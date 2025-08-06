Гауссовcкие процессы в машинном обучении (Часть 2): Реализация и тестирование модели классификации в MQL5

Введение

В предыдущей статье мы познакомились с теоретическими основами байесовской модели машинного обучения — Гауссовскими Процессами, а также приступили к созданию библиотеки ГП в MQL5, описав два ключевых класса: GaussianProcess и GPOptimizationObjective.

Сегодня мы завершим построение библиотеки, подробно рассмотрев реализацию ключевых интерфейсов: IKernel, ILikelihood и IInference. После этого мы протестируем библиотеку на синтетических данных и напишем индикаторы для классификации и регрессии, демонстрирующие её работу в онлайн-режиме — с переобучением модели на каждом новом баре.

Интерфейс IKernel

Интерфейс IKernel, который вы найдёте в файле Kernels.mqh, — это основа для создания ковариационных ядер в нашей библиотеке. Он делает систему гибкой и легко расширяемой: вы можете добавлять новые виды ядер или их комбинации, не меняя при этом главную структуру кода.

interface IKernel { virtual matrix Compute( const matrix &X1, const matrix &X2) = 0 ; virtual matrix ComputeDerivative( int param_index) = 0 ; virtual vector GetHyperparameters() const = 0 ; virtual void SetHyperparameters( const vector ¶ms) = 0 ; virtual int GetNumHyperparameters() const = 0 ; virtual string GetName() const = 0 ; };

Интерфейс определяет два наиболее важных метода, которые лежат в основе работы любого ядра:

Compute(const matrix &X1, const matrix &X2) — вычисляет ковариационную матрицу K между двумя наборами данных.

ComputeDerivative(int param_index) — вычисляет производную ковариационной матрицы по одному из гиперпараметров ядра. param_index указывает индекс гиперпараметра, по которому берется производная.





Класс RBFKernel (Радиально-базисное ядро)

RBFKernel, также известное как гауссовское или квадратично-экспоненциальное ядро, является одним из наиболее часто используемых ковариационных ядер. Оно характеризуется двумя гиперпараметрами: дисперсией сигнала σ_f (амплитуда) и масштабом длины l (length), определяющим гладкость функции.

class RBFKernel : public IKernel { private : double length; double sigma_f; int n; int m; matrix m_K; matrix m_D_sq; public : RBFKernel( double ls, double sf) : length(ls), sigma_f(sf) {} ~RBFKernel() {} matrix Compute( const matrix &X1, const matrix &X2) override { n = ( int )X1.Rows(); m = ( int )X2.Rows(); matrix XX(n, m); if (!XX.GeMM(X1, X2.Transpose(), 1.0 , 0.0 )) { Print ( "Ошибка: Не удалось вычислить XX = X * X^T" ); return matrix ::Zeros(n, m); } matrix diag1(n, 1 ); matrix X1_sq = X1 @ X1.Transpose(); diag1.Col(X1_sq.Diag(), 0 ); matrix diag2(m, 1 ); matrix X2_sq = X2 @ X2.Transpose(); diag2.Col(X2_sq.Diag(), 0 ); m_D_sq = matrix ::Ones(n, 1 ) @ diag2.Transpose() + diag1 @ matrix ::Ones( 1 , m) - 2 * XX; m_K = sigma_f * sigma_f * MathExp ((- 1 * m_D_sq) / ( 2 * length * length)); return m_K; } matrix ComputeDerivative( int param_index) override { matrix dK(n, m); switch (param_index) { case 0 : { dK = ( 2.0 / sigma_f) * m_K; break ; } case 1 : { dK = m_K * (m_D_sq / (length * length * length)); break ; } } return dK; } vector GetHyperparameters() const override { vector params( 2 ); params[ 0 ] = sigma_f; params[ 1 ] = length; return params; } void SetHyperparameters( const vector ¶ms) override { if (params.Size() == 2 ) { sigma_f = params[ 0 ]; length = params[ 1 ]; } } int GetNumHyperparameters() const override { return 2 ; } string GetName() const override { return "RBFKernel" ; } };

К счастью, для RBF ядра производные находятся легко:

Производная по sigma_f:

Производная по l:

Для параметра length мы выполняем поэлементное умножение матрицы K на (D_sq / length^3), D_sq — матрица квадратов евклидовых расстояний.





Класс LinearKernel (Линейное ядро)

LinearKernel — это простое ковариационное ядро, предполагающее линейную зависимость между точками данных. Оно часто применяется, когда ожидается, что функция может быть аппроксимирована линейной моделью, или как компонент в более сложных составных ядрах.

Линейное ядро имеет один гиперпараметр: дисперсия сигнала σ_l.

class LinearKernel : public IKernel { private : double sigma_l; int n; int m; matrix m_K; public : LinearKernel( double sl): sigma_l(sl){} ~LinearKernel() {} matrix Compute( const matrix &X1, const matrix &X2) override { n = ( int )X1.Rows(); m = ( int )X2.Rows(); m_K.GeMM(X1, X2.Transpose(), sigma_l * sigma_l, 0.0 ); return m_K; } matrix ComputeDerivative( int param_index) override { matrix dK(n, m); switch (param_index) { case 0 : { dK = ( 2.0 / sigma_l) * m_K; break ; } } return dK; } vector GetHyperparameters() const override { vector params( 1 ); params[ 0 ] = sigma_l; return params; } void SetHyperparameters( const vector ¶ms) override { if (params.Size() == 1 ) { sigma_l = params[ 0 ]; } } int GetNumHyperparameters() const override { return 1 ; } string GetName() const override { return "LinearKernel" ; } };

Метод ComputeDerivative(int param_index):





Класс PeriodicKernel (Периодическое ядро)



PeriodicKernel используется для моделирования данных с повторяющимися паттернами или сезонностью, позволяя улавливать циклические зависимости.

class PeriodicKernel : public IKernel { private : double sigma_f; double length; double period; int n; int m; matrix m_K; matrix m_D; matrix m_distance_dim[]; int m_d_cols; public : PeriodicKernel( double ls, double sf, double p) : sigma_f(sf), length(ls), period(p){} ~PeriodicKernel() {} matrix Compute( const matrix &X1, const matrix &X2) override { n = ( int )X1.Rows(); m = ( int )X2.Rows(); int d = ( int )X1.Cols(); m_d_cols = d; m_D = matrix ::Zeros(n, m); ArrayResize (m_distance_dim, d); for ( int k = 0 ; k < d; k++) { vector x1_k = X1.Col(k); vector x2_k = X2.Col(k); matrix x1_k_copy = x1_k.Outer( vector ::Ones(m)) ; matrix x2_k_copy = vector ::Ones(n).Outer(x2_k); matrix distance = MathAbs (x1_k_copy - x2_k_copy); m_distance_dim[k] = distance; matrix sin_term = MathSin ( M_PI * distance / period); sin_term = 2.0 * sin_term * sin_term; m_D += sin_term; } m_K = sigma_f * sigma_f * MathExp (- 1 * m_D / (length * length)); return m_K; } matrix ComputeDerivative( int param_index) override { matrix dK(n, m); switch (param_index) { case 0 : { dK = ( 2.0 / sigma_f) * m_K; break ; } case 1 : { dK = m_K * ( 2.0 * m_D / (length * length * length) ); break ; } case 2 : { matrix dD_dp = matrix ::Zeros(n, m); for ( int k = 0 ; k < m_d_cols; k++) { matrix distance_k = m_distance_dim[k]; matrix u = M_PI * distance_k / period; matrix sin_2u = MathSin ( 2.0 * u); matrix second_term = (- 1 *u) / period; dD_dp += 2.0 * sin_2u * second_term; } dK = m_K * (- 1.0 / (length * length)) * dD_dp; break ; } } return dK; } vector GetHyperparameters() const override { vector params( 3 ); params[ 0 ] = sigma_f; params[ 1 ] = length; params[ 2 ] = period; return params; } void SetHyperparameters( const vector ¶ms) override { if (params.Size() == 3 ) { sigma_f = params[ 0 ]; length = params[ 1 ]; period = params[ 2 ]; } } int GetNumHyperparameters() const override { return 3 ; } string GetName() const override { return "PeriodicKernel" ; } };

Производная периодического ядра по параметру period:

Вычисление производной по параметру периода является наиболее сложным, так как period находится внутри тригонометрической функции, которая, в свою очередь, является частью экспоненты.

Формула производной основана на цепном правиле, где K зависит от D, а D зависит от period через синусоидальные члены. Реализация ComputeDerivative итеративно вычисляет составляющую dD_dp для каждого измерения, а затем вычисляет итоговую производную:

Где dD_dp рассчитывается как сумма производных 2 * sin^2(M_PI*distance/period) по всем измерениям(признакам).





Композитные Ядра



Гауссовские процессы позволяют комбинировать простые ковариационные ядра для создания более сложных моделей, способных описывать различные аспекты данных (например, тренд, периодичность, шум). Эта функциональность реализована через два композитных ядра:

SumKernel — объединяет несколько ядер путём суммирования их ковариационных матриц.

ProductKernel — объединяет ядра путём поэлементного умножения их ковариационных матриц.

Оба класса управляют гиперпараметрами своих дочерних ядер, собирая их в один общий вектор для оптимизации и затем распределяя обратно.





