Creazione di Indicatori di Tick in MQL5

Introduzione

Nel trading, sarebbe auspicabile avere quante più informazioni possibili per avere un quadro dettagliato delle variazioni di prezzo. Puoi usare il grafico tick. Proviamo a creare un grafico tick in MQL5.

Questo articolo, descrive la creazione di due indicatori: un grafico del prezzo tick e un grafico "Tick Candles", che disegna le candele che contengono un numero specificato di tick. Ciascuno degli indicatori considerati scrive i valori di prezzo ricevuti nel file per la costruzione dei dati dell'indicatore dopo il riavvio del client terminal (questi dati possono essere utilizzati anche dagli altri programmi).



Creazione dell'Indicatore Tick

Scriviamo un indicatore in MQL5 che disegna i dati tick sul grafico. Un esempio di questo indicatore viene mostrato in Fig.1:



Figura 1. Esempio di grafico tick

L'indicatore traccia due linee: Prezzi Bid e Ask. Il disegno di ciascuno di essi può essere disattivato nelle opzioni dell'indicatore.

L'indicatore salva i prezzi del simbolo corrente, ricevuti dal broker in un file di testo con il seguente formato: Server time, prezzo Bid e prezzo Ask:

2010.03.26 19:43:02 1.33955 1.33968

Il nome del file corrisponde al nome dello strumento finanziario (ad esempio, EURUSD.txt). I file si trovano nel seguente percorso: MT5_Folder\MQL5\Files. La directory aggiuntiva per un file e il prefisso del nome file possono essere specificati nelle opzioni dell'indicatore (può essere utile se ci sono più indicatori associati ai grafici con lo stesso simbolo).

Per creare un indicatore, avvia il client terminal MetaTrader 5 e avvia MetaQuotes Language Editor premendo il tasto F4. Iniziamo a scrivere il codice di un programma.

Specifichiamo che l'indicatore deve essere tracciato in una finestra separata sotto il grafico dei prezzi:

#property indicator_separate_window

Si devono disegnare le due linee dell’indicatore (rispettivamente, prezzi Bid e Ask), quindi dobbiamo utilizzare due grafici:

#property indicator_plots 2

Dobbiamo specificare due buffer di indicatori, contenenti i dati da tracciare sul grafico:

#property indicator_buffers 2

Per ciascuna delle linee dell'indicatore, definiamo il tipo di disegno DRAW_LINE (linea), lo stile di disegno STYLE_SOLID (linea continua) e le etichette di testo "Bid" e "Ask":

#property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_label1 "Bid" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Blue #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_label2 "Ask"

Specifichiamo le variabili di input, i cui valori possono essere modificati dall'utente nel menu delle opzioni dell'indicatore.



input bool BidLineEnable=true; input bool AskLineEnable=true; input string path_prefix= "" ;

Le variabili BidLineEnable e AskLineEnable consentono di abilitare e disabilitare la visualizzazione delle linee Bid e Ask nell'indicatore. La variabile path_prefix consente di specificare il prefisso del nome del file che si trova prima del nome del file. Utilizzando questa variabile, puoi anche specificare il percorso di una sottodirectory, ad esempio, se path_prefix = "MyBroker/test_", il percorso dei file sarà il seguente: "MetaTrader5_Folder\MQL5\Files\MyBroker", per il simbolo "EURUSD" il nome del file sarà "test_EURUSD.txt".

A livello globale, dichiariamo le variabili che verranno utilizzate in varie funzioni dell'indicatore, i valori di queste variabili vengono salvati tra le chiamate dell'indicatore:

int ticks_stored; double BidBuffer[],AskBuffer[];

La variabile tick_stored verrà utilizzata per memorizzare il numero di quotazioni disponibili. BidBuffer[] e AskBuffer[] sono array dinamici, utilizzati come buffer indicatori, i dati sui prezzi tracciati sul grafico come linee Bid e Ask, sono memorizzati in questi buffer.

