미널은 필요한 MetaTrader 신호 서버에 지속적으로 연결됩니다. 따라서 모든 거래 작업을 즉시 수신합니다. 가입자의 터미널은 브로커의 서버에서 거래 작업을 수행합니다.



신호 제공자와 가입자는 브로커가 서로 간에 직접 협상한다는 사실을 모르는 상태에서 작동합니다. 두 참가자 모두 완전히 다른 브로커가 서비스를 제공할 수 있습니다.

참고: MetaQuotes Software Corp. 가입자와 신호 제공자 간의 관계를 방해하지 않습니다. 우리 회사는 모든 참가자 간의 상호 작용을 준비하는 데 필요한 인프라만 제공합니다.





거래 신호의 초기 동기화

클라이언트 터미널은 가능한 한 명백한 오류로부터 거래자를 보호합니다.

신호를 구독하는 계정이 있다고 가정합니다. 터미널에서 모든 거래 신호가 허용되는 경우 거래 계정은 승인 중에 공급자의 계정과 동기화됩니다. 공급자의 신호를 기반으로 하지 않는 거래 계정 포지션 및 주문을 보유하지 않는 것이 좋습니다. 신호 제공자와 비교하여 계정의 전체 부하를 증가시킵니다.







가입자 계정의 보안을 보장하기 위해 올바른 시장 상황에서 동기화하는 것이 매우 중요합니다. 자동 동기화는 신호 소스의 총 유동 이익이 음수이거나 0인 경우에만 작동합니다. 따라서 가입자는 Signals Source가 시장에 진입한 가격보다 나쁘지 않은 가격으로 시장에 진입할 것이 보장됩니다. 이것은 트레이더가 신호 복사의 품질을 평가하는 방법의 중요한 심리적 요소입니다.

공급자 계정의 이익이 양수이면 상황을 설명하고 더 나은 시장 상황을 기다리겠다고 제안하는 해당 창이 나타납니다. 거래자는 위험을 감수하고 즉시 동기화할 수 있습니다.







신호 사용 동의 및 강제 동기화에 대한 정보는 반드시 터미널 저널에 고정됩니다. 또한 신호 서비스를 통해 수행되는 각 거래에는 이러한 작업을 쉽게 식별할 수 있는 특별한 "신호" 이유 유형이 있습니다. 이 모든 것은 가입자와 공급자를 보호하여 가능한 모든 불일치를 더 정확하게 관리할 수 있도록 하기 위해 수행되었습니다.



초기 동기화의 두 가지 예를 살펴보겠습니다.

신호 제공자는 100포인트의 이익을 얻기 위해 롱 포지션을 개설했습니다. 하지만 현재 가격이 20포인트나 떨어졌습니다.







이는 공급자가 가격이 곧 방향을 바꾸고 목표 이익을 받을 것이라고 믿는다는 것을 의미합니다. 이 경우 구독자의 터미널에 적절한 포지션이 열리며 가격이 실제로 방향을 바꾸면 구독자는 100포인트가 아닌 120포인트의 이익을 받게 됩니다. 공급자가 손실을 고정하는 포지션을 청산하면 가입자의 포지션도 더 적은 손실로 청산됩니다. 결과적으로 신호 복사 품질은 항상 100% 이상이며 가입자는 더 나은 가격으로 시장에 진입할 수 있어 만족할 것입니다.



사건의 다른 과정을 고려해봅시다. 가격이 40포인트 상승했으며 신호 제공자는 이미 약간의 이익을 얻었습니다.







이 경우 가입자의 터미널에서 자동으로 해당 포지션이 열리지는 않습니다. 가입자가 더 적은 이익이나 손실을 입을 수 있기 때문입니다. 가입자는 60포인트의 이익을 얻을 수 있고 공급자는 100포인트를 받을 수 있습니다. 공급자가 30포인트의 이익으로 포지션을 청산하는 경우 가입자는 10포인트의 손실을 입는 반면 가입자는 손실을 입을 수도 있습니다. 어쨌든 구독자는 실망할 것입니다.



