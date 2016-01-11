Erzeugung von Kursschwankungs-Indikatoren in MQL5

Einleitung

Beim Börsenhandel möchte man immer so viel Informationen wie möglich, um ein maximal detailliertes Gesamtbild der Kursveränderungen vor sich zu haben. Dazu kann man das Kursschwankungs-Chart verwenden. Und das wollen wir nun in MQL5 erzeugen.

In diesem Beitrag geht es um die Erzeugung von zwei Indikatoren: dem Kursschwankung-Indikator, der das Chart der Kursschwankungen des Kurses zeichnet und dem Kursschwankungs-"Kerzen" Indikator, der "Kerzen" mit der angegebenen Anzahl von Kursschwankungen zeichnet. Jeder dieser Indikatoren schreibt die eingehenden Kurse in eine Datei und verwendet die gespeicherten Daten dann nach einem Neustart des Indikators (diese Daten können auch von anderen Programmen verwendet werden).



Erzeugung eines Kursschwankungs-Indikators

Schreiben wir also einen Indikator in MQL5, der Kursschwankungsdaten auf ein Chart abbildet. Ein Beispiel eines solchen Indikators ist in Abb. 1 zu sehen:



Abb. 1 Beispiel eines Kursschwankung-Charts

Der Indikator zeichnet zwei Linien: Briefkurs und Geldkurs. In den Indikator-Optionen kann die Zeichnung jedes der beiden Kurses entsprechend abgestellt werden.

Der Indikator speichert die vom Makler erhaltenen Kurse des aktuellen Symbols in einer Textdatei im folgenden Format: Serverzeit, Briefkurs und Geldkurs:

2010.03.26 19:43:02 1.33955 1.33968

Der Dateiname entspricht dem Namen des Finanzinstruments (z.B. EURUSD.txt). Die Dateien finden sich im folgenden Pfad: MT5_Folder\MQL5\Files. Das zusätzliche Directory für eine Datei und ein Dateinamen-Präfix können ebenfalls in den Optionen des Indikators festgelegt werden (dies ist sinnvoll, wenn mehrere Indikatoren an die Charts mit dem gleichen Symbol angehängt sind).

Zur Erzeugung eines Indikators, startet man den MetaTrader5 Client-Terminal und den MetaQuotes Language Editor durch Drücken von "F4". Schreiben wir nun den Programmcode.

Wir legen hier fest, dass der Indikator in einem separaten Fenster unter dem Kurschart gezeichnet werden soll:

#property indicator_separate_window

Es sollten zwei Indikator-Linien (Briefkurs- bzw. Geldkurs) gezeichnet werden, also müssen wir zwei graphische Darstellungen verwenden:

#property indicator_plots 2

Wir müssen zwei Indikator-Buffer festlegen, die die auf dem Chart darzustellenden Daten enthalten:

#property indicator_buffers 2

Also bestimmen wir für jede Indikatorzeile die Zeichnungsart DRAW_LINE (Linie), den Zeichnungsstil STYLE_SOLID (durchgehende Linie) und die Textmarkierungen "Brief" und "Geld":

#property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_label1 "Bid" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Blue #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_label2 "Ask"

Dann legen wir die Eingabe-Variablen fest, deren Werte vom Benutzer im Optionen-Menü des Indikators verändert werden können.



input bool BidLineEnable=true; input bool AskLineEnable=true; input string path_prefix= "" ;

Mit den BidLineEnable und AskLineEnable Variablen können Sie die Anzeige der Brief- und Geldlinien im Indikator aktivieren oder deaktivieren. Mit der path_prefix Variable können Sie das Präfix des Dateinamens festlegen, das sich vor dem Dateinamen befindet. Mit ihrer Hilfe lässt sich auch der Pfad für das Sub-Directory festlegen, z.B. lautet der Pfad für die Dateien bei path_prefix = "MyBroker/test_" wie folgt: Bei "MetaTrader5_Folder\MQL5\Files\MyBroker" ist der Dateiname für das Symbol "EURUSD" also "test_EURUSD.txt".

