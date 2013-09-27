MQL5 中创建订单号指标

简介

交易中，最好是能掌握尽可能多的信息，如此才能得到价格变动的详细图景。您可以使用订单号图表。我们试试在 MQL5 中创建一个订单号图表吧。

本文会讲到两个指标的创建：订单号价格图表，以及绘制包含一个指定订单号的烛形图的“订单号烛形图”图表。已考虑将每个指标接收到的价格值写入文件中，以构造客户端重启后要使用的指标数据（其它程序亦可使用该数据）。



创建订单号指标

我们一起在 MQL5 中编写一个于图表上绘制订单号数据的指标吧。图 1 所示为此类指标的一个示例：



图 1.订单号图表示例

此指标会标绘两条线：Bid 与 Ask 价格。每条线的绘制均可于该指标的选项中关闭。

指标会将从经纪人处接收到的当前交易品种的价格，以下述格式保存于一个文本文件中：Server 时间、Bid 价格及 Ask 价格：

2010.03.26 19:43:02 1.33955 1.33968

文件名称与金融工具名称相对应（比如 EURUSD.txt）。文件路径如下：MT5_Folder\MQL5\Files。文件的附加目录和文件名前缀可于指标选项中指定（存在多个指标时有用，附至交易品种相同的图表）。

想要创建一个指标，启动 MetaTrader 5 客户端并按 F4 键启动 MetaQuotes 语言编辑器。我们开始编写程序代码。

我们会指明：指标应于价格图表下方的某个独立窗口内标绘：

#property indicator_separate_window

因为要绘制两条指标线（分别为 Bid 和 Ask 价格），所以我们必须采用两个图形标绘：

#property indicator_plots 2

我们必须指定两个指标的缓冲区，其中包含待于图表上标绘的数据：

#property indicator_buffers 2

我们针对每一条指标线，分别定义其绘图类型 DRAW_LINE （线）、绘图风格 STYLE_SOLID （实线）以及文本标签 "Bid" 及 "Ask"：

#property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_label1 "Bid" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Blue #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_label2 "Ask"

我们来指定输入变量，其值可由用户通过指标的选项菜单更改。



input bool BidLineEnable=true; input bool AskLineEnable=true; input string path_prefix= "" ;

BidLineEnable 和 AskLineEnable 变量允许您启用和禁用指标中 Bid 与 Ask 线的显示。path_prefix 变量允许您指定位于文件名前方的前缀。利用此变量，您还可以指定到某个子目录的路径，比如说，如果 path_prefix = "MyBroker/test_"，则文件路径如下："MetaTrader5_Folder\MQL5\Files\MyBroker"，对应交易品种“欧元兑美元”，文件名会是 "test_EURUSD.txt"。

我们在全局层面声明那些会在指标各种函数中使用的变量，而这些变量的值则会在指标各次调用之间被保存：

int ticks_stored; double BidBuffer[],AskBuffer[];

tick_stored 变量将用于存储可用报价的数量。BidBuffer[] 与 AskBuffer[] 为动态数组，用作指标缓冲区；而图表上标绘为 Bid 与 ask 线的价格数据，则存储于这些缓冲区中。

OnInit 函数会指明包含标绘数据的 BidBuffer[] 与 AskBuffer[] 数组。我们指定：指标缓冲区值为零的数据，不得于图表上标绘。

void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,BidBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,AskBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); }

现在我们创建 OnCalculate 函数，并在其被调用时列出传递给该函数的所有参数：

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[])

我们来声明变量：



int file_handle,BidPosition,AskPosition,line_string_len,i; double last_price_bid= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); double last_price_ask= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ); string filename,file_buffer;

整数型 file_handle 变量会被用于存储文件操作中文件的句柄；BidPosition 与 AskPosition - 会被用于存储字符串开始位置的 Bid 和 Ask 价格；line_string_len - 会被用于存储由文件读取的字符串长度；i 变量则会被用作一个循环计数器。上一次接收到的 Bid 和 Ask 价格值则被存储于 last_price_bid 与 last_price_ask 变量中。文件名字符串变量用于存储文件名，而 file_buffer 字符串则用于文件的读取或写入。

文件名由 path_prefix 变量、金融工具的名称以及 ".txt" 文件扩展名构造而成。与利用加法操作符序连相比，使用 StringConcatenate 函数更为可取，因为它运行更快、更节约内存。

StringConcatenate (filename,path_prefix, Symbol (), ".txt" );

我们利用 FileOpen 函数打开文件以备后用：

file_handle= FileOpen (filename, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_SHARE_READ );

因为我们会读取并向文件写入，所以我们采用 FILE_READ 与 FILE_WRITE 标志。FILE_ANSI 标志表明会使用 ANSI 代码页（默认 Unicode），FILE_SHARE_READ 标志则意味着允许其它应用程序在使用它时共享其读取权限。

