Интервью с Антоном Нелом (ATC 2012)

Интервью на Automated Trading Championship 2012 от 31.10.2012.

Сегодня мы беседуем с профессиональным разработчиком автоматических торговых систем Антоном Нелом (ROMAN5) из Южно-Африканской Республики. Его советник просто не мог остаться незамеченным. Ворвавшись в первую десятку практически с самого старта Чемпионата, он удерживал первое место более недели. Мало того - он до сих пор прочно обосновался на втором месте и, похоже, не собирается сдавать своих позиций.

Антон, расскажите немного о себе. Это ваш первый Чемпионат, но, судя по всему, что у вас есть богатый опыт в торговле.

Да, это мой первый Чемпионат. На протяжении последних 20 лет я занимаюсь разработкой программного обеспечения в области машиностроения, медицины, образования и финансовых рынков. Последние 10 лет я интересуюсь интернет-трейдингом. Мои увлечения в области финансов и программирования оказались весьма полезны при разработке систем автоматической торговли. В свободное время я занимаюсь спортом. Сейчас мне больше всего нравится сквош, в который я играю 3-4 раза в неделю.

Судя по сделкам, ваш советник всегда в рынке. Он также усредняется, если цена идет не в ту сторону. Он входит в рынок на перекупленности/перепроданности CCI? Почему вы используете Heiken Ashi?

Я экспериментировал с несколькими своими советниками, но для соревнования выбрал текущий вариант, поскольку он всегда остается в рынке. У него нет периодов бездействия, всегда обязательно что-то происходит. Если цена идет в неправильном направлении, я применяю усреднение или Стоп Лосс в зависимости от ситуации.

Я использую индикатор перекупленности/перепроданности CCI для входа в рынок, а Heiken Ashi для выхода. На сравнительных бэк-тестах Heiken Ashi показал себя лучше, чем CCI, поэтому я использую его для выхода из рынка.

Похоже, что ваш советник использует встроенную библиотеку CTrade. Зачем вы ее приложили вместе с ex5-файлом?

Я только начинаю осваивать платформу MetaTrader 5, а до этого несколько лет работал с MetaTrader 4. Мой советник использует встроенную библиотеку CTrade, а также кастомный индикатор Heiken Ashi из стандартной поставки. Я просто подстраховался на тот случай, если вдруг их не окажется на чемпионатском сервере.

Ваш советник всегда торгует 5 лотами. Это очень опасно для торговой системы, основанной на осцилляторе CCI. Как вы решили этот вопрос?

Да, торговать таким объемом - большой риск. Собственно, это и вывело меня на первое место, но точно так же может сбросить и в конец турнирной таблицы. В соревнованиях такого класса нужно рисковать всем, иначе шансы на победу будут небольшими. Меньший риск - меньший размер лота, арифметика простая.

Вы продаете своего советника через Маркет. Что вы думаете об этом сервисе? И, кстати, почему он называется Herolds Bay?

С начала соревнования меня завалили вопросами о стоимости и возможности приобретения моего советника. Поэтому я решил продавать его через Маркет. Таким образом, я смог ответить на все вопросы разом. Помимо игры в сквош я также очень люблю рыбачить. Roman - так называется рыба, которую можно выловить в наших окрестных водах, а Herolds Bay - один из моих самых любимых пляжей неподалеку от дома.

Что вы думаете о мультивалютниках? Не хотели бы сами выставить на Чемпионат?

Я очень скептичен в отношении мультивалютных экспертов. Валюта сама по себе не представляет собой что-то ощутимое, реальное, в отличие от золота. Поэтому я предпочитаю торговлю реальными товарами. Но если бы мне понадобился мультивалютный эксперт, я бы досконально изучил и проверил торговую стратегию, прежде чем пускать его в бой.

На каких инструментах вы торговали (стоки, фьючерсы и так далее)? Есть ли разница?

Я торговал акциями (Equities) и фьючерсами на отдельные акции (Single Stock Futures). Поскольку для фьючерсов применимо плечо и у них есть срок действия, они хуже подходят для долгосрочного инвестирования, в то время как акции можно держать долгое время. Все зависит от поставленных целей.

По какому критерию вы делали оптимизацию? На какой рынок заточен ваш эксперт? Что для него опасно - тренд или флэт?

Никаких секретов с оптимизацией. Я провел бэк-тестирование на нескольких периодах и выбрал вариант с наилучшими результатами. Мой советник работает и на тренде, и на флэте. Кошмар начинается, когда CCI сигнализирует перепроданность, а затем, например, после открытия позиции рынок идет в неправильном направлении, двигаясь дальше вниз, вместо того чтобы развернуться наверх.

