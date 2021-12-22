Création d'indicateurs à graduations dans MQL5

Introduction

En trading, il serait souhaitable d'avoir une information autant que possible, pour voir l'image détaillée des changements de prix. Vous pouvez utiliser le graphique à graduations. Essayons de créer un graphique à graduations dans MQL5.

Cet article décrit la création de deux indicateurs : un graphique des prix à graduations et un graphique « Tick Candles », qui dessine les bougies contenant un nombre spécifié de graduations. Chacun des indicateurs considérés écrit les valeurs de prix reçues dans le fichier de construction des données de l'indicateur après redémarrage du terminal client (ces données peuvent également être utilisées par les autres programmes).



Création d'indicateur à graduations

Écrivons un indicateur dans MQL5, qui dessine des données à graduations sur le graphique. Un exemple d'un tel indicateur est présenté à la Fig. 1 :



Figure 1. Exemple de graphique à graduations

L'indicateur trace deux lignes : Prix d'offre et de demande. Le dessin de chacun d'eux peut être désactivé dans les options de l'indicateur.

L'indicateur enregistre les prix du symbole actuel, reçus du courtier dans un fichier texte au format suivant : Heure du serveur, prix acheteur et prix vendeur :

2010.03.26 19:43:02 1.33955 1.33968

Le nom du fichier correspond au nom de l'instrument financier (par exemple, EURUSD.txt). Les fichiers se trouvent dans le chemin d'accès suivant : MT5_Folder\MQL5\Files. Le répertoire supplémentaire d'un préfixe de fichier et de nom de fichier peut être précisé dans les options de l'indicateur (cela peut être utile s'il y a plusieurs indicateurs rattachés aux graphiques avec le même symbole).

Pour créer un indicateur, lancez le terminal client MetaTrader 5 et lancez MetaQuotes Language Editor en appuyant sur la touche F4. Commençons à écrire le code d'un programme.

Nous préciserons que l'indicateur doit être tracé dans une fenêtre séparée sous le tableau des prix :

#property indicator_separate_window

Les deux lignes indicatrices (prix Bid et Ask respectivement) doivent être dessinées, nous devons donc utiliser deux tracés graphiques :

#property indicator_plots 2

Nous devons spécifier deux marges d'indicateur, contenant les données à tracer sur le graphique :

#property indicator_buffers 2

Pour chacune des lignes de l'indicateur, définissons le type de dessin DRAW_LINE (ligne), le style de dessin STYLE_SOLID (ligne continue) et les libellés de texte « Bid » et « Ask » :

#property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_label1 "Bid" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Blue #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_label2 "Ask"

Précisons les input variables, dont les valeurs peuvent être modifiées par l'utilisateur dans le menu d'options de l'indicateur.



input bool BidLineEnable=true; input bool AskLineEnable=true; input string path_prefix= "" ;

Les variables BidLineEnable et AskLineEnable vous permettent d'activer et de désactiver l'affichage des lignes Bid et Ask dans l'indicateur. La variable path_prefix vous permet de spécifier le préfixe du nom de fichier, situé avant le nom de fichier. En utilisant cette variable, vous pouvez également spécifier le chemin d'accès à un sous-répertoire, par exemple, si path_prefix = « MyBroker/test_ », le chemin d'accès des fichiers sera le suivant : « MetaTrader5_Folder\MQL5\Files\MyBroker », pour le symbole « EURUSD » le nom du fichier sera « test_EURUSD.txt ».

Au niveau global, déclarons les variables, qui seront utilisées dans diverses fonctions de l'indicateur, les valeurs de ces variables sont enregistrées entre les appels de l'indicateur :

int ticks_stored; double BidBuffer[],AskBuffer[];

La variable tick_stored sera utilisée pour stocker le nombre de cotations disponibles. Les BidBuffer[] et AskBuffer[] sont des tableaux dynamiques, utilisés comme marges indicatrices, les données de prix, tracées sur le graphique en tant que lignes Bid et ask, sont stockées dans ces marges.