Auf globaler Ebene deklarieren wir die Variablen, die in verschiedenen Funktionen des Indikators verwendet werden. Die Werte dieser Variablen werden zwischen den Aufrufen des Indikators gespeichert:

int ticks_stored; double BidBuffer[],AskBuffer[];

Die Variable tick_stored wird zur Speicherung der Anzahl der verfügbaren Quoten verwendet. BidBuffer[] und AskBuffer[] sind dynamische Arrays, die als Indikator-Buffer verwendet werden. Die Kursdaten, als Brief- und Geldlinien auf dem Chart dargestellt, sind in diesen Buffern abgelegt.

Die OnInit Funktion gibt an, dass die BidBuffer[] und AskBuffer[] Arrays die Daten für die graphische Darstellung enthalten. Legen wir nun fest, dass Daten mit Werten des Indikator-Buffers, die Null entsprechen, nicht auf dem Chart gezeichnet werden sollen.

void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,BidBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,AskBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); }

Jetzt erzeugen wir die OnCalculate Funktion und führen alle Parameter auf, die bei Aufruf an die Funktion übertragen werden sollen:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[])

Deklarieren wir also die Variablen:



int file_handle,BidPosition,AskPosition,line_string_len,i; double last_price_bid= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); double last_price_ask= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ); string filename,file_buffer;

Die ganzzahlige file_handle Variable dient zur Speicherung des Datei-Identifikators bei den Dateiabläufen. Die BidPosition and AskPosition dient zur Speicherung der Startpositionen der Brief- und Geldkurse im String. Die the line_string_len dient zur Festlegung der Stringlänge, die von der Datei gelesen wird, und die Variable i wird als Schleifen-Zähler verwendet. Die Werte der zuletzt erhaltenen Brief- und Geldkurse werden in den Variablen last_price_bid und last_price_ask gespeichert. Die Dateiname-String Variable dient zur Speicherung des Dateinamens, der file_buffer ist ein String, der zum Lesen und Schreiben der Datei verwendet wird.

Der Dateiname besteht aus der path_prefix Variable, dem Namen des Finanzinstruments und der Dateierweiterung ".txt". Die Verwendung der Funktion StringConcatenate bietet sich hierbei stärker an als eine Stringverknüpfung mittels des Additions-Operators, da diese Funktion scheller arbeitet und weitaus sparsamer mit dem Memory umgeht.

StringConcatenate (filename,path_prefix, Symbol (), ".txt" );

Wir öffnen nun die Datei mit Hilfe der Funktion FileOpen, um sie weiter zu verwenden:

file_handle= FileOpen (filename, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_SHARE_READ );

Wir verwenden die FILE_READ und FILE_WRITE Markierungen, da wir die Daten lesen und in die Datei schreiben werden. Der FILE_ANSI Markierung gibt an, dass die ANSI Codeseite verwendet wird (Standardeinstellung ist Unicode). Der FILE_SHARE_READ Markierung bedeutet, dass ein gemeinsamer Zugriff zum Lesen durch andere Anwendungen während der Arbeit mit der Datei, gestattet ist.

Beim ersten Start des Indikators gibt es keine Daten (oder der Chart-Zeitraum wurde verändert):

if (prev_calculated== 0 ) { line_string_len= StringLen ( FileReadString (file_handle))+ 2 ; if ( FileSize (file_handle)>( ulong )line_string_len*rates_total/ 2 ) { FileSeek (file_handle,-line_string_len*rates_total/ 2 , SEEK_END ); FileReadString (file_handle); } else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_SET ); } ticks_stored= 0 ; while ( FileIsEnding (file_handle)==false) { file_buffer= FileReadString (file_handle); if ( StringLen (file_buffer)> 6 ) { BidPosition= StringFind (file_buffer, " " , StringFind (file_buffer, " " )+ 1 )+ 1 ; AskPosition= StringFind (file_buffer, " " ,BidPosition)+ 1 ; if (BidLineEnable) BidBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,BidPosition,AskPosition-BidPosition- 1 )); if (AskLineEnable) AskBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,AskPosition)); ticks_stored++; } } }

Wir begrenzen die Anzahl der Quoten, die von der Datei gelesen werden sollen, auf die Hälfte der Anzahl der Bars auf dem Chart. Als Erstes lesen wir den String von der Datei und legen seine Länge fest. Am Ende der Zeile finden sich zwei zusätzliche Zeichen mit den Codes 10 und 13 ("neue Zeile" und "Zeilenumbruch"), daher müssen wir die Zeilenlänge um 2 erhöhen.



