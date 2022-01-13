MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 için Alım Satım Sinyallerine dair Genel Bilgi

MetaTrader 4 / MetaTrader 5 Alım Satım Sinyalleri, yatırımcıların bir Sinyal Sağlayıcının alım satım işlemlerini kopyalamasına olanak sağlayan bir hizmettir.

Bazı yatırımcıların aktif alım satım için yeterli zamanı yoktur, bazılarının ise piyasada çalışmak için yeterli özgüveni veya bilgisi yoktur. Alım satım sinyalleri, yatırımcıların parasının yalnızca durması yerine işletilmesini sağlar.

Hizmetimizi Bu Kadar Özel Kılan Ne?

Amacımız, Aboneleri koruyan, onları gereksiz maliyetlerden kurtaran ve kitlesel olarak kullanılan yeni bir hizmet geliştirmekti:

Abonelerin korunmasına tam odaklanma. Alım satım sinyallerinin alışı ve satışı için çok basit bir süreç. İleri teknoloji ve güvenli MQL5.community ödeme sistemi (PayPal, WebMoney, banka kartları). Alım satım geçmişinin tam şeffaflığı. Sadece sabit bir abonelik ücreti ve bir Sinyal Sağlayıcı ile anlaşmazlık olması durumunda mevcut aylık abonelik ücretini iade etme imkanı olduğundan çok uygun fiyatlar. Şirketimiz ve diğer katılımcılar arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmaması. Payımız abonelik komisyonunun %20'si ile sınırlıdır. Aracılar ve Sinyal Sağlayıcılar arasında kağıt sözleşmeler imzalamaya ve karmaşık etkileşimlere girmeye gerek yok. İşlemler için komisyon yok, artan spread’ler yok ve bunun sonucunda, Sinyal Sağlayıcılar tarafından sık anlaşmalar yaparak daha fazla kâr elde etme girişimleri yok. Aboneler hakkında hiçbir kişisel veri toplanmaz, parola gerekmediğinden hesaplarına ve bakiyelerine erişim yoktur. Sinyal Sağlayıcılar, Aboneleri hakkında miktarları dışında hiçbir şey bilmez. Düzenlemeye tabi olanlar dahil herhangi bir MetaTrader aracısı ile çalışın. Hizmet aracılığıyla gerçekleştirilen her işleme, yürütme kuyruğunu geçerken benzersiz bir dijital imza sağlandığı için güvenilirdir. Bu da, olası dolandırıcılık ve değişikliklere karşı koruma sağlar.





Nasıl Çalışır?

MetaTrader 4 / MetaTrader 5 Alım Satım Sinyalleri hizmetini uygulamak için, ağ gecikmesini azaltmak amacıyla, dünyanın her yerinden birçok Sinyal Sunucusundan oluşan esnek bir bulut ağı geliştirdik.

MQL5.com web sitesi, istemci terminallerinde otomatik olarak güncellenen MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 sinyallerinin genel erişilebilir listesini içerir.









Yatırımcıların bir sinyale abone olmak için yalnızca iki şeye ihtiyacı vardır:

MQL5.com hesabı. Gerçek bir isim belirtmeye gerek yoktur. Burada bir takma ad yeterlidir. Alım satım hesabı. Numarasını ve parolasını belirtmeniz gerekmez.

Sağlayıcının sinyaline abone olmak için gerekli olan her şey bunlardır. Bir sinyal seçin, "İşlemleri Kopyala" seçeneğine tıklayın; abonelik ile ilerlemek için MetaTrader platformunu açmanız istenecektir.





Sinyal Sağlayıcıların daha fazla kişisel veri sağlaması ve bir deneme süresini geçmesi gerekir. Diğer yatırımcılar için sinyal oluşturmak, Sağlayıcılara bazı sorumluluklar yükler. Sinyal Sağlayıcılar, Abonenin korunması amacıyla, aşağıdaki kişisel bilgileri belirtmelidir: ad ve soyad, adres, irtibat telefonları ve pasaport veya benzeri bir belgenin taranmış kopyası. Bu bilgiler, Abone ve Sağlayıcı arasında herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda gerekli olabilir. Bu bilgiler üçüncü şahıslara ifşa edilmeyecektir.

