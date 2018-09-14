O monitoramento da conta de negociação é uma ferramenta essencial do trader
O monitoramento da conta de negociação é um relatório detalhado de todas as transações concluídas. Todas as estatísticas de negociação são coletadas automaticamente e fornecidas a você na forma de diagramas e gráficos amigáveis. Dinâmica de crescimento, histórico de transações, distribuição de instrumentos de negociação, cota de trades lucrativos e desfavoráveis, estatísticas de atividade de negociação e carga de depósitos são apenas uma pequena lista dos indicadores que você poderá acompanhar após ativar o monitoramento da conta de negociação.
Para começar a trabalhar com o serviço crie seu próprio sinal no MQL5.com.
Preencha o formulário de registro do sinal como mostrado abaixo. Toda a informação é indicada em letras latinas:
- Marque "Este é o meu sinal pessoal". Neste caso, o sinal será privado e somente você verá a informação. Se você quiser tornar um sinal público, basta desmarcá-lo.
- Crie um nome para o sinal.
- Escolha sua plataforma de negociação.
- Digite o login da conta de negociação.
- Digite a senha. Note que você deve especificar a senha de investidor.
- Especifique o nome da corretora para pesquisa do servidor de negociação.
- Selecione o tipo de conta.
- Leia os termos do contrato.
- Está pronto! Você ativou o monitoramento de sua conta.
Poucos minutos após a ativação bem-sucedida do monitoramento de sua conta, será carregado todo o histórico de transações, criando um relatório de negociação expandido.
Agora, o monitoramento da conta está disponível na seção "Meus sinais". Você poderá analisar sua negociação, ajustar sua estratégia de negociação e melhorar seu desempenho.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/5178
Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.
