Monitoreo de la cuenta comercial: una herramienta imprescindible para el tráder

El monitoreo de la cuenta comercial es un informe detallado de todas las transacciones realizadas. Toda la estadística comercial se reúne de forma automática y se le ofrece al usuario en forma de diagramas y gráficos comprensibles. La dinámica del incremento, la historia de transacciones, la distribución de los instrumentos comerciales, la cuota de transacciones rentables y con pérdidas, la estadística de la actividad comercial y la carga del depósito: esta es solo una pequeña lista de indicadores que usted podrá monitorear tras activar la opción correspondiente en la cuenta comercial.

Para comenzar a trabajar con el servicio, cree su propia señal en MQL5.com.

Сreate your personal signal

Rellene el formulario de registro de la señal según el modelo mostrado a continuación. Toda la información se indica en letras latinas:

  1. Marque la casilla "Esta es mi señal personal". En este caso, la señal será privada, y solo usted podrá ver la información. Si quiere hacer la señal pública, solo tiene que quitar la marca de la casilla.
  2. Piense un nombre para la señal.
  3. Elija su plataforma comercial.
  4. Introduzca el login de la cuenta comercial.
  5. Introduzca la contraseña. Preste atención a que es imprescindible indicar precisamente la contraseña de inversor.
  6. Indique el nombre del bróker para buscar el servidor comercial.
  7. Elija el tipo de cuenta.
  8. Familiarícese con las condiciones del acuerdo.
  9. ¡Ya está! Acaba de activar el monitoreo de su cuenta.

Fill out the signal registration

Pocos minutos después de activar con éxito el monitoreo, desde su cuenta se cargará la historia completa de transacciones, formando un informe comercial ampliado.

Trading account monitoring

Ahora el monitoreo de la cuenta está disponible en el apartado "Mis señales". Usted podrá analizar su comercio, corregir su estrategia comercial y mejorar su rendimiento.


Últimos comentarios | Pasar a la discusión en el foro de los operadores (16)
26982304
26982304 | 12 dic 2022 en 02:49
Es una cuenta demo, pero inevitablemente está esperando una actualización y es una cuenta inválida.
fnkingkong
fnkingkong | 12 dic 2022 en 04:19

Lo siento, le enviaré un correo electrónico de nuevo, ya que creo que antes me equivoqué de dirección de correo electrónico de origen.

Estoy esperando una actualización.

Descargué MT4 primero y las especificaciones eran un poco diferentes de lo que todo el mundo estaba usando.

Lo desinstalé una vez y volví a descargar las especificaciones que todo el mundo estaba usando.

Cambié el nombre de usuario y la contraseña, pero más tarde descubrí que había creado dos cuentas.

¿Es esa la razón por la que ya no puedo utilizarlo?

MITOMT4
MITOMT4 | 23 ene 2023 en 02:58

Especifiqué MT5 por error.

Pensé que había solicitado MT4 ...

Quiero cancelar MT5.

¿Qué debo hacer?

Selan0310
Selan0310 | 30 abr 2023 en 07:10
Descargué MT4 y solicité una cuenta demo, pero es una cuenta inválida y no se puede utilizar.
qwd237063
qwd237063 | 19 feb 2025 en 07:43
No puedo obtener el código en ninguno de mis 2 teléfonos móviles