该指标初次启动时没有任何数据（或是图表时段已更改）：

if (prev_calculated== 0 ) { line_string_len= StringLen ( FileReadString (file_handle))+ 2 ; if ( FileSize (file_handle)>( ulong )line_string_len*rates_total/ 2 ) { FileSeek (file_handle,-line_string_len*rates_total/ 2 , SEEK_END ); FileReadString (file_handle); } else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_SET ); } ticks_stored= 0 ; while ( FileIsEnding (file_handle)==false) { file_buffer= FileReadString (file_handle); if ( StringLen (file_buffer)> 6 ) { BidPosition= StringFind (file_buffer, " " , StringFind (file_buffer, " " )+ 1 )+ 1 ; AskPosition= StringFind (file_buffer, " " ,BidPosition)+ 1 ; if (BidLineEnable) BidBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,BidPosition,AskPosition-BidPosition- 1 )); if (AskLineEnable) AskBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,AskPosition)); ticks_stored++; } } }

我们会将可通过文件读取的报价的数量限制为图表上柱数的一半。首先，我们从文件中读取字符串并确定其长度。行末尾有两个带 10 与 13 代码的附加字符（"newline" 与 "carriage return"），所以我们必须将行长度加 2。



我们假设文件中其余行的平均长度相同。如果文件长度大于 rates_total/2 数量一行的长度结果（即，如果文件包含的报价数量比 rates_total/2 多），则我们只会读取 rates_total/2 最后报价。一定要如此，我们设置远处的文件指针，等于通过 rates_total/2 （来自文件末尾）得出的字符串长度结果，然后读取文件的一行，并将文件指针对准一行的开头。

注意：我们利用 if 操作符来对比两个值，它们存在不同的类型：文件长度为 ulong 类型，而右侧的表达式则具备 int 类型。因此，我们将右侧表达式的显性类型转换为 ulong 类型。

如果文件中包含的报价比 rates_total/2 少，则我们会将文件指针转到文件开头。

我们将报价计数器设置为零，并从文件读取行，直至抵达文件末尾。字符串处理针对那些长度大于 6 个字符的字符串执行 - 此为最小字符串长度，其中包括日期、时间、bid、ask 对应的字符以及它们之间的分隔符。我们从某个字符串提取出 Bid 和 Ask 值，如果对应行应予标绘，则从文件读取，再增加报价计数器的计数。

如果之前读取过该数据，则我们利用 FileSeek 函数将文件指针移至文件末尾（新数据被写入到文件中）。我们利用 StringConcatenate 函数生成字符串，并将利用 FileWrite 函数将其写入一个文件。如果对应行应予标绘并增加报价计数器的计数，则我们会将新的 Bid 与 Ask 价格值添加到 BidBuffer[] 和 AskBuffer[] 数组。

else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_END ); StringConcatenate (file_buffer, TimeCurrent (), " " , DoubleToString (last_price_bid, _Digits ), " " , DoubleToString (last_price_ask, _Digits )); FileWrite (file_handle,file_buffer); if (BidLineEnable) BidBuffer[ticks_stored]=last_price_bid; if (AskLineEnable) AskBuffer[ticks_stored]=last_price_ask; ticks_stored++; }

有人可能会问，你为什么不从 OnInit 函数内的某个文件读取数据呢？原因如下：BidBuffer[] 与 AskBuffer[] 动态数组长度尚未定义，它会在 OnCalculate 函数被调用时指定。

我们关闭之前打开的文件：

FileClose (file_handle);

从文件读取或向 BidBuffer[] 和 AskBuffer[] 数组添加之后，如果报价计数器大于等于图表上的柱数，则会有半数的旧报价被移除，其余报价也会被移离其原位。

if (ticks_stored>=rates_total) { for (i=ticks_stored/ 2 ;i<ticks_stored;i++) { if (BidLineEnable) BidBuffer[i-ticks_stored/ 2 ]=BidBuffer[i]; if (AskLineEnable) AskBuffer[i-ticks_stored/ 2 ]=AskBuffer[i]; } ticks_stored-=ticks_stored/ 2 ; }

指标缓冲区的 BidBuffer[] 与 AskBuffer[] 数组并非时间序列，所以最近的元素索引为 ticks_stored-1，而最近的图表索引为 rates_total-1。为将它们捏合为同一层级，我们利用 PlotIndexSetInteger 函数来平移指数行：

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,rates_total-ticks_stored); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHIFT ,rates_total-ticks_stored);