La funzione OnInit indica che gli array BidBuffer[] e AskBuffer[] contengono i dati per il tracciato. Specifichiamo che i dati con valori dell'indicatore buffer, pari a zero, non devono essere tracciati sul grafico.

void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,BidBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,AskBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); }

Ora creiamo la funzione OnCalculate ed elenchiamo tutti i parametri passati alla funzione quando è stata chiamata:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[])

Dichiariamo le variabili:



int file_handle,BidPosition,AskPosition,line_string_len,i; double last_price_bid= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); double last_price_ask= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ); string filename,file_buffer;

La variabile file_handle di tipo intero verrà utilizzata per memorizzare l'handle del file nelle operazioni sui file, le BidPosition e AskPosition - verranno utilizzate per la memorizzazione dei prezzi Bid e Ask delle posizioni iniziali nella stringa, verrà utilizzata la line_string_len - per la lunghezza della stringa, letta dal file, la variabile i sarà utilizzata come contatore di loop. I valori degli ultimi prezzi Bid e Ask ricevuti sono memorizzati nelle variabili last_price_bid e last_price_ask. La variabile stringa nome file viene utilizzata per memorizzare il nome del file, il file_bufferè una stringa utilizzata per la lettura e la scrittura sul file.

Il nome del file è costituito dalla variabile path_prefix, nome dello strumento finanziario ed estensione del file ".txt". L'uso della funzione StringConcatenate è più conveniente rispetto alla concatenazione di stringhe utilizzando l'operatore di addizione, perché funziona più velocemente ed è più economico sulla memoria.

StringConcatenate (filename,path_prefix, Symbol (), ".txt" );

Apriamo il file utilizzando la funzione FileOpen per un suo ulteriore utilizzo:

file_handle= FileOpen (filename, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_SHARE_READ );

Usiamo i flag FILE_READ e FILE_WRITE, perché leggeremo e scriveremo i dati nel file, il flag FILE_ANSI indica che verrà utilizzata la codepage ANSI (l'impostazione predefinita è Unicode), il flag FILE_SHARE_READ significa che l'accesso condiviso è consentito per la lettura dalle altre applicazioni mentre si lavora con esso.

Al primo avvio dell'indicatore non ci sono dati (o il periodo del grafico è stato modificato):

if (prev_calculated== 0 ) { line_string_len= StringLen ( FileReadString (file_handle))+ 2 ; if ( FileSize (file_handle)>( ulong )line_string_len*rates_total/ 2 ) { FileSeek (file_handle,-line_string_len*rates_total/ 2 , SEEK_END ); FileReadString (file_handle); } else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_SET ); } ticks_stored= 0 ; while ( FileIsEnding (file_handle)==false) { file_buffer= FileReadString (file_handle); if ( StringLen (file_buffer)> 6 ) { BidPosition= StringFind (file_buffer, " " , StringFind (file_buffer, " " )+ 1 )+ 1 ; AskPosition= StringFind (file_buffer, " " ,BidPosition)+ 1 ; if (BidLineEnable) BidBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,BidPosition,AskPosition-BidPosition- 1 )); if (AskLineEnable) AskBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,AskPosition)); ticks_stored++; } } }

Limiteremo il numero di quotazioni, che dovrebbero essere lette dal file alla metà di un numero di barre sul grafico. Innanzitutto, leggiamo la stringa dal file e ne determiniamo la lunghezza. Alla fine di una riga ci sono due caratteri aggiuntivi con i codici 10 e 13 ("newline" e "carriage return"), quindi dobbiamo aumentare la lunghezza della riga di 2.



Assumiamo che la lunghezza media delle righe rimanenti del file sia la stessa. Se la lunghezza del file è maggiore del prodotto della lunghezza di una riga sul numero di rate_total/2 (cioè, se il file contiene più virgolette di rate_total/2), leggeremo solo le ultime quotazioni rate_total/2 Per farlo, impostiamo il puntatore del file alla distanza uguale al prodotto di una lunghezza di stringa per rate_total/2 (dalla fine del file) e leggiamo una riga dal file per allineare il puntatore del file all'inizio di una riga .

Notare che confrontiamo due valori usando l'operatore if, hanno tipi diversi: la lunghezza del file è di tipo ulong, l'espressione a destra ha il tipo int. Pertanto eseguiamo il typecasting esplicito dell'espressione del lato destro al tipo ulong.

Se il file contiene meno quotazioni, rispetto a rates_total/2, spostiamo il puntatore del file all'inizio del file.

Impostiamo il contatore delle quotazioni a zero e leggiamo le righe da un file, fino a raggiungere la fine di un file. L'elaborazione delle stringhe viene eseguita per le stringhe la cui lunghezza è maggiore di sei caratteri - è una lunghezza minima della stringa, che contiene un carattere per la data, ora, bid e ask e i separatori tra di loro. Estraiamo i valori Bid e Ask da una stringa, leggiamo dal file se la riga corrispondente deve essere tracciata e aumentiamo il contatore delle quotazioni.