La fonction OnInit indique que les tableaux BidBuffer[] et AskBuffer[] contiennent les données de traçage. Précisons que les données avec des valeurs de marge indicatrice, égales à zéro, ne doivent pas être tracées sur le graphique.

void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,BidBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,AskBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); }

Maintenant, nous créons la fonction OnCalculate, et listons tous les paramètres passés à la fonction quand elle a appelé :

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[])

Déclarons les variables :



int file_handle,BidPosition,AskPosition,line_string_len,i; double last_price_bid= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); double last_price_ask= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ); string filename,file_buffer;

La variable file_handle d'un type entier sera utilisée pour stocker le descripteur du fichier dans les opérations de fichier, les BidPosition et AskPosition - seront utilisés pour un stockage des positions de départ des prix Bid et Ask dans la chaîne, le line_string_len - sera utilisé pour la longueur de la chaîne, lu à partir du fichier, la variable i sera utilisée comme compteur de boucles. Les valeurs des derniers prix Bid et Ask reçus sont stockées dans les variables last_price_bid et last_price_ask. La variable de chaîne de nom de fichier est utilisée pour stocker le nom de fichier, le file_buffer est une chaîne utilisée pour lire et écrire sur le fichier.

Le nom de fichier est construit à partir de la variable path_prefix, du nom de l'instrument financier et de l'extension de fichier « .txt ». L'utilisation de la fonction StringConcatenate est plus préférable que la concaténation d'une chaîne en utilisant l'opérateur d'addition, car elle fonctionne plus rapidement et plus économiquement en mémoire.

StringConcatenate (filename,path_prefix, Symbol (), ".txt" );

Nous ouvrons le fichier à l'aide de la fonction FileOpen pour son utilisation ultérieure :

file_handle= FileOpen (filename, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_SHARE_READ );

Nous utilisons les drapeaux FILE_READ et FILE_WRITE, car nous allons lire et écrire les données sur le fichier, le drapeau FILE_ANSI indique que la page de codes ANSI sera utilisée (la valeur par défaut est Unicode), le drapeau FILE_SHARE_READ signifie que l'accès partagé est autorisé à la lecture par les autres applications tout en travaillant avec elle.

Au premier lancement de l'indicateur, il n'y a aucune donnée (ou la période du graphique a été modifiée) :

if (prev_calculated== 0 ) { line_string_len= StringLen ( FileReadString (file_handle))+ 2 ; if ( FileSize (file_handle)>( ulong )line_string_len*rates_total/ 2 ) { FileSeek (file_handle,-line_string_len*rates_total/ 2 , SEEK_END ); FileReadString (file_handle); } else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_SET ); } ticks_stored= 0 ; while ( FileIsEnding (file_handle)==false) { file_buffer= FileReadString (file_handle); if ( StringLen (file_buffer)> 6 ) { BidPosition= StringFind (file_buffer, " " , StringFind (file_buffer, " " )+ 1 )+ 1 ; AskPosition= StringFind (file_buffer, " " ,BidPosition)+ 1 ; if (BidLineEnable) BidBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,BidPosition,AskPosition-BidPosition- 1 )); if (AskLineEnable) AskBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,AskPosition)); ticks_stored++; } } }

Nous limiterons le nombre de cotations, qui doivent être lues à partir du fichier par la moitié d'un nombre de barres sur le graphique. D’abord, nous lisons la chaîne du fichier et déterminons sa longueur. À la fin d'une ligne il y a deux caractères supplémentaires avec les codes 10 et 13 (« newline » et « carriage return »), donc nous devons augmenter la longueur de la ligne de 2.



Nous supposons que la longueur moyenne des lignes restantes du fichier est la même. Si la longueur du fichier est supérieure au produit de la longueur d'une ligne sur le nombre de rates_total/2 (c'est-à-dire, si le fichier contient plus de cotations que rates_total/2), nous ne lirons que les dernières cotations rates_total/2. Faites-le, nous plaçons le pointeur de fichier à la distance égale au produit d'une longueur de chaîne par rates_total/2 (à partir de la fin du fichier) et lisons une ligne du fichier pour aligner le pointeur de fichier au début d'une ligne.

Notez que nous comparons deux valeurs en utilisant l'opérateur if, elles comportent des types différents : la longueur du fichier est de type ulong, l'expression sur le côté droit est de type int. Par conséquent, nous effectuons la typographie explicite de l'expression du côté droit sur le type ulong.

Si le fichier contient moins de cotations que rates_total/2, alors nous déplaçons le pointeur du fichier au début du fichier.

Nous mettons le compteur de cotations à zéro et lisons les lignes d'un fichier, jusqu'à atteindre la fin d'un fichier. Le traitement des chaînes est effectué pour les chaînes dont la longueur est supérieure à six caractères - c'est une longueur de chaîne minimale, qui contient un caractère pour la date, l'heure, l'offre et la demande et des séparateurs entre eux. Nous extrayons les valeurs Bid et Ask d'une chaîne, lisons à partir du fichier si la ligne correspondante doit être tracée et augmentons le compteur de cotations.