最近接收到的价格值被存储到 BidBuffer[] 和 AskBuffer[]，索引为 rates_total-1 （如果对应行应予标绘），以令其于指标窗口的左上角显示。

if (BidLineEnable) BidBuffer[rates_total- 1 ]=last_price_bid; if (AskLineEnable) AskBuffer[rates_total- 1 ]=last_price_ask;

OnCalculate 函数完全靠 rates_total 的返回来执行（您可以返回任何非零数值），此函数的代码以一个花括号作为结尾。

return (rates_total); }

订单号指标已经编写完成。本文结尾处链接可供下载该指标的完整源代码。

创建“订单号烛形图”指标

现在我们来编写一个标绘所谓的“订单号烛形图”的指标。传统的烛形图中每个烛形都有对应的指定时间段，“订单号烛形图”则拥有不同的结构：每个烛形都有一些预定义的、从经纪人处接收的订单号数量（等量烛形）。该指标如图 2 所示：





图 2.“订单号烛形”指标

“订单号烛形图”指标以及上面所说的订单号指标，会将所有传入的报价写入文件。数据格式与文件位置详情均相同。文件路径、名称前缀、某烛形的订单号数量以及价格类型（Bid 或 Ask），均可于指标选项中指定。

想要创建一个指标，启动 MetaTrader 5 客户端并按 F4 键启动 MetaQuotes 语言编辑器。

我们指定其应于某独立窗口内标绘：

#property indicator_separate_window

此指标只有一个图形标绘：彩色烛形。

#property indicator_plots 1

我们需要四个缓冲区来显示彩色烛形和存储价格数据值（开盘价、最高价、最低价和收盘价），以及每个烛形的价格值。我们还需要一个附加缓冲区来存储烛形的颜色索引。

#property indicator_buffers 5

我们来指定绘图类型：DRAW_COLOR_CANDLES - 彩色烛形。

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES

我们来指定烛形中应用的颜色：

#property indicator_color1 Gray,Red,Green

我们来创建枚举类型的 price_types，其中包含下述各值中的一个：Bid 或 Ask：

enum price_types ( Bid, Ask )

我们指定输入参数，该参数可由用户通过指标的选项菜单进行修改：

input int ticks_in_candle= 16 ; input price_types applied_price= 0 ; input string path_prefix= "" ;

ticks_in_candle 变量会指定某烛形对应的订单号数量。applied_price 变量会指明某个用于构造烛形图的价格的类型：Bid 或 Ask。历史订单号数据文件的目录和文件名前缀，可在 path_prefix 变量中指定。

应于指标各次调用之间保存的带值变量，均于全局层面声明。

int ticks_stored; double TicksBuffer[],OpenBuffer[],HighBuffer[],LowBuffer[],CloseBuffer[],ColorIndexBuffer[];

tick_stored 变量用于存储可用报价的数量。TicksBuffer[] 数组用于存储接收到的报价，OpenBuffer[]、HighBuffer[]、LowBuffer[] 和 CloseBuffer[] 数组则用于存储将于图表上标绘的烛形价格（开盘、最高、最低和收盘）。ColorIndexBuffer[] 数组用于存储烛形图的颜色索引。

OnInit 函数指明 OpenBuffer[]、HighBuffer[]、LowBuffer[] 和 CloseBuffer[] 数组会用作某指标的缓冲区，ColorIndexBuffer[] 数组中包含一个烛形图颜色索引，而 TicksBuffer[] 数组则用于中间计算：

void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,OpenBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,HighBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,LowBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,CloseBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,ColorIndexBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,TicksBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS );

接下来，我们指定 OpenBuffer[]、HighBuffer[]、LowBuffer[]、CloseBuffer[] 和 ColorIndexBuffer[] 数组为时间序列（即最近的数据索引为 0）：

ArraySetAsSeries(OpenBuffer, true ); ArraySetAsSeries(HighBuffer, true ); ArraySetAsSeries(LowBuffer, true ); ArraySetAsSeries(CloseBuffer, true ); ArraySetAsSeries(ColorIndexBuffer, true );

此指标缓冲区的值为 0，不得于图表上标绘：

PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 3 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 );

OnInit 函数的编写已经完成，我们利用一个花括号来作为此函数的结尾。

到了编写 OnCalculate 函数的时候了。我们来指定要被传递至此函数的所有参数：

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) {

我们来声明将在 OnInit 函数中使用的变量。

int file_handle,BidPosition,AskPosition,line_string_len,CandleNumber,i; double last_price_bid= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); double last_price_ask= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ); string filename,file_buffer;

整数型 file_handle 变量用于存储文件操作中文件的句柄；BidPosition 与 AskPosition - 用于存储字符串开始位置的 Bid 和 Ask 价格；line_string_len - 是由文件读取的字符串长度； CandleNumber - 是算出的烛形索引； i 变量则用作一个循环计数器。