Класс SumKernel

class SumKernel : public IKernel { private : IKernel* kernels[]; public : SumKernel(IKernel* &input_kernels[]) { ArrayResize (kernels, ArraySize (input_kernels)); ArrayCopy (kernels, input_kernels); } ~SumKernel() { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (kernels); i++) { if (kernels[i] != NULL ) { delete kernels[i]; } } ArrayFree (kernels); } matrix Compute( const matrix &X1, const matrix &X2) override { int n = ( int )X1.Rows(); int m = ( int )X2.Rows(); matrix sum = matrix ::Zeros(n,m); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (kernels); i++) { sum += kernels[i].Compute(X1, X2); } return sum; } matrix ComputeDerivative( int param_index) override { int current_param_offset = 0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (kernels); i++) { int num_params_current_kernel = kernels[i].GetNumHyperparameters(); if (param_index >= current_param_offset && param_index < current_param_offset + num_params_current_kernel) { int local_param_index = param_index - current_param_offset; return kernels[i].ComputeDerivative(local_param_index); } current_param_offset += num_params_current_kernel; } Print ( "Error: SumKernel::ComputeDerivative - Parameter index " , param_index, " out of bounds" ); return matrix ::Zeros( 1 , 1 ); } vector GetHyperparameters() const override { vector all_params(GetNumHyperparameters()); int current_idx = 0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (kernels); i++) { vector kernel_params = kernels[i].GetHyperparameters(); for ( int j = 0 ; j < ( int )kernel_params.Size(); j++) { all_params[current_idx + j] = kernel_params[j]; } current_idx += ( int )kernel_params.Size(); } return all_params; } void SetHyperparameters( const vector ¶ms) override { int current_idx = 0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (kernels); i++) { int num_params = kernels[i].GetNumHyperparameters(); vector sub_params(num_params); for ( int j = 0 ; j < num_params; j++) { sub_params[j] = params[current_idx + j]; } kernels[i].SetHyperparameters(sub_params); current_idx += num_params; } } int GetNumHyperparameters() const override { int total_params = 0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (kernels); i++) { total_params += kernels[i].GetNumHyperparameters(); } return total_params; } string GetName() const override { string name = "Sum(" ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (kernels); i++) { name += kernels[i].GetName(); if (i < ArraySize (kernels) - 1 ) name += "," ; } name += ")" ; return name; } void GetKernels(IKernel* &output_kernels[]) const { ArrayCopy (output_kernels, kernels); } };

Метод Compute — вычисляет итоговую ковариационную матрицу K как простую сумму ковариационных матриц, возвращаемых каждым дочерним ядром. Здесь работает принцип полиморфизма: несмотря на то, что массив kernels хранит указатели базового типа IKernel*, вызов kernels[i].Compute(X1, X2) фактически вызывает специфическую реализацию Compute для каждого конкретного дочернего ядра. Это позволяет SumKernel работать с любыми ядрами, унаследованными от IKernel.

Метод ComputeDerivative — производная ковариационной функции суммы ядер по конкретному гиперпараметру равна производной ковариационной функции только того дочернего ядра, которому принадлежит данный гиперпараметр. Это означает, что ComputeDerivative находит соответствующее дочернее ядро по param_index и возвращает производную только от него. Производные по параметрам других дочерних ядер считаются равными нулю.





Класс ProductKernel

class ProductKernel : public IKernel { private : IKernel* kernels[]; matrix m_X1; matrix m_X2; int n; int m; public : ProductKernel(IKernel* &input_kernels[]) { ArrayResize (kernels, ArraySize (input_kernels)); ArrayCopy (kernels, input_kernels); } ~ProductKernel() { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (kernels); i++) { if (kernels[i] != NULL ){ delete kernels[i]; } } ArrayFree (kernels); } matrix Compute( const matrix &X1, const matrix &X2) override { n = ( int )X1.Rows(); m = ( int )X2.Rows(); m_X1 = X1; m_X2 = X2; matrix product = matrix :: Ones(n,m); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (kernels); i++) { product *= kernels[i].Compute(X1, X2); } return product; } matrix ComputeDerivative( int param_index) override { matrix dK_prod(n, m); int current_param_offset = 0 ; int target_kernel_idx = - 1 ; int local_param_index = - 1 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (kernels); i++) { int num_params_current_kernel = kernels[i].GetNumHyperparameters(); if (param_index >= current_param_offset && param_index < current_param_offset + num_params_current_kernel) { target_kernel_idx = i; local_param_index = param_index - current_param_offset; break ; } current_param_offset += num_params_current_kernel; } if (target_kernel_idx == - 1 ) { Print ( "Error: ProductKernel::ComputeDerivative - Parameter index " , param_index, " out of bounds" ); return matrix ::Zeros( 1 , 1 ); } matrix dK_target_kernel = kernels[target_kernel_idx].ComputeDerivative(local_param_index); matrix other_kernels_product = matrix ::Ones(n, m); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (kernels); i++) { if (i != target_kernel_idx) { other_kernels_product = other_kernels_product * kernels[i].Compute(m_X1, m_X2); } } dK_prod = dK_target_kernel * other_kernels_product; return dK_prod; } vector GetHyperparameters() const override { vector all_params(GetNumHyperparameters()); int current_idx = 0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (kernels); i++) { vector kernel_params = kernels[i].GetHyperparameters(); for ( int j = 0 ; j < ( int )kernel_params.Size(); j++) { all_params[current_idx + j] = kernel_params[j]; } current_idx += ( int )kernel_params.Size(); } return all_params; } void SetHyperparameters( const vector ¶ms) override { int current_idx = 0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (kernels); i++) { int num_params_kernel = kernels[i].GetNumHyperparameters(); vector sub_params(num_params_kernel); for ( int j = 0 ; j < num_params_kernel; j++) { sub_params[j] = params[current_idx + j]; } kernels[i].SetHyperparameters(sub_params); current_idx += num_params_kernel; } } int GetNumHyperparameters() const override { int total_params = 0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (kernels); i++) { total_params += kernels[i].GetNumHyperparameters(); } return total_params; } string GetName() const override { string name = "Prod(" ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (kernels); i++) { name += kernels[i].GetName(); if (i < ArraySize (kernels) - 1 ) name += "*" ; } name += ")" ; return name; } void GetKernels(IKernel* &output_kernels[]) const { ArrayCopy (output_kernels, kernels); } };

Метод Compute: вычисляет итоговую ковариационную матрицу K как поэлементное произведение ковариационных матриц, возвращаемых каждым дочерним ядром. Как и в SumKernel, здесь используется полиморфизм для вызова метода Compute соответствующего дочернего ядра.

Метод ComputeDerivative : для вычисления производной K по гиперпараметру, принадлежащему конкретному дочернему ядру K_p, ProductKernel применяет правило произведения (правило Лейбница). Производная K по данному параметру равна произведению производной матрицы K_p по этому параметру на поэлементное произведение ковариационных матриц всех остальных дочерних ядер, взятых без производной:





Интерфейс ILikelihood

Интерфейс ILikelihood определяет, как должна работать любая функция правдоподобия в нашей библиотеке. Он позволяет нам работать с разными видами данных — будь то непрерывные значения (как в регрессии) или дискретные категории (как в классификации).

interface ILikelihood { virtual double LogLikelihood( const vector &f, const vector &y) = 0 ; virtual vector LogLikelihoodGradient( const vector &f, const vector &y) = 0 ; virtual matrix LogLikelihoodHessian( const vector &f, const vector &y) = 0 ; virtual vector LogLikelihoodThirdDerivative( const vector &f, const vector &y) = 0 ; virtual double LogLikelihoodGradientParam( const vector &f, const vector &y, int param_index) = 0 ; virtual matrix LogLikelihoodHessianDerivative( const vector &f, const vector &y, int param_index) = 0 ; virtual string GetName() const = 0 ; virtual vector GetHyperparameters() const = 0 ; virtual void SetHyperparameters( const vector ¶ms) = 0 ; virtual int GetNumHyperparameters() const = 0 ; };





Класс GaussianLikelihood



GaussianLikelihood реализует функцию правдоподобия для задач регрессии, предполагая нормальный шум в наблюдаемых данных.

class GaussianLikelihood : public ILikelihood { private : double m_noise_sigma; public : GaussianLikelihood( double initial_noise_sigma) : m_noise_sigma(initial_noise_sigma) {} vector GetHyperparameters() const override { vector params( 1 ); params[ 0 ] = m_noise_sigma; return params; } void SetHyperparameters( const vector ¶ms) override { if (params.Size() == 1 ) { m_noise_sigma = params[ 0 ]; } } int GetNumHyperparameters() const override { return 1 ; } double LogLikelihood( const vector &f, const vector &y) override { int n = ( int )y.Size(); double noise_variance = m_noise_sigma * m_noise_sigma; vector residual = y - f; return - 0.5 / noise_variance * (residual @ residual) - 0.5 * n * MathLog ( 2 * M_PI * noise_variance); } vector LogLikelihoodGradient( const vector &f, const vector &y) override { return (y - f) / (m_noise_sigma * m_noise_sigma); } matrix LogLikelihoodHessian( const vector &f, const vector &y) override { int n = ( int )y.Size(); return matrix ::Identity(n, n) * (- 1.0 / (m_noise_sigma * m_noise_sigma)); } vector LogLikelihoodThirdDerivative( const vector &f, const vector &y) override { return vector ::Zeros(( int )y.Size()); } virtual double LogLikelihoodGradientParam( const vector &f, const vector &y, int param_index) override { if (param_index == 0 ) { vector y_minus_f = y - f; double sn3 = m_noise_sigma * m_noise_sigma * m_noise_sigma; double term1 = (y_minus_f @ y_minus_f) / sn3; double term2 = y.Size() / m_noise_sigma; return term1 - term2; } else { return 0.0 ; } } matrix LogLikelihoodHessianDerivative( const vector &f, const vector &y, int param_index) override { int n = ( int )y.Size(); if (param_index == 0 ) { double derivative_coeff = 2.0 / (m_noise_sigma * m_noise_sigma * m_noise_sigma); return matrix ::Identity(n, n) * derivative_coeff; } else { return matrix ::Zeros(n, n); } } string GetName() const override { return "GaussianLikelihood" ; } };

Ключевые методы:

Конструктор GaussianLikelihood — инициализирует единственный гиперпараметр — стандартное отклонение шума.