안타깝게도 일부 사람들은 거래자의 심리를 고려하지 않으며 다음과 같은 형태를 취할 수 있는 결과의 평가에 관심을 기울이지 않습니다. 즉, "신호 실행이 좋지 않았지만 여전히 약간의 이익을 얻고 있습니다" 혹은 "실행은 완전히 불량이나 공급자들은 여전히 이득을 좀 얻은 반면 저는 완전 손실을 당했습니다." 합리적인 주장과 수학적 증거는 심리학을 이길 수 없습니다. 따라서 초기 단계에서 오류로부터 거래자를 보호하기 위해 노력합니다.

연결 손실, 주문 오류, 터미널 종료 등의 경우 계정은 신호 소스와 다시 동기화됩니다. 이 경우 전체 가입자 및 공급자의 주문 세트가 확인됩니다. 공급자가 마감한 ​​거래도 가입자 측에서 마감되는 반면, 새로운 공급자의 거래는 "공급자의 것보다 나쁘지 않은" 가격으로 가입자 측에서 열릴 것입니다.





자금 관리 또는 거래량 선택 방법은?

가입자의 예치금이 Signals 서비스를 통한 거래에 정확히 어떻게 참여하는지에 대한 질문은 가장 중요한 질문 중 하나입니다. 이 문제를 해결할 때 우리는 이미 언급한 원칙을 따랐습니다. 즉, 각 참가자를 최대한 보호합니다. 결과적으로 가입자에게 안전한 솔루션을 제공할 수 있습니다.

터미널에서 신호를 활성화하고 그 중 하나에 가입할 때 가입자는 신호를 따를 때 보증금의 어느 부분을 사용할 것인지 선택해야 합니다. 가입자와 공급자의 포지션 볼륨 사이의 비율을 설정하는 대체 솔루션이 있었습니다. 그러나 그러한 시스템은 가입자의 보증금에 대한 보안을 보장할 수 없습니다. 예를 들어 공급자의 보증금이 30,000$이고 가입자의 보증금이 10,000$이고 1:1의 비율이 선택되었다고 가정합니다. 이 경우 신호 제공자는 대량 주문이 있는 일시적인 인출을 기다릴 수 있지만 가입자는 스탑 아웃으로 모든 포지션을 마감한 상태에서 모든 자금을 잃을 수 있습니다. 이전에 지정된 거래량 비율이 그대로 유지된 상태에서 공급자의 잔액이 갑자기 변경(충전 또는 인출)되는 경우 상황은 더욱 악화될 수 있습니다.

이러한 경우를 피하기 위해 시그널 서비스를 통한 거래에 사용되는 보증금의 일부를 백분율로 배분하는 시스템을 구현하기로 결정했습니다. 이 시스템은 예금 통화, 변환 및 레버리지를 고려하기 때문에 상당히 복잡합니다.

볼륨 관리 시스템을 사용하는 구체적인 예를 살펴보겠습니다.

공급자: 잔액 15,000 USD, 1:100 레버리지 가입자 1: 잔액 40,000 EUR, 레버리지 1:200, 예금 부하 비율 50%

구독자2: 잔액 5,000 EUR, 레버리지 1:50, 예치금 부하 비율 35% EURUSD 환율 = 1.2700



제공자와 가입자의 포지션 볼륨 비율 계산:

예금의 특정 부분을 백분율로 고려한 잔액 비율:

구독자1 : ​​(40 000 * 0,5) / 15 000 = 1,3333 (133.33%)

구독자 2 : (5 000 * 0,35) / 15 000 = 0,1166 (11.66%)

레버리지를 고려한 후:

구독자1 : ​​ 구독자1 (1:200)의 레버리지가 공급자의 레버리지(1:200)보다 큽니다. 100) 따라서 레버리지에 대한 수정이 수행되지 않습니다.

구독자2 : 0,1166 * (50 / 100) = 0,0583 (5.83%) 계산 당시 예금의 환율을 고려한 후:

구독자 1 : ​​ 1,3333 * 1,2700 = 1,6933(169.33%)

구독자2 : 0,1166 * (50 / 100) = 0,0583 (5.83%) 계산 당시 예금의 환율을 고려한 후:

구독자 1 : ​​

1,3333 * 1,2700 = 1,6933(169.33%) 구독자 2 : 7% 또는 0.07 비율

따라서 주어진 조건에서 공급자의 거래량 1 랏이 복사됩니다.