Wir gehen davon aus, dass die durchschnittliche Länge der übrigen Zeilen der Datei gleich ist. Sollte ihre Länge größer sein als das Produkt der Länge einer Zeile bei rates_total/2 (d.h. die Datei enthält mehr Quoten als rates_total/2), lesen wir nur die letzten rates_total/2 Quoten. Dazu setzen wir den Dateizeiger in dem Abstand, der dem Produkt einer Stringlänge durch rates_total/2 entspricht (vom Ende der Datei an) und lesen eine Zeile von der Datei, um den Dateizeiger an den Anfang der Zeile anpassen zu können.

Bitte beachten Sie, dass wir zwei Werte mit Hilfe des if Operators vergleichen, die unterschiedlicher Art sind: die Dateilänge ist ein ulong Typ, und der Ausdruck auf der rechten Seite ist ein int Typ. Daher führen wir eine explizite Umwandlung (TypeCasting) des rechtsseitigen Ausdrucks in den ulong Typ durch.

Enthält die Datei weniger Quoten als rates_total/2, bewegen wir den Dateizeiger zum Anfang der Datei.

Wir stellen den Quotenzähler auf Null und lesen die Zeilen von der Datei, bis wir ihr Ende erreicht haben. Die Stringbearbeitung wird für Strings mit einer Zeichenlänge von > sechs Zeichen ausgeführt: dies ist eine Mindest-Stringlänge, die ein Zeichen für Datum, Uhrzeit, Brief und Geld sowie Trenner dazwischen besitzt. Die Brief- und Geldwerte extrahieren wir dann von einem String, der von der Datei gelesen wird, wenn die entsprechen Zeile graphisch dargestellt werden soll, und erhöhen den Quotenzähler.

Sind die Daten zuvor schon gelesen worden, bewegen wir den Dateizeiger mit Hilfe der Funktion FileSeek ans Ende der Datei (die neuen Daten werden jetzt in die Datei geschrieben). Mittels der Funktion StringConcatenate erzeugen wir den String, der dann mit der FileWrite Funktion in eine Datei geschrieben wird Wir ergänzen die BidBuffer[] und AskBuffer[] Arrays mit den neuen Werten der Brief- und Geldkurse, wenn die entsprechende Zeile graphisch dargestellt werden soll und erhöhen den Quotenzähler.

else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_END ); StringConcatenate (file_buffer, TimeCurrent (), " " , DoubleToString (last_price_bid, _Digits ), " " , DoubleToString (last_price_ask, _Digits )); FileWrite (file_handle,file_buffer); if (BidLineEnable) BidBuffer[ticks_stored]=last_price_bid; if (AskLineEnable) AskBuffer[ticks_stored]=last_price_ask; ticks_stored++; }

Man kann sich hier natürlich fragen, warum man die Daten einer Datei nicht innerhalb der OnInit Funktion ausliest? Die Antwort darauf lautet: Die Länge der BidBuffer[] und AskBuffer[] dynamischen Arrays ist nicht festgelegt worden, und wird dann angegeben, wenn die OnCalculate Funktion aufgerufen wird.

Die zuvor geöffnete Datei wird nun geschlossen:

FileClose (file_handle);

Für den Fall, dass der Quotenzähler gleich oder größer der Anzahl an Bars auf dem Chart nach dem Lesen der Datei oder nach dem hinzufügen der BidBuffer[] und AskBuffer[] Arrays ist, wird die Hälfte der alten Quoten entfernt und die übrigen an ihren Platz verschoben.

if (ticks_stored>=rates_total) { for (i=ticks_stored/ 2 ;i<ticks_stored;i++) { if (BidLineEnable) BidBuffer[i-ticks_stored/ 2 ]=BidBuffer[i]; if (AskLineEnable) AskBuffer[i-ticks_stored/ 2 ]=AskBuffer[i]; } ticks_stored-=ticks_stored/ 2 ; }