Sağlayıcılar, yeni bir sinyali yayınlarken şunları belirtmelidir:

Sinyal adı Alım satım terminali türü - MetaTrader 4 veya MetaTrader 5 Aracının alım satım sunucu adı Sinyalleri aktaracak hesap sayısı Yatırımcı parolası. Bu parola, bir yatırımcının hesabına SALT OKUNUR modunda bağlanmaya ve mevcut alım satım işlemlerini ve geçmişlerini görüntülemeye olanak sağlar. Bu parola, mevcut alım satım işlemlerinin "taranması" ve bunların Aboneler arasında daha fazla dağıtılması için yeterlidir. Bu parola, bir alım satım hesabının yönetilmesine ve alım satım işlemleri yapılmasına izin vermez. Bir Ana parola belirtilirse sinyal etkinleştirilmez. Abonelik fiyatı

Bir sinyal ücretsiz değilse, Sağlayıcı denetimden geçmeli ve gerçek kişisel bilgileri sağlayan bir Satıcı olarak kaydolmalıdır.







Tüm aşamalar tamamlandıktan sonra sinyal, Sağlayıcı tarafından aktarılabilir ve Aboneler tarafından kabul edilebilir:

Sağlayıcı tarafında, kendi terminalinde alım satım işlemlerini bir yatırımcı veya bir Uzman Danışman gerçekleştirir. Bu bilgi, Sinyal Sağlayıcıya hizmet verilen aracı alım satım sunucusuna gönderilir. MetaTrader Sinyal Sunucusu, belirtilen Yatırımcı parolasını kullanarak Sağlayıcının aracısına bağlanır ve tüm alım satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak alır. Abone terminali gerekli MetaTrader Sinyal Sunucusuna kesintisiz olarak bağlıdır. Bu nedenle tüm alım satım işlemlerini anında alır. Abone terminali, aracısının sunucusunda bir alım satım işlemi gerçekleştirir.



Sinyal Sağlayıcıların ve Abonelerin, aracının bilgisi olmadan birbirleriyle doğrudan görüşmeden çalıştıklarını lütfen unutmayın. Her iki katılımcıya da tamamen farklı aracılar tarafından hizmet verilebilir.

Not: MetaQuotes Software Corp., Aboneler ve Sinyal Sağlayıcılar arasındaki ilişkilere müdahale etmez. Şirketimiz sadece tüm katılımcılar arasındaki etkileşimin düzenlenmesi için gerekli altyapıyı sağlamaktadır.





Alım Satım Sinyallerinin İlk Senkronizasyonu

İstemci terminali, yatırımcıları bariz hatalara karşı mümkün olan maksimum ölçüde korur.

Bir sinyale abone bir hesabımız olduğunu varsayalım. Terminalde tüm alım satım sinyallerine izin veriliyorsa, alım satım hesabı yetkilendirme sırasında Sağlayıcının hesabıyla senkronize edilecektir. Sağlayıcının sinyallerine dayalı olmayan alım satım hesabı pozisyonu almanız ve emirlerde bulunmanız tavsiye edilmez. Bunlar, sinyal sağlayıcıya kıyasla hesaptaki toplam yükü artırır.







Abone hesabının güvenliğini sağlamak için doğru piyasa koşullarında senkronizasyon yapmak kritik öneme sahiptir. Otomatik senkronizasyon, yalnızca bir Sinyal Kaynağının toplam değişken kârının negatif veya sıfıra eşitse çalışır. Bu nedenle Abonelerin, Sinyal Kaynağının piyasaya girdiği fiyattan daha kötü olmayan fiyattan piyasaya girmesi garanti edilir. Bu garanti, yatırımcıların bir sinyali kopyalamanın kalitesini nasıl değerlendirdiklerinin önemli bir psikolojik bileşenidir.

