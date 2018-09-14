交易账户监控是一个不可或缺的交易者工具

交易账户监控提供了关于所有已完成交易的详细报告。所有的交易统计数据都是自动收集的，并以易于理解的图形和图表形式提供给您。启用交易账户监控之后，增长动态、交易历史、交易品种的分配、亏损和盈利交易的比重、交易活动统计数据以及入金加载，则只构成了您能够跟踪的一小部分参数。

若要开始使用这项服务，请在MQL5.com上创建您的个人信号。





按照如下样例填写信号注册表格。所有信息都使用拉丁字符输入：

勾选“这是我的个人信号”选项。这种情况下，这个信号是私有状态，因此只有您才可以查看所有数据。如果您想将该信号公开，只需取消勾选这个选项。 指定信号名称。 选择您的交易平台。 输入您交易账户的登录名。 输入密码。请一定要指定您的只读密码。 指定交易商名称来搜索交易服务器。 选择账户类型。 阅读协议条款。 全部完成！您已经启用了账户监控。





成功添加监控的几分钟后，整个交易历史就会从您的账户上传，创建一个扩展交易报告。





现在，账户监控已在“我的信号”部分提供，可以使您分析您的交易、调整交易策略并提高性能。