Si les données ont déjà été lues, nous déplaçons le pointeur de fichier à la fin du fichier en utilisant la fonction FileSeek (les nouvelles données sont écrites dans le fichier). En utilisant la fonction StringConcatenate, nous générons la chaîne, qui sera écrite dans un fichier à l'aide de la fonction FileWrite. Nous ajoutons les nouvelles valeurs des prix Bid et Ask aux tableaux BidBuffer[] et AskBuffer[], si la ligne correspondante doit être tracée et augmentons le compteur de cotations.

else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_END ); StringConcatenate (file_buffer, TimeCurrent (), " " , DoubleToString (last_price_bid, _Digits ), " " , DoubleToString (last_price_ask, _Digits )); FileWrite (file_handle,file_buffer); if (BidLineEnable) BidBuffer[ticks_stored]=last_price_bid; if (AskLineEnable) AskBuffer[ticks_stored]=last_price_ask; ticks_stored++; }

On pourrait se demander pourquoi vous ne lisez pas les données d'un fichier à l'intérieur de la fonction OnInit ? La raison est la suivante : la longueur des tableaux dynamiques BidBuffer[] et AskBuffer[] n'a pas été définie, elle a été spécifiée lors de l'appel de la fonction OnCalculate.

Nous fermons le fichier précédemment ouvert :

FileClose (file_handle);

Dans le cas où le compteur de cotations sera égal ou supérieur au nombre de barres sur le graphique après la lecture du fichier ou après l'ajout aux tableaux BidBuffer[] et AskBuffer[] la moitié des anciennes cotations seront supprimées et le reste sera expédié où elles appartiennent.

if (ticks_stored>=rates_total) { for (i=ticks_stored/ 2 ;i<ticks_stored;i++) { if (BidLineEnable) BidBuffer[i-ticks_stored/ 2 ]=BidBuffer[i]; if (AskLineEnable) AskBuffer[i-ticks_stored/ 2 ]=AskBuffer[i]; } ticks_stored-=ticks_stored/ 2 ; }

Les tableaux BidBuffer[] et AskBuffer[] des marges indicatrices ne sont pas des séries temporelles, donc l'élément récent a un index égal à ticks_stored-1, le graphique récent a un index égal à rates_total-1. Pour les combiner au même niveau, décalons la ligne de l'indicateur à l'aide de la fonction PlotIndexSetInteger:

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,rates_total-ticks_stored); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHIFT ,rates_total-ticks_stored);

Les valeurs des prix récemment reçus sont stockées sur BidBuffer[] et AskBuffer[] avec l’ indice égal à rates_total-1 (si les lignes correspondantes doivent être tracées) pour les afficher dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de l’indicateur.

if (BidLineEnable) BidBuffer[rates_total- 1 ]=last_price_bid; if (AskLineEnable) AskBuffer[rates_total- 1 ]=last_price_ask;

L'exécution de la fonction OnCalculate est terminée par le retour de rates_total (vous pouvez retourner n'importe quel nombre, différent de zéro), le code de la fonction se termine par un crochet.

return (rates_total); }

L'indicateur Tick a été écrit. Le code source complet de l'indicateur peut être téléchargé sur le lien, situé à la fin de l'article.

Création de l'indicateur « Tick Candles »

Maintenant, écrivons un indicateur qui trace le concept « tick candles ». Contrairement à la carte à bougies classique, où chaque bougie correspond à la période spécifiée, la carte « Tick Candles » a une structure différente : chaque bougie a un nombre prédéfini de traits, reçus du courtier (bougies d'équivolume). Cet indicateur est tel que présenté à la figure 2 :





Figure 2. L'indicateur « Tick Candles »

L'indicateur « Tick Candles », ainsi que l'indicateur à graduations, considéré ci-dessus, écrit toutes les cotations entrantes dans le fichier. Le format des données et les détails de l'emplacement du fichier sont les mêmes. Le chemin du fichier, le préfixe du nom, le nombre de traits pour une bougie et le type de prix (Bid ou Ask) peuvent être spécifiés dans les options de l'indicateur.

Pour créer un indicateur, lancez le terminal client MetaTrader 5 et lancez MetaQuotes Language Editor en appuyant sur la touche F4.

Précisons qu'il doit être tracé dans une fenêtre séparée :

#property indicator_separate_window

L'indicateur n'a qu'un seul tracé graphique : les bougies de couleur.