Sağlayıcının hesabındaki kâr olumluysa, durumu açıklayan ve daha iyi piyasa koşulları için beklemeyi teklif eden uygun pencere görünecektir. Yatırımcılar riski kabul edebilir ve hemen senkronizasyon yapabilir.







Sinyalleri kullanma onayı ve zorunlu senkronizasyon hakkındaki bilgiler, terminalin günlüğüne sabitlenmelidir. Ayrıca, Sinyaller hizmeti üzerinden gerçekleştirilen her işlemde, bu işlemlerin kolaylıkla tanımlanabilmesini sağlayan özel "sinyal" nedeni türü vardır. Tüm bunlar, aboneleri ve sağlayıcıları korumak ve olası anlaşmazlıkları daha doğru bir şekilde yönetmelerini sağlamak içindir.



İlk senkronizasyonun iki örneğini inceleyelim:

Bir Sinyal Sağlayıcı, 100 puanlık kâr elde etmeyi umarak uzun bir pozisyon açmıştır. Ancak, fiyat o anda 20 puan düşmüştür.







Bu, Sağlayıcının fiyatın yakında yönünü değiştireceğine ve hedeflenen kârın elde edileceğine inandığını ifade eder. Bu durumda, Abone terminalinde uygun pozisyon açılacak ve fiyatın yönünü gerçekten değiştirmesi durumunda Abone 100 puan yerine 120 puan kâr elde edecektir. Sağlayıcı, zararı sabitleyerek pozisyonu kapatırsa, Aboneninki de daha küçük bir zararla kapatılacaktır. Bunun sonucunda, sinyal kopyalama kalitesi her zaman %100'den daha iyi olacak ve Aboneler, piyasaya daha iyi fiyatlarla girmeyi başardıkları için memnun kalacaklardır.



Olayların farklı bir gidişatını ele alalım. Fiyat 40 puan yükselmiştir ve Sinyal Sağlayıcının şimdiden bir miktar kârı vardır.







Bu durumda, Abone terminalinde uygun pozisyon otomatik olarak açılmayacaktır, çünkü abone daha az kâr veya hatta zarar elde edilebilir. Abone 60 puan kâr sağlarken Sağlayıcı ise 100 puan kâr sağlayabilir. Hatta Sağlayıcı 30 puan kârlı pozisyonu kapatırsa Abone 10 puan zarar edeceğinden Abone zarar bile edebilir. Her durumda, Abone hayal kırıklığına uğrayacaktır.



Ne yazık ki, bazı insanlar yatırımcının psikolojisini dikkate almıyor ve aşağıdaki biçimlerde olabilecek sonuç değerlendirmelerine dikkat etmiyor: "Daha az kâr elde ettim - sinyal yürütme zayıf" veya "Sağlayıcı hala bir miktar kâr elde ederken zarar ettim - yürütme çok kötü". Rasyonel argümanlar ve matematiksel kanıtlar psikolojiyi yenemez. Bu yüzden, yatırımcıları ilk aşamada hatalara karşı korumaya çalışıyoruz.

Hesap, bağlantı kaybı, emir verme hatası, terminalin kapanması vb. durumlarda Sinyal Kaynağı ile yeniden senkronize edilecektir. Bu durumda, Abonenin ve Sağlayıcının sipariş setlerinin tamamı kontrol edilecektir. Sağlayıcı tarafından kapatılan işlemler Abone tarafında kapatılırken, yeni Sağlayıcının işlemleri Abone tarafında "Sağlayıcınınkinden daha kötü olmayan" fiyattan açılacaktır.





Fonları Yönetme veya İşlem Hacmi Nasıl Seçilir?

