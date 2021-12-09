MQL5'te Tik Göstergeleri Oluşturma

Giriş

Alım satımda, fiyat değişikliklerinin ayrıntılı resmini görmek için mümkün olduğunca fazla bilgiye sahip olunması istenir. Tik grafiğini kullanabilirsiniz. MQL5'te bir tik grafiği oluşturmaya çalışalım.

Bu makalede iki göstergenin oluşturulması açıklanmaktadır: bir tik fiyat grafiği ve belirli sayıda tik işareti içeren mumları çizen "Tik Mumları" grafiği. Dikkate alınan göstergelerin her biri, istemci terminali yeniden başlatıldıktan sonra göstergenin verilerinin oluşturulması için alınan fiyat değerlerini dosyaya yazar (bu veriler diğer programlar tarafından da kullanılabilir).



Tik Göstergesi Oluşturma

MQL5'te tik verilerini grafikte çizen bir gösterge yazalım. Böyle bir göstergenin bir örneği Şekil 1'de sunulmuştur:



Şekil 1. Tik grafiği örneği

Gösterge iki satır çizmektedir: Teklif ve Satış fiyatları. Her birinin çizimi göstergenin seçeneklerinde kapatılabilir.

Gösterge, aracıdan alınan geçerli sembolün fiyatlarını aşağıdaki biçimde bir metin dosyasına kaydeder: Sunucu süresi, Teklif fiyatı ve Satış fiyatı:

2010.03.26 19:43:02 1.33955 1.33968

Dosya adı finansal enstrüman adına karşılık gelir (örneğin, EURUSD.txt). Dosyalar aşağıdaki yolda bulunur: MT5_Folder\MQL5\Files. Bir dosya ve dosya adı öneki için ek dizin göstergenin seçeneklerinde belirtilebilir (aynı sembole sahip grafiklere eklenmiş birkaç gösterge varsa yararlı olabilir).

Bir gösterge oluşturmak için MetaTrader 5 istemci terminalini başlatın ve F4 tuşuna basarak MetaQuotes Dil Düzenleyicisini başlatın. Bir programın kodunu yazmaya başlayalım.

Göstergenin fiyat grafiğinin altında ayrı bir pencerede çizilmesi gerektiğini belirteceğiz:

#property indicator_separate_window

İki gösterge satırı (sırasıyla Teklif ve Satış fiyatları) çizilmelidir, bu nedenle iki grafik çizimi kullanmalıyız:

#property indicator_plots 2

Grafikte çizilecek verileri içeren iki gösterge tamponunu belirtmeliyiz:

#property indicator_buffers 2

Göstergenin her satırı için DRAW_LINE (çizgi) çizim türünü, STYLE_SOLID (düz çizgi) çizim stilini ve "Teklif" ve "Satış" metin etiketlerini tanımlayalım:

#property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_label1 "Bid" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Blue #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_label2 "Ask"

Göstergenin seçenekler menüsünde değerleri kullanıcı tarafından değiştirilebilen giriş değişkenlerini belirtelim.



input bool BidLineEnable=true; input bool AskLineEnable=true; input string path_prefix= "" ;

BidLineEnable ve AskLineEnable değişkenleri, göstergede Teklif ve Satış satırlarının gösterilmesini etkinleştirmenize ve devre dışı bırakmanıza olanak tanır. path_prefix değişkeni, dosya adından önce bulunan dosya adı önekini belirtmenizi sağlar. Bu değişkeni kullanarak, bir alt dizinin yolunu da belirtebilirsiniz, örneğin path_prefix = "MyBroker/test_" ise, dosyaların yolu aşağıdaki gibi olacaktır: "MetaTrader5_Folder\MQL5\Files\MyBroker", "EURUSD" sembolü için dosya adı "test_EURUSD.txt" olacaktır.