LogLikelihood() — вычисляет логарифм правдоподобия p(y∣f) для плотности вероятности многомерного нормального распределения:

LogLikelihoodGradient() — вычисляет первую производную логарифма правдоподобия по скрытым значениям f. Это вектор, где каждый элемент равен:

LogLikelihoodHessian() — вычисляет вторую производную (Гессиан) логарифма правдоподобия по f. Для Гауссовского правдоподобия Гессиан является диагональной матрицей:

LogLikelihoodThirdDerivative() — вычисляет третью производную. Для Гауссовского правдоподобия все производные выше второй равны нулю

LogLikelihoodGradientParam() — вычисляет первую производную логарифма правдоподобия по гиперпараметру m_noise_sigma:

LogLikelihoodHessianDerivative() — вычисляет производную Гессиана логарифма правдоподобия по гиперпараметру m_noise_sigma:





Класс LogitLikelihood



LogitLikelihood используется для бинарной классификации, где наблюдаемые целевые значения y принимают значения {−1,+1}. Оно связывает скрытую функцию f с вероятностью принадлежности к классу через сигмоидную функцию.

В реализации LogitLikelihood предусмотрены вспомогательные функции sigmoid() и Softplus() с проверками на большие/малые входные значения.

class LogitLikelihood : public ILikelihood { public : double sigmoid( double x) const { if (x > 100.0 ) return 1.0 ; if (x < - 100.0 ) return 0.0 ; return 1.0 / ( 1.0 + MathExp (-x)); } double Softplus( double x) const { if (x > 100.0 ) return x; if (x < - 100.0 ) return MathExp (x); return MathLog ( 1.0 + MathExp (x)); } public : LogitLikelihood() {} vector GetHyperparameters() const override { return vector ::Zeros( 0 ); } void SetHyperparameters( const vector ¶ms) override {} int GetNumHyperparameters() const override { return 0 ; } double LogLikelihood( const vector &f, const vector &y) override { int n = ( int )y.Size(); double total_log_likelihood = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < n; i++) { total_log_likelihood += -Softplus(-y[i] * f[i]); } return total_log_likelihood; } vector LogLikelihoodGradient( const vector &f, const vector &y) override { int n = ( int )y.Size(); vector grad(n); for ( int i = 0 ; i < n; i++) { grad[i] = y[i] * sigmoid(-y[i] * f[i]); } return grad; } matrix LogLikelihoodHessian( const vector &f, const vector &y) override { int n = ( int )y.Size(); matrix H = matrix ::Identity(n, n); for ( int i = 0 ; i < n; i++) { double sig = sigmoid(y[i] * f[i]); H[i][i] = - 1 *sig * ( 1.0 - sig); } return H; } vector LogLikelihoodThirdDerivative( const vector &f, const vector &y) override { int n = ( int )y.Size(); vector third_deriv(n); for ( int i = 0 ; i < n; i++) { double sig_neg_yf = sigmoid(-y[i] * f[i]); third_deriv[i] = y[i] * sig_neg_yf * ( 1.0 - sig_neg_yf) * ( 1.0 - 2.0 * sig_neg_yf); } return third_deriv; } virtual double LogLikelihoodGradientParam( const vector &f, const vector &y, int param_index) override { return 0.0 ; } matrix LogLikelihoodHessianDerivative( const vector &f_latent, const vector &y, int param_index) override { int n = ( int )y.Size(); return matrix ::Zeros(n, n); } string GetName() const override { return "LogitLikelihood" ; } };

Ключевые методы:

LogLikelihood() — вычисляет логарифм правдоподобия logp(y∣f). Для бинарной классификации с y {−1,+1} это сумма логарифмов бинарного кросс-энтропийного правдоподобия:

LogLikelihoodGradient() — вычисляет первую производную логарифма правдоподобия по f. Каждый элемент вектора градиента равен:

LogLikelihoodHessian() — вычисляет вторую производную (Гессиан) логарифма правдоподобия по f. Для LogitLikelihood Гессиан является диагональной матрицей, где диагональные элементы равны:

LogLikelihoodThirdDerivative() — вычисляет третью производную логарифма правдоподобия по f. Каждый элемент вектора равен:





Вспомогательные функции и структуры



Файл StructUtils.mqh содержит набор перечислений, структур данных и функций, которые облегчают работу с ГП.

enum PredictMode { PROBIT = 0 , NUM_INTEGR = 1 , MONTE_CARLO = 2 }; struct GPPredictionResult { vector mu_f_star; matrix Sigma_f_star; vector mu_y_star; matrix Sigma_y_star; vector predicted_probabilities; vector predicted_labels; }; struct GPInferenceResult { double nlml_value; vector nlml_gradient; vector mu_f_train; matrix Sigma_f_train; matrix L_K_noisy; matrix L_B; matrix sW; vector sW_diag; matrix sW_K; vector alpha; matrix H; bool success; };

Перечисление PredictMode определяет различные режимы для выполнения предсказаний в модели классификации.

Структура GPInferenceResult используется для хранения всех ключевых результатов, полученных в процессе инференса.

Структура GPPredictionResult предназначена для хранения всех результатов, полученных после выполнения предсказания на новых (тестовых) данных (X_test)

Эти функции необходимы для эффективной реализации методов инференса, что значительно ускорит вычисления в нашей модели.

DiagonalTrace

double DiagonalTrace( const matrix &A, const matrix &B) { ulong m = A.Rows(); ulong n = A.Cols(); ulong n_b = B.Rows(); ulong p = B.Cols(); ulong k = MathMin (m, p); double tr = 0.0 ; for ( ulong i = 0 ; i < k; i++) { tr += A.Row(i)@B.Col(i); } return tr; }

Вычисляет след произведения двух матриц A и B (Tr(A @ B)) без необходимости формирования всей матрицы произведения. Она делает это, суммируя скалярные произведения строк матрицы A и соответствующих столбцов матрицы B. Это позволяет значительно снизить вычислительные затраты по сравнению с полным умножением матриц.

cho_solve (обёртка OpenBLAS LinearEquationsSolutionTriangular)

matrix cho_solve( const matrix &c, const matrix &b) { if (!c.IsLowerTriangular()) { Print ( "Error: cho_solve - Input matrix 'c' is not lower triangular." ); return matrix ::Zeros(c.Rows(), b.Cols()); } matrix Y; if (!c.LinearEquationsSolutionTriangular(EQUATIONSFORM_N, b, Y)) { PrintFormat ( "Error: cho_solve- LinearEquationsSolutionTriangular L * Y = B failed. Error Code: %d" , GetLastError ()); return matrix ::Zeros(c.Rows(), b.Cols()); } matrix X; if (!c.LinearEquationsSolutionTriangular(EQUATIONSFORM_T, Y, X)) { PrintFormat ( "Error: cho_solve- LinearEquationsSolutionTriangular L^T * X = Y failed. Error Code: %d" , GetLastError ()); return matrix ::Zeros(c.Rows(), b.Cols()); } return X; } vector cho_solve( const matrix &c, const vector &b) { if (!c.IsLowerTriangular()) { Print ( "Error: cho_solve - Input matrix 'c' is not lower triangular" ); return vector ::Zeros(c.Rows()); } vector y; if (!c.LinearEquationsSolutionTriangular(EQUATIONSFORM_N, b, y)) { PrintFormat ( "Error: cho_solve- LinearEquationsSolutionTriangular L * y = b failed. Error Code: %d" , GetLastError ()); return vector ::Zeros(c.Rows()); } vector x; if (!c.LinearEquationsSolutionTriangular(EQUATIONSFORM_T, y, x)) { PrintFormat ( "Error: cho_solve- LinearEquationsSolutionTriangular L^T * x = y failed. Error Code: %d" , GetLastError ()); return vector ::Zeros(c.Rows()); } return x; }

Функция cho_solve — предназначена для эффективного решения систем линейных уравнений Ax=b (или AX=B для матричного B), где матрица A получена из её разложения Холецкого A=LL^T. Здесь L — нижняя треугольная матрица.

Прямое вычисление A^−1 (A.Inv()) требует много ресурсов и может быть численно нестабильным. Разложение Холецкого, напротив, предлагает значительно более эффективный и надёжный подход.

