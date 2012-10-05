Интервью с Рожериу Фигурелли (ATC 2012)

К концу первой недели Чемпионата наметился новый лидер - участник Crucian из Украины, чей советник уверенно зафиксировал прибыль в 7000 долларов и пока продолжает держать в плюсе открытую позицию. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации, готовя новые репортажи. Но сегодня мы поговорим о постоянном участнике из Бразилии Рожериу Фигурелли (figurelli), который с 2007 года не пропустил ни одного Чемпионата. В этом году он также выставил своего конкурсного советника на продажу в Маркете наряду с другими своими продуктами. Рожериу считает, что сертификация платформы MetaTrader 5 на крупнейшей бразильской бирже BM&FBOVESPA приведет к появлению новых профессиональных разработчиков и трейдеров, которые пока не знают весь потенциал роботов-инвесторов.

Здравствуйте, Рожериу. Расскажите нам немного о себе. Как вы пришли в мир трейдинга?

Меня всегда привлекали исследования и развитие новых технологий. Начиная с 1998 года я заинтересовался программным обеспечением для управления роботами, затем переключился на разработку решений для сбора оперативной информации для конкурентной разведки. В 1999 году я был одним из первых, кто в Бразилии выпустил продукт, схожий по функциональности с Google News.

В 2003 году я основал компанию, в которой я посвятил себя разработке торговых роботов и технологий для количественного анализа финансовых рынков. В 2008 году в своей диссертации MBA я предложил новое направление, основанное на стратегическом видении систем количественного анализа рынков, а в этом году я запустил первый в Бразилии блог по этой тематике.

Насколько популярна автоматическая торговля в Бразилии? Как вы начинали?

На мой взгляд, развитие алготрейдинга в Бразилии идет с трудом из-за нехватки таких инструментов как MetaTrader, но я уверен, что ситуация изменится в лучшую сторону в ближайшие годы. Свои торговые системы я начал разрабатывать в 2003 году на C++, а с языком MQL4 впервые столкнулся в 2007, когда стал изучать Форекс и связанные с этим рынком технологии.

Я начал переносить свои разработки на этот язык с 2008 года, постепенно переходя на MQL5. В настоящее время я использую C++ и MQL5 абсолютно во всех своих торговых системах, интегрирую в них также и другие продукты, применимые к финансовым рынкам, например Matlab.

Теперь, когда MetaTrader 5 сертифицирован биржей BM&Bovespa, как это изменит жизнь таких же как вы трейдеров из Бразилии?

Я уверен, что этот факт окажет огромное влияние на популяризацию использования торговых роботов в трейдинге. Фактически, это будет настоящая революция в области количественного анализа финансовых рынков. Появятся новые профессиональные разработчики и трейдеры, которые пока не знают весь потенциал создания роботов-инвесторов.

Для большинства трейдеров, торговые роботы - это просто средство автоматизации рутинных задач. Выход MetaTrader 5 на бразильский рынок открывает возможности для создания интеллектуальных автоматизированных торговых систем, которые я называю роботами-инвесторами.

Насколько трудно запрограммировать торговую систему? Помогает ли в этом MQL5 Wizard?

В нашей стране есть много первоклассных специалистов в области банковских технологий, этот факт обусловлен хорошо устоявшимся внутренним рынком. Я думаю, нашей главной проблемой является нехватка инструментов и платформ для разработки конкурентоспособных торговых систем. Например, все знают, что футбол - это наша визитная карточка. Если провести аналогию с трейдингом, то у нас много хороших футболистов (трейдеров и разработчиков), но мало хороших мячей (торговых платформ).

Мастер MQL5 - это технологический прорыв, который позволяет создавать торговых роботов в считанные минуты. Эта возможность наиболее полезна новичкам в программировании торговых стратегий, а также трейдерам без навыков программирования. У нас много хороших трейдеров, которым нужны средства автоматизации их труда. И в этом плане Мастер MQL5 будет как нельзя кстати.

Что вы думаете о языке MQL5? Насколько он мощный и удовлетворяет ли вашим запросам?

MQL5 - это, безусловно, наиболее совершенный инструмент (а я их перепробовал много) для разработки торговых систем на основе количественного анализа финансовых рынков. Среди наиболее привлекательных особенностей языка я хочу отметить открытую архитектуру, свободное распространение, инновационные технологии, как сеть распределенных вычислений MQL5 Cloud Network и рынок готовых решений (Маркет), интересный форум, сильное сообщество трейдеров и разработчиков.

Ранее вы участвовали в Automated Trading Championship. Каких успехов удалось достичь?

Без лишней скромности отмечу, что я являюсь самым постоянным участником из Бразилии. Начиная с 2007 года, я 4 раза участвовал в Automated Trading Championship, пропустив лишь самый первый Чемпионат - тогда я только начал изучать платформу MetaTrader. В этом году я собираюсь побороться за приз в пятый раз. В 2008 году я был на первой позиции на протяжении нескольких недель, но, к сожалению, мой советник не справился с высокой волатильностью рынка, вызванной ипотечным кризисом в США.

Моим лучшим результатом было 52 место в 2010 году, в этом плане я обошел всех своих соотечественников. Несмотря на это, я считаю, что участие в Чемпионатах по автоматической торговле - это великолепная возможность для самообучения, которая предоставляется всем трейдерам. Хочется верить, что деятельность на поприще распространения культуры трейдинга - это мое главное достижение на сегодняшний день. На странице https://championship.mql5.com/2012/en/news/164/page2#comments вы можете найти мои выкладки по участникам из Бразилии.

Расскажите нам, какие стратегии вы используете? Вы торгуете по ним на реальных счетах?

Лично я предпочитаю стратегии, связанные с искусственным интеллектом и машинным самообучением с сильным уклоном в область количественного анализа. У меня есть несколько советников, которые торгуют на реальных счетах. В них я заложил два режима работы: полностью автоматический и полу-автоматический, с возможностью вмешательства для принятия торговых решений.

Как вы считаете, есть ли у вашего советника шанс попасть в тройку призеров Automated Trading Championship 2012?

Я всегда старался прикладывать максимум усилий, чтобы оказаться в лидерах. Для этого необходима высокая нагрузка на счет, высокие риски и интеллектуальные алгоритмы, которые адаптируются к любым изменениям рынка, поскольку на протяжении трех месяцев я никак не смогу вмешаться в работу своего советника. Его испытания в Тестере стратегий показали очень хорошие результаты, но все мы должны помнить, что рынок всегда знает больше. К тому же, соревноваться с каждым годом становится все труднее, поэтому я буду рад увидеть любого участника из Бразилии на любом месте первой двадцатки.

Мы заметили, что вы недавно выставили своего советника на продажу в MQL5 Маркете. Вы собираетесь предоставлять трейдерам услуги по разработке?

Я убежден, что Маркет - это очень перспективное направление и отличная возможность для распространения торговых систем. Наши разработки в Маркете доступны для инвесторов из любой страны. Появление MetaTrader 5 на бирже BM&FBovespa - это прекрасная возможность для ведения как ручной, так и автоматической торговли.



Конечно же, мы будем дальше работать в этом направлении, разрабатывая новые решения для продажи через MQL5 Маркет. Мы планируем вывести наши системы с прибыльными стратегиями для рынков Forex и CFD на биржу BM&FBovespa.

Большое спасибо за интервью, желаем вам успехов на Чемпионате!