Global seviyede, göstergenin çeşitli fonksiyonlarında kullanılacak değişkenleri bildirelim, bu değişkenlerin değerleri göstergenin çağrıları arasında kaydedilir:

int ticks_stored; double BidBuffer[],AskBuffer[];

tick_stored değişkeni, kullanılabilir teklif sayısını depolamak için kullanılır. BidBuffer[] ve AskBuffer[], gösterge tamponları olarak kullanılan dinamik dizilerdir, grafikte Teklif ve Satış satırları olarak çizilen fiyat verileri bu tamponlarda depolanır.

OnInit fonksiyonu, BidBuffer[] ve AskBuffer[] dizilerinin çizim için verileri içerdiğini gösterir. Sıfıra eşit gösterge tamponu değerlerine sahip verilerin grafikte çizilmemesi gerektiğini belirtelim.

void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,BidBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,AskBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); }

Şimdi OnCalculate fonksiyonunu oluşturuyoruz ve fonksiyon çağrıldığında fonksiyona geçirilen tüm parametreleri listeleyeceğiz:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[])

Değişkenleri bildirelim:



int file_handle,BidPosition,AskPosition,line_string_len,i; double last_price_bid= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); double last_price_ask= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ); string filename,file_buffer;

Bir tamsayı türündeki file_handle değişkeni, dosyanın tanıtıcısını dosya işlemlerinde depolamak için kullanılacaktır, BidPosition ve AskPosition dizedeki Teklif ve Satış fiyatlarının başlangıç pozisyonlarının depolanmasını sağlamak için kullanılacaktır, line_string_len dize uzunluğu için kullanılacaktır, dosyadan okunacaktır, i değişkeni döngü sayacı olarak kullanılacaktır. Son alınan Teklif ve Satış fiyatlarının değerleri last_price_bid ve last_price_ask değişkenlerinde depolanır. Dosya adı dizesi değişkeni dosya adını depolamak için kullanılır, file_buffer dosyaya okuma ve yazma için kullanılan bir dizedir.

Dosya adı path_prefix değişkeninden, finansal enstrümanın adından ve ".txt" dosya uzantısından oluşturulur. StringConcatenate fonksiyonunun kullanımı, bellekte daha hızlı ve daha ekonomik çalıştığı için, ekleme operatörünü kullanarak dizelerin birleştirilmesine göre daha fazla tercih edilir.

StringConcatenate (filename,path_prefix, Symbol (), ".txt" );

Dosyayı, daha sonra kullanım için FileOpen fonksiyonunu kullanarak açıyoruz:

file_handle= FileOpen (filename, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_SHARE_READ );

Verileri okuyup dosyaya yazacağımız için FILE_READ ve FILE_WRITE bayraklarını kullanıyoruz. FILE_ANSI bayrağı, ANSI kod sayfasının kullanılacağını gösterir (varsayılan Unicode'dur), FILE_SHARE_READ bayrağı, paylaşılan erişimin çalışırken diğer uygulamalar tarafından okunmasına izin verildiği anlamına gelir.

Göstergenin ilk başlatılışında herhangi bir veri yoktur (veya grafik dönemi değiştirilmiştir):

if (prev_calculated== 0 ) { line_string_len= StringLen ( FileReadString (file_handle))+ 2 ; if ( FileSize (file_handle)>( ulong )line_string_len*rates_total/ 2 ) { FileSeek (file_handle,-line_string_len*rates_total/ 2 , SEEK_END ); FileReadString (file_handle); } else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_SET ); } ticks_stored= 0 ; while ( FileIsEnding (file_handle)==false) { file_buffer= FileReadString (file_handle); if ( StringLen (file_buffer)> 6 ) { BidPosition= StringFind (file_buffer, " " , StringFind (file_buffer, " " )+ 1 )+ 1 ; AskPosition= StringFind (file_buffer, " " ,BidPosition)+ 1 ; if (BidLineEnable) BidBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,BidPosition,AskPosition-BidPosition- 1 )); if (AskLineEnable) AskBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,AskPosition)); ticks_stored++; } } }

Dosyadan okunması gereken teklif sayısını grafikteki birkaç çubuğun yarısıyla sınırlayacağız. Birincil olarak, dosyadan dizeyi okuyoruz ve uzunluğunu belirliyoruz. Bir satırın sonunda, 10 ve 13 kodlarına ("yeni satır" ve "satır başı") sahip iki ek karakter vardır, bu nedenle satır uzunluğunu 2 artırmamız gerekir.