Die BidBuffer[] und AskBuffer[] Arrays der Indikator-Buffer sind keine Zeitreihen, sodass das jüngste Element einen Index gleich ticks_stored-1 hat, und der jüngste Chart-Bar einen Index gleich rates_total-1 besitzt. Um beide auf der gleichen Ebene kombinieren zu können, müssen wir die Zeile des Indikators mit Hilfe der PlotIndexSetInteger Funktion verschieben:

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,rates_total-ticks_stored); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHIFT ,rates_total-ticks_stored);

Die Werte der jüngst erhaltenen Kurse werden in BidBuffer[] und AskBuffer[] gespeichert, mit dem Index gleich rates_total-1 (wenn die entsprechenden Zeilen graphisch dargestellt werden sollen), um sie im Indikatorfenster oben links anzuzeigen.

if (BidLineEnable) BidBuffer[rates_total- 1 ]=last_price_bid; if (AskLineEnable) AskBuffer[rates_total- 1 ]=last_price_ask;

Die Ausführung der OnCalculate Funktion wird durch die Lieferung von rates_total abgeschlossen (Sie können jede Zahl ungleich Null liefern) und der Code der Funktion endet mit einer geschweiften Klammer.

return (rates_total); }

Der Kursschwankung-Indikator ist nun geschrieben. Der komplette Quellcode für den Indikator kann mittels des Links am Ende dieses Beitrags heruntergeladen werden.

Erzeugung des Indikators für "Kursschwankungs-Kerzen"

Jetzt schreiben wir einen Indikator, der sog. "Kursschwankungen in Form von Kerzen" graphisch darstellt. Anders als bei einem herkömmlichen Kerzenchart, wo jede Kerze einen spezifischen Zeitraum abbildet, hat das Chart der "Kursschwankungs-Kerzen" eine andere Struktur: jede Kerze hat eine vorab festgelegte Anzahl an Kursschwankungen, die vom Makler erhalten wurde (Equivolume Kerzen-Chart). Abb. 2 zeigt, wie dieser Indikator aussieht:





Abb. 2 Indikator für "Kursschwankungs-Kerzen"

Indikator für "Kursschwankungs-Kerzen", wie auch der oben erklärte Indikator für Kursschwankungen, schreibt alle eingehenden Quoten auf die Datei. Datenformat und Datenstandort sind gleich. Dateipfad, Namens-Präfix, Anzahl der Kursschwankungen pro Kerze und Kurstyp (Brief- oder Geldkurs) können in den Indikator-Optionen festgelegt werden.

Zur Erzeugung eines Indikators, startet man den MetaTrader5 Client-Terminal und den MetaQuotes Language Editor durch Drücken von "F4".

Wir legen fest, dass der Indikator in einem separaten Fenster gezeichnet werden soll:

#property indicator_separate_window

Er verfügt über nur ein graphisches Element: farbige Kerzen.

#property indicator_plots 1

Zur Anzeige der farbigen Kerzen und der Speicherung der Kursdaten-Werte (Eröffnung, hoch, niedrig und Schluss) jedes Kurses für jede Kerze brauchen wir vier Buffer. Zudem brauchen wir einen zusätzlichen Buffer zur Speicherung der Farb-Indices der Kerzen.

#property indicator_buffers 5

Legen wir zunächst die Zeichnungsart fest: DRAW_COLOR_CANDLES - farbige Kerzen

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES

Dann die Farben für die Kerzen:

#property indicator_color1 Gray,Red,Green

Als Nächstes price_types des Aufzählungstyps, der eine der folgenden Werte enthält: Brief oder Geld:

enum price_types ( Bid, Ask )

Nun legen wie die Eingabe-Parameter fest, die vom Benutzer im Optionen-Menü des Indikators verändert werden können:

input int ticks_in_candle= 16 ; input price_types applied_price= 0 ; input string path_prefix= "" ;

Die Variable ticks_in_candle legt die Anzahl der Kursschwankungen fest, die einer Kerze entsprechen. Die Variable applied_price gibt den Kurstyp an, der zur Erzeugung der Kerzen verwendet wird: Brief oder Geld. Der Name des Directory und das Dateinamen-Präfix der Datei mit den Kursschwankungsdaten-Historie können in der Variable path_prefix festgelegt werden.

