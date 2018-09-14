取引口座モニタリングは不可欠なトレーダーツールです。
取引口座モニタリングでは、完了したすべての取引に関する詳細なレポートが提供されます。すべての取引統計は自動的に収集され、わかりやすい図やグラフとして提供されます。取引口座モニタリングを有効にすると、成長のダイナミクス、取引履歴、取引商品の配分、損失と利益のある取引のシェア、取引活動統計、預金金額など数多くのパラメータを追跡できます。
サービスの利用を開始するには、MQL5.comで個人的シグナルを作成します。
以下のサンプルに従ってシグナル登録用紙に記入してください。すべての情報は、ラテン文字を使用して入力されます。
- [This is my personal signal](これは私の個人的なシグナルです)オプションにチェックを入れます。この場合、シグナルはプライベートになり、あなたのみがすべてのデータを見ることができます。シグナルをパブリックにするには、このオプションをオフにします。
- シグナル名を指定します。
- 取引プラットフォームを選択します。
- 取引口座のログインを入力してください。
- パスワードを入力します。必ず投資家のパスワードを指定してください。
- 取引サーバを検索するためにブローカー名を指定します。
- アカウントの種類を選択します。
- 契約条件を読みます。
- これで、準備万端です。口座モニタリングが有効になりました。
モニタリングの追加が完了して数分後には、取引履歴全体が口座からアップロードされ、拡大された取引レポートが作成されます。
これで、[マイシグナル]セクションでの口座モニタリングが可能になります。取引を分析し、取引戦略を調整し、パフォーマンスを向上させることができます。