Dosyanın kalan satırlarının ortalama uzunluğunun aynı olduğunu varsayıyoruz. Dosya uzunluğu rates_total/2 sayısındaki bir satır uzunluğundaki üründen büyükse (yani, dosya rates_total/2'den daha fazla teklif içeriyorsa), yalnızca rates_total/2 son tekliflerini okuyacağız. Bunu yapmak için, dosya işaretçisini rates_total/2 ile bir dize uzunluğunun ürününe eşit uzaklığa ayarlıyoruz (dosyanın sonundan) ve dosya işaretçisini bir satırın başına hizalamak için dosyadan bir satır okuyoruz.

if operatörünü kullanarak iki değeri karşılaştırdığımızı unutmayın, farklı türlere sahiptirler: dosya uzunluğu ulong türüdür, sağ taraftaki ifade int türüne sahiptir. Bu nedenle, sağ taraftaki ifadenin ulong türüne açık tiplenmesini gerçekleştiriyoruz.

Dosya rates_total/2'den daha az teklif içeriyorsa, dosya işaretçisini dosyanın başına taşırız.

Teklif sayacını sıfır olarak ayarlıyoruz ve bir dosyanın sonuna ulaşana kadar satırları bir dosyadan okuyoruz. Dize işleme, uzunluğu altı karakterden büyük olan dizeler için gerçekleştirilir, aralarında tarih, saat, teklif ve satış ve ayırıcılar için bir karakter içeren minimum dize uzunluğudur. Bir dizeden Teklif ve Satış değerlerini ayıklıyoruz, ilgili satırın çizilmesi gerekiyorsa dosyadan okuyoruz ve teklif sayacını artırıyoruz.

Veriler daha önce okunduysa, dosya işaretçisini FileSeek fonksiyonunu kullanarak dosyanın sonuna taşırız (yeni veriler dosyaya yazılır). StringConcatenate fonksiyonunu kullanarak, FileWrite fonksiyonu kullanılarak bir dosyaya yazılacak dizeyi oluştururuz. İlgili satırın çizilmesi ve teklifler sayacının artırılması gerekiyorsa, BidBuffer[] ve AskBuffer[], dizilerine Teklif ve Satış fiyatlarının yeni değerlerini ekleriz.

else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_END ); StringConcatenate (file_buffer, TimeCurrent (), " " , DoubleToString (last_price_bid, _Digits ), " " , DoubleToString (last_price_ask, _Digits )); FileWrite (file_handle,file_buffer); if (BidLineEnable) BidBuffer[ticks_stored]=last_price_bid; if (AskLineEnable) AskBuffer[ticks_stored]=last_price_ask; ticks_stored++; }

Verileri neden OnInit fonksiyonunun içindeki bir dosyadan okumadığınızı sorabilirsiniz? Bunun nedeni şunlardır: BidBuffer[] ve AskBuffer[] dinamik dizilerinin uzunluğu tanımlanmamıştır, bu, OnCalculate fonksiyonu çağrıldığında belirtilir.

Önceden açılmış dosyayı kapatırız.

FileClose (file_handle);

Teklif sayacı, dosyadan okunduktan sonra veya BidBuffer[] ve AskBuffer[] dizilerine eklemeden sonra grafikteki çubuk sayısına eşit veya daha büyük olacaksa, eski tekliflerin yarısı kaldırılır ve kalanlar yerlerinde taşınır.

if (ticks_stored>=rates_total) { for (i=ticks_stored/ 2 ;i<ticks_stored;i++) { if (BidLineEnable) BidBuffer[i-ticks_stored/ 2 ]=BidBuffer[i]; if (AskLineEnable) AskBuffer[i-ticks_stored/ 2 ]=AskBuffer[i]; } ticks_stored-=ticks_stored/ 2 ; }

