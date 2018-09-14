MetaTrader 5 / Negociação
O monitoramento da conta de negociação é uma ferramenta essencial do trader

O monitoramento da conta de negociação é um relatório detalhado de todas as transações concluídas. Todas as estatísticas de negociação são coletadas automaticamente e fornecidas a você na forma de diagramas e gráficos amigáveis. Dinâmica de crescimento, histórico de transações, distribuição de instrumentos de negociação, cota de trades lucrativos e desfavoráveis, estatísticas de atividade de negociação e carga de depósitos são apenas uma pequena lista dos indicadores que você poderá acompanhar após ativar o monitoramento da conta de negociação.

Para começar a trabalhar com o serviço crie seu próprio sinal no MQL5.com.

Сreate your personal signal

Preencha o formulário de registro do sinal como mostrado abaixo. Toda a informação é indicada em letras latinas:

  1. Marque "Este é o meu sinal pessoal". Neste caso, o sinal será privado e somente você verá a informação. Se você quiser tornar um sinal público, basta desmarcá-lo.
  2. Crie um nome para o sinal.
  3. Escolha sua plataforma de negociação.
  4. Digite o login da conta de negociação.
  5. Digite a senha. Note que você deve especificar a senha de investidor.
  6. Especifique o nome da corretora para pesquisa do servidor de negociação.
  7. Selecione o tipo de conta.
  8. Leia os termos do contrato.
  9. Está pronto! Você ativou o monitoramento de sua conta.

Fill out the signal registration

Poucos minutos após a ativação bem-sucedida do monitoramento de sua conta, será carregado todo o histórico de transações, criando um relatório de negociação expandido.

Trading account monitoring

Agora, o monitoramento da conta está disponível na seção "Meus sinais". Você poderá analisar sua negociação, ajustar sua estratégia de negociação e melhorar seu desempenho.


Ativar o monitoramento de conta >>


Últimos Comentários | Ir para discussão (16)
26982304
26982304 | 12 dez. 2022 em 02:49
É uma conta de demonstração, mas está inevitavelmente aguardando uma atualização e é uma conta inválida.
fnkingkong
fnkingkong | 12 dez. 2022 em 04:19

Desculpe, vou lhe enviar um novo e-mail, pois acho que o endereço de e-mail de origem estava errado anteriormente.

Estou aguardando uma atualização.

Baixei o MT4 primeiro e as especificações eram um pouco diferentes das que todos estavam usando, então desinstalei e baixei as especificações novamente.

Desinstalei uma vez e baixei novamente as especificações que todos os outros estavam usando.

O ID de login e a senha foram alterados, mas, como resultado, descobri mais tarde que criei duas contas.

Esse é o motivo pelo qual não posso mais usá-lo?

MITOMT4
MITOMT4 | 23 jan. 2023 em 02:58

Especifiquei o MT5 por engano.

Pensei que havia solicitado o MT4 ...

Quero cancelar o MT5.

O que devo fazer?

Selan0310
Selan0310 | 30 abr. 2023 em 07:10
Baixei o MT4 e solicitei uma conta demo, mas ela é inválida e não pode ser usada.
qwd237063
qwd237063 | 19 fev. 2025 em 07:43
Não consigo obter o código em nenhum dos meus dois celulares