Die Variablen mit Werten, die zwischen den Aufrufen des Indikators gespeichert werden sollen, werden auf globaler Ebene deklarierrt.

int ticks_stored; double TicksBuffer[],OpenBuffer[],HighBuffer[],LowBuffer[],CloseBuffer[],ColorIndexBuffer[];

Die Variable ticks_stored wird zur Speicherung der Anzahl der verfügbaren Quoten verwendet. Das TicksBuffer[] Array wird zur Speicherung der erhaltenen Quoten verwendet. Die OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[] und CloseBuffer[] Arays werden zur Speicherung der Kerzen-Kurse verwendet (Eröffnung, höchster, niedrigster und Schluss), die alle auf dem Chart gezeichnet werden. Das ColorIndexBuffer[] Array wird zur Speicherung des Farb-Index der Kerzen verwendet.

Die OnInit Funktion gibt an, dass die OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[] und CloseBuffer[] Arrays als Indikator-Buffer verwendet werden. Das ColorIndexBuffer[] Array enthält einen Farb-Index der Kerzen und das TicksBuffer[] Array wird für Zwischenberechnungen verwendet:

void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,OpenBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,HighBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,LowBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,CloseBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,ColorIndexBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,TicksBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS );

Als nächsten Schritt legen wir die OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[], CloseBuffer[] und ColorIndexBuffer[] Arrays als Zeitreihen fest (d.h. die jüngsten Daten haben den Index "0"):

ArraySetAsSeries(OpenBuffer, true ); ArraySetAsSeries(HighBuffer, true ); ArraySetAsSeries(LowBuffer, true ); ArraySetAsSeries(CloseBuffer, true ); ArraySetAsSeries(ColorIndexBuffer, true );

Die Werte der Indikator-Buffer gleich "0", sollen also auf dem Chart nicht dargestellt werden:

PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 3 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 );

Das Schreiben der OnInit Funktion ist nun abgeschlossen und wir schließen die Funktion mit einer geschweiften Klammer ab.

Jetzt müssen wir die OnCalculate Funktion schreiben. Dazu legen wir zunächst alle an die Funktionen übertragenen Parameter fest:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) {

Wir geben die Variablen an, die in der OnInit Funktion verwendet werden sollen.

int file_handle,BidPosition,AskPosition,line_string_len,CandleNumber,i; double last_price_bid= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); double last_price_ask= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ); string filename,file_buffer;

Die ganzzahlige Variable file_handle wird zur Speicherung des Datei-Identifikators bei den Dateiabläufen verwendet. BidPosition und AskPosition werden zur Speicherung der Startpositionen des Brief- und Geldkurses im String verwendet. line_string_len ist eine Stringlänge, die von der Datei gelesen wird. CandleNumber ist der Index der berechneten Kerze, und die Variable i wird als Schleifenzähler verwendet.



Die jüngst erhaltenen Brief- und Geldkurse werden in den last_price_bid und last_price_ask Doppeltyp-Variablen gespeichert. Die Variable filename (Stringtyp) dient zur Speicherung des Dateinamens; file_buffer ist ein String, der bei Dateiabläufen verwendet wird.

Die Größe des TicksBuffer[] Arrays wird im Gegensatz zu den OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[], CloseBuffer[] und ColorIndexBuffer[] Arrays, die Indikator-Buffer sind, nicht automatisch eingestellt, daher setzen wir die Größe eines TicksBuffer[] Array als genauso groß wie die OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[], CloseBuffer[] und ColorIndexBuffer[] Arrays fest:

ArrayResize (TicksBuffer, ArraySize (CloseBuffer));

Nun bereiten wir aus der Variable path_prefix den Dateinamen, den Namen des Finanzinstruments und die Erweiterung ".txt" vor:

StringConcatenate (filename,path_prefix, Symbol (), ".txt" );

Die Datei wird nun mit den Parametern, wie oben für den vorigen Indikator beschrieben, geöffnet.

file_handle= FileOpen (filename, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_SHARE_READ );