Внутри cho_solve выполняются две основные операции:

Прямое замещение: решается система LY=B (или Ly=b), где L – это входная матрица c, а Y (или y) – промежуточный результат. Поскольку L является треугольной матрицей, это решение является относительно быстрым.

Обратное замещение: затем решается система L^TX=Y (или L^Tx=y), где L^T – это транспонированная матрица L. Это также эффективно, поскольку L^T является верхней треугольной матрицей.

Эти операции реализуются с помощью функций LinearEquationsSolutionTriangular из высокопроизводительной библиотеки линейной алгебры OpenBLAS. Это обеспечивает значительное ускорение вычислений, что делает их незаменимыми для ресурсоёмких моделей машинного обучения, таких как Гауссовские процессы.

Интерфейс IInference

interface IInference { virtual void Infer( const matrix &X, const vector &y, IKernel *kernel, ILikelihood *likelihood,GPInferenceResult &result) = 0 ; virtual string GetName() const = 0 ; };

Интерфейс позволяет переключаться между различными методами вывода, такими как точный инференс для гауссовского правдоподобия и приближенные методы для не-гауссовых случаев, без изменения основной логики GaussianProcess.

Метод Infer является центральным в этом интерфейсе. Он выполняет вывод апостериорного распределения скрытой функции f и возвращает компоненты, необходимые для дальнейших расчетов (NLML и предсказания). Принимает следующие аргументы:

X — матрица обучающих признаков,

y — вектор обучающих меток,

kernel — указатель на объект ⁣Ikernel,

likelihood — указатель на объект ILikelihood,

result — ссылка на структуру GPInferenceResult, которая используется для хранения всех результатов инференса, включая:

отрицательный логарифм маргинального правдоподобия (NLML), необходимый для оптимизации гиперпараметров, вектор градиентов NLML по всем гиперпараметрам ядра и правдоподобия, вспомогательные матрицы и векторы: (L_K_noisy, L_B, sW, mu_f_train, Sigma_f_train, alpha)используемые для вычисления градиентов NLML и последующего предсказания новых данных.





Класс ExactInference

class ExactInference : public IInference { public : ExactInference() {} void Infer( const matrix &X, const vector &y, IKernel *kernel, ILikelihood *likelihood,GPInferenceResult &result) override { if (likelihood.GetName() != "GaussianLikelihood" ) { Print ( "ExactInference supports only GaussianLikelihood" ); result.nlml_value = DBL_MAX ; return ; } result.success = false ; int n = ( int )y.Size(); matrix K = kernel.Compute(X, X); vector likelihood_params = likelihood.GetHyperparameters(); double sigma = likelihood_params[ 0 ]; double variance = sigma * sigma; double jitter = 1 e- 6 ; matrix K_noisy = K + matrix ::Identity(n, n) * (variance + jitter); if (!K_noisy.Cholesky(result.L_K_noisy)) { PrintFormat ( "Error: Cholesky decomposition failed. Error Code: %d" , GetLastError ()); result.nlml_value = DBL_MAX ; return ; } result.alpha = cho_solve(result.L_K_noisy, y); double data_term = 0.5 * (y @ result.alpha); double log_det = MathLog (result.L_K_noisy.Diag()).Sum(); double const_term = 0.5 * n * MathLog ( 2 * M_PI ); result.nlml_value = data_term + log_det + const_term; result.nlml_gradient.Resize(kernel.GetNumHyperparameters() + likelihood.GetNumHyperparameters()); int current_grad_idx = 0 ; matrix K_noisy_inv = cho_solve(result.L_K_noisy, matrix ::Identity(n, n)); vector kernel_hyperparams = kernel.GetHyperparameters(); matrix aatK_noisy_inv = result.alpha.Outer(result.alpha) - K_noisy_inv; matrix dK_dtheta; for ( int i = 0 ; i < ( int )kernel_hyperparams.Size(); i++) { dK_dtheta = kernel.ComputeDerivative(i); result.nlml_gradient[current_grad_idx] = - 0.5 * DiagonalTrace(aatK_noisy_inv, dK_dtheta); current_grad_idx++; } double dNLML_d_sigma2n = 0.5 * (K_noisy_inv.Trace() - result.alpha @ result.alpha); result.nlml_gradient[current_grad_idx] = dNLML_d_sigma2n * ( 2.0 * sigma); result.success = true ; } string GetName() const override { return "ExactInference" ; } };

Класс ExactInference предназначен для выполнения точного вывода в ГП и применим только при использовании гауссовского правдоподобия. Основное внимание в его реализации уделено эффективному вычислению NLML и его аналитических градиентов. Аналитические градиенты, вычисляемые напрямую по формулам, обеспечивают более высокую точность и значительно ускоряют процесс оптимизации по сравнению с численными методами.

Алгоритм инференса состоит из нескольких ключевых шагов:

Формирование ковариационной матрицы Knoisy: cначала вычисляется матрица ковариации ядра K для обучающих данных. Затем к диагональным элементам K добавляется дисперсия шума (variance = sigma * sigma) и небольшое положительное значение jitter (1e-6). Это формирует матрицу Knoisy;

Вычисление вектора αlpha;

Расчет отрицательного логарифма маргинального правдоподобия (NLML);

Вычисление градиентов NLML для оптимизации.

Для вычисления необходимых градиентов и самого NLML требуются обратная матрица ковариации (K+σ2*I)^−1 и вектор α=(K+σ2*I)^−1 * y.

Функция cho_solve помогает рассчитать эти переменные максимально быстро.





Класс LaplaceInference

LaplaceInference реализует Лапласовское приближение — метод приближённого вывода, применимый как к задачам регрессии, так и классификации в ГП.

class LaplaceInference : public IInference { private : int m_max_iterations; double m_tolerance; public : LaplaceInference( int max_iter = 100 , double tolerance = 1 e- 10 ) : m_max_iterations(max_iter), m_tolerance(tolerance) {} void Infer( const matrix &X_train, const vector &y, IKernel *kernel, ILikelihood *likelihood, GPInferenceResult &result) override { result.success = false ; int n = ( int )y.Size(); matrix K = kernel.Compute(X_train, X_train); double jitter = 1 e- 6 ; K = K + matrix ::Identity(n, n) * jitter; vector f = (result.mu_f_train.Size() == n) ? result.mu_f_train : vector ::Zeros(n); bool converged = false ; matrix W(n, n); matrix L_B(n, n); vector b(n); vector a(n); matrix sW = matrix ::Zeros(n, n); vector sW_diag(n); double prev_lml_value = - DBL_MAX ; double current_lml_value = - DBL_MAX ; int iter; for (iter = 0 ; iter < m_max_iterations; iter++) { W = - 1 * likelihood.LogLikelihoodHessian(f, y); sW_diag = MathSqrt (W.Diag()); result.sW_K.Resize(n, n); for ( int i = 0 ; i < n; i++) { result.sW_K.Row(sW_diag[i] * K.Row(i),i); } matrix temp_sWKsW(n, n); for ( int j = 0 ; j < n; j++) { temp_sWKsW.Col(result.sW_K.Col(j)*sW_diag[j],j) ; } matrix B = matrix ::Identity(n, n) + temp_sWKsW; if (!B.Cholesky(L_B)) { PrintFormat ( "Error:Cholesky decomposition of B failed. Error Code: %d" , GetLastError ()); result.nlml_value = DBL_MAX ; return ; } result.L_B = L_B; b = W.Diag() * f + likelihood.LogLikelihoodGradient(f, y); a = b - sW_diag*cho_solve(L_B,result.sW_K @ b); f = K @ a; double log_likelihood_at_f = likelihood.LogLikelihood(f, y); double sum_log_diag_L_B = MathLog (L_B.Diag()).Sum(); current_lml_value = - 0.5 * a @ f + log_likelihood_at_f - sum_log_diag_L_B; result.nlml_value = -current_lml_value; double lml_change = current_lml_value - prev_lml_value; if ((lml_change < m_tolerance)) { converged = true ; break ; } prev_lml_value = current_lml_value; } if (!converged) { PrintFormat ( "Warning: Newton algorithm didn't converge at iteration %d. Final LML: %g (delta: %g, tolerance: %g)" , iter, current_lml_value, (current_lml_value - prev_lml_value), m_tolerance); } result.mu_f_train = f; result.H = likelihood.LogLikelihoodHessian(f, y); result.nlml_gradient.Resize(kernel.GetNumHyperparameters() + likelihood.GetNumHyperparameters()); int current_grad_idx = 0 ; result.sW.Diag(sW_diag); matrix R(n,n); matrix cs = cho_solve(L_B,result.sW); for ( int i = 0 ; i < n; i++) { R.Row(sW_diag[i] * cs.Row(i),i); } matrix C; if (!L_B.LinearEquationsSolutionTriangular(EQUATIONSFORM_N,result.sW_K, C)) { PrintFormat ( "Error: LinearEquationsSolutionTriangular L_B * C = W^0.5 * K.Error Code: %d" , GetLastError ()); result.nlml_value = DBL_MAX ; return ; } matrix CTC = C.Transpose() @ C; result.Sigma_f_train = K - CTC; vector third_deriv = likelihood.LogLikelihoodThirdDerivative(f, y); vector s2 = - 0.5 * (result.Sigma_f_train.Diag() * third_deriv); vector log_lik_gradient = likelihood.LogLikelihoodGradient(f, y); int num_kernel_hyperparameters = kernel.GetNumHyperparameters(); for ( int j = 0 ; j < num_kernel_hyperparameters; j++) { matrix dK_dtheta_j = kernel.ComputeDerivative(j); double s1_term1 = 0.5 * (a @(dK_dtheta_j @ a)); double s1_term2 = - 0.5 * DiagonalTrace(R,dK_dtheta_j); double s1_explicit_part = s1_term1 + s1_term2; vector b = dK_dtheta_j @ log_lik_gradient; vector s3 = b - K @(R @ b); double implicit_part = s2 @ s3; result.nlml_gradient[current_grad_idx] = -(s1_explicit_part + implicit_part); current_grad_idx++; } if (likelihood.GetNumHyperparameters() > 0 ) { vector likelihood_hyperparams = likelihood.GetHyperparameters(); for ( int j = 0 ; j < ( int )likelihood_hyperparams.Size(); j++) { double dlogpy_d_param_j = likelihood.LogLikelihoodGradientParam(f, y, j); matrix dH_param_j = likelihood.LogLikelihoodHessianDerivative(f, y, j); matrix dW_d_param_j = - 1.0 * dH_param_j; double term2_lik = - 0.5 *DiagonalTrace(result.Sigma_f_train,dW_d_param_j); result.nlml_gradient[current_grad_idx] = -(dlogpy_d_param_j + term2_lik); current_grad_idx++; } } result.success = true ; } string GetName() const override { return "LaplaceInference" ; }