#property indicator_plots 1

Nous avons besoin de quatre marges pour afficher les bougies colorées et pour stocker les valeurs des données de prix (ouvert, haut, bas et clos) des valeurs du prix pour chaque bougie. Nous avons également besoin d'une marge supplémentaire pour stocker les indices de couleur des bougies.

#property indicator_buffers 5

Précisons le type de dessin : Bougies de couleur - DRAW_COLOR_CANDLES.

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES

Précisons les couleurs, qui seront utilisées pour les bougies :

#property indicator_color1 Gray,Red,Green

Créons le price_types du type d'énumérations, contenant l'une des valeurs suivantes : Offrir ou demander :

enum price_types ( Bid, Ask )

Nous spécifions les paramètres d'entrée, qui peuvent être modifiés par l'utilisateur à partir du menu d'options de l'indicateur :

input int ticks_in_candle= 16 ; input price_types applied_price= 0 ; input string path_prefix= "" ;

La variable ticks_in_candle spécifie le nombre de traits correspondant à une bougie. La variable applied_price indique le type d’un prix utilisé pour la construction des bougies : Offrir ou demander. Le préfixe de répertoire et de nom de fichier pour les données de traits historiques peut être spécifié dans la variable path_prefix.

Les variables avec des valeurs, qui doivent être enregistrées entre les appels de l'indicateur, sont déclarées au niveau global.

int ticks_stored; double TicksBuffer[],OpenBuffer[],HighBuffer[],LowBuffer[],CloseBuffer[],ColorIndexBuffer[];

La variable ticks_stored est utilisée pour stocker le nombre de cotations disponibles. Le tableau TicksBuffer[] est utilisé pour un stockage des cotations reçues, les tableaux OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[] et CloseBuffer[] sont utilisés pour un stockage des prix des bougies (à l’ouverture, plus haut, plus bas et à la clôture), qui seront tracés sur le graphique. Le tableau ColorIndexBuffer[] est utilisé pour le stockage de l'indice de couleur des bougies.

La fonction OnInit indique que les tableaux OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[] et CloseBuffer[] sont utilisés comme marges indicatrices, le tableau ColorIndexBuffer[] contient un indice de couleur des bougies, le tableau TicksBuffer[] sert aux calculs intermédiaires :

void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,OpenBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,HighBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,LowBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,CloseBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,ColorIndexBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,TicksBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS );

La chose suivante est que nous définissons les tableaux OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[], CloseBuffer[] et ColorIndexBuffer[] comme des séries temporelles (c'est-à-dire que les données les plus récentes ont l'indice 0) :

ArraySetAsSeries(OpenBuffer, true ); ArraySetAsSeries(HighBuffer, true ); ArraySetAsSeries(LowBuffer, true ); ArraySetAsSeries(CloseBuffer, true ); ArraySetAsSeries(ColorIndexBuffer, true );

Les valeurs des marges indicatrices égales à 0, ne doivent pas être tracées sur le graphique :

PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 3 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 );

Une fois que l'écriture de la fonction OnInit est terminée, nous fermons la fonction à l'aide d'un crochet.

Il est temps d'écrire la fonction OnCalculate. Spécifiez tous les paramètres transmis à la fonction :

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) {

Nous déclarons les variables qui seront utilisées dans la fonction OnInit.

int file_handle,BidPosition,AskPosition,line_string_len,CandleNumber,i; double last_price_bid= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); double last_price_ask= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ); string filename,file_buffer;

La variable file_handle de type entier est utilisée pour stocker le descripteur de fichier dans les opérations de fichier, les BidPosition et AskPosition sont utilisées pour un stockage des positions de départ des prix Bid et Ask dans la chaîne, la line_string_len est une longueur de chaîne, lue à partir d'un fichier, le CandleNumber - est l'indice de la bougie calculée, la variable i est utilisée comme compteur de boucles.



Les prix d'offre et de demande récemment reçus sont stockés dans les variables de type double last_price_bid et last_price_ask. La variable filename d'un type chaîne est utilisée pour le stockage d'un nom de fichier, le file_buffer est une chaîne, utilisée dans les opérations de fichier.