1.6 랏

- 160%의 양으로 Subscriber1 계정에 - 볼륨

- 7%의 양으로 Subscriber2 계정에 - 볼륨 0.07 랏

예치금 중 사용된 부분의 백분율 값과 실제 포지션 거래량 비율을 혼동하지 않도록 주의하세요. 거래 터미널은 예금의 일부를 백분율 값으로 설정할 수 있습니다. 이 값은 포지션 볼륨의 비율을 계산하는 데 사용됩니다. 이 데이터는 항상 로그에 고정되며 다음과 같이 표시됩니다.

구독자1:



2012.11.12 13:33:23 Signal '1277190': 잔고와 레버리지 비율에 따라 선택한 거래량 환산 비율, 새로운 값 160%

2012.11.12 13:27:55 Signal '1277190': 신호 제공자의 잔액이 15 000.00 USD이고 레버리지가 1:100입니다. 가입자의 잔액은 40 000.00 EUR, 레버리지 1:200 2012.11.12 13:27:54 Signal '1277190': 자금 관리: 예치금의 50% 사용, 자본 한도: 0.00 EUR, 편차/슬리피지: 1.0 스프레드

구독자2:



2012.11.12 13:33:23 Signal '1277191' : 잔고와 레버리지 비율에 따라 선택한 거래량 환산 비율, 새로운 값 7%

2012.11.12 13:27:55 Signal '1277191': 신호 제공자의 잔액은 15 000.00 USD이고 레버리지는 1:50입니다. 가입자의 잔액은 5 000.00 EUR, 레버리지 1:50 2012.11.12 13:27:54 Signal '1277191': 자금 관리: 예치금의 35% 사용, 자기자본 한도: 0.00 EUR, 편차/슬리피지: 1.0 스프레드

MetaTrader 4 / MetaTrader 5 거래 신호의 기능

당사 플랫폼에서 거래 신호의 작동에는 많은 기능이 있습니다. 가입자와 공급자 모두 이를 잘 알고 있어야 합니다.

단일 거래 계정은 한 번에 한 공급자의 신호로만 관리할 수 있습니다. 예상치 못한 손실로부터 거래자를 보호하기 위해 하나의 계정에서 여러 신호를 사용하는 것을 의도적으로 금지했습니다.

또한 거래 계정은 하나의 신호에만 가입할 수 있는 반면 MQL5.com 계정에는 다른 계정에 대해 여러 개의 가입이 있을 수 있다는 점도 고려해야 합니다. 이는 거래자가 다른 중개 회사에서 여러 계정을 개설하고 다른 신호로 관리할 수 있음을 의미합니다. 이러한 모든 구독은 단일 MQL5.com 계정에서 등록 및 지불할 수 있습니다.

거래 신호에 대한 지불은 매우 간단하고 투명합니다. 가입자는 매월 또는 매주 고정 금액을 지불하고 이 기간 동안 거래 신호를 받습니다. 각 거래에 대한 커미션도, 스프레드 증가도, 얻은 이익으로 인한 추가 커미션도 없습니다.

MQL5.com 지불 시스템은 PayPal, WebMoney 또는 은행 카드를 통한 구독 매수에 사용됩니다. 신호에 대한 구독을 매수할 때 자금은 구독자의 계정에서 공급자의 계정으로 이체되며(당사의 수수료는 20%) 구독 기간 동안 자동으로 차단됩니다. 기간이 끝나면 자금이 차단 해제되고 공급자의 계정에 예치됩니다. 유효한 청구가 있는 경우 현재 기간의 자금이 구독자에게 반환됩니다.

주요 기능 중 하나는 공급자와 구독자가 동일한 거래 서버에 계정을 가질 필요가 없다는 것입니다. 공급자와 가입자의 계정에 대한 거래 작업 실행 사이의 지연이 최소화됩니다. 이는 클라우드 아키텍처가 있고 전 세계에 위치한 새로운 Signal Server 덕분에 가능했습니다. 동시에 공급자와 구독자가 동일한 서버에서 작업하는 경우 최고 품질의 실행이 달성됩니다.

거래 신호 구독 또는 거래 신호 제공자 되기

신호 전용 다음 문서도 권장합니다.