Gösterge tamponlarının BidBuffer[] ve AskBuffer[] dizileri zaman serisi değildir, bu nedenle son öğe ticks_stored-1 değerine eşit indekse sahiptir, son grafik çubuğu rates_total-1 değerine eşit indekse sahiptir. Bunları aynı seviyede birleştirmek için PlotIndexSetInteger fonksiyonunu kullanarak göstergenin satırını kaydıralım:

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,rates_total-ticks_stored); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHIFT ,rates_total-ticks_stored);

Son alınan fiyatların değerleri bunları pencerenin sol üst köşesinde göstermek için rates_total-1 ile eşit indekse sahip BidBuffer[] ve AskBuffer[] öğelerine depolanır (ilgili satırlar çizilmiş olmalıdır).

if (BidLineEnable) BidBuffer[rates_total- 1 ]=last_price_bid; if (AskLineEnable) AskBuffer[rates_total- 1 ]=last_price_ask;

OnCalculate fonksiyonunun yürütülmesi, rates_total döndürülerek tamamlanır (sıfırdan farklı herhangi bir sayı döndürebilirsiniz), fonksiyonun kodu süslü parantezle sona erer.

return (rates_total); }

Tick göstergesi yazıldı. Göstergenin tam kaynak kodu, makalenin sonunda bulunan bağlantıdan indirilebilir.

"Tik Mumları" Göstergesi Oluşturma

Şimdi sözde “tik mumlarını” çizen bir göstergeyi yazalım. Her mumun belirtilen zaman dilimine karşılık geldiği geleneksel mum grafiğinin aksine, "Tik Mumları" grafiği farklı bir yapıya sahiptir: her mum, aracıdan (eş hacimde mumlar) alınan önceden tanımlanmış bir dizi tike sahiptir. Bu gösterge Şekil 2'de gösterildiği gibi görünür:





Şekil 2. "Tik Mumları" göstergesi

"Tik Mumları" göstergesinin yanı sıra yukarıda düşünülen tik göstergesi, gelen tüm teklifleri dosyaya yazar. Veri biçimi ve dosya konumu ayrıntıları aynıdır. Dosya yolu, ad öneki, mum için tik sayısı ve bir fiyatın türü (Teklif veya Satış) göstergenin seçeneklerinde belirtilebilir.

Bir gösterge oluşturmak için MetaTrader 5 istemci terminalini başlatın ve F4 tuşuna basarak MetaQuotes Dil Düzenleyicisini başlatın.

Bunun ayrı bir pencerede çizilmesi gerektiğini belirtelim:

#property indicator_separate_window

Göstergenin tek bir grafik çizimi vardır: renkli mumlar.

#property indicator_plots 1

Renkli mumların gösterilmesi ve her mum için fiyatın fiyat veri değerlerinin (açılış, yüksek, düşük ve kapanış) değerlerinin depolanması için dört tampona ihtiyacımız vardır. Ayrıca mumların renk indekslerini depolamak için bir tampona daha ihtiyacımız var.

#property indicator_buffers 5

Çizim türünü belirtelim: DRAW_COLOR_CANDLES - renkli mumlar.

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES

Mumlar için kullanılacak renkleri belirtelim:

#property indicator_color1 Gray,Red,Green

Aşağıdaki değerlerden birini içeren numaralandırma türünün price_types öğesini oluşturalım: Teklif veya Satış:

enum price_types ( Bid, Ask )

Göstergenin seçenekler menüsünden kullanıcı tarafından değiştirilebilen giriş parametrelerini belirtiyoruz:

input int ticks_in_candle= 16 ; input price_types applied_price= 0 ; input string path_prefix= "" ;

ticks_in_candle değişkeni, bir muma karşılık gelen tik sayısını belirtir. applied_price değişkeni, mumların yapımı için kullanılan bir fiyatın türünü gösterir: Teklif veya Satış. Geçmiş tiklerin verileri için dosyanın dizin ve dosya adı öneki path_prefix değişkeninde belirtilebilir.