Abonenin mevduatının Sinyaller hizmeti üzerinden alım satıma tam olarak nasıl dahil edileceği sorusu en kritik sorulardan biridir. Bu sorunu çözerken, daha önce bahsedilen ilkeyi izledik: Her katılımcı için maksimum koruma sağlanması. Bunun sonucunda Aboneler için güvenli bir çözüm sunabiliyoruz.

Aboneler, terminalde sinyalleri etkinleştirirken ve bunlardan birine abone olurken, sinyalleri takip ettiklerinde mevduatın ne kadarının kullanılacağını seçmelidir. Abone ve Sağlayıcının pozisyon hacimleri arasındaki oranı ayarlamanın alternatif bir çözümü vardı. Ancak bu sistem, Abonenin mevduatının güvenliğini garanti edemiyordu. Örneğin, Sağlayıcının mevduatının 30.000$ olduğunu ve Abonenin mevduatının 10 000$ olduğunu ve 1:1 oranının seçildiğini varsayalım. Bu durumda, Sinyal Sağlayıcı, büyük bir emir hacmine sahip olan geçici düşüşü bekleyebilirken Abone, Stop Out (Durdur Kapat) ile kapatılan tüm pozisyonları ile tüm fonlarını kaybedebilir. Sağlayıcının bakiyesi aniden değişirse (yükleme veya çekme), önceden belirlenmiş hacim oranı bozulmadan kalırsa durum daha da kötüleşebilir.

Bu gibi durumlardan kaçınmak için, Sinyaller hizmeti aracılığıyla alım satımda kullanılacak mevduat kısmının yüzde bazlı tahsis sistemini uygulamaya karar verdik. Bu sistem mevduat para birimlerini, bunların dönüşüm oranlarını ve kaldıraçlarını dikkate aldığı için oldukça karmaşıktır.

Hacim yönetim sistemini kullanmanın belirli bir örneğini ele alalım:

Sağlayıcı: bakiye 15.000 USD, kaldıraç 1:100 Abone1: bakiye 40.000 EUR, kaldıraç 1:200, mevduat yükü yüzdesi %50

Abone2: bakiye 5.000 EUR, kaldıraç 1:50, mevduat yükü yüzdesi %35 EURUSD döviz kuru = 1,2700



Sağlayıcının ve Abonenin pozisyon hacimleri oranını hesaplama:

Mevduatın belirtilen kısmını yüzde cinsinden dikkate alan bakiye oranı:

Abone1 : (40.000 * 0,5) / 15.000 = 1,3333 (%133,33)

Abone2 : (5.000 * 0,35) / 15.000 = 0,1166 (%11,66)

Kaldıraçları dikkate aldıktan sonra:

Abone1 : Abone1 kaldıraç değeri (1:200) Sağlayıcıdan (1:100) daha fazladır, bu nedenle kaldıraçta düzeltme gerçekleştirilmez

Abone2 : 0,1166 * (50 / 100) = 0,0583 (%5,83) Hesaplama anında mevduatların para birimi oranlarını dikkate aldıktan sonra:

Abone1 : 1,3333 * 1,2700 = 1,6933 (%169,33)

Abone2 : 0,0583 * 1,2700 = 0,0741 (%7,41) Yuvarlama sonrası toplam yüzde değeri (çok adımlı bir algoritma kullanılarak gerçekleştirilmiştir):

Abone1 : %160 veya 1,6 oran

Abone2 : %7 veya 0,07 oran

Dolayısıyla, belirtilen koşullarda Sağlayıcının 1 lot hacimli işlemi şu şekilde kopyalanacaktır:



1,6 lot

- Abone1 hesabına %160 miktarında -hacminde

- Abone2 hesabına %7 miktarında - 0,07 lothacminde

Mevduatın kullanılan kısmının yüzde değeri ile pozisyon hacimlerinin gerçek oranını karıştırmamaya dikkat edin. Alım satım terminali, mevduatın kısmının yüzde değeri olarak ayarlanmasına olanak sağlar. Bu değer, pozisyon hacimlerinin oranını hesaplamak için kullanılır. Bu veriler her zaman günlüğe sabitlenir ve aşağıdaki şekilde gösterilir:

