取引口座モニタリングは不可欠なトレーダーツールです。

取引口座モニタリングでは、完了したすべての取引に関する詳細なレポートが提供されます。すべての取引統計は自動的に収集され、わかりやすい図やグラフとして提供されます。取引口座モニタリングを有効にすると、成長のダイナミクス、取引履歴、取引商品の配分、損失と利益のある取引のシェア、取引活動統計、預金金額など数多くのパラメータを追跡できます。

サービスの利用を開始するには、MQL5.comで個人的シグナルを作成します。





以下のサンプルに従ってシグナル登録用紙に記入してください。すべての情報は、ラテン文字を使用して入力されます。

[This is my personal signal](これは私の個人的なシグナルです)オプションにチェックを入れます。この場合、シグナルはプライベートになり、あなたのみがすべてのデータを見ることができます。シグナルをパブリックにするには、このオプションをオフにします。 シグナル名を指定します。 取引プラットフォームを選択します。 取引口座のログインを入力してください。 パスワードを入力します。必ず投資家のパスワードを指定してください。 取引サーバを検索するためにブローカー名を指定します。 アカウントの種類を選択します。 契約条件を読みます。 これで、準備万端です。口座モニタリングが有効になりました。





モニタリングの追加が完了して数分後には、取引履歴全体が口座からアップロードされ、拡大された取引レポートが作成されます。





これで、[マイシグナル]セクションでの口座モニタリングが可能になります。取引を分析し、取引戦略を調整し、パフォーマンスを向上させることができます。