Почему вы не используете стопы при входе в рынок?

Потому что советник делает усреднение, а затем закрывает все необходимые открытые позиции. Затем он открывается в противоположном направлении.

Какими были ваш самый крупный заработок и и самый большой проигрыш?

Успеха нельзя добиться, не совершая ошибок. Больше всего денег я просадил, когда начал торговать фьючерсами. На тот момент у меня не было внятной стратегии управления капиталом. Когда на рынке случился неожиданный обвал, у меня попросту не хватило эквити, чтобы перенести бурю, в результате я потерял все.

Ежедневно я наблюдаю за ситуацией на рынке, читаю новости и различные финансовые блоги. Все это вместе с напряженными усилиями в разработке торговых стратегий, которые отражают текущую рыночную ситуацию, позволили мне добиться успехов в трейдинге.

Как вы думаете, вытеснит ли со временем автоматическая торговля ручную?

Я считаю, что автоматическая торговля наилучшим образом подходит для стратегий с большими объемами. Лично я предпочитаю полуавтоматический трейдинг, поскольку такой подход дает наилучший результат.

Может ли ваш эксперт при увеличении счета открывать позиции более 5 лотов?

Размер лота в моем советнике фиксирован и равен 5, все по Правилам. Размера лота рассчитывается без привязки к эквити. После окончания Чемпионата я планирую обновить советник, включив в него управление капиталом, а также расчет объема в зависимости от эквити.

За эти 10 лет торговли на рынках удалось ли вам выявить устойчивые паттерны?

Мечта каждого трейдера - найти устойчивые закономерности, но рынок как всегда непредсказуем. Например, первый раз плохие новости могут ударить по вашему счету, а в следующий раз вам может посчастливиться на этом сэкономить. Факторов, влияющих на рынок, так много, что выявить устойчивые паттерны очень трудно. Как только вам начинает казаться, что вы у цели, рынок сразу же разубедит вам в обратном.

Трудно ли запрограммировать поиск таких паттернов? Подходят ли одни и те же паттерны для разных рынков?

С помощью программирования найти закономерности (или их отсутствие) очень просто, поскольку вы всегда можете протестировать советника на истории. Программирование - не самая трудная часть работы, в отличие от понимания рынка. А вот по поводу паттернов и рынков - определенно нет, для каждого нужен свой подход.

Какое соотношение Тейк Профит/Стоп Лосс вы обычно используете?

Все зависит от используемой стратегии. Чаще всего я использую соотношение 1:1, либо применяю хэджирование, либо вообще не использую Стоп Лосс.

Есть ли у вас пожелания и предложения по работе терминала MetaTrader 5 и встроенного тестера?

Мне бы хотелось увидеть другие виды графиков, например Рэнко или Крестики-нолики, в качестве стандартных возможностей MetaTrader 5.

На вашем счету уже несколько выполненных работ в нашем сервисе Работа. Что вы о нем думаете?

Мне очень нравится ваш сервис, поскольку он соединяет тех, у кого есть знания и навыки, и тех, кому эти знания и навыки нужны, т.е. по сути - покупателей и продавцов. Пользоваться сервисом очень легко, а присутствие третье стороны-регулятора защищает обоих участников.

Насколько популярна автоматическая торговля в Южной Африке? Есть у вас знакомые на сайте MQL5.community?

Я пока не знаю никого из ЮАР, кто занимался бы автоматической торговлей. Наши местные брокеры не предоставляют для этого условий.

В 2011 году вы участвовали в местном трейдрерском соревновании и заняли в нем 2-е место. Помогло ли это вам в подготовке к Automated Trading Championship 2012?

В том соревновании я торговал фьючерсами вручную. Соответственно это не особо мне помогло в этом году, поскольку стратегия для торговли фьючерсами кардинально отличается от той, что я использую сейчас.

Что вы можете порекомендовать всем, кто хочет всерьез заняться автоматической торговлей? Какие самые опасные ошибки и заблуждения стоят на пути начинающего трейдера?

Я всегда был согласен с утверждением, что незнание закона не освобождает от ответственности. То же самое можно отнести и к трейдингу. Понимание рынка, принципов торговли и того, как функционируют торговые роботы, чрезвычайно важно.

Самая коварная ошибка в трейдинге - жадность. Начинающим трейдерам я бы посоветовал торговать минимальными лотами, а также иметь четко проработанную стратегию управления капиталом. Со временем, если вы проявите терпение и будете постоянно учиться, вас будет ожидать заслуженная награда.

Благодарим вас за интервью, Антон. Удачной торговли!