Abone1:



2012.11.12 13:33:23 Sinyal '1277190': bakiye ve kaldıraç oranına göre seçilen hacim dönüştürme yüzdesi, yeni değer %160

2012.11.12 13:27:55 Sinyal '1277190': sinyal sağlayıcı bakiye 15.000,00 USD, kaldıraç 1:100; abonenin bakiyesi: 40.000,00 EUR, kaldıraç 1:200 2012.11.12 13:27:54 Sinyal '1277190': para yönetimi: kullanım %50 mevduat, öz varlık limiti: 0,00 EUR, sapma/kayma: 1,0 spread

Abone2:



2012.11.12 13:33:23 Sinyal '1277191': bakiye ve kaldıraç oranına göre seçilen hacim dönüştürme yüzdesi, yeni değer %7

2012.11.12 13:27:55 Sinyal '1277191': sinyal sağlayıcı bakiye 15.000,00 USD, kaldıraç 1:50; abonenin bakiyesi: 5.000,00 EUR, kaldıraç 1:50 2012.11.12 13:27:54 Sinyal '1277191': para yönetimi: kullanım %35 mevduat, öz varlık limiti: 0,00 EUR, sapma/kayma: 1,0 spread

MetaTrader 4 / MetaTrader 5 Alım Satım Sinyalleri Özellikleri

Platformumuzda alım satım sinyallerinin çalıştırılmasının bir dizi özelliği vardır. Hem aboneler hem de sağlayıcılar bunların farkında olmalıdır.

Tek bir alım satım hesabı, aynı anda yalnızca bir Sağlayıcının sinyalleriyle yönetilebilir. Yatırımcıları beklenmedik kayıplardan korumak için birkaç sinyali tek bir hesapta kullanmayı kasıtlı olarak yasakladık.

MQL5.com hesabında farklı hesaplar için birden fazla abonelik olabilirken, bir alım satım hesabının yalnızca bir sinyale abone olunabileceği de dikkate alınmalıdır. Bu, bir yatırımcının farklı aracı kurumlarda açılmış ve farklı sinyallerle yönetilen birkaç hesabı olabileceği anlamına gelir. Tüm bu abonelikler, tek bir MQL5.com hesabından kaydedilebilir ve ödenebilir.

Alım satım sinyalleri için ödemeye gelirsek, bu oldukça basit ve şeffaftır. Aboneler aylık veya haftalık olarak sabit bir miktar öder ve bu süre boyunca alım satım sinyalleri alır. Her işlem için komisyon, artan spread’ler veya kazanılan kârlardan ek komisyonlar yoktur.

MQL5.com ödeme sistemi PayPal, WebMoney veya banka kartları aracılığıyla abonelik satın almak için kullanılır. Bir sinyale abonelik satın alırken, fonlar Abonenin hesabından Sağlayıcının hesabına aktarılır (komisyonumuz %20'dir) ve abonelik süresi boyunca otomatik olarak bloke edilir. Sürenin sonunda fonların blokajı kaldırılır ve Sağlayıcının hesabına yatırılır. Geçerli bir talep olması durumunda, cari döneme ait fonlar Aboneye iade edilecektir.

Ana özelliklerden biri, Sağlayıcıların ve Abonelerin hesaplarının aynı alım satım sunucusunda olmasına gerek olmamasıdır. Sağlayıcı ve Abone hesaplarında alım satım işlemlerinin yürütülmesindeki gecikmeler en aza indirilir. Bu, bulut mimarisine sahip ve dünyanın her yerinde bulunan yeni Sinyal Sunucuları sayesinde mümkün olmuştur. Aynı zamanda, bir Sağlayıcı ve bir Abone aynı sunucuda çalıştığında, en yüksek kalitede yürütme elde edilecektir.

Bir alım satım sinyaline abone olun VEYA Bir alım satım sinyal sağlayıcısı olun

