交易账户监控是一个不可或缺的交易者工具
MetaTrader 5 — 交易 |
27 484 16
交易账户监控提供了关于所有已完成交易的详细报告。所有的交易统计数据都是自动收集的，并以易于理解的图形和图表形式提供给您。启用交易账户监控之后，增长动态、交易历史、交易品种的分配、亏损和盈利交易的比重、交易活动统计数据以及入金加载，则只构成了您能够跟踪的一小部分参数。
若要开始使用这项服务，请在MQL5.com上创建您的个人信号。
按照如下样例填写信号注册表格。所有信息都使用拉丁字符输入：
- 勾选“这是我的个人信号”选项。这种情况下，这个信号是私有状态，因此只有您才可以查看所有数据。如果您想将该信号公开，只需取消勾选这个选项。
- 指定信号名称。
- 选择您的交易平台。
- 输入您交易账户的登录名。
- 输入密码。请一定要指定您的只读密码。
- 指定交易商名称来搜索交易服务器。
- 选择账户类型。
- 阅读协议条款。
- 全部完成！您已经启用了账户监控。
成功添加监控的几分钟后，整个交易历史就会从您的账户上传，创建一个扩展交易报告。
现在，账户监控已在“我的信号”部分提供，可以使您分析您的交易、调整交易策略并提高性能。
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/5178
注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。
包含图形用户界面 (GUI) 的 EA 交易: 增加功能 (第二部分)
这是展示开发用于人工交易的多交易品种信号 EA 文章的第二部分，我们已经创建了图形界面，现在是时候把它与程序功能相关联了。
整合基于MQL的EA交易和数据库 (SQL Server, .NET 和 C#)
本文描述了如何把操作 Microsoft SQL Server 数据库的功能加到基于 MQL 语言的 EA 交易中，它使用了从一个DLL(动态链接库)中引入函数的方法。这个 DLL 是使用 Microsoft .NET 平台和 C# 语言创建的。本文中使用的方法只要做少许调整，就可以用于使用 MQL4 开发的 EA 交易中。
MetaTrader市场提供14,000个EA交易
目前，最大的自动交易应用程序成品商店可提供13,970个产品。它包含4,800个EA、6,500个指标、2,400个实用工具以及其他解决方案。在这种情况下，差不多有一半的应用程序（6,000）可供租用。此外，产品总数的1/4产品（3,800）可以免费下载。
可视化使用选定标准优化的结果
在这篇文章中，我们继续开发用于操作优化结果的 MQL 应用程序，这一次，我们将会展示如何在通过图形界面指定了其它标准、在优化参数之后生成最佳结果的表格。
对不起，我会再给您发一次邮件，因为我想我之前发错了发件人的电子邮件地址。
我在等待更新。
我首先下载了 MT4，但规格与其他人使用的有些不同。
我卸载了一次，然后重新下载了其他人使用的规格。
登录名和密码都改了，结果后来发现我创建了两个账户。
这就是我不能再使用它的原因吗？
我错误地指定了 MT5。
我以为我申请的是 MT4 ...
我想取消 MT5。
我该怎么办？