最近接收到的 Bid 和 Ask 价格值则被存储于 last_price_bid 与 last_price_ask 双型变量中。filename 字符串型变量用于存储文件名，file_buffer 是文件操作中使用的一种字符串。

TicksBuffer[] 数组的大小并非自动设置，这一点与作为指标缓冲区的 OpenBuffer[]、HighBuffer[]、LowBuffer[]、CloseBuffer[] 及 ColorIndexBuffer[] 数组不同。所以，我们将 TicksBuffer[] 数组设置为与 OpenBuffer[]、HighBuffer[]、LowBuffer[]、CloseBuffer[] 及 ColorIndexBuffer[] 数组相同的大小。

ArrayResize (TicksBuffer, ArraySize (CloseBuffer));

根据 path_prefix 变量、金融工具的名称以及 ".txt" 文件扩展名制备文件名。

StringConcatenate (filename,path_prefix, Symbol (), ".txt" );

我们利用前一个指标的相关描述，利用参数打开文件。

file_handle= FileOpen (filename, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_SHARE_READ );

如果 OnCalculate 函数被第一次调用，且 TicksBuffer[] 数组中没有任何数据，我们则从文件读取它们：

if (prev_calculated== 0 ) { line_string_len= StringLen ( FileReadString (file_handle))+ 2 ; if ( FileSize (file_handle)>( ulong )line_string_len*rates_total/ 2 ) { FileSeek (file_handle,-line_string_len*rates_total/ 2 , SEEK_END ); FileReadString (file_handle); } else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_SET ); } ticks_stored= 0 ; while ( FileIsEnding (file_handle)==false) { file_buffer= FileReadString (file_handle); if ( StringLen (file_buffer)> 6 ) { BidPosition= StringFind (file_buffer, " " , StringFind (file_buffer, " " )+ 1 )+ 1 ; AskPosition= StringFind (file_buffer, " " ,BidPosition)+ 1 ; if (applied_price== 0 ) TicksBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,BidPosition,AskPosition-BidPosition- 1 )); if (applied_price== 1 ) TicksBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,AskPosition)); ticks_stored++; } } }

从文件读取报价的内容此前已有详述，与前一个指标相同。

如果报价在进入 TicksBuffer[] 数组之前已被读取，我们就会向文件写入一个新价格值，向 TicksBuffer[] 数组下达一个新价格并增加报价计数器的计数：

else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_END ); StringConcatenate (file_buffer, TimeCurrent (), " " , DoubleToString (last_price_bid, _Digits ), " " , DoubleToString (last_price_ask, _Digits )); FileWrite (file_handle,file_buffer); if (applied_price== 0 ) TicksBuffer[ticks_stored]=last_price_bid; if (applied_price== 1 ) TicksBuffer[ticks_stored]=last_price_ask; ticks_stored++; }

文件的关闭：

FileClose (file_handle);

如果存储的报价数量达到或超过了价格图表上的柱数，我们就会移除半数的旧数据并平移其余数据：

if (ticks_stored>=rates_total) { for (i=ticks_stored/ 2 ;i<ticks_stored;i++) { TicksBuffer[i-ticks_stored/ 2 ]=TicksBuffer[i]; } ticks_stored-=ticks_stored/ 2 ; }

我们来计算每个烛形的 OHLC 值，并将这些值置入相应的指标缓冲区：

CandleNumber=- 1 ; for (i= 0 ;i<ticks_stored;i++) { if (CandleNumber==( int )( MathFloor ((ticks_stored- 1 )/ticks_in_candle)- MathFloor (i/ticks_in_candle))) { CloseBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; if (TicksBuffer[i]>HighBuffer[CandleNumber]) HighBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; if (TicksBuffer[i]<LowBuffer[CandleNumber]) LowBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; if (CloseBuffer[CandleNumber]>OpenBuffer[CandleNumber]) ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 2 ; if (CloseBuffer[CandleNumber]<OpenBuffer[CandleNumber]) ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 1 ; if (CloseBuffer[CandleNumber]==OpenBuffer[CandleNumber]) ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 0 ; } else { CandleNumber=( int )( MathFloor ((ticks_stored- 1 )/ticks_in_candle)- MathFloor (i/ticks_in_candle)); OpenBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; HighBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; LowBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; CloseBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 0 ; } }

OnCalculate 函数的执行要靠返回非零值来完成，也就是说，TicksBuffer[] 数组已有数据，根本没有必要在下次调用此函数时读取。我们用后花括号作为此函数的结尾。

return (rates_total); }

本文末尾处有一个可下载此指标完整源代码的链接。

总结

我们已于本文中创建两个指标：订单号图表指标及“订单号烛形图”指标。