Wird die OnCalculate Funktion das erste Mal aufgerufen wird und sich imTicksBuffer[] Array keine Daten befinden, lesen wir sie von der Datei:

if (prev_calculated== 0 ) { line_string_len= StringLen ( FileReadString (file_handle))+ 2 ; if ( FileSize (file_handle)>( ulong )line_string_len*rates_total/ 2 ) { FileSeek (file_handle,-line_string_len*rates_total/ 2 , SEEK_END ); FileReadString (file_handle); } else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_SET ); } ticks_stored= 0 ; while ( FileIsEnding (file_handle)==false) { file_buffer= FileReadString (file_handle); if ( StringLen (file_buffer)> 6 ) { BidPosition= StringFind (file_buffer, " " , StringFind (file_buffer, " " )+ 1 )+ 1 ; AskPosition= StringFind (file_buffer, " " ,BidPosition)+ 1 ; if (applied_price== 0 ) TicksBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,BidPosition,AskPosition-BidPosition- 1 )); if (applied_price== 1 ) TicksBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,AskPosition)); ticks_stored++; } } }

Das Lesen der Quoten von der Datei ist bereits oben detaillierter beschrieben worden - der Vorgang ist der gleiche wie beim o.g. Indikator.

Wenn die Quoten nicht zuvor in das TicksBuffer[] Array gelesen wurden, schreiben wir neue Kurswerte in die Datei, platzieren einen neuen Kurs in das TicksBuffer[] Array und erhöhen den Quotenzähler:

else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_END ); StringConcatenate (file_buffer, TimeCurrent (), " " , DoubleToString (last_price_bid, _Digits ), " " , DoubleToString (last_price_ask, _Digits )); FileWrite (file_handle,file_buffer); if (applied_price== 0 ) TicksBuffer[ticks_stored]=last_price_bid; if (applied_price== 1 ) TicksBuffer[ticks_stored]=last_price_ask; ticks_stored++; }

Jetzt kann die Datei geschlossen werden:

FileClose (file_handle);

Sobald die Anzahl der gespeicherten Quoten die Anzahl der Bars auf dem Kurschart erreicht oder überschreitet, entfernen wir die Hälfte der ältesten Daten und verschieben die übrigen:

if (ticks_stored>=rates_total) { for (i=ticks_stored/ 2 ;i<ticks_stored;i++) { TicksBuffer[i-ticks_stored/ 2 ]=TicksBuffer[i]; } ticks_stored-=ticks_stored/ 2 ; }

Berechnen wir nun die OHLC-Werte für jede Kerze und platzieren diese Werte in die entsprechenden Indikator-Buffer:

CandleNumber=- 1 ; for (i= 0 ;i<ticks_stored;i++) { if (CandleNumber==( int )( MathFloor ((ticks_stored- 1 )/ticks_in_candle)- MathFloor (i/ticks_in_candle))) { CloseBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; if (TicksBuffer[i]>HighBuffer[CandleNumber]) HighBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; if (TicksBuffer[i]<LowBuffer[CandleNumber]) LowBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; if (CloseBuffer[CandleNumber]>OpenBuffer[CandleNumber]) ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 2 ; if (CloseBuffer[CandleNumber]<OpenBuffer[CandleNumber]) ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 1 ; if (CloseBuffer[CandleNumber]==OpenBuffer[CandleNumber]) ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 0 ; } else { CandleNumber=( int )( MathFloor ((ticks_stored- 1 )/ticks_in_candle)- MathFloor (i/ticks_in_candle)); OpenBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; HighBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; LowBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; CloseBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 0 ; } }

Die Ausführung der OnCalculate Funktion ist abgeschlossen, sobald ein Wert ungleich Null geliefert wird, also das TicksBuffer[] Array bereits die Daten hat und sie beim nächsten Aufruf der Funktion nicht mehr eingelesen werden müssen. Jetzt können wir die Funktion mit einer geschweiften Klammer am Ende abschließen.

return (rates_total); }

Am Ende dieses Beitrags findet sich ein Link mit dem der komplette Quellcode des Indikators heruntergeladen werden kann.

Fazit

In diesem Beitrag wurde die Erzeugung von zwei Kursschwankungs-Indikatoren behandelt: der Kursschwankungs-Chart Indikator und der "Kursschwankungs-Kerzen" Indikator.