Конструктор LaplaceInference(int max_iter = 100, double tolerance = 1e-10): конструктор класса позволяет инициализировать параметры итерационного метода Ньютона, который используется для поиска моды апостериорного распределения.

max_iter — максимальное количество итераций, после которых алгоритм остановится, даже если сходимость не достигнута.

tolerance — уровень сходимости. Алгоритм прекратит итерации, если изменение значения NLML между последовательными шагами станет меньше этого порога.

Метод Infer реализует два ключевых алгоритма из книги "Gaussian Processes for Machine Learning" (GPML):

Алгоритм 3.1 поиск моды апостериорного распределения и вычисления NLML,

Алгоритм 5.1 вычисление градиентов NLML по гиперпараметрам.

Рис.1. Алгоритм 3.1для поиска моды f_hat и LML

Процесс начинается с вычисления ковариационной матрицы ядра K. Для ускоренной и более стабильной сходимости, в качестве начального приближения f используется результат mu_f_train из предыдущей итерации оптимизации гиперпараметров, вместо того чтобы каждый раз начинать с нулевого вектора.

Используя метод Ньютона, f_hat итерационно обновляется.

Вычисление NLML: После сходимости моды f (когда изменение LML становится меньше m_tolerance), передаем значение NLML оптимизатору.

Рис.2. Алгоритм 5.1 Вычисление градиентов LML

Градиенты по гиперпараметрам ядра включают вычисление вспомогательных матриц R и C. Матрица R вычисляется с использованием cho_solve, а матрица C — с помощью LinearEquationsSolutionTriangular.

Вычисляется апостериорная ковариационная матрица скрытой функции на обучающих данных Σf_train = K−C^TC.

Градиент для каждого гиперпараметра ядра (dK_dtheta_j) складывается из явной части (s1​) и неявных частей (s2​, s3​). Вычисление s1​оптимизировано за счёт использования DiagonalTrace, а s3​ также включает cho_solve для решения систем.

Градиенты по гиперпараметрам правдоподобия вычисляются с использованием производных логарифмического правдоподобия и его Гессиана по соответствующим гиперпараметрам. Для этого используются методы LogLikelihoodGradientParam и LogLikelihoodHessianDerivative объекта likelihood.

Теперь, когда у нас есть все базовые строительные блоки (ядра, правдоподобия, методы инференса), переходим к демонстрации работы библиотеки.





Тестирование библиотеки на синтетических данных

Скрипт Gpsynthetic.mq5 поможет нам протестировать нашу библиотеку на простых синтетических данных. Это позволит убедиться в работоспособности и корректности реализованных методов.

#include <GP/GP.mqh> enum IntervalType { INTERVAL_F = 0 , INTERVAL_Y = 1 }; enum Type_inference { Exact = 0 , Laplace = 1 }; enum Type_Data { Regression = 0 , Classification = 1 }; input IntervalType interval_type = INTERVAL_F; input Type_Data DataType = Classification; input Type_inference inf = Laplace ; void OnStart () { string InpFileName1; string InpFileName2; string InpFileName3; string InpFileName4; if (DataType == Regression) { InpFileName1 = "Data_Regression/X_train.csv" ; InpFileName2 = "Data_Regression/Y_train.csv" ; InpFileName3 = "Data_Regression/X_test.csv" ; InpFileName4 = "Data_Regression/Y_test.csv" ; } else { InpFileName1 = "Data_Classification/X.csv" ; InpFileName2 = "Data_Classification/y.csv" ; InpFileName3 = "Data_Classification/X_star.csv" ; InpFileName4 = "Data_Classification/y_star.csv" ; } matrix x_train, y_train, x_test, y_test; CSVtoMatrix(InpFileName1,x_train); CSVtoMatrix(InpFileName2,y_train); CSVtoMatrix(InpFileName3,x_test); CSVtoMatrix(InpFileName4,y_test); vector y_train_ = y_train.Col( 0 ); vector y_test_ = y_test.Col( 0 ); IKernel* rbf = new RBFKernel( 1 , 1 ); ILikelihood* likelihood = NULL ; if (DataType == Regression) { likelihood = new GaussianLikelihood( 1 ); } if (DataType == Classification) { likelihood = new LogitLikelihood(); } IInference* inference; if (inf == Exact) { inference = new ExactInference(); } else { inference = new LaplaceInference( 100 , 1 e- 10 ); } CREATE_GP_MODEL(gp_model, rbf, likelihood, inference,x_train, y_train_); ulong start_time_fit = GetMicrosecondCount (); gp_model.Fit(); ulong end_time_fit = GetMicrosecondCount (); double elapsed_time_ms = (end_time_fit - start_time_fit) / 1000.0 ; Print (inference.GetName()); Print ( "Время выполнения Fit: " , StringFormat ( "%.3f" , elapsed_time_ms), " мс" ); gp_model.PrintOptimizedKernelParameters(); GPPredictionResult gp_predictions; ulong start_time_predict = GetMicrosecondCount (); gp_model.Predict(x_test, gp_predictions,PROBIT); ulong end_time_predict = GetMicrosecondCount (); elapsed_time_ms = (end_time_predict - start_time_predict) / 1000.0 ; Print ( "Время выполнения Predict: " , StringFormat ( "%.3f" , elapsed_time_ms), " мс" ); if (DataType == Classification) { DisplayClassificationResults(gp_predictions, y_test_); } if (DataType == Regression) { VisualizeGP(x_train, y_train, x_test, y_test_, gp_predictions, gp_model, 15 ); } delete gp_model; }

В зависимости от выбранного DataType (регрессия или классификация), скрипт определяет пути к CSV-файлам с обучающими и тестовыми данными. Предполагается, что эти файлы находятся в папках Data_Regression или Data_Classification в разделе Files.

Далее создаются объекты ядер. Для построения более сложной ковариационной функции можно использовать комбинированные ядра, такие как SumKernel или ProductKernel.

Затем создается объект функции правдоподобия (ILikelihood) в зависимости от выбранного DataType, а также объект инференса (IInference).

С помощью макроса CREATE_GP_MODEL (или аналогичного конструктора) создается модель ГП, связывающая выбранное ядро, функцию правдоподобия и метод инференса с обучающими данными.

Метод gp_model.Fit(int maxiter = 20) запускает процесс обучения модели. В методе появился новый параметр отвечающий за установку максимального количества итераций maxiter.

После завершения обучения, метод gp_model.Predict() используется для выполнения предсказаний на новых (тестовых) данных x_test. Результаты предсказаний (средние значения, ковариации, вероятности/метки) сохраняются в структуре GPPredictionResult.

Для классификации можно выбрать режим предсказания (PROBIT, NUM_INTEGR, MONTE_CARLO).

Затем скрипт выводит результаты предсказания:

для классификации — вызывается функция DisplayClassificationResults(), которая рассчитывает метрику точности и предсказанные вероятности;

для регрессии — функция VisualizeGP() отвечает за отрисовку результатов.

Для регрессии используются синтетические данные, сгенерированные функцией y = sin(x) + 0.5 * x + noise(sigma = 0.1). На этой задаче подробно останавливаться не будем, так как мы ее рассматривали в статье посвященной регрессии. Просто обратите внимание насколько улучшилось время обучения, благодаря тому, что мы перешли на использование аналитических градиентов и методов из библиотеки OpenBLAS.

Для бинарной классификации применяются данные, представляющие собой задачу XOR(исключающее ИЛИ). Это классическая задача в машинном обучении, которая демонстрирует ограничение линейных моделей и необходимость использования нелинейных подходов таких как ГП.

Вспомним, что XOR — это логическая операция, которая принимает два бинарных входа (0 или 1) и возвращает 1, если ровно один из входов равен 1 и 0 в противном случае. Таблица истинности XOR:

Задача бинарной классификации XOR заключается в том, чтобы построить модель, которая на основе двух входов (A, B) предсказывает их XOR-выход (0 и 1). Но так как наша модель работает только с метками «+1» и «-1», то мы заменим метку «0» на «-1».