La taille du tableau TicksBuffer[] n'est pas définie automatiquement, contrairement aux tableaux OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[], CloseBuffer[] et ColorIndexBuffer[], qui sont des marges indicatrices, alors définissons la taille d'un tableau TicksBuffer[] comme pareille à la taille des tableaux OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[], CloseBuffer[] et ColorIndexBuffer[] :

ArrayResize (TicksBuffer, ArraySize (CloseBuffer));

Préparez le nom du fichier à partir de la variable path_prefix du nom de l'instrument financier et de l'extension « .txt » :

StringConcatenate (filename,path_prefix, Symbol (), ".txt" );

Ouvrons le fichier avec les paramètres décrits ci-dessus pour l'indicateur précédent.

file_handle= FileOpen (filename, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_SHARE_READ );

Si la fonction OnCalculate est appelée la première fois et qu'il n'y a pas de données dans le tableau TicksBuffer[] la lecture de celles-ci s’effectue à partir du fichier:

if (prev_calculated== 0 ) { line_string_len= StringLen ( FileReadString (file_handle))+ 2 ; if ( FileSize (file_handle)>( ulong )line_string_len*rates_total/ 2 ) { FileSeek (file_handle,-line_string_len*rates_total/ 2 , SEEK_END ); FileReadString (file_handle); } else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_SET ); } ticks_stored= 0 ; while ( FileIsEnding (file_handle)==false) { file_buffer= FileReadString (file_handle); if ( StringLen (file_buffer)> 6 ) { BidPosition= StringFind (file_buffer, " " , StringFind (file_buffer, " " )+ 1 )+ 1 ; AskPosition= StringFind (file_buffer, " " ,BidPosition)+ 1 ; if (applied_price== 0 ) TicksBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,BidPosition,AskPosition-BidPosition- 1 )); if (applied_price== 1 ) TicksBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,AskPosition)); ticks_stored++; } } }

La lecture des cotations du fichier a été décrite plus en détail ci-dessus, elle est pareille à celle de l'indicateur précédent.

Si les cotations ont déjà été lues dans le tableau TicksBuffer[], nous écrivons une nouvelle valeur de prix dans le fichier, plaçons un nouveau prix dans le tableau TicksBuffer[] et nous rehaussons le compteur des cotations :

else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_END ); StringConcatenate (file_buffer, TimeCurrent (), " " , DoubleToString (last_price_bid, _Digits ), " " , DoubleToString (last_price_ask, _Digits )); FileWrite (file_handle,file_buffer); if (applied_price== 0 ) TicksBuffer[ticks_stored]=last_price_bid; if (applied_price== 1 ) TicksBuffer[ticks_stored]=last_price_ask; ticks_stored++; }

Clôture du fichier :

FileClose (file_handle);

Si le nombre de cotations stockées atteint le nombre de barres sur le graphique des prix ou devient supérieur, nous supprimons la moitié des données les plus anciennes et décalons les données restantes :

if (ticks_stored>=rates_total) { for (i=ticks_stored/ 2 ;i<ticks_stored;i++) { TicksBuffer[i-ticks_stored/ 2 ]=TicksBuffer[i]; } ticks_stored-=ticks_stored/ 2 ; }

Calculons les valeurs OHLC pour chaque bougie et plaçons ces valeurs dans les marges indicatrices correspondantes :

CandleNumber=- 1 ; for (i= 0 ;i<ticks_stored;i++) { if (CandleNumber==( int )( MathFloor ((ticks_stored- 1 )/ticks_in_candle)- MathFloor (i/ticks_in_candle))) { CloseBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; if (TicksBuffer[i]>HighBuffer[CandleNumber]) HighBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; if (TicksBuffer[i]<LowBuffer[CandleNumber]) LowBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; if (CloseBuffer[CandleNumber]>OpenBuffer[CandleNumber]) ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 2 ; if (CloseBuffer[CandleNumber]<OpenBuffer[CandleNumber]) ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 1 ; if (CloseBuffer[CandleNumber]==OpenBuffer[CandleNumber]) ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 0 ; } else { CandleNumber=( int )( MathFloor ((ticks_stored- 1 )/ticks_in_candle)- MathFloor (i/ticks_in_candle)); OpenBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; HighBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; LowBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; CloseBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 0 ; } }

L'exécution de la fonction OnCalculate s’achève avec la réinitialisation à une valeur non nulle, ce qui signifie que le tableau TicksBuffer[] a déjà les données et qu’il n'est pas nécessaire de les lire au prochain appel de la fonction. Nous plaçons le crochet final à la fin de la fonction

return (rates_total); }

À la fin de l'article, il y a un lien qui peut être utilisé pour télécharger le code source complet de l'indicateur.

Conclusion

Dans cet article, nous avons envisagé la création de deux indicateurs à graduations : l'indicateur graphique à graduations et l'indicateur « tick candles ».