Se i dati sono stati letti in precedenza, spostiamo il puntatore del file alla fine del file utilizzando la funzione FileSeek (i nuovi dati vengono scritti nel file). Utilizzando la funzione StringConcatenate, generiamo la stringa che verrà scritta in un file utilizzando la funzione FileWrite. Aggiungiamo i nuovi valori dei prezzi Bid e Ask agli array BidBuffer[] e AskBuffer[], se la riga corrispondente deve essere tracciata e aumentiamo il contatore delle quotazioni.

else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_END ); StringConcatenate (file_buffer, TimeCurrent (), " " , DoubleToString (last_price_bid, _Digits ), " " , DoubleToString (last_price_ask, _Digits )); FileWrite (file_handle,file_buffer); if (BidLineEnable) BidBuffer[ticks_stored]=last_price_bid; if (AskLineEnable) AskBuffer[ticks_stored]=last_price_ask; ticks_stored++; }

Ci si potrebbe chiedere: perché non leggi i dati da un file all'interno della funzione OnInit? Il motivo è il seguente: la lunghezza degli array dinamici BidBuffer[] e AskBuffer[] non è stata definita, è stata specificata quando viene chiamata la funzione OnCalculate.

Chiudiamo il file aperto in precedenza :

FileClose (file_handle);

Nel caso in cui il contatore delle quotazioni sarà uguale o maggiore del numero di barre sul grafico, dopo la lettura da file o dopo l'aggiunta agli array BidBuffer[] e AskBuffer[], la metà delle vecchie quotazioni verrà rimossa e le restanti verranno spostate al loro posto.

if (ticks_stored>=rates_total) { for (i=ticks_stored/ 2 ;i<ticks_stored;i++) { if (BidLineEnable) BidBuffer[i-ticks_stored/ 2 ]=BidBuffer[i]; if (AskLineEnable) AskBuffer[i-ticks_stored/ 2 ]=AskBuffer[i]; } ticks_stored-=ticks_stored/ 2 ; }

Gli array BidBuffer[] e AskBuffer[] dei buffer degli indicatori non sono serie temporali, quindi l'elemento recente ha indice uguale a ticks_stored-1, il grafico recente ba ha indice uguale a rates_total-1. Per combinarli allo stesso livello, spostiamo la linea dell'indicatore utilizzando la funzione PlotIndexSetInteger:

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,rates_total-ticks_stored); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHIFT ,rates_total-ticks_stored);

I valori dei prezzi recenti ricevuti vengono memorizzati in BidBuffer[] e AskBuffer[] con l’ indice uguale a rate_total-1 (se le linee corrispondenti devono essere tracciate) per mostrarli nell'angolo in alto a sinistra della finestra dell’indicatore.

if (BidLineEnable) BidBuffer[rates_total- 1 ]=last_price_bid; if (AskLineEnable) AskBuffer[rates_total- 1 ]=last_price_ask;

L'esecuzione della funzione OnCalculate viene completata dalla restituzione di rate_total (puoi restituire qualsiasi numero diverso da zero), il codice della funzione termina con una parentesi graffa.

return (rates_total); }

L'indicatore Tick è stato scritto. Il codice sorgente completo dell'indicatore può essere scaricato al link che si trova alla fine dell'articolo.

Creazione dell'indicatore "Tick Candle"

Ora scriviamo un indicatore che traccia le cosiddette "tick candle". A differenza del grafico a candele convenzionale, dove ogni candela corrisponde al periodo di tempo specificato, il grafico "Tick Candle" ha una struttura diversa: ogni candela ha un numero predefinito di tick, ricevuti dal broker (candele equivolume). Questo indicatore appare come mostrato nella Figura 2:





Figura 2. L'indicatore "Tick Candle"

L'indicatore "Tick Candle", così come l'indicatore tick, considerato sopra, scrive tutte le quotazioni in arrivo nel file. Il formato dei dati e i dettagli sulla posizione del file sono gli stessi. Il percorso del file, il prefisso del nome, il numero di tick per una candela e il tipo di prezzo (Bid o Ask) possono essere specificati nelle opzioni dell'indicatore.

Per creare un indicatore, avvia il client terminal MetaTrader 5 e avvia MetaQuotes Language Editor premendo il tasto F4.

Specifichiamo che dovrebbe essere tracciato in una finestra separata:

#property indicator_separate_window

L'indicatore ha un solo grafico: le candele colorate.