Gösterge çağrıları arasında kaydedilmesi gereken değerlere sahip değişkenler global seviyede bildirilir.

int ticks_stored; double TicksBuffer[],OpenBuffer[],HighBuffer[],LowBuffer[],CloseBuffer[],ColorIndexBuffer[];

ticks_stored değişkeni, kullanılabilir teklif sayısını depolamak için kullanılır. TicksBuffer[] dizisi alınan tekliflerin depolanması için kullanılır, OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[] ve CloseBuffer[] dizileri, grafikte çizilecek mum fiyatlarının (açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış) depolanması için kullanılır. ColorIndexBuffer[] dizisi mumların renk dizininin depolanması için kullanılır.

OnInit fonksiyonu OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[] ve CloseBuffer[] dizilerinin gösterge tamponu olarak kullanıldığını, ColorIndexBuffer[] dizisinin mumların renk indeksini içerdiğini, TicksBuffer[] dizisinin ara hesaplamalar için kullanıldığını gösterir:

void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,OpenBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,HighBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,LowBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,CloseBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,ColorIndexBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,TicksBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS );

Sonra, OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[], CloseBuffer[] ve ColorIndexBuffer[] dizilerini zaman serisi olarak belirtiyoruz (yani en son veriler 0 indeksine sahiptir):

ArraySetAsSeries(OpenBuffer, true ); ArraySetAsSeries(HighBuffer, true ); ArraySetAsSeries(LowBuffer, true ); ArraySetAsSeries(CloseBuffer, true ); ArraySetAsSeries(ColorIndexBuffer, true );

0'a eşit gösterge tamponlarının değerleri grafiğe çizilmemelidir:

PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 3 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 );

OnInit fonksiyonunun yazımı tamamlandı, fonksiyonu süslü parantez kullanarak kapatıyoruz.

OnCalculate fonksiyonunu yazmanın zamanı geldi. Fonksiyona geçirilen tüm parametreleri belirtelim:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) {

OnInit fonksiyonunda kullanılacak değişkenleri bildiririz.

int file_handle,BidPosition,AskPosition,line_string_len,CandleNumber,i; double last_price_bid= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); double last_price_ask= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ); string filename,file_buffer;

Tamsayı türündeki file_handle değişkeni dosya işlemlerinde dosyanın tanıtıcısını depolamak için kullanılır, BidPosition ve AskPosition dizedeki Teklif ve Satış fiyatlarının başlangıç pozisyonlarının depolanmasını sağlamak için kullanılır, line_string_len bir dize uzunluğudur, bir dosyadan okunur, CandleNumber hesaplanan mumun indeksidir, i değişkeni döngü sayacı olarak kullanılır.



Son alınan Teklif ve Satış fiyatları double türündeki last_price_bid ve last_price_ask değişkenlerinde depolanır. Bir dize türündeki dosya adı değişkeni bir dosya adı depolaması için kullanılır, file_buffer dosya işlemlerinde kullanılan bir dizedir.

Göstergenin tamponları olan OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[], CloseBuffer[] ve ColorIndexBuffer[] dizilerinin aksine, TicksBuffer[] dizisinin boyutu otomatik olarak ayarlanmaz, bu nedenle TicksBuffer[] dizisinin boyutunu OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[], CloseBuffer[] ve ColorIndexBuffer[] dizilerinin boyutuyla aynı şekilde ayarlayalım:

ArrayResize (TicksBuffer, ArraySize (CloseBuffer));

Dosya adını path_prefix değişkeninden, finansal enstrümanın adından ve ".txt" uzantısından hazırlayın:

StringConcatenate (filename,path_prefix, Symbol (), ".txt" );

Dosyayı önceki gösterge için yukarıda açıklanan parametrelerle açalım.

file_handle= FileOpen (filename, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_SHARE_READ );

