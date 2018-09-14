Monitoreo de la cuenta comercial: una herramienta imprescindible para el tráder

El monitoreo de la cuenta comercial es un informe detallado de todas las transacciones realizadas. Toda la estadística comercial se reúne de forma automática y se le ofrece al usuario en forma de diagramas y gráficos comprensibles. La dinámica del incremento, la historia de transacciones, la distribución de los instrumentos comerciales, la cuota de transacciones rentables y con pérdidas, la estadística de la actividad comercial y la carga del depósito: esta es solo una pequeña lista de indicadores que usted podrá monitorear tras activar la opción correspondiente en la cuenta comercial.

Para comenzar a trabajar con el servicio, cree su propia señal en MQL5.com.





Rellene el formulario de registro de la señal según el modelo mostrado a continuación. Toda la información se indica en letras latinas:

Marque la casilla "Esta es mi señal personal". En este caso, la señal será privada, y solo usted podrá ver la información. Si quiere hacer la señal pública, solo tiene que quitar la marca de la casilla. Piense un nombre para la señal. Elija su plataforma comercial. Introduzca el login de la cuenta comercial. Introduzca la contraseña. Preste atención a que es imprescindible indicar precisamente la contraseña de inversor. Indique el nombre del bróker para buscar el servidor comercial. Elija el tipo de cuenta. Familiarícese con las condiciones del acuerdo. ¡Ya está! Acaba de activar el monitoreo de su cuenta.





Pocos minutos después de activar con éxito el monitoreo, desde su cuenta se cargará la historia completa de transacciones, formando un informe comercial ampliado.





Ahora el monitoreo de la cuenta está disponible en el apartado "Mis señales". Usted podrá analizar su comercio, corregir su estrategia comercial y mejorar su rendimiento.