#property indicator_plots 1

Abbiamo bisogno di quattro buffer per la visualizzazione delle candele colorate e per la memorizzazione dei valori dei dati di prezzo (apertura, massima, minima e chiusura) del prezzo di ciascuna candela. Inoltre, abbiamo bisogno di un buffer aggiuntivo per memorizzare gli indici di colore delle candele.

#property indicator_buffers 5

Specifichiamo il tipo di disegno: DRAW_COLOR_CANDLES - candele colorate.

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES

Specifichiamo i colori che verranno utilizzati per le candele:

#property indicator_color1 Gray,Red,Green

Creiamo il price_types del tipo di enumerazione contenente uno dei seguenti valori: Bid o Ask:

enum price_types ( Bid, Ask )

Specifichiamo i parametri di input che possono essere modificati dall'utente dal menu delle opzioni dell'indicatore:

input int ticks_in_candle= 16 ; input price_types applied_price= 0 ; input string path_prefix= "" ;

La variabile ticks_in_candle specifica il numero di tick corrispondenti a una candela. La variabile apply_price indica il tipo di prezzo utilizzato per la costruzione delle candele: Bid o Ask. La directory e il prefisso del nome file del file per i dati cronologici dei tick possono essere specificati nella variabile path_prefix.

Le variabili con valori, che dovrebbero essere salvate tra le chiamate dell'indicatore, sono dichiarate a livello globale.

int ticks_stored; double TicksBuffer[],OpenBuffer[],HighBuffer[],LowBuffer[],CloseBuffer[],ColorIndexBuffer[];

La variabile ticks_stored viene utilizzata per memorizzare il numero di quotazioni disponibili. L'array TicksBuffer[] viene utilizzato per memorizzare le quotazioni ricevute, gli array OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[] e CloseBuffer[] vengono utilizzati per memorizzare i prezzi delle candele (apertura, massimo, minimo e chiusura), che verrà tracciato sul grafico. L'array ColorIndexBuffer[] viene utilizzato per memorizzare l'indice di colore delle candele.

La funzione OnInit indica che gli array OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[] e CloseBuffer[] vengono utilizzati come buffer di un indicatore, l'array ColorIndexBuffer[] contiene un indice di colore delle candele, l'array TicksBuffer[] viene utilizzato per calcoli intermedi:

void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,OpenBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,HighBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,LowBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,CloseBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,ColorIndexBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,TicksBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS );

Successivamente, specifichiamo gli array OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[], CloseBuffer[] e ColorIndexBuffer[] come serie temporali (cioè i dati più recenti hanno indice 0):

ArraySetAsSeries(OpenBuffer, true ); ArraySetAsSeries(HighBuffer, true ); ArraySetAsSeries(LowBuffer, true ); ArraySetAsSeries(CloseBuffer, true ); ArraySetAsSeries(ColorIndexBuffer, true );

I valori dei buffer dell'indicatore pari a 0, non devono essere tracciati sul grafico:

PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 3 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 );

Completata la scrittura della funzione OnInitchiudiamo la funzione utilizzando una parentesi graffa.

È ora di scrivere la funzione OnCalculate. Specifichiamo tutti i parametri passati alla funzione:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) {

Dichiariamo le variabili che verranno utilizzate nella funzione OnInit.

int file_handle,BidPosition,AskPosition,line_string_len,CandleNumber,i; double last_price_bid= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); double last_price_ask= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ); string filename,file_buffer;

La variabile file_handle di tipo intero viene utilizzata per memorizzare l'handle del file nelle operazioni sui file, la BidPosition e AskPosition vengono utilizzate per memorizzare le posizioni iniziali dei prezzi Bid e Ask nella stringa, la line_string_len è una lunghezza di stringa, letta da un file , il CandleNumber - è l'indice della candela calcolata, la variabile i viene utilizzata come contatore di loop.



I prezzi Bid e Ask ricevuti di recente vengono memorizzati nelle variabili last_price_bid e last_price_ask di tipo doppio. La variabile filename di un tipo stringa viene utilizzata per memorizzare il nome di un file, il file_buffer è una stringa utilizzata nelle operazioni sui file.