Данные для задачи XOR генерируются следующим образом. Создаются двухмерные входные точки X (X=[x1​,x2​]), которые случайно распределены в некотором диапазоне (например, [−4,4] по каждой оси). Метки y для этих точек определяются на основе логики XOR:

Если x1​ и x2​ имеют одинаковые знаки (оба положительны или оба отрицательны), то их произведение x1​⋅x2​ будет положительным. В этом случае метка присваивается +1.

Если x1​ и x2​ имеют разные знаки (один положителен, другой отрицателен), то их произведение x1​⋅x2​ будет отрицательным. В этом случае метка присваивается −1.

Таким образом, точки (+,+) и (−,−) относятся к классу +1, а точки (+,−) и (−,+) — к классу −1. Для данной задачи будем использовать только RBF-ядро, так как оно отлично справляется с нелинейными зависимостями, позволяя Гауссовским процессам эффективно разделять такие классы.

В ходе тестирования я использовал 200 наблюдений для обучения и 100 новых точек для проверки точности. Точность предсказания составила 98%, что демонстрирует высокую эффективность ГП в решении нелинейных задач классификации.





Индикатор GPRegressor: Регрессия на время с помощью ГП

Индикатор является примером динамического прогнозирования финансовых временных рядов с учётом неопределённости. Используя скользящее окно для формирования обучающей выборки и постоянное переобучение модели, он реализует принцип адаптации к изменяющимся рыночным условиям.

#property copyright "Eugene" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <GP/GP.mqh> #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "Predicted mean" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrBlue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 #property indicator_label2 "Confidence interval" #property indicator_type2 DRAW_FILLING #property indicator_color2 clrLightGray #property indicator_width2 1 input int WindowLength = 10 ; input int calculate_bars = 100 ; input double zscore = 1.96 ; input bool ShowRMSE = false ; double ExtPredictionBuffer[]; double ExtUpperBandBuffer[]; double ExtLowerBandBuffer[]; GaussianProcess* g_gp_model = NULL ; IKernel* g_kernel = NULL ; ILikelihood* g_likelihood = NULL ; IInference* g_inference = NULL ; matrix g_X_train; vector gp_pred; vector naive_pred; vector y_true; bool rmse_calculated = false ; string comment; double gp_rmse,naive_rmse; int OnInit () { if ( Bars ( Symbol (), Period ()) < WindowLength + calculate_bars) { PrintFormat ( "Ошибка: недостаточно баров для вычислений. Требуется минимум %d. Доступно: %d" , WindowLength + calculate_bars, Bars ( Symbol (), Period ())); return ( INIT_FAILED ); } rmse_calculated = false ; gp_pred.Resize(calculate_bars- 1 ); naive_pred.Resize(calculate_bars- 1 ); y_true.Resize(calculate_bars- 1 ); SetIndexBuffer ( 0 , ExtPredictionBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 , ExtUpperBandBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 , ExtLowerBandBuffer, INDICATOR_DATA ); g_kernel = new RBFKernel( 1.0 , 1.0 ); if (g_kernel == NULL ) { Print ( "Failed to create RBFKernel object" ); return ( INIT_FAILED ); } g_likelihood = new GaussianLikelihood( 0.1 ); if (g_likelihood == NULL ) { Print ( "Failed to create GaussianLikelihood object" ); delete g_kernel; return ( INIT_FAILED ); } g_inference = new ExactInference(); if (g_inference == NULL ) { Print ( "Failed to create ExactInference object" ); delete g_kernel; delete g_likelihood; return ( INIT_FAILED ); } g_X_train = matrix ::Zeros(WindowLength, 1 ); for ( int i = 0 ; i < WindowLength; i++) { g_X_train[i][ 0 ] = ( double )(i + 1 ); } vector initial_y_train = vector ::Zeros(WindowLength); g_gp_model = new GaussianProcess(g_kernel, g_likelihood, g_inference, g_X_train, initial_y_train); if (g_gp_model == NULL ) { Print ( "Failed to create GaussianProcess object" ); delete g_kernel; delete g_likelihood; delete g_inference; return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int32_t rates_total, const int32_t prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int32_t &spread[]) { if (rates_total < WindowLength) { Print ( "Ошибка: недостаточно баров для вычислений. Требуется минимум " , WindowLength, ", доступно: " , rates_total); return ( 0 ); } int start; if (prev_calculated == 0 ) { start = MathMax (WindowLength, rates_total - calculate_bars); ArrayInitialize (ExtPredictionBuffer, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (ExtUpperBandBuffer, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (ExtLowerBandBuffer, EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN , start); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_BEGIN , start); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_DRAW_BEGIN , start); } else { if (time[rates_total - 1 ] == time[prev_calculated - 1 ]) { return (rates_total); } start = prev_calculated; } for ( int i = start; i < rates_total && ! IsStopped (); i++) { if (i < WindowLength) { Print ( "Ошибка: недостаточно баров для формирования окна на баре " , i, ". Требуется: " , WindowLength, ", доступно: " , i); ExtPredictionBuffer[i] = EMPTY_VALUE ; ExtUpperBandBuffer[i] = EMPTY_VALUE ; ExtLowerBandBuffer[i] = EMPTY_VALUE ; continue ; } vector y(WindowLength); for ( int j = 0 ; j < WindowLength; j++) { y[WindowLength - 1 - j] = close[i - 1 - j]; } double mu_raw = y.Mean(); double sigma_raw = y.Std(); vector y_standardized = (y - mu_raw) / sigma_raw; g_gp_model.SetTrainingData(g_X_train, y_standardized); vector initial_params( 3 ); initial_params[ 0 ] = 1.0 ; initial_params[ 1 ] = 1.0 ; initial_params[ 2 ] = 0.1 ; g_gp_model.SetHyperparameters(initial_params); if (!g_gp_model.Fit()) { Print ( "Ошибка: не удалось оптимизировать гиперпараметры GP для бара " , i); ExtPredictionBuffer[i] = EMPTY_VALUE ; ExtUpperBandBuffer[i] = EMPTY_VALUE ; ExtLowerBandBuffer[i] = EMPTY_VALUE ; continue ; } vector params = g_gp_model.GetCurrentHyperparameters(); double sigma_f = params[ 0 ]; double length_scale = params[ 1 ]; double sigma_n = params[ 2 ]; matrix X_star = matrix ::Zeros( 1 , 1 ); X_star[ 0 ][ 0 ] = ( double )(WindowLength + 1 ); GPPredictionResult gp_predictions; if (!g_gp_model.Predict(X_star, gp_predictions)) { Print ( "Ошибка: не удалось получить прогноз от GP-модели для бара " , i); ExtPredictionBuffer[i] = EMPTY_VALUE ; ExtUpperBandBuffer[i] = EMPTY_VALUE ; ExtLowerBandBuffer[i] = EMPTY_VALUE ; continue ; } double predicted_mean_st = gp_predictions.mu_f_star[ 0 ]; double predicted_mean = predicted_mean_st * sigma_raw + mu_raw; double sigma_f_star = gp_predictions.Sigma_f_star[ 0 , 0 ]; double predicted_variance_st = gp_predictions.Sigma_y_star[ 0 , 0 ]; double predicted_variance = predicted_variance_st * sigma_raw * sigma_raw; double std_predict = MathSqrt (predicted_variance); double upper_bound = predicted_mean + zscore * std_predict; double lower_bound = predicted_mean - zscore * std_predict; ExtPredictionBuffer[i] = predicted_mean; ExtUpperBandBuffer[i] = upper_bound; ExtLowerBandBuffer[i] = lower_bound; comment = StringFormat ( "GP Regressor | Mean=%.5f | Upper=%.5f | Lower=%.5f |

" , predicted_mean, upper_bound, lower_bound); comment+= StringFormat ( "Sigma_f = %.5f | Length_Scale = %.5f | Sigma_n = %.5f

" ,sigma_f,length_scale,sigma_n); comment+= StringFormat ( "mu f* = %.5f | Σ y* = %.5f | Σ f*= %.5f" ,predicted_mean_st,predicted_variance_st,sigma_f_star); Comment (comment); Print ( "Прогноз для бара " , i, ": Mean=" , DoubleToString (predicted_mean, Digits ()), " Upper=" , DoubleToString (upper_bound, Digits ()), " Lower=" , DoubleToString (lower_bound, Digits ())); } if (ShowRMSE && !rmse_calculated) { vector returns(calculate_bars- 1 ); for ( int j= 0 ; j <calculate_bars- 1 ;j++) { y_true[j] = close[rates_total - calculate_bars + j]; gp_pred[j] = ExtPredictionBuffer[rates_total-calculate_bars + j]; naive_pred[j] = close[rates_total - calculate_bars + j- 1 ]; returns[j] = close[rates_total - calculate_bars + j] - close[rates_total - calculate_bars + j- 1 ]; } gp_rmse=gp_pred.RegressionMetric(y_true, REGRESSION_RMSE ); naive_rmse=naive_pred.RegressionMetric(y_true, REGRESSION_RMSE ); double std_returns = returns.Std(); comment = comment + StringFormat ( "

RMSE GP: %.5f | RMSE Naive: %.5f | StdDev Returns Close: %.5f " , gp_rmse, naive_rmse, std_returns); rmse_calculated = true ; } Comment (comment); return (rates_total); } void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); if (g_gp_model != NULL ) { delete g_gp_model; } }

Входные параметры:

WindowLength — длина окна данных (в барах) для обучения GP-модели.

calculate_bars — глубина истории для расчета и отрисовки индикатора.

zscore — количество стандартных отклонений для построения доверительного интервала (например, 1.96 для 95%).

