O monitoramento da conta de negociação é uma ferramenta essencial do trader

O monitoramento da conta de negociação é um relatório detalhado de todas as transações concluídas. Todas as estatísticas de negociação são coletadas automaticamente e fornecidas a você na forma de diagramas e gráficos amigáveis. Dinâmica de crescimento, histórico de transações, distribuição de instrumentos de negociação, cota de trades lucrativos e desfavoráveis, estatísticas de atividade de negociação e carga de depósitos são apenas uma pequena lista dos indicadores que você poderá acompanhar após ativar o monitoramento da conta de negociação.

Para começar a trabalhar com o serviço crie seu próprio sinal no MQL5.com.





Preencha o formulário de registro do sinal como mostrado abaixo. Toda a informação é indicada em letras latinas:

Marque "Este é o meu sinal pessoal". Neste caso, o sinal será privado e somente você verá a informação. Se você quiser tornar um sinal público, basta desmarcá-lo. Crie um nome para o sinal. Escolha sua plataforma de negociação. Digite o login da conta de negociação. Digite a senha. Note que você deve especificar a senha de investidor. Especifique o nome da corretora para pesquisa do servidor de negociação. Selecione o tipo de conta. Leia os termos do contrato. Está pronto! Você ativou o monitoramento de sua conta.





Poucos minutos após a ativação bem-sucedida do monitoramento de sua conta, será carregado todo o histórico de transações, criando um relatório de negociação expandido.





Agora, o monitoramento da conta está disponível na seção "Meus sinais". Você poderá analisar sua negociação, ajustar sua estratégia de negociação e melhorar seu desempenho.