La dimensione dell'array TicksBuffer[] non viene impostata automaticamente, a differenza degli array OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[], CloseBuffer[] e ColorIndexBuffer[] che sono buffer dell'indicatore, quindi impostiamo la dimensione di un array TicksBuffer [] uguale alla dimensione degli array OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[], CloseBuffer[] e ColorIndexBuffer[]:

ArrayResize (TicksBuffer, ArraySize (CloseBuffer));

Preparare il nome del file dalla variabile path_prefix, nome dello strumento finanziario ed estensione ".txt":

StringConcatenate (filename,path_prefix, Symbol (), ".txt" );

Apriamo il file con i parametri, descritto sopra per l'indicatore precedente.

file_handle= FileOpen (filename, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_SHARE_READ );

Se la funzione OnCalculate viene chiamata la prima volta e non ci sono dati nell'array TicksBuffer[], li leggiamo dal file:

if (prev_calculated== 0 ) { line_string_len= StringLen ( FileReadString (file_handle))+ 2 ; if ( FileSize (file_handle)>( ulong )line_string_len*rates_total/ 2 ) { FileSeek (file_handle,-line_string_len*rates_total/ 2 , SEEK_END ); FileReadString (file_handle); } else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_SET ); } ticks_stored= 0 ; while ( FileIsEnding (file_handle)==false) { file_buffer= FileReadString (file_handle); if ( StringLen (file_buffer)> 6 ) { BidPosition= StringFind (file_buffer, " " , StringFind (file_buffer, " " )+ 1 )+ 1 ; AskPosition= StringFind (file_buffer, " " ,BidPosition)+ 1 ; if (applied_price== 0 ) TicksBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,BidPosition,AskPosition-BidPosition- 1 )); if (applied_price== 1 ) TicksBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,AskPosition)); ticks_stored++; } } }

La lettura delle quotazioni dal file è stata descritta sopra in modo più dettagliato, è la stessa dell'indicatore precedente.

Se le quotazioni sono state lette in precedenza nell'array TicksBuffer[], scriviamo un nuovo valore di prezzo nel file, posizioniamo un nuovo prezzo nell'array TicksBuffer[] e aumentiamo il contatore delle quotazioni:

else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_END ); StringConcatenate (file_buffer, TimeCurrent (), " " , DoubleToString (last_price_bid, _Digits ), " " , DoubleToString (last_price_ask, _Digits )); FileWrite (file_handle,file_buffer); if (applied_price== 0 ) TicksBuffer[ticks_stored]=last_price_bid; if (applied_price== 1 ) TicksBuffer[ticks_stored]=last_price_ask; ticks_stored++; }

Chiusura del file:

FileClose (file_handle);

Se il numero di quotazioni memorizzate raggiunge il numero di barre sul grafico dei prezzi o diventa più alto, rimuoviamo la metà dei dati più vecchi e spostiamo i dati rimanenti:

if (ticks_stored>=rates_total) { for (i=ticks_stored/ 2 ;i<ticks_stored;i++) { TicksBuffer[i-ticks_stored/ 2 ]=TicksBuffer[i]; } ticks_stored-=ticks_stored/ 2 ; }

Calcoliamo i valori OHLC per ogni candela e posizioniamo questi valori nei corrispondenti buffer indicatori:

CandleNumber=- 1 ; for (i= 0 ;i<ticks_stored;i++) { if (CandleNumber==( int )( MathFloor ((ticks_stored- 1 )/ticks_in_candle)- MathFloor (i/ticks_in_candle))) { CloseBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; if (TicksBuffer[i]>HighBuffer[CandleNumber]) HighBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; if (TicksBuffer[i]<LowBuffer[CandleNumber]) LowBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; if (CloseBuffer[CandleNumber]>OpenBuffer[CandleNumber]) ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 2 ; if (CloseBuffer[CandleNumber]<OpenBuffer[CandleNumber]) ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 1 ; if (CloseBuffer[CandleNumber]==OpenBuffer[CandleNumber]) ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 0 ; } else { CandleNumber=( int )( MathFloor ((ticks_stored- 1 )/ticks_in_candle)- MathFloor (i/ticks_in_candle)); OpenBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; HighBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; LowBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; CloseBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 0 ; } }

L'esecuzione della funzione OnCalculate viene completata ripristinando un valore diverso da zero, il che significa che l’array TicksBuffer[] ha già i dati e non è necessario leggerli alla prossima chiamata della funzione. Mettiamo la parentesi graffa di chiusura alla fine della funzione

return (rates_total); }

Alla fine dell'articolo, c'è un link che può essere utilizzato per scaricare il codice sorgente completo dell'indicatore.

Conclusione

In questo articolo, abbiamo considerato la creazione di due indicatori tick: l'indicatore grafico tick e l'indicatore "tick candles".