ShowRMSE — флаг для отображения среднеквадратичной ошибки (RMSE) прогноза.

Инициализация (OnInit):

Глобальные объекты. Создаются и инициализируются глобальные объекты ядра (RBFKernel), функции правдоподобия (GaussianLikelihood) и метода инференса (ExactInference).

Признаки X_train. GPRegressor реализует регрессию на время, используя индексы времени (от 1 до WindowLength) внутри обучающего окна как входные признаки X.

Модель GaussianProcess. Инициализируется объект g_gp_model с указанными компонентами, при этом y_train изначально пустой и будет заполняться динамически.

Основной цикл расчета (OnCalculate):

Формирование данных: на каждом баре извлекается WindowLength последних цен закрытия для формирования вектора y.

Стандартизация данных: y стандартизируется (приводится к нулевому среднему и единичной дисперсии), для численной стабильности работы ГП.

Обновление и обучение модели:

Предсказание: для прогноза следующего бара создается точка X_star с временным индексом WindowLength + 1. Метод g_gp_model.Predict() выполняет предсказание, возвращая среднее (mu_f_star) и дисперсию (Sigma_y_star) для стандартизированных данных.

Дестандартизация: предсказанные среднее и дисперсия преобразуются обратно в исходную ценовую шкалу с помощью среднего (mu_raw) и стандартного отклонения (sigma_raw) текущего окна.

Доверительный интервал: верхняя и нижняя границы интервала рассчитываются на основе преобразованного среднего и стандартного отклонения с использованием заданного пользователем значения количества стандартных отклонений zscore.

- Целевые данные y обновляются на каждом шаге. Признаки g_X_train (индексы времени) остаются постоянными в рамках окна.- Гиперпараметры сбрасываются к начальным значениям перед каждым обучением (g_gp_model.SetHyperparameters)- Модель GP обучается на текущем окне стандартизированных цен g_gp_model.Fit().

Рис.3. Прогноз регрессионной модели и 95% доверительный интервал

Расчет метрики RMSE:

Индикатор однократно, по запросу пользователя, выводит статистику RMSE для прогнозов модели ГП и "наивного" прогноза (где цена завтра = цена сегодня) для последних calculate_bars. Она помогает объективно оценить текущую эффективность модели.

Например, типичные показатели для EURUSD на минутном таймфреме могут быть: RMSE GP (0.00032) | RMSE Naive (0.00029), а стандартное отклонение приращений цен закрытия (StdDev Returns Close) — 0.00029.

Тот факт, что RMSE GP выше RMSE Naive, указывает на худшую производительность модели ГП по сравнению с простым "наивным" прогнозом на данном анализируемом периоде. Более того, равенство RMSE Naive и StdDev Returns Close является характерным признаком случайного блуждания, когда будущие изменения цены не зависят от прошлых, а текущее значение является лучшим прогнозом.

Отсюда можем сделать вывод, что на данном участке временного ряда либо отсутствуют прогнозируемые закономерности, либо текущая конфигурация модели ГП (использующая только время как признак) пока не способна извлечь полезную информацию для превосходства над наивным прогнозом.





Индикатор GPClassifier: классификация на основе Гауссовских Процессов

Индикатор GPClassifier демонстрирует процесс создания, обучения и прогнозирования модели ГП в задаче бинарной классификации. В качестве признаков используются приращения цен закрытия, которые считаются в скользящем окне исторических данных. С помощью функции NormalizeData выполняется нормализация матрицы признаков для стабилизации обучения модели.

#property copyright "Eugene" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <GP/GP.mqh> #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "Predicted Class +1" #property indicator_type1 DRAW_ARROW #property indicator_color1 clrGreen #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "Predicted Class -1" #property indicator_type2 DRAW_ARROW #property indicator_color2 clrBlack #property indicator_width2 1 input int WindowLength = 10 ; input int NumLags = 1 ; input int calculate_bars = 100 ; input double ProbabilityThreshold = 0.5 ; input int ArrowShiftPx = 10 ; input bool ShowACCURACY = false ; double ExtClassUpBuffer[]; double ExtClassDownBuffer[]; double ExtPredictedClassBuffer[]; double ExtPredictedProbabilityBuffer[]; GaussianProcess* g_gp_model = NULL ; IKernel* g_kernel = NULL ; ILikelihood* g_likelihood = NULL ; IInference* g_inference = NULL ; bool accuracy_calculated = false ; vector gp_pred,naive_pred,y_true,gp_accuracy,naive_accuracy; string comment; int currentsize; int OnInit () { accuracy_calculated = false ; gp_pred.Resize( 0 ); naive_pred.Resize( 0 ); y_true.Resize( 0 ); gp_accuracy.Resize( 1 ); naive_accuracy.Resize( 1 ); currentsize = 0 ; SetIndexBuffer ( 0 , ExtClassUpBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 , ExtClassDownBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 , ExtPredictedClassBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 , ExtPredictedProbabilityBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW , 225 ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_ARROW , 226 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW_SHIFT , -ArrowShiftPx); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_ARROW_SHIFT , ArrowShiftPx); if (NumLags <= 0 ) { Print ( "Ошибка: NumLags должен быть положительным числом" ); return ( INIT_FAILED ); } if (NumLags >= WindowLength) { Print ( "Ошибка: NumLags (" , NumLags, ") не может быть больше или равен WindowLength (" , WindowLength, ")." ); return ( INIT_FAILED ); } g_kernel = new RBFKernel( 1.0 , 1.0 ); if (g_kernel == NULL ) { Print ( "Failed to create RBFKernel object" ); return ( INIT_FAILED ); } g_likelihood = new LogitLikelihood(); if (g_likelihood == NULL ) { Print ( "Failed to create LogitLikelihood object" ); delete g_kernel; return ( INIT_FAILED ); } g_inference = new LaplaceInference(); if (g_inference == NULL ) { Print ( "Failed to create ExactInference object" ); delete g_kernel; delete g_likelihood; return ( INIT_FAILED ); } g_gp_model = new GaussianProcess(g_kernel, g_likelihood, g_inference, matrix ::Zeros( 1 , 1 ), vector ::Zeros( 1 )); if (g_gp_model == NULL ) { Print ( "Failed to create GaussianProcess object" ); delete g_kernel; delete g_likelihood; delete g_inference; return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int32_t rates_total, const int32_t prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int32_t &spread[]) { if (rates_total < WindowLength + NumLags + 1 ) { Print ( "Ошибка: недостаточно баров для вычислений. Требуется минимум " , WindowLength + NumLags + 1 , ", доступно: " , rates_total); return ( 0 ); } int start; if (prev_calculated == 0 ) { start = MathMax (WindowLength + NumLags + 1 , rates_total - calculate_bars); ArrayInitialize (ExtClassUpBuffer, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (ExtClassDownBuffer, EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN , start); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_BEGIN , start); } else { if (time[rates_total - 1 ] == time[prev_calculated - 1 ]) { return (rates_total); } start = prev_calculated; } for ( int i = start; i < rates_total && ! IsStopped (); i++) { if (i < WindowLength + NumLags + 1 ) { ExtClassUpBuffer[i] = EMPTY_VALUE ; ExtClassDownBuffer[i] = EMPTY_VALUE ; continue ; } matrix X_train = matrix ::Zeros(WindowLength, NumLags); vector y_train = vector ::Zeros(WindowLength); for ( int j = 0 ; j < WindowLength; j++) { int idx = i - WindowLength + j; for ( int lag_idx = 0 ; lag_idx < NumLags; lag_idx++) { X_train[j,lag_idx] = close[idx - 1 - lag_idx] - close[idx - 2 - lag_idx]; } if (close[idx] - close[idx - 1 ] > 0 ) { y_train[j] = 1 ; } else { y_train[j] = - 1 ; } } matrix X_train_norm; vector out_mean; vector out_std; if (!NormalizeData(X_train,X_train_norm,out_mean,out_std)) { Print ( "Ошибка: не удалось нормализовать матрицу признаков " , i); continue ; } g_gp_model.SetTrainingData(X_train_norm, y_train); vector initial_params( 2 ); initial_params[ 0 ] = 1.0 ; initial_params[ 1 ] = 1.0 ; g_gp_model.SetHyperparameters(initial_params); if (!g_gp_model.Fit()) { Print ( "Ошибка: не удалось оптимизировать гиперпараметры GP для бара " , i); ExtClassUpBuffer[i] = EMPTY_VALUE ; ExtClassDownBuffer[i] = EMPTY_VALUE ; continue ; } matrix X_star = matrix ::Zeros( 1 , NumLags); for ( int lag_idx = 0 ; lag_idx < NumLags; lag_idx++) { X_star[ 0 ][lag_idx] = close[i - 1 - lag_idx] - close[i - 2 - lag_idx]; } for ( int lag_idx = 0 ; lag_idx < NumLags; lag_idx++) { X_star[ 0 ][lag_idx] = (X_star[ 0 ][lag_idx] - out_mean[lag_idx]) / out_std[lag_idx]; } GPPredictionResult gp_predictions; if (!g_gp_model.Predict(X_star, gp_predictions)) { Print ( "Ошибка: не удалось получить прогноз от GP-модели для бара " , i); ExtClassUpBuffer[i] = EMPTY_VALUE ; ExtClassDownBuffer[i] = EMPTY_VALUE ; continue ; } double predicted_probability = gp_predictions.predicted_probabilities[ 0 ]; int predicted_class = ( int )gp_predictions.predicted_labels[ 0 ]; ExtClassUpBuffer[i] = EMPTY_VALUE ; ExtClassDownBuffer[i] = EMPTY_VALUE ; ExtPredictedClassBuffer[i] = predicted_class; ExtPredictedProbabilityBuffer[i] = predicted_probability; comment = StringFormat ( "GP Classifier (Lags: %d) | Probability(UP) = %.10f" , NumLags, predicted_probability); Comment (comment); if (predicted_class == 1 && predicted_probability > ProbabilityThreshold) { ExtClassUpBuffer[i] = high[i]; } else if (predicted_class == - 1 && ( 1.0 - predicted_probability) > ProbabilityThreshold) { ExtClassDownBuffer[i] = low[i]; } Print ( "Прогноз для бара " , i, ": Probability(UP)=" + DoubleToString (predicted_probability, 10 ) + ", Predicted Class=" + IntegerToString (predicted_class), " time: " , time[i]); } if (ShowACCURACY && !accuracy_calculated) { for ( int j= 0 ; j <calculate_bars- 1 ;j++) { int bar_idx = rates_total - calculate_bars + j; if (ExtClassUpBuffer[bar_idx]!= EMPTY_VALUE || ExtClassDownBuffer[bar_idx] != EMPTY_VALUE ) { currentsize = ( int )gp_pred.Size(); currentsize++; gp_pred.Resize(currentsize, 100 ); naive_pred.Resize(currentsize, 100 ); y_true.Resize(currentsize, 100 ); if (close[bar_idx] - close[bar_idx - 1 ] > 0 ) { y_true[currentsize- 1 ] = 1 ; } else { y_true[currentsize- 1 ] = - 1 ; } gp_pred[currentsize- 1 ] = ExtPredictedClassBuffer[bar_idx]; if (close[bar_idx - 1 ] - close[bar_idx - 2 ] > 0 ) { naive_pred[currentsize- 1 ] = 1 ; } else { naive_pred[currentsize- 1 ] = - 1 ; } } } if (!( int )gp_pred.Size()== 0 ) { gp_accuracy=gp_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_ACCURACY); naive_accuracy=naive_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_ACCURACY); comment += StringFormat ( "

