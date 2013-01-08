Интервью с Алексеем Мастеровым (ATC 2012)

Мы стараемся заблаговременно знакомить зрителей Чемпионата со всеми претендентами на призовые места. Для этого мы внимательно следим за всеми перспективными участниками в TOP-10 и берём у них интервью. Но взлет на 3-е место Алексея Мастерова (reinhard) был для нас полной неожиданностью!

Алексей, ваш эксперт ворвался в TOP-10 в последнюю неделю. А на каком месте он был перед этим?

Да, на конец 12 недели я был примерно одиннадцатым. В течение первых двух месяцев мой эксперт не особо блистал. Он опускался до трехсотого места или даже ниже. Честно говоря, в то время я не проявлял особого оптимизма. Но, конечно, надеялся.

Насколько неожиданным для вас стало третье место? Впервые в истории в тройку вошел участник, которого никто не ждал.

Для меня это, конечно, было неожиданностью. Хотя я верил, что в моем советнике заложен потенциал, но ведь обстоятельства могли сложиться и так, что этот потенциал так и остался бы нереализованным. Ведь советник рассчитан на тренды, и в последние две недели ему улыбнулась удача, особенно когда торгуемая валютная пара открылась с гэпом после Католического Рождества.

Да, похоже, у вас очень агрессивная стратегия - всегда в рынке, практически. Почему он так часто торгует?

Я бы не сказал, что эта стратегия агрессивна, советник совершил всего 53 сделки. Мой советник придерживается переворотной стратегии и торгует без StopLoss'ов, кроме того, уровень TakeProfit достаточно велик - поэтому создавалось впечатление, что советник постоянно в рынке. Тем не менее, в предпоследний день он закрылся по TakeProfit'у и больше не входил в рынок до конца Чемпионата.

Вы сказали, что советник рассчитан на тренды, а ведь трендследящие стратегии не торгуют обычно переворотом. В чем суть торговых правил?

В основе торговли лежат скользящие средние: одна из них очень медленная, а вторая более быстрая. Кроме этого, средние рассчитываются не только по рабочей валютной паре, но и учитываются другие валютные пары с весовыми коэффициентами.

В последнюю неделю ваш эксперт заработал $25 000, и это позволило запрыгнуть сразу на третье место. Но на истории видно, что и раньше были сделки с таким длинным TakeProfit. Почему же он не засветился раньше в TOP-10?

Дело в том, что к тому времени советник еще не смог накопить достаточной суммы для входа сразу большими объемами, поэтому и не смог взять большую прибыль.

Давно уже пишете торговых роботов?

Нет, я начинающий разработчик торговых систем. Форексом начал интересоваться в 2012 году. Случайно попал на семинар по Forex в Барнауле. Торговать руками не планировал, сразу загорелся идеей автоматизированной торговли. Основы языка MQL5 освоил достаточно легко, так как имел опыт работы с языками C и C++ по работе. Учил язык по документации и примерам на сайте mql5.com. В реальных торгах пока не участвовал, хотел сначала проверить свои силы на демо-счетах и, конечно, вашем Чемпионате. Идею о взаимозависимости валютных пар почерпнул на одном из форекс-ресурсов, а потом переосмыслил и воплотил в код.

Не мешает ли ваше увлечение форексом личной и семейной жизни?

С понедельника по пятницу мешает семейной, а в выходные дни помогает личной (шутка).

Конечно, мое увлечение отнимает у меня время, но я считаю, что оно стоит того, и моя вторая половинка относится к нему с пониманием. Кстати, хочу поблагодарить ее за понимание!

Новички обычно "подсаживаются" на EURUSD, как вас угораздило связаться с "норовистой" Фунто-Йеной?

Дело в том, что робот является трендовым, и мне показалось, что и фунт и йена несут в себе задатки нестабильности, особенно в свете огромного внешнего долга Японии и достаточно нестабильной обстановки в Великобритании. Поэтому я считал, что есть достаточно большая вероятность устойчивых трендов на одной из этих валют, и, соответственно, на валютной паре GBPJPY. Ход Чемпионата это подтвердил.

То есть вы еще и фундаментальным анализом увлекаетесь?

Не особо увлекаюсь, но за новостями слежу и стараюсь применять это на практике.

Робота написали полностью с нуля или использовали какие-то готовые наработки?

Я, конечно, использовал примеры из открытого доступа, с сайта. Но я считаю, что достаточно переосмыслил и переписал всё под свое видение рынка.

Какие стратегии вам больше нравятся, если отвлечься от Чемпионата? И почему?

Мне больше по душе трендследящие стратегии (именно та стратегия, которую я использовал на Чемпионате). Потому что это простая стратегия, она для меня наиболее доступна и понятна на текущий момент. Разумеется, в реальных торгах я бы не стал её использовать столь агрессивно.

Вы пробовали её на большем количестве валютных пар? Как у вас обстоит дело с мультивалютниками?

Пробовал, но результаты были хуже. В настоящий момент я изучаю вопрос о мультивалютных роботах и надеюсь к следующему Чемпионату подготовить рабочий мультивалютник. Пока у меня такого нет.



Сколько времени ушло на создание робота под Чемпионат?

Робота я писал около двух месяцев. Оптимизировал где-то месяц, версии в процессе разработки не менял.

Уже решили, как потратить выигрыш?

Часть выигрыша я планирую положить на депозит для реальных торгов. Насчет оставшейся части пока не думал.

Какой-то опыт получили от участия в Чемпионате?

Опыт участия в Чемпионате переоценить, конечно, сложно. Для меня это, прежде всего, подтверждение того, что можно добиться успеха, даже используя простые стратегии. Конечно, это не могло не вселить в меня уверенность, да и думаю в других.

Из прочих участников я бы хотел отметить FIFO, который был моим очень достойным соперником и вполне мог стать третьим призером, и участника s75 - как мне кажется, у него очень интересная стратегия. Ну, и, конечно же, мои поздравления победителям, которые заняли первое и второе места - участникам chuliweb и JPAlonso, они занимают свои места по праву.

Что скажете другим участникам и зрителям Чемпионата?

Хочу пожелать зрителям стать участниками, участникам же успехов и профита в реальных торгах. Дерзайте и всё у вас получится!

Поздравляем вас с третьим местом на Automated Trading Championship 2012 и желаем успехов во всем! Спасибо за интервью, Алексей.

Спасибо вам - организаторам и спонсорам Automated Trading Championship 2012!