OnCalculate fonksiyonu ilk kez çağrılırsa ve TicksBuffer[] dizisinde herhangi bir veri yoksa, bunları dosyadan okuruz:

if (prev_calculated== 0 ) { line_string_len= StringLen ( FileReadString (file_handle))+ 2 ; if ( FileSize (file_handle)>( ulong )line_string_len*rates_total/ 2 ) { FileSeek (file_handle,-line_string_len*rates_total/ 2 , SEEK_END ); FileReadString (file_handle); } else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_SET ); } ticks_stored= 0 ; while ( FileIsEnding (file_handle)==false) { file_buffer= FileReadString (file_handle); if ( StringLen (file_buffer)> 6 ) { BidPosition= StringFind (file_buffer, " " , StringFind (file_buffer, " " )+ 1 )+ 1 ; AskPosition= StringFind (file_buffer, " " ,BidPosition)+ 1 ; if (applied_price== 0 ) TicksBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,BidPosition,AskPosition-BidPosition- 1 )); if (applied_price== 1 ) TicksBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,AskPosition)); ticks_stored++; } } }

Dosyadan tekliflerin okunması yukarıda daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır, önceki göstergeyle aynıdır.

Teklifler daha önce TicksBuffer[] dizisine okunduysa, dosyaya yeni fiyat değerleri yazarız, TicksBuffer[] dizisine yeni bir fiyat yerleştiririz ve teklif sayacını artırırız:

else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_END ); StringConcatenate (file_buffer, TimeCurrent (), " " , DoubleToString (last_price_bid, _Digits ), " " , DoubleToString (last_price_ask, _Digits )); FileWrite (file_handle,file_buffer); if (applied_price== 0 ) TicksBuffer[ticks_stored]=last_price_bid; if (applied_price== 1 ) TicksBuffer[ticks_stored]=last_price_ask; ticks_stored++; }

Dosyanın kapanışı:

FileClose (file_handle);

Depolanan teklif sayısı fiyat grafiğindeki çubuk sayısına ulaştıysa veya daha fazla olursa, en eski verilerin yarısını kaldırır ve kalan verileri kaydırırız:

if (ticks_stored>=rates_total) { for (i=ticks_stored/ 2 ;i<ticks_stored;i++) { TicksBuffer[i-ticks_stored/ 2 ]=TicksBuffer[i]; } ticks_stored-=ticks_stored/ 2 ; }

Her mum için OHLC değerlerini hesaplayalım ve bu değerleri ilgili gösterge tamponlarına yerleştirelim:

CandleNumber=- 1 ; for (i= 0 ;i<ticks_stored;i++) { if (CandleNumber==( int )( MathFloor ((ticks_stored- 1 )/ticks_in_candle)- MathFloor (i/ticks_in_candle))) { CloseBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; if (TicksBuffer[i]>HighBuffer[CandleNumber]) HighBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; if (TicksBuffer[i]<LowBuffer[CandleNumber]) LowBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; if (CloseBuffer[CandleNumber]>OpenBuffer[CandleNumber]) ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 2 ; if (CloseBuffer[CandleNumber]<OpenBuffer[CandleNumber]) ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 1 ; if (CloseBuffer[CandleNumber]==OpenBuffer[CandleNumber]) ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 0 ; } else { CandleNumber=( int )( MathFloor ((ticks_stored- 1 )/ticks_in_candle)- MathFloor (i/ticks_in_candle)); OpenBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; HighBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; LowBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; CloseBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 0 ; } }

OnCalculate fonksiyonunun yürütülmesi sıfır olmayan bir değerin döndürülmesiyle tamamlanır, bu da TicksBuffer[] dizisinin zaten verilere sahip olduğu ve fonksiyonun sonraki çağrısında bunları okumasının gerekmediği anlamına gelir. Kapanış süslü parantezini fonksiyonun sonuna yerleştiririz.

return (rates_total); }

Makalenin sonunda, göstergenin tam kaynak kodunu indirmek için kullanılabilecek bir bağlantı vardır.

Sonuç

Bu yazıda, iki tik göstergesinin oluşturulmasını değerlendirdik: tik grafiği göstergesi ve "tik mumları" göstergesi.