GP Accuracy: %.2f %% | Naive Accuracy: %.2f %%" , gp_accuracy[ 0 ], naive_accuracy[ 0 ]); comment += StringFormat ( "

Number of Filtered Signals: %d" , ( int )gp_pred.Size()); } else { comment += StringFormat ( "

No Signals for ProbabilityThreshold: %.4f " , ProbabilityThreshold); } accuracy_calculated = true ; } Comment (comment); return (rates_total); } void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); if (g_gp_model != NULL ) { delete g_gp_model; } }

Входные параметры:

WindowLength — длина окна данных для обучения модели. Количество наблюдений в обучающей выборке.

NumLags — количество лагов (приращений цен). Например, если NumLags = 1, признаком будет только приращение цены на предыдущем баре. Если NumLags = 3, признаками будут приращения цены на трех предыдущих барах и т.д.

calculate_bars — определяет количество последних баров на графике, для которых будет выполняться расчет и отрисовка индикатора.

ProbabilityThreshold — порог вероятности. Индикатор отображает сигналы стрелками вверх/вниз, если предсказанная вероятность движения цены в соответствующем направлении превышает этот порог.

ArrowShiftPx —смещение стрелок в пикселях от экстремумов бара.

ShowACCURACY — флаг для отображения метрик точности классификации на графике

OnInit() — инициализация GP-Модели:

Создаем ядро RBF, функцию правдоподобия и метод инференса:

g_kernel = new RBFKernel(1.0, 1.0) g_likelihood = new LogitLikelihood() g_inference = new LaplaceInference()

Создаем модель GaussianProcess:

g_gp_model = new GaussianProcess(g_kernel, g_likelihood, g_inference, matrix::Zeros(1,1), vector::Zeros(1)); Объект g_gp_model создается с пустыми начальными матрицами для обучающих данных X_train и y_train. Эти данные будут динамически заполняться и обновляться на каждом баре в функции OnCalculate.

OnCalculate() — основной цикл расчета:

1. Проверка на достаточное количество баров: перед началом расчетов убеждаемся, что на графике достаточно баров для формирования обучающего окна, учитывая WindowLength, NumLags и один бар для прогнозируемой метки.

2. Формирование обучающих данных (X_train и y_train):

Признаки X_train — на каждом шаге в скользящем окне формируется матрица признаков X_train. Каждая строка — это наблюдение, столбцы — приращения цен (лаги) за предыдущие NumLags баров.

Метки y_train — бинарные метки, указывающие на направление движения цены следующего бара: «1» (цена выросла) или «-1» (цена упала или не изменилась).

3. Нормализация X_train — матрица признаков стандартизируется для численной стабильности. Средние значения (out_mean) и стандартные отклонения (out_std), полученные на этом этапе, сохраняются для нормализации точки прогноза.

4. Обновление и обучение GP-модели:

g_gp_model.SetTrainingData(X_train_stdard, y_train) — обучающие данные обновляются на каждом баре.

g_gp_model.SetHyperparameters(initial_params) — гиперпараметры ядра сбрасываются и заново оптимизируются для каждого нового бара

g_gp_model.Fit() — запускаем процесс обучения на текущем окне стандартизированных данных.

5.Создание и нормализация новой точки для прогноза (X_star): нормализуется с использованием векторов out_mean и out_std.

6.Выполнение предсказания: метод g_gp_model.Predict(X_star, gp_predictions) возвращает предсказанную вероятность движения вверх (predicted_probabilities[0]) и бинарную метку (predicted_labels[0]).



7.Отрисовка и вывод: в зависимости от predicted_class и ProbabilityThreshold, на графике рисуется стрелка вверх или стрелка вниз. Информация о вероятности прогноза и предсказанном классе выводится в комментарии на график и журнал.

Рис.4. Результат предсказания индикатора GP Classifier (RBF-ядро)

Расчет метрик точности (ShowACCURACY)

При включении параметра ShowACCURACY индикатор выполняет однократный расчет точности классификации для последних calculate_bars, сравнивая прогнозы модели ГП с "наивным" прогнозом.

Истинные метки (y_true) определяются как фактическое направление движения цены. Прогноз ГП (gp_pred) - это метки, предсказанные моделью ГП. "Наивный" прогноз (naive_pred) предполагает, что направление следующего движения цены будет таким же, как и предыдущее движение (например, если цена выросла на предыдущем баре, наивный прогноз — рост).

Сравниваются метрики CLASSIFICATION_ACCURACY для обеих моделей (gp_accuracy и naive_accuracy), и результаты выводятся в комментарий на графике. Это позволяет объективно оценить эффективность модели ГП относительно простого бенчмарка.





Заключение



Сегодня мы завершили рассмотрение модели классификации Гауссовских процессов. После подробного рассмотрения теоретических построений нам удалось создать базовую версию библиотеки, позволяющую решать как задачи регрессии, так и классификации. Тестирование на синтетических данных подтвердило корректность работы реализованных компонентов библиотеки, включая эффективное применение аналитических градиентов и использование высокопроизводительной библиотеки OpenBLAS для численной стабильности и скорости.

Индикаторы GPRegressor и GPClassifier продемонстрировали практические возможности применения ГП для динамического прогнозирования финансовых временных рядов в реальном времени, а такие метрики, как RMSE (для регрессии) и Accuracy (для классификации), позволили объективно оценить эффективность модели.

Тем не менее, реализация библиотеки далека от своего идеала. Несмотря на все приложенные усилия, скорость её работы уступает признанным решениям, например таким как scikit-learn. Отчасти это связано с тем, что мы использовали не самый быстрый оптимизатор MinBleic.

Поэтому дальнейшее улучшение библиотеки может быть связано с:

использованием более производительного градиентного оптимизатора. В частности, нам потребуется быстрый алгоритм L-BFGS, который значительно превосходит текущий в эффективности для задач с большим числом гиперпараметров;

более робастной реализации метода Ньютона для Лапласовской аппроксимации. Добавление линейного поиска позволит более эффективно и надёжно находить моду апостериорного распределения, улучшая сходимость итоговой оптимизации;

реализацией разреженных методов. В отличие от текущей работы с полными матрицами, использование разреженных представлений позволит библиотеке обучаться на значительно больших объёмах данных, открывая новые возможности для масштабирования и применения ГП.

В конечном итоге, цель этого изложения — познакомить читателя с основами Гауссовских процессов, показать возможности инструмента байесовского машинного обучения, который, как мне кажется, незаслуженно остаётся в тени более популярных методов. Надеемся, что представленные теоретические основы, подкреплённые их практическим воплощением в коде, вдохновят вас на дальнейшее изучение и применение этого интересного подхода.





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